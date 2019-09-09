РЕПОРТАЖ: Настоящее чудо, или Как пациенты оценивают гирудотерапию

"Присосался как пиявка" - народная молва не очень-то благосклонна к этим пресноводным червям. Но люди, которые испытали на себе удивительный эффект гирудотерапии, отзываются о них исключительно положительно. В Центре традиционной восточной медицины на базе 10-й городской клинической больницы Минска более десяти лет проводят лечение медицинскими пиявками. Сюда и отправились корреспонденты БЕЛТА. Хотим убедиться, что такая терапия не модное веяние, а разумное вложение в собственное здоровье.

В просторный кабинет, богатый элементами китайского декора, то и дело заглядывают посетители. Опытных пациентов уже не удивить такими словами, как акупунктура или физиопунктура - в нашей медицине эти китайские методы лечения давно используются наравне с традиционными. Но сегодня нам интереснее понаблюдать, как проходит процедура гирудотерапии (лечения пиявками), и поговорить со специалистами о ее возможностях.

Наш визит совпал по времени с очередным сеансом Лидии Михайловны. Увидев журналистов, женщина несколько смущается, но позже рассказывает свою историю - а вдруг ее пример станет поворотным в чьей-нибудь судьбе.

Впервые женщина испробовала гирудотерапию лет 10 назад, после того как из-за сидячей работы начались проблемы с венами. Прошла один курс, а через несколько месяцев повторила лечение. Результат действительно был: болезнь дальше не прогрессировала. Однако в последнее время проблемы возобновились. "Конечно, мне нужно было и дальше через какой-то период посещать сеансы гирудотерапии, но из-за вечной суеты я своим здоровьем какое-то время совершенно не занималась", - сетует Лидия Михайловна.

Сегодня медики предлагают пациентке сделать операцию, но она не соглашается. Говорит, это будет крайней мерой. А пока нужно испробовать все другие возможные методы, в том числе лечение пиявками. "К тому же я не сторонник всякой химии, таблеток, - говорит женщина. - Все, что сотворил в этом мире Бог, может приносить пользу. А пиявки - настоящее чудо".

Метод гирудотерапии не так прост в применении, как кажется. Процедуру может проводить только врач, прошедший специальное обучение. Самолечение недопустимо. Используют два подвида медицинской пиявки: аптекарскую и лечебную. У этих червей во рту находятся челюсти с хитиновыми зубчиками, с помощью которых они прокусывают кожу на глубину до 1,5 мм, под кожу, разумеется, не проникают.

"Пиявку можно назвать поистине уникальной фабрикой по синтезу биологически активных веществ. Эти соединения обладают рядом лечебных свойств - противомикробным, противоотечным, обезболивающим, противовоспалительным. Снижают риск возникновения тромбов и оказывают активирующее воздействие на иммунную систему", - рассказывает врач-рефлексотерапевт высшей категории Клинического центра традиционной восточной медицины 10-й ГКБ Юлия Руденко.

Тем временем медсестры подготовили Лидию Михайловну к процедуре. Каждый пациент располагается на кушетке и скрыт от любопытных глаз плотной шторкой. Приносят трехлитровую банку с пиявками. Они достаточно активны и бодро плавают в отстоявшейся воде.

Вообще эти черви очень привередливы, живут только в чистой воде, поэтому ее меняют ежедневно или даже несколько раз в день. Желательно, чтобы был доступ воздуха, поэтому банку закрывают тканью: простая полиэтиленовая крышка не подойдет.

Хранят пиявок в холодильнике с заданной температурой, чаще всего - плюс 8-10 градусов: в холоде у них притормаживаются жизненные процессы. Достают за несколько часов до лечебного сеанса, чтобы вода нагрелась до комнатной температуры и активность пиявок повысилась.

Чувства страха или отвращения к этим созданиям у сотрудников центра нет, не боится их и Лидия Михайловна.

"Вот таких пиявок мы будем ставить на область поясницы", - демонстрирует нам Юлия Руденко, а затем с помощью колпачков прикладывает их к зоне надпочечников. Пиявки присасываются и начинают вводить полезные вещества.

