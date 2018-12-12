РЕПОРТАЖ: Новогодний квест для китайских школьников подготовили могилевские гимназисты

Делегация учеников средней школы "Зеленый сад" китайского города Чанша (провинция Хунань) прибыла в Могилев по программе сотрудничества двух городов. Школьники из Поднебесной несколько дней будут знакомиться с белорусской культурой и традициями, историей и достопримечательностями региона, а также помогут сверстникам попрактиковаться в знании китайского языка. Сегодня гостей принимала гимназия №4. Для ребят организовали необычный квест, чтобы познакомить их с особенностями встречи Нового года в Беларуси. В увлекательной экскурсии по гимназии с загадками и конкурсами приняли участие и корреспонденты БЕЛТА.

Дружным "ни хао!" встретили гостей в фойе гимназии ученики третьих-четвертых классов, изучающие китайский язык, а с ними и главная новогодняя героиня Снегурочка. Ребят поставили в пары, а затем разделили на группы, каждую из которых обозначили специальными значками. Снегурочка объяснила условия квеста, и школьники отправились на поиски новогодних игрушек, которые служили в игре пропуском на другой уровень.

Игрушку нужно было не только отыскать, но и выполнить различные креативные задания на тематических станциях, которыми служили школьные классы. Четверокласснику Ао Пэну больше всего понравилось создавать снеговика, особенно приклеивать с завязанными глазами ему нос. "Это было очень смешно, как и пытаться поймать ртом конфету, привязанную к козырьку кепки новогодней мишурой", - вспоминает он с улыбкой.

Во время квеста дети активно общались, помогали друг другу. Если не хватало словарного запаса, применяли язык жестов или звали на помощь преподавателей и сотрудников минского китайского культурного центра.

Время пролетело незаметно, и маршрут квеста был успешно пройден. Ярким финалом стал мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек, которыми ребята украсили школьную елку. Не обошлось без хоровода вокруг новогодней красавицы с Дедом Морозом и Снегурочкой, подвижных игр и конкурсов с сюрпризами и подарками, от чего дети были в полном восторге.

"Для наших детей такое общение очень важно, поскольку в гимназии 40 учеников изучают китайский язык как полноценный учебный предмет, а более 100 - в рамках факультатива, - отмечает директор гимназии №4 Евгений Дуплевский. - Также это способствует более глубокому изучению культуры Китая, особенностей страны, расширяет как минимум кругозор школьников, а максимум - позволяет найти новых друзей в Поднебесной".

Сотрудничество продолжится и на уровне учреждений образования: 11 декабря подписан соответствующий договор с китайской средней школой "Зеленый сад" "Мы договорились об обмене информацией, достижениями и передовым опытом по развитию системы образования, проведении совместных мероприятий, методической поддержке и совершенствовании преподавания и изучения китайского языка, культуры и традиций этой страны", - рассказывает Евгений Дуплевский. По его словам, в могилевской гимназии постоянно проводятся тематические выставки и праздники, конкурсы, информационные беседы, направленные на развитие системы изучения и преподавания китайского языка в Беларуси.

Семиклассница Яна Почтенная собирается поступать в Минский государственный лингвистический университет, поэтому вторым после английского языка выбрала китайский, который постигает самостоятельно и на факультативах. "Это перспективный язык, во всем мире к нему растет интерес. Изучая язык, общаясь с его носителями, я познаю что-то новое, расширяю свой кругозор и нахожу новых друзей", - рассуждает Яна. Кстати, в новогоднем квесте она выступила в роли одного из волонтеров, который помогал гостям продвигаться по маршруту.

А вот ученик 3 "А" Иван Науменко всего за два дня общения успел завести друга Тань Цзюаньси и всерьез собирается поехать в Китай. Длительный перелет его не пугает. За этот учебный год он собирается серьезно подтянуть китайский и намерен общаться по интернету со своим новым другом.

Юной китаянке Ту Жуйци понравилась природа Беларуси, но больше всего ее и одноклассников поразил по прилету в Минск снег, которого они никогда не видели.

"Мы были тронуты сердечным и теплым приемом в Беларуси, - делится впечатлениями заместитель директора школы "Зеленый сад" Чжан Бихэй. - Нам очень нравится ваша природа, архитектура, но особенно люди - белорусы очень спокойные и гостеприимные. Мы намерены развивать сотрудничество в сфере образования, делиться информацией и передовым опытом. И мы будем ждать ответного визита в Чаншу белорусских детей. Наш город очень древний, в нем есть что показать гостям".

Насыщенную программу для китайских школьников в Могилеве продолжит посещение музея МЧС, булочно-кондитерской компании "Домочай" и дворца графа Потемкина. Попадут гости и на новогодний бал в Кричеве, поучаствуют в спортивном празднике. Финальным же аккордом поездки в Могилевский регион станет белорусско-китайская вечеринка "Друзьями быть здорово!" 14 декабря.

Сергей КУЛЯГИН,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-