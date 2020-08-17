РЕПОРТАЖ: Не драником единым - перспективы гастрономического туризма обсудили в Кобринском районе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 17 августа 2020
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:20 Минчанин привез из России полкилограмма наркотиков под видом спортивного питания Происшествия
17:16 Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября В мире
17:13 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-июле сократились на 8,4% Экономика
17:09 Промпроизводство в Беларуси в январе-июле снизилось на 2,5% Экономика
16:57 Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 5,4% Общество
16:56 БЖД в июле в 1,5 раза увеличила объем контейнерных перевозок Экономика
16:53 СК раскрыл подробности одного из эпизодов преступления во время массовых беспорядков Происшествия
16:40 РЕПОРТАЖ: Не драником единым - перспективы гастрономического туризма обсудили в Кобринском районе Регионы
16:32 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 2,9% Экономика
16:25 Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-июле выросло на 2,8% Экономика
16:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 67 149 пациентов с COVID-19 Общество
16:10 ВВП Беларуси в январе-июле снизился на 1,6% Экономика
16:07 Продажи круглого леса через БУТБ в январе-июле выросли на 27% Экономика
16:07 На уборке урожая определился молодой водитель-четырехтысячник Общество
16:03 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 64 районах Беларуси Общество
15:58 Следственный комитет проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете Происшествия
15:46 Российский инфекционист: изоляция не дала положительного результата в борьбе с COVID-19 В мире
15:43 Красный Крест обучает всех желающих основам первой помощи и набирает психологов Общество
15:40 Коллекцию шедевров Букингемского дворца представят широкой публике В мире
15:38 "Белтелеком" объяснил трудности с доступом в интернет техническим сбоем Общество
15:27 В Банке развития объявили сбор средств для пострадавших Общество
15:24 В Молодечненском районе раскрыто жестокое убийство женщины Происшествия
15:16 В трудовом проекте "Атлант 2020" приняли участие более 800 бойцов студотрядов Общество
14:53 Поезд столкнулся с грузовиком на севере Германии В мире
14:52 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 31 августа Общество
14:50 Лукашенко предлагает Индонезии активнее сотрудничать на международных площадках и в АСЕАН Президент
14:49 Лукашенко приглашает Габонскую Республику к более активному взаимодействию в торговле и науке Президент
14:37 Европа столкнулась не с второй волной COVID-19, а с продолжением первой - эксперт В мире
14:37 Шаг в будущее. Итоги баскетбольного фестиваля на призы базы отдыха "Привал" Общество
14:33 В университете МЧС стартовал учебно-лагерный сбор первокурсников Общество
Все новости
Все новости
Регионы
17 августа 2020, 16:40

РЕПОРТАЖ: Не драником единым - перспективы гастрономического туризма обсудили в Кобринском районе

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Гродно старинный и новый - репортаж из города, в котором хочется жить
Труд в поле с душой - репортаж с жатвы в Смолевичском районе

У большинства иностранцев, да и самих белорусов, гастрономический туризм в нашей стране прежде всего ассоциируется с драниками и другими картофельными изысками. Особо продвинутые могут еще назвать мачанку, вспомнить про мотольские колбасу и каравай. Между тем традиционная национальная кухня белорусов, безусловно, намного богаче и интереснее. А отдельные рецепты и блюда обеденного стола вполне могут претендовать на региональные бренды. Об этом шел разговор в Кобринском районе на тренинге "Локальные продукты и уникальные рецепты как современный тренд: что мы можем предложить?" проекта "Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве". Проект реализует БОО "Отдых в деревне" при финансовой поддержке благотворительного фонда The Coca-Cola Foundation.

Усадьба "Студинка" в деревне Гирск местом проведения тренинга была выбрана не случайно. Ее хозяева, Василий и Елена Новики, помимо свойственного белорусам радушия и гостеприимства уже много лет пропагандируют экологически чистые продукты и народную кухню.

"Все наши колбасы, рулеты, паштеты мы пропускаем через русскую печь. Рецепты берем из традиционной местной кухни. Как-то одна пожилая женщина из деревни Болота угостила меня своим черным хлебом. Попросил ее научить нашего повара печь такой же. Она принесла кусочек закваски, которую ей мама передала, когда дочка выходила замуж. Представляете, сколько лет она ее хранила? И мы уже лет шесть-семь печем настоящий ржаной хлеб, - рассказал хозяин агроусадьбы. - Мы должны вернуться к своим корням, истокам, вспомнить, как питались наши предки. Наши деды, прадеды были не глупее нас. Они были более приспособлены к жизни. И здоровье у тех поколений было другим. А мы все спешим, любим быструю еду и забыли, что нужно "старанна перажоўваць ежу".

