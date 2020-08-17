РЕПОРТАЖ: Не драником единым - перспективы гастрономического туризма обсудили в Кобринском районе

У большинства иностранцев, да и самих белорусов, гастрономический туризм в нашей стране прежде всего ассоциируется с драниками и другими картофельными изысками. Особо продвинутые могут еще назвать мачанку, вспомнить про мотольские колбасу и каравай. Между тем традиционная национальная кухня белорусов, безусловно, намного богаче и интереснее. А отдельные рецепты и блюда обеденного стола вполне могут претендовать на региональные бренды. Об этом шел разговор в Кобринском районе на тренинге "Локальные продукты и уникальные рецепты как современный тренд: что мы можем предложить?" проекта "Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве". Проект реализует БОО "Отдых в деревне" при финансовой поддержке благотворительного фонда The Coca-Cola Foundation.

Усадьба "Студинка" в деревне Гирск местом проведения тренинга была выбрана не случайно. Ее хозяева, Василий и Елена Новики, помимо свойственного белорусам радушия и гостеприимства уже много лет пропагандируют экологически чистые продукты и народную кухню.

"Все наши колбасы, рулеты, паштеты мы пропускаем через русскую печь. Рецепты берем из традиционной местной кухни. Как-то одна пожилая женщина из деревни Болота угостила меня своим черным хлебом. Попросил ее научить нашего повара печь такой же. Она принесла кусочек закваски, которую ей мама передала, когда дочка выходила замуж. Представляете, сколько лет она ее хранила? И мы уже лет шесть-семь печем настоящий ржаной хлеб, - рассказал хозяин агроусадьбы. - Мы должны вернуться к своим корням, истокам, вспомнить, как питались наши предки. Наши деды, прадеды были не глупее нас. Они были более приспособлены к жизни. И здоровье у тех поколений было другим. А мы все спешим, любим быструю еду и забыли, что нужно "старанна перажоўваць ежу".

Свои уникальные рецепты, кулинарные особенности есть в каждой местности, и они могут стать гастрономическими брендами региона, считает менеджер БОО "Отдых в деревне" Дарья Пукась. "Нужно знать, что рекламировать, а не абстрактную мачанку и драники. Сила в том, чтобы быть уникальными. Нужно активнее использовать уже готовые бренды, например, лунинецкую клубнику, гречневый хлеб в Малоритском районе, фитомаршрут "Водар Белавежжа". Если есть устойчивая ассоциация с регионом, это даже проще. Вложения в создание бренда потом обязательно окупятся. А еще хозяевам агроусадеб, фермерам нужно активнее сотрудничать с местными властями, у которых большие возможности и ресурсы в плане промотирования и продвижения региональных продуктов", - сказала она.

Беларусь имеет огромный потенциал для развития гастрономического туризма, убежден координатор Европейской сети кулинарного наследия Никлас Фьелстром. В нашу страну он приезжает в шестой раз, всегда отмечая произошедшие изменения. "Прежде всего, стало заметно больше иностранных туристов. Рестораны учитывают это, корректируют меню, по-другому представляют еду. Что касается национальной кухни, я всем советую брать за основу местные рецепты и использовать локальные продукты. С одной стороны, это развивает регион, с другой - вызывает интерес у туристов. При этом очень важна подача еды, презентация национального блюда", - отметил он.

Например, в Швеции особенностями национальной кухни являются тефтельки митболы. А еще - ферментированная селедка, которую несколько месяцев выдерживают в состоянии гниения. Ну и куда же без знаменитого "шведского стола"? С легкой руки жителей страны викингов эта культура еды распространилась буквально по всему миру. "Традиция уходит глубоко в историю. В старину, когда ждали гостей, было трудно спланировать время их приезда. Поэтому перед входом в дом ставили стол с едой, чтобы прибывающие могли сразу чем-то перекусить с дороги", - пояснил происхождение традиции Никлас Фьелстром.

Координатор Европейской сети кулинарного наследия считает очень важным обмен опытом и образование для тех, кто занят в этой сфере. Чему, собственно, и был посвящен семинар-тренинг в Кобринском районе. На него собрались более 20 человек из разных районов Брестской области: хозяйки агроусадеб, пенсионерки, предпринимательницы. Практической частью мероприятия стали кулинарные мастер-классы. Участники делились с коллегами секретами приготовления домашней колбасы и сала, дрожжевых блинов, овсяного киселя, травяных чаев, экочипсов.

