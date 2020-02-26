РЕПОРТАЖ: Не спрятаться, не скрыться: как работают эксперты-автотехники в Могилеве

Сотрудники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, специализирующиеся на проведении автотехнической экспертизы, - это люди, без внимания которых не остается ни одно ДТП в городе и области. Именно они по результатам анализа следов на месте происшествия и повреждений автомобиля могут определить, с какой скоростью двигалась машина в момент аварии и была ли она технически исправной. А если автомобиль скрылся с места происшествия, то по одному осколку стекла и фрагменту детали установят, какая машина покинула место аварии. Корреспонденты БЕЛТА отправились узнать, чем наполнены будни экспертов-автотехников.

Владимир Гридин - главный эксперт отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. Вот уже почти 16 лет он занимается автотехнической экспертизой.

"Одна из главных обязанностей экспертов-автотехников - установление причин дорожно-транспортного происшествия. Определяем, с какой скоростью двигался автомобиль, где находится место наезда или столкновения, как располагались машины в момент аварии. Также мы выявляем техническое состояние систем автомобиля, влияющих на безопасность дорожного движения", - рассказал Владимир Гридин.

Эксперты выезжают не на все ДТП. Например, на месте аварии, где автомобилям причинены лишь механические повреждения, будут работать сотрудники ГАИ. Если у них возникнут какие-то вопросы, вот тогда к работе приступят эксперты-автотехники. А в случае с тяжелыми авариями, в которых пострадали или погибли люди, к инспекторам ГАИ подключатся следователи и эксперты.

"На месте происшествия эксперт должен обнаружить и зафиксировать следы ДТП, рекомендовать следователю изъять записи видеорегистратора и камер наблюдения. Мы должны дать предварительную оценку причин аварии и, если машина скрылась, в кратчайшие сроки определить, какой автомобиль покинул место ДТП", - отметил эксперт.

Владимир Гридин поделился одной из историй, которая случилась несколько лет назад. Тогда вблизи поворота на деревню Присно Могилевского района автомобиль сбил девушку. На участке дороги в то время шли ремонтные работы, отсутствовала разметка. "Нашей первостепенной задачей стало определение места наезда на пешехода. На дороге мы обнаружили следы торможения машины (около 120 м), осыпь песка и стертый каблук с обуви девушки. После тщательных исследований удалось установить, где именно и в какое время сбили пешехода".

Бывают ситуации, когда водитель, совершивший правонарушение, скрывается с места происшествия. Это во многом усложняет работу автоэкспертов. В 2010 году Владимир Гридин работал на месте ДТП в Чериковском районе, где на дороге был сбит велосипедист. Работы проходили ночью, первый осмотр показал, что никаких следов машины нет. Однако на рассвете была найдена небольшая россыпь осколков стекла автомобиля. "Осколки были светло-зеленого цвета. Это характерный признак, ведь такие стекла тогда устанавливали только на определенную модель машин Audi. Чуть позже нашли мелкие частицы лакокрасочного покрытия и по ним определили, что автомобиль был серого цвета. Потом нашли пластиковый осколок детали с заводским номером. На тот момент мы не могли определить, какая это была деталь. Но по номеру на ней установили, что искать нужно Audi 80. К поискам подключили ГАИ, - рассказал эксперт. - Подходящих под данное описание машин в Чериковском районе было всего 5. Начали обзванивать владельцев. Первый человек прибыл на место аварии на автомобиле, на котором не было никаких повреждений. А вот второй отказался отвечать на вопросы. Это сразу вызвало подозрения. Позже установили, что именно он совершил наезд на велосипедиста. В течение суток правоохранители разыскали этого человека".

Современный мир сделал большой технологический шаг вперед. Теперь на дорогах, заправках и в придорожных кафе установлены камеры видеонаблюдения. Записи помогают восстановить картину происшествия: по видео можно определить скорость движения и время проезда определенного участка.

Эксперты определяют не только техническое состояние, скорость и другие показатели движения машины, но и кто в момент аварии находился за рулем.

"В Кличевском районе Volkswagen Passat сначала съехал на обочину, а потом опрокинулся в кювет. В той аварии владелец транспортного средства был пассажиром, он погиб. Мужчина, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения и утверждал, что за рулем был не он. Проводилась комплексная автотехническая экспертиза, чтобы определить, кто именно находился за рулем. Судебный медицинский эксперт провел анализ телесных повреждений, мы изучили повреждения машины снаружи и внутри салона. Полностью воссоздали процесс аварии: как ехал, в какой момент опрокинулся. На основании полученных данных удалось доказать, что за рулем находился нетрезвый мужчина".

"Эксперт должен обладать обширными знаниями во многих сферах: устройство автомобиля, специфика торможения в разных погодных условиях, техника покраски машины. Нужно уметь сочетать внимательность и точные знания, ведь нельзя пропустить ни одной детали. Важны точность и скорость исследований", - отметил Владимир Гридин.

Знания и опыт автотехника помогают Владимиру Гридину и в обычной жизни. "Бывает, едешь и видишь, что на встречной полосе машина начинает обгон. Можно на глаз определить, хватит ли водителю места, чтобы безопасно закончить маневр. Или, может, необходимо самому сбавить скорость, чтобы не случилась авария, - делится эксперт. - Либо утром выходишь во двор и видишь на своей машине небольшую царапину. Посмотришь внимательнее - и становится понятно, что кто-то из детей нечаянно зацепил машину велосипедом".

Владимир Гридин уверен, что водители стали более внимательными: на дорогах стало меньше аварий с тяжелыми последствиями. Аккуратность при движении, взаимоуважение и внимательность - вот что может уберечь людей от происшествий и обращений к экспертам-автотехникам.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега Фойницкого,

БЕЛТА. -0-