РЕПОРТАЖ: Не хуже Месси - в Гомеле при новом крытом манеже появилось отделение для юных футболистов

В Гомеле появился новый спортивный объект, где будут растить белорусских Пеле, Месси, Бекхэмов, Марадон. Воспитать легенду футбола - непростая задача. Обязательно должны быть достойная спортивная база и тренеры, видящие потенциал в горящих детских глазах и здоровые амбиции юниоров. Год от года в областном центре укрепляется фундамент для взращивания новой плеяды надежд большого футбола. Сегодня в торжественной обстановке здесь открыли футбольный манеж. Этот уникальный для региона объект возведен по поручению главы государства за счет бюджетных средств. Корреспонденты БЕЛТА побывали на спортивном объекте сразу после перерезания красной ленточки.

Воздухоопорный футбольный манеж с огромным белоснежным куполом заметен издалека. Он расположен на территории спорткомплекса "Луч", где дислоцируется городская детско-юношеская спортивная школа №6. Здесь занимаются более 570 спортсменов-учащихся. Функционируют три отделения: по плаванию, легкой атлетике и пулевой стрельбе. С начала 2020 года к этому перечню добавилось отделение по футболу на 200 спортсменов, объявлен набор в группы 6-7 и 8-9 лет.

Не менее заметным и ярким стало представление самого манежа спортсменам и зрителям. В торжественной обстановке посреди поля красную ленточку перерезали председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, председатель Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов.

Практически во всех регионах, кроме Витебска, такие крытые сооружения уже есть. "И дети радуются, что в январские и февральские морозы они могут играть в футбол. В Гомеле все сделано прекрасно, от души. Пользуйтесь, совершенствуйте свое мастерство, укрепляя футбольные традиции региона", - адресовал напутствие местным футболистам Владимир Базанов. Он также отметил, что в 2021 году в областном центре появится еще одно футбольное поле 40х60 м с искусственным покрытием.

Право первого удара по мячу на поле нового манежа предоставлено главе региона.

Губернатор отметил, что на протяжении 2019 года в области вводили новые и реконструировали действующие спортивные объекты. Возведены лыжероллерная трасса мирового уровня в Гомеле, стадион в Петрикове, бассейн в Мозыре и другие. Традиция продолжена и в 2020-м. "Это расширяет возможности для занятий спортом и активизирует спортивную жизнь региона. Причем все, что создается, в равной мере нацелено как на укрепление физического здоровья наших детей, так и на развитие спорта высоких достижений", - отметил Геннадий Соловей. Он также подчеркнул, что гомельские спортсмены стабильно удерживают высокую планку, занимают уверенные позиции в стране по количеству завоеванных медалей на соревнованиях международного уровня. Один из лучших результатов продемонстрировали на II Европейских играх, завоевав 20 медалей.

В продолжение темы этого знакового события, а также популяризации спорта на открытии манежа провели свою эстафету огня. Руководителям Гомельского облисполкома и горисполкома, Жлобинского, Житковичского и Мозырского райисполкомов, национального парка "Припятский" передали памятные факелы и медали.

Генеральный директор Гомельского ДСК Александр Гончаров вручил символический ключ от объекта директору городской детско-юношеской спортивной школы №6 Юрию Сочивко. Под его началом здесь будут воспитывать талантливых и честолюбивых спортсменов, которые смогут заявить о себе в будущем. И не исключено - определять лицо сборной региона или страны в новом десятилетии.

Судя по здоровым амбициям подрастающих футболистов, так тому и быть. "Всегда мечтал играть за "Барселону". За Беларусь выступать тоже", - выдает вихрь эмоций центральный полузащитник команды СДЮШОР №8 Гомеля Иван Стефаненко, мечтающий быть не хуже Месси. Шесть из своих 12 лет он посвятил футболу. Сегодня на трибунах его главный болельщик - папа. В ближайшие дни юному футболисту предстоят командные спарринги. "Конечно, увереннее себя чувствуешь, когда есть поддержка зрителей. Хочу сыграть в удовольствие, если получится - занять командное призовое место", - дополняет он.