Наталья Лимаренко с сыном Антоном из деревни Большая Турна Каменецкого района привезли на дегустацию два с половиной десятка разновидностей крем-меда собственного производства. 10 лет назад бывшие брестчане сменили городскую прописку на сельскую и занялись пчеловодством. Конкурсная заявка Натальи показалась интересной организаторам проекта "Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве". Для ее семьи было закуплено оборудование, с помощью которого Лимаренко кремуют мед, превращая всем знакомый и любимый продукт в ароматное нежное пастообразное лакомство.

"Все полезные свойства в крем-меде сохраняются. Главное отличие - он никогда не кристаллизуется, имеет кремообразную структуру. Поэтому его легко намазывать на хлеб, он не течет, не пачкает руки. Хранится как обычный мед. В качестве добавок используются сухофрукты, специи. У нас своя небольшая пасека. Кроме того, есть сад, выращиваем ягоды, фрукты, овощи. Мы их сушим и все пускаем в мед в качестве добавок. Сейчас у нас в разработке еще несколько вкусов, а недавно освоили муссы и соусы на меду", - рассказала Наталья.

Крем-мед с сушеным яблоком и корицей, апельсином и имбирем, сушеной черной смородиной (многие нашли сочетание этой ягоды с медом идеальным), черным тмином и другими специями (паприкой, базиликом, кориандром, чили), лавандой и курагой, шоколадом, анисом, корнем солодки, перечной мятой, семечками подсолнуха и морской солью - выбор для сладкоежек был на любой вкус.

Еще одна победительница женского проекта - многодетная мама из деревни Подлазье Ляховичского района Ольга Саванчук - провела мастер-класс по изготовлению имеретинского сыра. С мужем и тремя детьми она переехала в деревню из Барановичей, чтобы вести личное подсобное хозяйство. "Завели нубийских коз (сейчас у нас 11 голов) и стали делать сыры из чистого цельного козьего молока. Излишки продаем на рынке, ярмарках. Корма заготавливаем сами: наши козы едят дикое разнотравье", - подчеркнула Ольга. Бизнес-инициатива семьи "Подлазьевский полутвердый" также пришлась по душе координаторам проекта. Им подарили специальный шкаф для хранения и вызревания сыров, а также итальянскую форму под прессование сыра.

"Очень полезный проект. Во-первых, мы получили вдохновение и стимул двигаться дальше, не закисать в рутине. Какие-то новые идеи появились, есть потенциал и желание развиваться, покорять новые рецепты, возможно, выходить на другой уровень", - поделилась Ольга Саванчук.

Социальный проект компании Coca-Cola "Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве" в Беларуси стартовал в декабре прошлого года. Площадкой для него стала Брестская область. Проект направлен на поддержку женского предпринимательства в сельской местности. Основным партнером БОО "Отдых в деревне" выступает Брестский облисполком, комитет по труду, занятости и социальной защите. На сегодня обучение по проекту уже прошли 500 женщин. "Прежде всего мы работаем с многодетными мамами, женщинами, попавшими в трудные жизненные ситуации, женщинами-инвалидами. Сначала были тренинги и личные встречи, очень много внимания уделили соцсетям, без которых сейчас нельзя продвигать бизнес", - рассказала председатель правления БОО "Отдых в деревне" кандидат сельскохозяйственных наук, доцент факультета международных отношений БГУ Валерия Клицунова.

По ее словам, всего на конкурс бизнес-инициатив поступило около 100 мини-проектов, из которых выбрали 50 лучших. "Мы купили то, что им было нужно: кому-то - сушилку, кому-то - доильный аппарат, теплицу, глину для производства изделий. У нас впереди осталось еще несколько интересных этапов. Выйдут буклет и фильм о проекте и его победительницах, запланирована поездка в Гродненскую область. Также должна состояться финальная конференция. Ее планируется провести в виде ярмарки с презентацией локальных продуктов (у нас уже есть что показать), с подведением итогов. Если с пандемией поутихнет, может быть, проведем мероприятие под Рождество, мне кажется, это должно быть красиво", - подытожила Валерия Клицунова.

Фото Вадима ЯКУБЁНКА,

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