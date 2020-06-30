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30 июня 2020, 10:43

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Никто, кроме них. Особенности службы в десантно-штурмовой бригаде в Бресте

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У большинства из нас силы специальных операций ассоциируются с прыжками с парашютом. Но на это военнослужащие отвечают шуткой: десантник только три минуты орел, все остальное время - ломовая лошадь. Поэтому боевая подготовка у обладателей голубых беретов серьезная. Корреспонденты БЕЛТА убедились в этом лично, побывав в 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригаде.

У ворот контрольно-пропускного пункта нас встречает легендарная БМД-1. Отсылка к тому, что современные воины-десантники достойно продолжают и преумножают традиции поколения победителей. Бригада является преемницей 105-й гвардейской стрелковой дивизии, образованной во время Великой Отечественной войны. За мужество и героизм при взятии венгерских городов Папа и Девечер она награждена орденом Красного Знамени. За взятие столицы Австрии ей присвоено почетное наименование "Венская". В октябре 1979 года дивизия была переименована в 38-ю десантно-штурмовую бригаду.

Сейчас ее военнослужащие могут получить практически любую воинскую специальность. Конечно, упор делается на подготовку десантно-штурмовых подразделений. Именно от умений и слаженной работы этих бойцов во многом зависит успех учебной и боевой операции. Но задание они не выполняют в одиночку. Прикрытие на земле и с воздуха обеспечивают зенитчики и артиллеристы, широкий спектр задач у инженерно-саперной роты и батальона связи. Разведывательно-десантная рота в представлении не нуждается.

"По итогам 2019 года наша бригада признана лучшим соединением в Вооруженных Силах, мы получили почетную грамоту Национального собрания, - рассказывает командир брестской десантно-штурмовой бригады Александр Ильюкевич. - Изучаем опыт предыдущих поколений с учетом нынешних реалий, ведь ситуация в мире изменяется. Сейчас при боевой подготовке делаем акцент на ведении боевых действий ночью и в городе. На полигоне строим объекты для стрельбы в населенном пункте, оборудуем макеты улиц для проходов с техникой и без нее. Отрабатываем различные варианты".

Гвардии полковник заметил, что вооружение постоянно модернизируется. Например, в прошлом году автопарк брестчан пополнился первыми бронемашинами "Кайман". Как и рептилии, они быстры и маневренны на суше и в воде, прекрасно передвигаются ночью. "Почти вся техника может вести боевые действия в темное время суток. Личный состав практически на 100% обеспечен оптическими приборами для стрельбы ночью. В Беларуси - особый рельеф, много барьерных рубежей (реки, болотистая местность). Чтобы подразделения были мобильными и могли быстро передислоцироваться, военная техника у нас плавающая", - поясняет Александр Ильюкевич.

Естественно, новшества отражаются на инфраструктуре Брестского полигона. Сейчас он переживает масштабную реконструкцию. Например, появляются сооружения для отработки тактических действий и ведения боя в городских условиях, стрельбы боевых машин, подготовки снайперов, новые дороги и треки с имитацией подъемов и спусков. Построен киллхаус, в котором десантники в группе учатся освобождать заложников, проводить зачистку зданий от условного противника.

Во время разведывательно-боевых и контрдиверсионных действий особая ответственность ложится на плечи снайперов. Поэтому к их подготовке предъявляются повышенные требования. Такие специалисты - глаза и уши разведгруппы. Снайпером могут стать только лучшие из лучших. Помимо таланта меткого стрелка у него должна быть развита интуиция.

Гвардии сержант Александра Рубанова не теряется в мужской компании: на рубеже гендерных различий не существует. Девушка всего несколько месяцев тренируется, но уже показывает достойные результаты на республиканских соревнованиях. "Это возможность попробовать что-то новое. Нравятся стрельба и физические нагрузки, получаю удовольствие от проделанной работы. На мой взгляд, ничего сложного нет. Да, нужны знания, умение делать поправки на погоду и, конечно, удача", - считает она. За легкостью рассказа скрываются многочасовые тренировки на полигоне. В этом случае без поправок на погоду.

Александра признается, что во время стрельбы полностью погружается в себя. "Кроме стрельбы больше ни о чем не думаешь. Это реально интересно, просыпается азарт. В паре выступать даже любопытнее, потому что отвечаешь не только за себя, но и за общий результат. Подвести товарища никому не хочется", - подчеркивает девушка.

Олег Киевич
Олег Киевич

К слову, не менее упорного и кропотливого труда требует воздушно-десантная подготовка. На первых порах военнослужащие изучают тактико-технические характеристики парашютных систем Д-6 и З-5. Отрабатывают каждый элемент прыжка на земле. И только после многих часов обучения солдат допускают к первому прыжку. "Думаю, при первом прыжке человек мало что осознает. Это сравнимо с поездкой на автомобиле: сначала волнуешься, потом вспоминаешь изученное и действуешь без раздумий. Готовим военнослужащих к внештатным случаям, чтобы они могли сориентироваться и исправить ситуацию", - вводит в курс дела командир разведывательно-десантной роты Олег Киевич.

В этот момент его подопечные занимаются укладкой парашюта. Гвардии капитан зорко следит за процессом: подсказывает, поправляет - нельзя допустить ни малейшей ошибки. "Внимание заостряется на всем, должен соблюдаться порядок укладки. Весит парашютная система 11,4 кг. Для прыжка допускается вес человека не более 120 кг, с учетом оружия, экипировки и грузового контейнера", - поясняет Олег Киевич.

За время службы солдаты-срочники совершают минимум четыре прыжка с парашютом. Причем у ребят из осеннего призыва их чуть больше, чем у тех, кто приходит в армию весной.

Трудности и разнообразие службы закаляют дух десантников и сплачивают их. Обладатели голубых беретов разных поколений называют друг друга братьями.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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