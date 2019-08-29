РЕПОРТАЖ: "Наносы-Новоселье" – уникальный белорусский этнокультурный комплекс в Минской области

В последнее время белорусы, уже немало сделавшие для развития отечественной этнокультурной туристической среды, все чаще задумываются над вопросом – где же найти ту изюминку или по-современному "фишку", способную выделить нашу красивейшую и богатую своим историческим наследием страну в списке уже давно завоевавших международное туристическое признание стран Центральной и Восточной Европы: Болгарии, Польши, Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии. Создатели белорусского этнокультурного комплекса "Наносы-Новоселье" решили не гнаться за славой польских замков и румынских горных курортов.

Нарочанская коса (вид сверху)

Они нашли свой, неординарный, подход к достопримечательностям и создали единый центр, в котором органично совмещено все то, чем богата наша земля: природа, национальные и исторические традиции, возможность активного и современного отдых вдали от асфальта больших городов. Корреспонденту БЕЛТА посчастливилось побывать в этом уникальном комплексе, который может считаться жемчужиной среди существующих сегодня белорусских этнокультурных туристических объектов.

Ветряная мельница

Комплекс расположен на территории Нарочанского заповедника посередине небольшой деревни Наносы. Его основатель – бизнесмен Евгений Новоселецкий, решивший создать здесь что-то такое, что привлечет в эти места и белорусов, и туристов из других стран. Строил комплекс Евгений три года, а работа по его усовершенствованию продолжается и сейчас.

Смотровая вышка

Всего в комплексе двенадцать домов: два больших – мещанских и десять поменьше – крестьянских. Все дома оформлены в своей стилистике. Например, есть дом в стилистике зимы. В нем центральное место на всем первом этаже занимает настоящая русская печь. Это не просто украшение. В печке можно готовить, а в зимнее время – греться.

На территории комплекса есть целых пять музеев. Среди них музей самоваров и монет, музей ретроавтомобилей, музей сельского быта с водяной мельницей, смотровая вышка с коллекцией самогонных аппаратов, музей хлеба. Некоторые из них впечатляют особо, так в музее самоваров и монет более 500 редких экземпляров самоваров разных исторических эпох, в музее ретроавтомобилей все экспонаты на ходу, а музей хлеба порадует гостей свежеиспеченным хлебом по традиционным деревенским рецептам.

Музей самоваров и монет

Есть в Наносах и собственный крытый манеж, где вы сможете увидеть конное шоу, сфотографироваться с этими прекрасными животными и даже покататься на них.

Конное шоу

К услугам отдыхающих в комплексе собственный пирс, рядом с которым расположены рыбацкий домик, детская площадка, беседка. Любой взрослый или ребенок, грезящий о путешествиях под парусом, сможет воплотить здесь свои мечты.

Пирс

Что касается внутренних интерьеров домиков для гостей, то они позволяют окунуться в традиционную атмосферу стародавней белорусской общины. Есть здесь и простые крестьянские (общинные) дома.

Интерьер общинного дома

...и более зажиточные, мещанские.

Интерьер мещанского дома

Но ничто не сравниться с интерьером любимого детища создателя комплекса Евгения Новоселецкого – Трофейного дома. Центральное место в нем занимает огромный зал с охотничьими трофеями, добытыми хозяином усадьбы. Кстати, здесь за уютной барной стойкой вас всегда угостят местной калгановкой, пивом, кофе и чаем. Если говорить о горячительных напитках, которые, как известно, вредят здоровью в чрезмерном количестве – литр огненной воды местного производства на человека в сутки включен в стоимость аренды домиков. Лицензия на производство самогонки у хозяев комплекса есть.

Трофейный дом

Еда гостям здесь предлагается вкуснейшая и собственного приготовления: омлет из местных яиц и молока, сырники из местного же творога, блинчики, сметана. Все поступает из хозяйства "Абрамы", которое "кормит" усадьбу и всех ее гостей. В нем выращивают и делают всю без исключения еду, которую подают к столу в "Наносах": мясо, птицу, рыбу, яйца, молочные продукты, овощи, фрукты. Здесь же туристы могут купить экологически чистые продукты.

Хозяйство

Создатели комплекса все-таки не оставили без внимания потребности тех гостей, кто не может отказаться от благ цивилизации. Для них предусмотрен уютный небольшой 3D-кинотеатр и бассейн со всеми современными СПА-процедурами.

Очень трудно словами выразить красоту края, в котором расположен комплекс "Наносы-Новоселье". Лучше найти свободное время и потратить его на поездку в эти прекрасные места. Здесь через историческое прошлое и культурные традиции народа сможете познать себя НАСТОЯЩЕГО. Здесь вы сможете подниматься с первыми криками петуха, топить русскую печь и готовить в ней еду, собирать с огорода овощи, ухаживать за курами и рыбачить в чистейшей воде. Нравится перспектива? Записывайте адрес: этнокультурный комплекс "Наносы-Новоселье", Минская область, Мядельский район, деревня Наносы, дорогу вам там любой покажет... Подробнее в интернете здесь .

Вид со смотровой вышки

Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

Фото предоставлены этнокультурным комплексом "Наносы-Новоселье"

Информационный партнер этнокультурного комплекса "Наносы-Новоселье" – Белорусское телеграфное агентство