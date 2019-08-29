РЕПОРТАЖ: "Наносы-Новоселье" – уникальный белорусский этнокультурный комплекс в Минской области

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 29 августа 2019
Минск Ясно +25°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:56 Купаловский театр расскажет о своей столетней истории через новые информационные проекты Культура
12:49 Руководство госорганов в сентябре проведет приемы граждан в Совмине Общество
12:45 Белстат рассказал, на что белорусы тратят больше всего денег Общество
12:43 Более 2 тыс. детей из Беларуси и России пройдут оздоровление за счет союзного бюджета Общество
12:41 Филипп Киркоров объявил на "Новой волне" о рождении очередного ребенка Калейдоскоп
12:40 Малиец Хамане Ньянг избран президентом Международной федерации баскетбола Спорт
12:38 Летняя погода сохранится в первые дни сентября Общество
12:36 В смоленском лагере детей обстреляли из пейнтбольных ружей В мире
12:34 Сотрудничество в сфере органического хозяйства перспективно для регионов Беларуси и Германии Регионы
12:32 Заседание белорусско-украинской торгово-экономической межправкомиссии пройдет в Киеве 4 сентября Экономика
12:31 Купаловский театр в сотом сезоне расширит гастрольную карту - Латушко Культура
12:27 Кравченко посетит Швейцарию для участия в круглом столе по международной безопасности Политика
12:24 Мицкевич: в практике применения законодательства должны учитываться интересы предпринимателей Экономика
12:24 МИД подтверждает планы о подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС в скором времени Политика
12:22 Белорусы стали есть меньше картофеля и молочных продуктов Общество
12:19 Назарбаев пригласил лидеров ядерных держав в Казахстан для обсуждения проблем безопасности В мире
12:13 Белорусско-чилийские межмидовские консультации пройдут в Минске 3 сентября Политика
12:11 Беларусь изучает возможность экспорта электроэнергии в Латвию Экономика
12:06 Беларусь и Куба подписали доппротокол к межправсоглашению о взаимных поставках Экономика
11:49 МИД пояснил, почему Беларусь будет представлена на уровне посла на памятных мероприятиях в Варшаве Политика
11:44 БГУ внедрит электронные зачетки Технологии
11:41 "Беларуськалий" из-за ремонтов временно снизит объем производства Экономика
11:37 Теплая погода сохранится в Беларуси 30 августа Общество
11:33 Госнаград и благодарностей Президента Беларуси удостоены представители различных сфер Президент
11:32 Пассажиры БЖД при покупке билетов в кассе смогут оплатить постельное белье Общество
11:31 МИД: Беларусь не получала приглашение на церемонию перезахоронения останков Калиновского в Вильнюсе Политика
11:27 В Минске прорабатывается возможность присутствия доулы при родах в учреждении Регионы
11:26 Поисковики при раскопках в Малоритском районе обнаружили гранаты времен войны Происшествия
11:24 В Минске 11-летний мальчик проснулся в горящей квартире Происшествия
11:21 В Минск на конференцию по борьбе с терроризмом приедут представители около 50 стран Общество
Все новости
Все новости
Регионы
29 августа 2019, 11:00

РЕПОРТАЖ: "Наносы-Новоселье" – уникальный белорусский этнокультурный комплекс в Минской области

Мещанский дом
Мещанский дом

В последнее время белорусы, уже немало сделавшие для развития отечественной этнокультурной туристической среды, все чаще задумываются над вопросом – где же найти ту изюминку или по-современному "фишку", способную выделить нашу красивейшую и богатую своим историческим наследием страну в списке уже давно завоевавших международное туристическое признание стран Центральной и Восточной Европы: Болгарии, Польши, Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии. Создатели белорусского этнокультурного комплекса "Наносы-Новоселье" решили не гнаться за славой польских замков и румынских горных курортов.

Нарочанская коса (вид сверху)
Нарочанская коса (вид сверху)

Они нашли свой, неординарный, подход к достопримечательностям и создали единый центр, в котором органично совмещено все то, чем богата наша земля: природа, национальные и исторические традиции, возможность активного и современного отдых вдали от асфальта больших городов. Корреспонденту БЕЛТА посчастливилось побывать в этом уникальном комплексе, который может считаться жемчужиной среди существующих сегодня белорусских этнокультурных туристических объектов.

Ветряная мельница
Ветряная мельница

Комплекс расположен на территории Нарочанского заповедника посередине небольшой деревни Наносы. Его основатель – бизнесмен Евгений Новоселецкий, решивший создать здесь что-то такое, что привлечет в эти места и белорусов, и туристов из других стран. Строил комплекс Евгений три года, а работа по его усовершенствованию продолжается и сейчас.

Смотровая вышка
Смотровая вышка

Всего в комплексе двенадцать домов: два больших – мещанских и десять поменьше – крестьянских. Все дома оформлены в своей стилистике. Например, есть дом в стилистике зимы. В нем центральное место на всем первом этаже занимает настоящая русская печь. Это не просто украшение. В печке можно готовить, а в зимнее время – греться.

На территории комплекса есть целых пять музеев. Среди них музей самоваров и монет, музей ретроавтомобилей, музей сельского быта с водяной мельницей, смотровая вышка с коллекцией самогонных аппаратов, музей хлеба. Некоторые из них впечатляют особо, так в музее самоваров и монет более 500 редких экземпляров самоваров разных исторических эпох, в музее ретроавтомобилей все экспонаты на ходу, а музей хлеба порадует гостей свежеиспеченным хлебом по традиционным деревенским рецептам.

