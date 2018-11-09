РЕПОРТАЖ: Не усатый, но нянь: как в витебском саду работает мужчина-воспитатель

Традиционно в нашей (и не только) стране считается, что профессия воспитателя - женская. Если учителя-мужчину в школе видеть уже привычно, то представитель сильного пола в роли педагога в учреждениях дошкольного образования - большая редкость. Тем не менее исключение из правил бывает, и мы нашли этому подтверждение в Витебске. Корреспонденты БЕЛТА отправились в городские ясли-сад №52 и познакомились с таким особенным воспитателем Юрием Литошиком.

Труднее всего - привыкнуть к шуму

Ясли-сад №52 расположены во дворах многоэтажек по пр. Победы. Его посещает 300 детей, в саду 12 групп. У молодого воспитателя Юрия Литошика занимаются ребята трех-четырех лет. Уже третий месяц пять дней в неделю Юрий Викторович их встречает по утрам, кормит, одевает, выводит на прогулку, воспитывает и обучает.

Пришел в женский коллектив он после учебы в Полоцком госуниверситете и продолжил семейную педагогическую династию.

"Во время учебы в вузе ежегодно был на практике в детском саду, и у меня возникали мысли: может, это не мое. Но, придя работать сюда, понял, что оказался на своем месте", - вспоминает педагог.

Работать с детьми непросто, и умения сразу не приходят. С кем-то нужно быть более строгим, с другими возникшие вопросы решаются через теплые слова или даже уговоры. "Все очень индивидуально: кто-то из малышей к тебе за день привыкает, к некоторым нужно долго подбирать ключик. Разницы для детей никакой нет - мужчина с ними занимается или женщина. Тем более в группе я работаю с воспитателем Светланой Тесловой. У нас получился отличный тандем, без нее было бы намного сложнее", - отмечает воспитатель.

Юрий Литошик говорит, что самым трудным было привыкнуть к шуму. Пока разговариваем с молодым педагогом, дети играют, не сидят на месте - попробуй за всеми уследи. Но это рабочая ситуация для Юрия Викторовича. Только когда гул детворы превышает допустимый уровень, он требовательным, но спокойным голосом просит быть тише.

Сложно, но важно, по словам воспитателя, наладить дисциплину и заслужить авторитет без криков и жестких мер. Здесь университетская теория не слишком пригодится, поможет только ежедневная практика.

"Самое интересное и приятное в работе - наблюдать, как дети растут и меняются на глазах. Несмотря на то, что с ними я чуть более двух месяцев, разница уже видна: какие они были в начале сентября и сейчас. Таких эмоций на другой работе не ощутишь", - добавляет Юрий Литошик.

Быстро завоевал доверие

Заведующая яслями-садом №52 Татьяна Терешкова признается: когда узнала, что к ним придет работать мужчина, была немного удивлена. "Конечно, сначала родители с настороженностью к нему отнеслись. Но воспитатель быстро завоевал доверие и детей, и родителей, в коллективе у Юрия появился авторитет", - говорит она.

Сейчас в саду готовятся к новогодним торжествам. "Юрий активно участвует в жизни сада, в различных мероприятиях, проводит утренники. В этом году у нас проблем с кандидатурой на Деда Мороза не будет", - шутит заведующая.

Коллега педагога Светлана Теслова, которая работает с ним в одной группе, говорит, что дети охотно играют с воспитателем. Сама же она опасалась, что придет слишком самоуверенный молодой человек, с которым трудно будет найти общий язык.

"Но он зашел, улыбнулся, и стало понятно - сработаемся. Я впервые за свой многолетний стаж работаю с мужчиной, но с ним комфортно. Он хорошо выполняет свою работу, коммуникабелен, чего не знает - обращается за советом", - характеризирует коллегу Светлана Теслова.

Не сразу, но родители позитивно восприняли приход мужчины-воспитателя. Не все отцы уделяют должное внимание детям, и здесь педагог с мужским взглядом и подходом очень помогает. Теперь и другие интересуются, есть ли возможность перевести их чадо в группу к Юрию Викторовичу.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-