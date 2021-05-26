РЕПОРТАЖ: Народный праздник Никола Вешний - обряд для защиты урожая и домашних животных

Народный праздник Никола Вешний отмечают в день Николая Чудотворца. Наши предки верили, что он защищает землеробов и их урожай. Этот праздник считали одним из важных в народном календаре, ведь если на Николу пойдет дождь - урожай будет высоким, а значит и год в достатке пройдет. Корреспонденты БЕЛТА продолжают знакомиться с народными обрядами и праздниками жителей Могилевского района.

"Праздник Никола Вешний не такой зрелищный, как, например, Купалье или Масленица. Он более сакральный и семейный, ведь это в первую очередь обращение к внутренней вере, к своим семейным традициям", - рассказала заведующая Межисетским сельским домом культуры Нина Герасименок.

Наши предки почитали Святого Николу как опекуна земледелия. "В день праздника хозяева рано утром должны были выйти на свои огороды и поля, стать лицом к солнцу и с молитвой обратиться к Николаю Чудотворцу. Его просили оберегать посевы и послать богатый урожай", - отметила она.

"Пошли нам теплое летейко да сильный колос, чтобы нива уродила, чтобы здоровье не подвело"...

В этот день женщины наряжались, брали ручники и колосья - сохраняли небольшое количество с прошлого года. Они делали импровизированные ворота, куда первой проходила женщина с хлебом. Это было символом начала нового сельскохозяйственного сезона.

"Существовал целый ряд примет, по которым судили о будущем урожае. Так, дождь на Николу считали большой Божьей милостью. Это значило, что урожай будет богатым. В этом году нам повезло - у нас шел дождь. Потому мы рассчитываем, что год будет успешный. Ведь не зря же предки в это верили", - отметила Нина Герасименок.

Никола Вешний в первую очередь домашний праздник. Хозяйка готовила вкусный и богатый стол. В этот день считалось, что если не накормить голодного - сам весь год голодать будешь. "Потому хозяин вместе с хозяйкой брали хлеб, колосья прошлого урожая и шли в поле. Женщина раскладывала колоски в форме солнца, а в центр клала буханку хлеба. Это была благодарность матушке-земле. После этого хозяин брал угощения, выходил на улицу в деревне и раздавал их прохожим. Те в свою очередь желали их дому мира, добра, здоровья и благополучия", - подчеркнула заведующая сельским домом культуры.

"Угощаем хлебом и мышек, и птичек, и всяких зверушек,

И пастухов, и бедняков, и хозяев.

Чтобы солнышко жаркое не палило,

Чтобы дождиком проливным не залило,

Чтобы ветры сильные не гуляли,

Наше жито не ломали"…

На Николу проводили специальный обряд, который должен был оберегать домашнюю скотину от нападений диких животных. И у жителей Межисеток была своя особая традиция.

"Про него мне рассказала жительница нашего агрогородка Анастасия Пищева. Женщина прожила почти 100 лет. На Николу жители нашего населенного пункта брали ручник, хлеб, нож, горшок и шли в поле. Там клали хлеб на ручнике на землю и втыкали в него нож. Рядом клали камень, который накрывали горшком. При этом приговаривали: "Моя коровка, моя кормилица, сиди под горшком, чтобы не нашли тебя волки. А волк пусть грызет теперь свой бок". Мы вот даже не знали о таком обряде и заговоре. Но наша жительница говорила, что так в каждом дворе делали", - поделилась Нина Герасименок.

"С каждым годом становится все меньше живых свидетелей тех обрядов и праздников, что почитали наши далекие предки. Многие вещи дошли до нас, но мы мало знаем о том, что значат отдельные символы или откуда пошел тот или иной обычай. Потому мы стараемся собирать воспоминания наших старожил, хранить их и возрождать традиции. Это позволяет не потерять связь со своими корнями, знать и чтить культуру белорусского народа. Ведь именно из этого и собирается наше духовное богатство", - подытожила Нина Герасименок.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-