"Что сейчас чувствуете?" - интересуемся у пациентки. "Вообще никаких ощущений. Только вначале легкое жжение, как будто муравей укусил. Но буквально минуточка - и все проходит", - отвечает она. Пожалуй, самый большой дискомфорт доставляет необходимость лежать в одном положении минут 20-40.

Длительность процедуры врач определяет индивидуально, в зависимости от основного заболевания, сопутствующей патологии и предполагаемого лечебного эффекта, уточняет рефлексотерапевт. Количество процедур на курс также подбирают для каждого пациента. "Чаще всего мы проводим процедуры через день или дважды в неделю, всего пять-семь - до 10 - процедур на курс", - добавляет медик.

Гирудотерапия показана при многих заболеваниях. Пиявок используют при комплексной терапии, для профилактики инсультов, инфарктов. Обращаются пациенты с варикозной болезнью нижних конечностей, геморроем, при артрозах, неврологических проявлениях, остеохондрозах позвоночника, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца. Приходят пациенты с трофическими нарушениями, когда основная терапия оказывается недостаточно эффективной, а гирудотерапия может сыграть положительную роль.

К слову, этот метод зарекомендовал себя и в косметологии. Это может быть как применение самих пиявок, так и использование различных средств для кожи, полученных из них: кремов, мазей, гелей. Сейчас их в продаже очень много.

Но для гирудотерапии есть и противопоказания, добавляет Юлия Руденко. "Не будем делать такие процедуры, если у человека проблемы со свертыванием крови, например, гемофилия. Следует отказаться от их проведения во время беременности, при онкологических заболеваниях, при индивидуальной непереносимости. Определить показания и противопоказания может врач во время консультации", - уточнила медик.

В Центре традиционной восточной медицины работают со взрослыми пациентами, ограничений по возрасту нет. Детям гирудотерапия также не противопоказана.

Место для постановки пиявок выбирают индивидуально. Как правило, начинают с области печени - это правое подреберье. Количество пиявок в первый раз минимальное (три-пять), чтобы оценить, как пациент переносит процедуру, и посмотреть на его реакцию в последующем. Далее, в зависимости от ситуации, могут ставить на шейно-воротниковую зону, область передней брюшной стенки, вокруг пупка, на поясницу, область крестца, конечности, ноги. "Вообще мы работаем с небольшим количеством - семь-восемь, максимум 10 за одну процедуру. Знаю, что некоторые специалисты используют и большее количество, но это все индивидуально для каждого пациента", - добавляет специалист.

Рекомендует гирудотерапию лечащий врач по основному заболеванию. Решить, как будут проходить процедуры и нет ли противопоказаний, может медик, который непосредственно проводит сеансы. "Пациенты, обращаясь к нам, как правило, имеют с собой заключения других специалистов, результаты общего анализа крови, анализа на свертываемость крови и других лабораторных исследований. Если данных недостаточно, чтобы решить, можно ли проводить процедуру, врач-рефлексотерапевт нашего центра имеет право назначить дообследование с последующей консультацией", - отметила доктор.

За беседой проходит минут 20 - пора снимать пиявок у Лидии Михайловны. За все время, по ее словам, женщина приняла около сотни пиявок, поэтому прекрасно знает особенности ухода за кожей после процедуры.

"После того как мы снимаем пиявок, в тех местах, где они отработали, есть кровянистое отделяемое. Накладываем асептическую повязку, которую потом нужно менять в течение суток. Это отделяемое в большей степени состоит не из крови, а из межтканевой жидкости или лимфы. Крови выходит не так много", - говорит специалист.

После приема пиявок интересуемся состоянием пациентки. Говорит, ничего особенного не чувствует. Разве что иногда бывает легкое головокружение, но это очень быстро проходит. А после процедуры рекомендует съесть что-нибудь сладенькое и выпить теплого.

Опасаться таких процедур не стоит, потому что лечение проводят квалифицированные специалисты. Пиявка используется однократно, а после процедуры утилизируется.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-