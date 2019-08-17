РЕПОРТАЖ: "Наши томаты на рынке востребованы всегда" - в Ивье отметили праздник в честь помидора

Помидор стал одним из символов этого многонационального и многоконфессионального городка на востоке Гродненской области. Огородничеством здесь занимаются с незапамятных времен, а местные овощи и десятки лет назад были одним из самых ходовых товаров на рынках многих городов. Популярность томатов такова, что и сегодня покупатели за ними готовы ехать в Ивье за тысячи километров! Жители называют свой город помидорной столицей и посвятили помидору целый фестиваль. На сочный и яркий праздник отправились и корреспонденты БЕЛТА.

Достопримечательностей в богатом историей райцентре хватает, но первое, на что обратит внимание путешественник, - ряды теплиц. "Они есть на каждом подворье, независимо от профессии или социального статуса хозяина", - рассказывают в Ивье. Хобби, возможность получить дополнительный доход или полезная привычка к своим, экологичным и натуральным продуктам на столе - причин для того, чтобы заниматься помидорами, здесь масса.

Первые помидоры встречают гостей уже на въезде в город. Сразу у нескольких частных дворов ящики, весы, коробки с ярко-красными плодами. Тут же и несколько автомобилей покупателей с номерами разных регионов. На месте можно купить помидоры по Br1 за кг, а если брать оптом, то цена будет гораздо ниже.

"Проблем у ивьевчан со сбытом нет. Они хорошо чувствуют рынок, чутко реагируют на его изменения. Мне приятно, что овощи из Ивьевского района поставляются не только на белорусский, но и зарубежный рынок. В сезон в Ивье приезжают десятки грузовиков из соседних стран, чтобы доставить продукцию нашего производства покупателям", - отметил председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак. Он подчеркнул, что помидор стал одним из объединяющих символов региона. Традиции огородничества много веков назад здесь зародили татары, поселившиеся в этих местах еще при Витовте. Сейчас этот опыт перенял едва ли не каждый житель райцентра. Три года назад аграрные наработки перевели и в культурную плоскость: праздник "Ивьевский помидор" стал один из главных событий года в районе.

Появились здесь и свои традиции. Например, открытие праздника знаменуют символической закаткой первой банки томатов нового урожая. В нее вошло 19 помидоров!

Каждый год стараются бить рекорд по размеру томатного бутерброда. В этом году его длина превысила 6 метров: бутерброд разделили между гостями праздника.

"Урожай в этом году неплохой. В основном отдаем помидоры на экспорт. Например, в России ивьевский помидор ценят не только за отличные вкусовые качества, но и за то, что он хорошо транспортируется, сохраняет товарный вид", - рассказывает председатель ивьевской мусульманской религиозной общины Иван Шабанович. "Какой же татарин без теплицы?" - с улыбкой говорит он. Мужчина готов поделиться секретами богатых урожаев, правда, признается, что в основе всего нелегкий труд. Ленивый человек овощами заниматься не сможет: внимание растениями надо уделять каждый день, а одна ошибка или безразличное отношение может стоить всего урожая.

Кстати, здесь к спорам о том, чем считать помидор - ягодой, овощем или даже фруктом - относятся безразлично. Как не называй: главное, чтобы был вкусным, полезным и востребованным на рынке. Делиться опытом, рассуждать о нюансах, сортах, селекции, хозяйственном подходе здесь могут часами. Причем о том, как вырастить огромный и сочный помидор, может рассказать председатель одного из сельсоветов района. В одной из палаток на выставке предлагают попробовать помидоры из теплиц местного костела. Вот уж точно помидор в Ивье объединяет всех.

Праздник попытались сделать по-настоящему вкусным. Провели конкурс на скоростное поедание помидоров, представили сотни различных блюд из них, все можно было продегустировать.

"В Ивье любая хозяйка вам назовет множество рецептов салатов, лечо, аджики. Все зависит от предпочтений, хочешь острее, хочешь слаще. В любом случае будет вкусно", - отмечает многодетная мама Оксана Кевра. Говорит, что вся семья обожает томатный сок собственного приготовления. Ни один магазинный продукт с ним не сравнится. В рецепте ничего лишнего: томаты пропускают через соковыживалку, добавляют соль и сахар. Остается лишь прокипятить и законсервировать. Ставят по 200-300 л и на межсезонье обеспечивают семью источником витаминов.

Еще одной традицией праздника стал конкурс на самый большой помидор. Томатом весом в 500 или 600 г здесь могут удивить заезжего гостя. Борьба за призы среди хозяек и хозяев начинается с куда большего веса. Например, пенсионерка Айша Сафаревич представила на конкурс плод весом в 985 г.

"Наверное, самый большой помидор на моей памяти. Секрет? Надо потрудиться, ухаживать за кустом. Когда обратила внимание, что иду на рекорд, уделила помидору повышенное внимание, бережно обращалась и даже разговаривала", - улыбается хозяйка. У пенсионерки две теплицы, серьезно увлеклась выращиванием помидоров с десяток лет назад, когда вышла на пенсию. Сегодня с удовольствием делится опытом и даже занимается селекцией: по просьбе ученых вырастила несколько кустов белорусского сорта. Результат порадовал: плоды были очень вкусными. Готова Айша Сафаревич рассказать и рецепты блюд из помидоров, в том числе и вкуснейшего ивьевского кетчупа.

А победителем стал помидор от семьи Карпович весом в 1070 г. Еще один гигант, представленный семьей на конкурс, потянул на 976 г.

На празднике выбирали и местного Властелина села. Причем в конкурсе участвовали семьи, занимающиеся выращиванием помидоров. Традиционным стало и дефиле в тематических костюмах, а также помидорная эстафета.

Впервые провели в Ивье и помидорную битву. Веселья и красного цвета здесь было в избытке.

Во время праздника помидора подводят лишь промежуточный итог. Сезон здесь длится с февраля по ноябрь: снимают по несколько урожаев за год. Славится Ивье не только помидорами, но и редисом, салатом, зеленым луком. Правда, чтобы получить результат, надо много работать. Поэтому, шутят в городе, главный бренд Ивья - трудолюбивые люди.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

ФОТО Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-