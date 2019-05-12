РЕПОРТАЖ: Нарочанский край - чем не курорт?

Ежегодно курортную зону озера Нарочь посещают тысячи туристов. Белорусов и иностранцев манит уникальная природа и развитая инфраструктура. Среди многочисленных озер, окруженных сосновыми лесами, расположились санатории, лагеря, здравницы. В Мядельском районе нет промышленных предприятий, которые могли бы ухудшить экологию. Ставку здесь делают на сохранение уникальности маленьких белорусских поселений и сбережение природных богатств. Водные объекты-рекордсмены, экотропы, дикие болота, где не ступала нога человека, удивляют. Корреспондент БЕЛТА во время пресс-тура узнала, как живет этот белорусский уголок.

Около десяти лет назад Мядельский район стал активно преображаться и совершенствоваться. Способствовала этому реализация государственной программы развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011-2015 годы. Основная цель таких реформ - создание крупнейшего оздоровительного, культурно-развлекательного и туристического центра республики. Не менее важные направления - наращивание экспорта и привлечение инвестиций, более полное вовлечение местных природных ресурсов в экономику региона и сохранение их. Развитие экологически познавательного туризма - одна из главных задач, которая была предусмотрена программой. Работа продолжается, но уже заметны результаты многочисленных мероприятий и финансовых вложений.

"В прошлом году наш регион посетили около 80 тыс. туристов, из них 40% иностранцы. В основном к нам приезжают из России, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии, - знакомит со статистикой председатель Мядельского районного Совета депутатов Олег Боровко. - Мядель стремимся развивать как административный центр, а курортный поселок Нарочь и близлежащие территории - как туристическую зону. Оба этих населенных пункта не должны конкурировать: каждый преследует свои цели. Стараемся сохранять традиции и привлекательность малых населенных пунктов, в том числе за счет создания агроусадеб. Сейчас такое направление становится все более популярным: из 90 агроусадеб в районе около 25 были построены в течение последних двух лет".

В условиях конкуренции многие комплексы стремятся предложить искушенным гостям неизведанное и уникальное. К примеру, в одной из агроусадеб открыли музей самоваров, коллекция которого насчитывает более 500 экспонатов различных эпох. Здесь же собирают и старинные монеты, а также обустроили музей сельского быта с водяной мельницей.

Туристов в Мядельский район стараются привлечь не только новыми технологиями в сфере курортного лечения, современными и комфортными условиями проживания, сбалансированным питанием, колоритными традициями и доступными ценами, но и новыми видами услуг. В одном из ведущих санаториев обустраивают полноценную стоматологию, которая должна значительно повысить приток гостей из зарубежных стран, среди которых повышается спрос на качественное медицинское обслуживание в Беларуси.

В курортном регионе открыли производство 25 ценных видов растений и трав, на основе которых создаются отечественные фиточаи, лекарственные настойки, косметика. Чистые земли благоприятны для выращивания экологической продукции, а такой вид деятельности, уникальный для белорусских реалий, будет привлекательным для туристов. К тому же это отличная возможность обеспечить население рабочими местами и повысить экспортный потенциал.

Под плантации для ароматной и лекарственной продукции отвели более 190 га земли в живописном месте, расположенном между тремя озерами - Мястро, Нарочью и Белым. (К слову, эти водные объекты не только поражают приезжих своей красотой, но и бьют рекорды. Самое большое озеро Беларуси - Нарочь - соединяет с близлежащим Мястро самая маленькая речка Скема, протяженность которой около 180 м). Инициативу создания аптекарского сада активно поддержало местное население. Здесь появились сезонные рабочие места для школьников, студентов и пенсионеров. А ведь трудоустроиться этой части населения зачастую нелегко. На предприятии стараются задействовать и людей с ограниченными возможностями, в частности инвалидов по слуху.

Естественно, при производстве фитосырья компания нацелена на максимальную автоматизацию рабочего процесса, начиная от посадки растения и заканчивая сушкой и сортировкой. По индивидуальным проектам в Беларуси были созданы даже специальные машины - к примеру для уборки валерианы. Однако работа с травами - дело тонкое, совсем без ручного труда здесь не справиться. На плантациях задействуют всех - от мала до велика - важно терпение и любовь к природе. Каждый лекарственный куст пропалывается вручную (на производстве запрещено использование пестицидов и минеральных удобрений), не применяются машины и при сборке цветков. В сезон здесь открывается пункт приема от населения коры дуба, листьев брусничника и некоторых других видов лесных растений, ягод.

Помимо производственной линии, развивают и познавательный туризм. Недалеко от плантаций обустроили несколько интерактивных зон, где не только рассказывают о пользе растений, но и показывают, как они произрастают. Наряду с редкими растениями (сон-трава), здесь можно заметить и экзотические - к примеру гинкго билоба. Нам повезло увидеть, как цветет японская сакура. Во время экскурсий в сезон всех желающих приглашают понаблюдать за растениями на плантациях и уже в камерах для сушки, поучаствовать в процессе переработки сырья.

Частыми гостями в аптекарском саду становятся выдающиеся белорусы. Прогуливаясь вдоль аллеи почетных гостей, замечаем у молодых яблонь именные таблички. Здесь побывали заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, дирижер Михаил Дриневский, председатель Белорусской федерации профсоюзов Михаил Орда, посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. Почетным гостем здешних достопримечательностей стал и космонавт Олег Новицкий, который родился в Червене. На Мядельщине он побывал впервые. Почетный гость успел насладиться красотой природы Нарочанского края с высоты птичьего полета во время путешествия на вертолете. После экскурсии по аптекарскому саду космонавт рассказал журналистам, что, несмотря на российское гражданство, связи с малой родиной не теряет, часто собирается с родными в родительском доме в Червене и рассматривает возможность переезда в будущем на малую родину. "Живу я в Подмосковье. Мне по душе больше отдых на природе, прогулки по лесу. Не чувствую себя комфортно в суете больших городов и считаю важным возрождать малые города и поселки, несмотря на то, что процесс урбанизации неизбежен. Обязательно приеду сюда на отдых с семьей", - поделился планами Олег Новицкий.

Что касается Мяделя, то он тоже активно развивается. Ставку делают на создание необходимых условий для комфортного проживания в городе, в том числе для молодых семей. Райцентр значительно преобразился накануне областных "Дажынак-2018". Одно из наиболее важных и значительных событий для административного центра - открытие нового ЗАГСа. Здесь мы познакомились с гостеприимными местными жителями во время проведения двойной свадьбы. В качестве брачующихся не молодожены, а юбиляры, которые 40 лет назад дали обещания быть верными друг другу, жить в браке в любви и согласии. Под марш Мендельсона и бурные овации многочисленных свидетелей торжества, в сопровождении внуков в зале появляются Людмила и Леонид Циркулевские, Лариса и Николай Бобрович.

Хотя за плечами у обеих пар десятки лет совместной жизни, заметно легкое волнение. Смущаясь, отвечают на вопросы о знакомстве, предложении руки и сердца, вспоминают первые подарки и уже уверенно делятся секретами успешной семейной жизни. А потом расписываются в книге почетных юбилейных свадеб, кружатся в вальсе и принимают поздравления от родных, соседей, почетных гостей праздника. Такие события - отличный пример того, как в маленьком городе среди живописных лесов и озер можно построить счастье.

Мария ШНА,

ФОТО Павла ОРЛОВСКОГО, "Мiнская праўда"

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