Музей самоваров и монет
Музей самоваров и монет

Есть в Наносах и собственный крытый манеж, где вы сможете увидеть конное шоу, сфотографироваться с этими прекрасными животными и даже покататься на них.

Конное шоу
Конное шоу

К услугам отдыхающих в комплексе собственный пирс, рядом с которым расположены рыбацкий домик, детская площадка, беседка. Любой взрослый или ребенок, грезящий о путешествиях под парусом, сможет воплотить здесь свои мечты.

Пирс
Пирс

Что касается внутренних интерьеров домиков для гостей, то они позволяют окунуться в традиционную атмосферу стародавней белорусской общины. Есть здесь и простые крестьянские (общинные) дома.

Интерьер общинного дома
Интерьер общинного дома

...и более зажиточные, мещанские.

Интерьер мещанского дома
Интерьер мещанского дома

Но ничто не сравниться с интерьером любимого детища создателя комплекса Евгения Новоселецкого – Трофейного дома. Центральное место в нем занимает огромный зал с охотничьими трофеями, добытыми хозяином усадьбы. Кстати, здесь за уютной барной стойкой вас всегда угостят местной калгановкой, пивом, кофе и чаем. Если говорить о горячительных напитках, которые, как известно, вредят здоровью в чрезмерном количестве – литр огненной воды местного производства на человека в сутки включен в стоимость аренды домиков. Лицензия на производство самогонки у хозяев комплекса есть.

Трофейный дом
Трофейный дом

Еда гостям здесь предлагается вкуснейшая и собственного приготовления: омлет из местных яиц и молока, сырники из местного же творога, блинчики, сметана. Все поступает из хозяйства "Абрамы", которое "кормит" усадьбу и всех ее гостей. В нем выращивают и делают всю без исключения еду, которую подают к столу в "Наносах": мясо, птицу, рыбу, яйца, молочные продукты, овощи, фрукты. Здесь же туристы могут купить экологически чистые продукты.

Хозяйство
Хозяйство

Создатели комплекса все-таки не оставили без внимания потребности тех гостей, кто не может отказаться от благ цивилизации. Для них предусмотрен уютный небольшой 3D-кинотеатр и бассейн со всеми современными СПА-процедурами.

Очень трудно словами выразить красоту края, в котором расположен комплекс "Наносы-Новоселье". Лучше найти свободное время и потратить его на поездку в эти прекрасные места. Здесь через историческое прошлое и культурные традиции народа сможете познать себя НАСТОЯЩЕГО. Здесь вы сможете подниматься с первыми криками петуха, топить русскую печь и готовить в ней еду, собирать с огорода овощи, ухаживать за курами и рыбачить в чистейшей воде. Нравится перспектива? Записывайте адрес: этнокультурный комплекс "Наносы-Новоселье", Минская область, Мядельский район, деревня Наносы, дорогу вам там любой покажет... Подробнее в интернете здесь.

Вид со смотровой вышки
Вид со смотровой вышки

Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

Фото предоставлены этнокультурным комплексом "Наносы-Новоселье"

Информационный партнер этнокультурного комплекса "Наносы-Новоселье" – Белорусское телеграфное агентство

Теги
культура Минская область туризм
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Сотрудничество в сфере органического хозяйства перспективно для регионов Беларуси и Германии
Фото из архива В Минске прорабатывается возможность присутствия доулы при родах в учреждении
Фото из архива В Минске ожидается рост доли партнерских родов до 17%
Фото организаторов проекта "Марафон женского здоровья" Более 10 тыс. человек посетили мероприятия первого марафона женского здоровья в Минске
ФОТОФАКТ: Брест готовится отметить 1000-летие
Фото из архива Специализированная площадка для баскетбола 3х3 откроется в Островце
Главное
Во время встречи Лукашенко: возможности сотрудничества Беларуси и Казахстана еще более весомы, нежели достижения
Мицкевич: в практике применения законодательства должны учитываться интересы предпринимателей
Помощник президента США по национальной безопасности посещает Беларусь - МИД
Екатерина Карстен объявила о завершении карьеры
Топ-новости
Госнаград и благодарностей Президента Беларуси удостоены представители различных сфер
МИД подтверждает планы о подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС в скором времени
Активная фаза переговоров по цене на газ с Россией начнется в сентябре - Минэнерго
БГУ внедрит электронные зачетки
Теплая погода сохранится в Беларуси 30 августа
Руководство госорганов в сентябре проведет приемы граждан в Совмине
Белстат рассказал, на что белорусы тратят больше всего денег
Пассажиры БЖД при покупке билетов в кассе смогут оплатить постельное белье
В Минск на конференцию по борьбе с терроризмом приедут представители около 50 стран
Малиец Хамане Ньянг избран президентом Международной федерации баскетбола
В Беларуси выработают тактику по исправлению недостатков в деятельности правоохранительных органов
Магия Беларуси в Ереване - БЕЛТА участвует в армянском международном фотофестивале
Поисковики при раскопках в Малоритском районе обнаружили гранаты времен войны
В школах Беларуси планируется ввести факультатив о связанных с безопасностью государства профессиях
В Минске прорабатывается возможность присутствия доулы при родах в учреждении
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.