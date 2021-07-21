РЕПОРТАЖ: "Нажнем копачак як на небе зорачак": как зажинали первый сноп в Могилевском районе

Как для наших предков, так и для современных людей, особенно занятых работой в сельском хозяйстве, страда - самая горячая и волнительная пора. Ведь от того, как пройдет уборочная, будет зависеть благосостояние и продовольственная безопасность каждого жителя нашей страны. Ежегодно перед началом уборочной кампании в Могилевском районе первыми в поле выходят женщины с серпами - доставшийся нам от предков обряд "Зажинки" актуален и поныне. Корреспонденты БЕЛТА отправились на поля неподалеку от агрогородка Полыковичи Могилевского района, чтобы продолжить знакомство с народными традициями и обрядами.

"Все народные праздники и обряды связаны между собой. 15 февраля женщины собирались в одном из домов и делали громничную свечу-оберег от злых духов. Считается, что такая свеча оберегает домашнюю скотину, дом от гроз и посевы от бед, - напоминает заведующая Полыковичским СДК Татьяна Жигалина. - А уже летом, перед началом уборки зерновых, женщины брали эту свечу-оберег, икону, хлеб и соль и шли к полю просить благословения на уборку, благодарить за урожай. Считалось, что так можно отвести все беды от урожая. Ведь если будет хлеб - бед знать не будешь. Так начинались "Зажинки".

На "Зажинки" собираются женщины разных возрастов - от самой старшей до самой молодой. "Сначала землю-матушку нужно поблагодарить за урожай - хлебом и солью, низким поклоном. После этого в поле выходила самая старшая женщина в роду, она и зажинала первый сноп - его не молотили, а сохраняли до следующего года. Это считалось и оберегом, и символом хорошего урожая. Этот сноп передавали хозяину дома, откуда женщина. Он стоял до Первой Пречистой 28 августа (Успение Пресвятой Богородицы) у иконы в доме. Позже его зерно освящали в церкви. Если дома кто-то начинал болеть, ему в еду добавляли эти зерна. Считалось, что это поможет выздороветь. Соломой же кормили скотину, чтобы та не болела. А еще добавляли зерно первого снопа на следующий год в засевки, чтобы земля уродила", - отметила Татьяна Жигалина.

"Ой накосiм, нажнем копачак

як на небе зорачак!"

Сегодня первой в поле вышла Мария Степановна Чмырева, которой 91 год. "Я когда маленькая была, помогала маме в поле. Видела, что и как делали старшие. Так и запомнила все это. Потом была война, стало уже не до обрядов. А после восстанавливали все, работали, свои семьи создавали. Конечно, что-то уже и подзабылось, но вот молодые наши помогают вспоминать, а что-то мы им рассказываем. Детям своим и внукам всю свою жизнь рассказала, про все праздники, какие отмечали. Теперь их очередь хранить эти знания и передавать дальше, чтобы не забылось", - поделилась Мария Степановна.

"Жнеце, жнеце жыцейка,

Жнеце, жнеце, не пажнеце!"

Среди самых старших - Анна Сергеевна Катульская. Женщина поделилась, что хоть из-за возраста и тяжело иногда бывает, но во всех праздниках старается участвовать. "Такой была наша жизнь тогда. Много работали, верили, что все будет получаться. Сейчас все поменялось: в полях вон какая техника на уборочной работает, а тогда все руками. Но хорошо, что обычаи наших бабушек и прабабушек продолжают жить. Молодежи стараюсь рассказывать, что помню, да и всем своим родным тоже. Им оберегать это - ведь из таких вот обрядов и складывается необычная белорусская культура", - отметила Анна Сергеевна.

Свой второй сноп Анна Сергеевна повязала на пояс, чтобы во время полевых работ спина не болела. "Работать-то руками надо и наклонившись, а это тяжело, особенно в старшем возрасте. А так просишь сил у жита", - добавила женщина.

После того как старшие женщины зажали свои снопы, в поле вышли остальные. "Молодые девушки, особенно те, которые готовились к беременности, брали с собой на "Зажинки" куклу-оберег, которую называют "жнива". Основа оберега - яблоневый сучок как символ плодовитости и здоровья. В каждой руке у куклы по мешочку - в одном соль, в другом зерно. А на спине - двое деток, мальчик и девочка. Считалось, что такой оберег поможет молодой женщине набрать от нивы сил и здоровья, чтобы в будущем мама и детки были здоровые, - подчеркнула Татьяна Жигалина. - Во время "Зажинок" к поясу оберега привязывали три колоска нового урожая. Кукла-оберег была символом не только женского здоровья, но и плодовитости земли-матушки".

На "Зажинках" женщины обязательно зажинали 9 снопов, потом ставили их в поле. Первый сноп неизменно украшали лентами и рушниками. "Такие небольшие снопы называли "бабками". Их собирали в один большой сноп, который уже называют "гаспадаром". После того как его украсили, женщины приносили хлеб, отламывали кусочек и клали внутрь - благодарность полю и земле за урожай", - отметила Татьяна Жигалина.

"Атрымаўся снапок - гаспадарок наш ясны,

Як месячык красны.

Яшчэ высшы ад плата

Ды даражэй за золата".

Работа в поле у женщин занимала первую половину дня. Потом по традиции около "снапа-гаспадара" обязательно садились обедать. "В поле с собой брали молоко, хлеб, сало, вареные яйца. Во время обеда песни пели - они всегда сопровождали наших предков, - рассказала Татьяна Жигалина. - Работа была очень тяжелой, а песни помогали поддерживать настроение. С песней в поле приходили, с ней же убирали, отдыхали тоже с ней".

В этом году свой первый сноп урожая женщины Могилевского района передали первому заместителю начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского райисполкома Геннадию Давыдову. Женщины пожелали высокого урожая и здоровья всем, кто занят на уборочной.

"Это моя уже 38-я уборочная кампания. И каждый раз волнуешься, как все пройдет, каким будет урожай. Нам нельзя упускать время: работы в полях начинаются еще затемно. Ведь от того, как мы потрудимся, будет зависеть наш общий каравай, - поделился Геннадий Давыдов. - Начало уборочной - всегда праздник, венец всех предыдущих работ. В Могилевском районе традиция начинать уборку зерновых с "Зажинок". Не знаю, можно ли назвать нас суеверными, но ведь наши предки не просто так верили в это. Есть в этом какое-то таинство. И, конечно, здорово, что все это продолжает жить. Ведь это наша культура, наша история. Если не помнить и не чтить прошлого, успешное будущее не построишь".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-