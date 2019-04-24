РЕПОРТАЖ: Ночное учение МЧС в метро: спасение людей - первый принцип

Спасатели и работники метрополитена провели учение в метро ночью 24 апреля. По его замыслу, в тоннеле между станциями "Московская" и "Парк Челюскинцев" загорелся поезд. Из подземки эвакуировали пассажиров. Корреспонденты БЕЛТА отправились в ночное метро, чтобы понаблюдать за действиями спасателей и персонала станций.

Около часа ночи, станция "Московская". Метро пассажиров уже не принимает. На месте находятся работники МЧС, персонал метрополитена и около полусотни курсантов Университета МЧС. Со стороны "Парка Челюскинцев" прибывает пустой стандартный состав из пяти вагонов, куда заходят будущие спасатели, у них роль статистов - именно они будут пассажирами загоревшегося поезда. С собой парни берут дымоустановки - для реалистичности условного пожара.

Активная фаза учения начинается около двух часов ночи. По замыслу, состав из-за неисправности остановился между станциями. Загорелся один из вагонов, тоннель задымлен, имеются пострадавшие. Первая машина спасателей приезжает к станции, проводится разведка. "Держитесь правой стороны по ходу движения", - объявляют по громкой связи. Контактный рельс отключен. Тем временем на поверхности разворачивают штаб ликвидации. В течение 10 минут после получения сообщения к станциям "Московская" и "Парк Челюскинцев" прибыли около 20 машин.

На платформе "Московской" формируется первая команда, которая пойдет в тоннель. "Спасение людей - первый принцип", - говорит своим подчиненным спасатель с повязкой РТП на руке Александр Гончарик. Это руководитель тушения пожара. Группа уходит в тоннель метро, а на станцию продолжают прибывать новые подразделения.

Спасатели прокладывают с улицы пожарный рукав - магистральную линию для подачи воды. Из тоннеля эвакуировали пассажиров, а после вынесли манекен - первого спасенного. На носилках его доставили на поверхность. После таким же образом был спасен еще один. Под землей же продолжается работа: спасатели заносят пожарные рукава, устанавливается надежная связь с ушедшими в темноту подразделениями - в метро это достаточно сложно.

"Принимаю решение разбить боевой участок на два сектора. Начальник сектора номер один - позывной "Волга-49", начальник сектора номер два - позывной "207", - командует руководитель. - Получена новая вводная - в последнем вагоне имеются двое пострадавших. Вес более 200 кг, тележка неисправна". Имеется в виду специальная железнодорожная тележка, где можно перевезти несколько человек. Однако, судя по всему, тележку оперативно починили. Александр Гончарик оперативно формирует группу из шести спасателей, находящихся на станции. Они вместе с тележкой отправляются к составу за пострадавшими.

"Волга-49, вам на помощь направляю тележку для спасения пострадавших, - говорит в рацию руководитель. - На первом секторе локализация есть, на втором на связь не выходят". Это значит, что пожар близок к ликвидации и что есть проблемы со связью под землей. Примерно через три-четыре минуты после отправки возвращается тележка, на ней двое условно пострадавших - статисты. "Объявляю о ликвидации пожара. На тушение было подано 5 стволов, из них два - от магистральной линии, три - от пожарного крана. Эвакуированы 47 человек, спасены четыре, из них двое пострадавших", - сказал руководитель.

Начальник пожарно-спасательной службы пожарного аварийно-спасательного отряда на объектах метрополитена Александр Котов по итогам рассказал: "Благодаря грамотным и слаженным действиям наших работников и персонала метрополитена в кратчайшие сроки были эвакуированы люди и ликвидировано возгорание. Объект сложный и опасный, работать приходится под землей, где недостаточно качественная или отсутствует радиосвязь. Также здесь обычно находится большое количество людей". Он подчеркнул, что с любым ЧП в метро спасатели справятся. "Каждый месяц мы отрабатываем взаимодействие с администрацией метрополитена и свои действия. Я уверен, готовы справиться", - сказал Александр Котов.

Заместитель директора метрополитена по безопасности Вадим Плис того же мнения: "Отработан алгоритм, инструкция четко регламентирует действия как работников МЧС, так и метрополитена. И мы не ограничиваемся проведением только таких учений, практически ежедневно тренируем в том или ином формате всех работников метрополитена по теме обеспечения безопасности перевозок".

После трех часов ночи станция пустеет. Учение окончено. Спасатели собирают развернутое оборудование, а метро готовится принять первых пассажиров - до открытия всего около двух часов.

Павел ГОРБАЧ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-