"Мы - Гомель, мы - сила, забьем красиво!", - настраиваются на предстоящую игру юниоры ФК "Гомель". Эта кричалка помогает, уверяет команда. "Здесь все по-взрослому, очень удобно", - заключает 10-летний левый полузащитник детской команды ФК "Гомель" Игорь Ковалев, вместе с друзьями опробовавший новое поле. Тот случай, когда устами младенца глаголет истина.

При возведении нового объекта спортивной инфраструктуры Гомеля были учтены многие нюансы. К примеру, размещен манеж на базе существующего стадиона, что позволило создать комплексный объект для организации учебно-тренировочного процесса и соревнований по футболу.

Над проектом трудились сотрудники ОАО "Институт Гомельгражданпроект" по заказу КУП "Гомельское областное управление капитального строительства". Генеральный подрядчик, воплотивший проект в жизнь, - Гомельский домостроительный комбинат. К слову, отмечая вклад строителей, в благодарность за их ответственный подход в 2020 году планируется организовать на новом поле турнир по футболу для работников Гомельского ДСК. Также сотрудникам предприятия вручены почетные грамоты и благодарности облисполкома.

Функциональность объекта и в том, что тренировки, сборы и соревнования можно проводить без оглядок на сезон и капризы природы. Конструкция с воздухоопорным куполом из ПВХ-мембраны позволяет. Манеж размером 115х82 м и высотой 22 м. В любое время года поле готово принять соревнования любого уровня.

На трибунах предусмотрено 504 места для зрителей. Функционально и продуманно организовано пространство под трибунами. В этом секторе предусмотрены раздевалки для команд и тренеров, необходимые санитарно-бытовые и административные помещения. Футбольный манеж соединен с ними переходной галереей.

Функционал дополнен еще одной фишкой - манеж оснащен системой "умный дом", позволяющей задавать и поддерживать комфортные условия для спортсменов и зрителей. Установлена система видеонаблюдения.

Комплекс дополнили две площадки для пляжных видов спорта, парковка, обустроены тротуары и подъезды к объекту.

Сразу после открытия состоялся показательный матч футбольных команд Гомеля.

По словам начальника отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома Игоря Полуяна, в областном центре более 2 тыс. ребят занимаются футболом. "Разумеется, 90% времени работы манежа будет отведено под тренировки детей. Верстается городской календарь турниров. Уверен, что манеж будет загружен и будет пользоваться большой популярностью. Также любители футбола могут арендовать поле и провести здесь время с пользой для здоровья со своим коллективом, командой и т.д.", - дополняет он. Во время каникул будут организованы турниры среди детей 2010 года рождения.

Есть заявки и от футбольных клубов Гомеля, Речицы, Светлогорска, которые в январе-феврале планируют провести здесь учебно-тренировочные сборы и заняться усиленной подготовкой к началу чемпионата Беларуси. Достигнуты предварительные договоренности с представителями Брянска (Россия) и Чернигова (Украина) о спаррингах на новом поле между ФК.

Сегодня стартовал международный детский турнир среди ребят 2009 года рождения, в котором принимают участие команды Гомельской области, а также представители России и Молдовы. В ближайшие три дня они смогут продемонстрировать на новом поле свой уровень игры, почувствовать вкус победы.

Глава региона дал юным спортсменам ответственное поручение: показать гомельский футбол - техничный, динамичный, зрелищный и результативный.

Геннадий Соловей уверен, что школа гомельского футбола будет развиваться, а команды юго-восточного региона еще порадуют своих болельщиков виртуозной игрой и стабильной пропиской на первых строчках чемпионатов. Ведь первые шаги на пути к реализации этих планов уже сделаны.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

ФОТО Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-