Свои уникальные рецепты, кулинарные особенности есть в каждой местности, и они могут стать гастрономическими брендами региона, считает менеджер БОО "Отдых в деревне" Дарья Пукась. "Нужно знать, что рекламировать, а не абстрактную мачанку и драники. Сила в том, чтобы быть уникальными. Нужно активнее использовать уже готовые бренды, например, лунинецкую клубнику, гречневый хлеб в Малоритском районе, фитомаршрут "Водар Белавежжа". Если есть устойчивая ассоциация с регионом, это даже проще. Вложения в создание бренда потом обязательно окупятся. А еще хозяевам агроусадеб, фермерам нужно активнее сотрудничать с местными властями, у которых большие возможности и ресурсы в плане промотирования и продвижения региональных продуктов", - сказала она.

Беларусь имеет огромный потенциал для развития гастрономического туризма, убежден координатор Европейской сети кулинарного наследия Никлас Фьелстром. В нашу страну он приезжает в шестой раз, всегда отмечая произошедшие изменения. "Прежде всего, стало заметно больше иностранных туристов. Рестораны учитывают это, корректируют меню, по-другому представляют еду. Что касается национальной кухни, я всем советую брать за основу местные рецепты и использовать локальные продукты. С одной стороны, это развивает регион, с другой - вызывает интерес у туристов. При этом очень важна подача еды, презентация национального блюда", - отметил он.

Например, в Швеции особенностями национальной кухни являются тефтельки митболы. А еще - ферментированная селедка, которую несколько месяцев выдерживают в состоянии гниения. Ну и куда же без знаменитого "шведского стола"? С легкой руки жителей страны викингов эта культура еды распространилась буквально по всему миру. "Традиция уходит глубоко в историю. В старину, когда ждали гостей, было трудно спланировать время их приезда. Поэтому перед входом в дом ставили стол с едой, чтобы прибывающие могли сразу чем-то перекусить с дороги", - пояснил происхождение традиции Никлас Фьелстром.

Координатор Европейской сети кулинарного наследия считает очень важным обмен опытом и образование для тех, кто занят в этой сфере. Чему, собственно, и был посвящен семинар-тренинг в Кобринском районе. На него собрались более 20 человек из разных районов Брестской области: хозяйки агроусадеб, пенсионерки, предпринимательницы. Практической частью мероприятия стали кулинарные мастер-классы. Участники делились с коллегами секретами приготовления домашней колбасы и сала, дрожжевых блинов, овсяного киселя, травяных чаев, экочипсов.

Наталья Лимаренко с сыном Антоном из деревни Большая Турна Каменецкого района привезли на дегустацию два с половиной десятка разновидностей крем-меда собственного производства. 10 лет назад бывшие брестчане сменили городскую прописку на сельскую и занялись пчеловодством. Конкурсная заявка Натальи показалась интересной организаторам проекта "Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве". Для ее семьи было закуплено оборудование, с помощью которого Лимаренко кремуют мед, превращая всем знакомый и любимый продукт в ароматное нежное пастообразное лакомство.

"Все полезные свойства в крем-меде сохраняются. Главное отличие - он никогда не кристаллизуется, имеет кремообразную структуру. Поэтому его легко намазывать на хлеб, он не течет, не пачкает руки. Хранится как обычный мед. В качестве добавок используются сухофрукты, специи. У нас своя небольшая пасека. Кроме того, есть сад, выращиваем ягоды, фрукты, овощи. Мы их сушим и все пускаем в мед в качестве добавок. Сейчас у нас в разработке еще несколько вкусов, а недавно освоили муссы и соусы на меду", - рассказала Наталья.

Крем-мед с сушеным яблоком и корицей, апельсином и имбирем, сушеной черной смородиной (многие нашли сочетание этой ягоды с медом идеальным), черным тмином и другими специями (паприкой, базиликом, кориандром, чили), лавандой и курагой, шоколадом, анисом, корнем солодки, перечной мятой, семечками подсолнуха и морской солью - выбор для сладкоежек был на любой вкус.

Еще одна победительница женского проекта - многодетная мама из деревни Подлазье Ляховичского района Ольга Саванчук - провела мастер-класс по изготовлению имеретинского сыра. С мужем и тремя детьми она переехала в деревню из Барановичей, чтобы вести личное подсобное хозяйство. "Завели нубийских коз (сейчас у нас 11 голов) и стали делать сыры из чистого цельного козьего молока. Излишки продаем на рынке, ярмарках. Корма заготавливаем сами: наши козы едят дикое разнотравье", - подчеркнула Ольга. Бизнес-инициатива семьи "Подлазьевский полутвердый" также пришлась по душе координаторам проекта. Им подарили специальный шкаф для хранения и вызревания сыров, а также итальянскую форму под прессование сыра.

"Очень полезный проект. Во-первых, мы получили вдохновение и стимул двигаться дальше, не закисать в рутине. Какие-то новые идеи появились, есть потенциал и желание развиваться, покорять новые рецепты, возможно, выходить на другой уровень", - поделилась Ольга Саванчук.

Социальный проект компании Coca-Cola "Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве" в Беларуси стартовал в декабре прошлого года. Площадкой для него стала Брестская область. Проект направлен на поддержку женского предпринимательства в сельской местности. Основным партнером БОО "Отдых в деревне" выступает Брестский облисполком, комитет по труду, занятости и социальной защите. На сегодня обучение по проекту уже прошли 500 женщин. "Прежде всего мы работаем с многодетными мамами, женщинами, попавшими в трудные жизненные ситуации, женщинами-инвалидами. Сначала были тренинги и личные встречи, очень много внимания уделили соцсетям, без которых сейчас нельзя продвигать бизнес", - рассказала председатель правления БОО "Отдых в деревне" кандидат сельскохозяйственных наук, доцент факультета международных отношений БГУ Валерия Клицунова.

По ее словам, всего на конкурс бизнес-инициатив поступило около 100 мини-проектов, из которых выбрали 50 лучших. "Мы купили то, что им было нужно: кому-то - сушилку, кому-то - доильный аппарат, теплицу, глину для производства изделий. У нас впереди осталось еще несколько интересных этапов. Выйдут буклет и фильм о проекте и его победительницах, запланирована поездка в Гродненскую область. Также должна состояться финальная конференция. Ее планируется провести в виде ярмарки с презентацией локальных продуктов (у нас уже есть что показать), с подведением итогов. Если с пандемией поутихнет, может быть, проведем мероприятие под Рождество, мне кажется, это должно быть красиво", - подытожила Валерия Клицунова.

Фото Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область еда Кобрин питание продукты питания репортаж туризм
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства на предприятии в Шкловском районе
Фото из архива Гомельчан приглашают присоединиться к Европейской неделе мобильности
Фото из архива Трейловый забег на 50 км примет Августовский канал
Фото из архива Проект ПолесГУ по климатическому менеджменту стал одним из победителей конкурса программы ЕС Erasmus+
ФОТОФАКТ: Агроусадьба "Каролинский фольварк Тизенгауза"
На митинге на площади Независимости Мы должны мирно работать и не думать, что там с нашими детьми - аграрий из Гродненской области
Главное
Александр Лукашенко на предприятии Лукашенко о предприятиях: "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу
"Не под давлением и не через улицу" - Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции
Белорусские аграрии намолотили более 7 млн т зерна
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 149 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко: сегодня надо думать не айфонами, телефонами, а мозгами
Лукашенко: мы провели выборы, других выборов не будет
Генпрокуратура: по каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная проверка
Красный Крест собирает и передает гуманитарные наборы людям в изоляторах
Следственный комитет проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете
Шаг в будущее. Итоги баскетбольного фестиваля на призы базы отдыха "Привал"
В Банке развития объявили сбор средств для пострадавших
РЕПОРТАЖ: Не драником единым - перспективы гастрономического туризма обсудили в Кобринском районе
"Белтелеком" объяснил трудности с доступом в интернет техническим сбоем
На уборке урожая определился молодой водитель-четырехтысячник
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 64 районах Беларуси
Белорусская калийная компания пообещала партнерам выполнить договоренности
Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 5,4%
БЖД в июле в 1,5 раза увеличила объем контейнерных перевозок
Красный Крест обучает всех желающих основам первой помощи и набирает психологов
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.