РЕПОРТАЖ: Новогодний праздник в Могилевской областной больнице помог детям поверить в чудо

И взрослые, и дети хотят верить в чудо, чтобы мечты и желания сбывались, а в жизни были преимущественно положительные эмоции. Особенно это необходимо тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Поддержать детей, проходящих лечение в онкологическом отделении Могилевской областной детской больницы, пришли депутаты Палаты представителей в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети". В учреждении здравоохранения был организован настоящий новогодний праздник, на котором побывали и корреспонденты БЕЛТА.

В роли Деда Мороза выступил парламентарий Анатолий Хищенко, которого в кабинете главврача переодели в костюм главного новогоднего персонажа и вручили большой мешок с подарками. К свите сказочного героя присоединились главный инициатор мероприятия член Постоянной комиссии по международным делам Ольга Петрашова, председатель областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, партнеры и спонсоры мероприятия, которые вместе направились поздравлять детей.

Праздничное действо развернулось в игровой комнате онкоотделения возле нарядной новогодней красавицы, где гостей с нетерпением ждали ребята, проходящие здесь лечение, и их родители. Для детворы члены молодежного парламента Могилева подготовили концертную программу со смешными историями, песнями и танцами. Особенно понравился детворе творческий подарок и сувениры от международного проекта "Звездочет".

В мир игры, конкурсов и интерактивного общения ребятишек увлекли веселые клоуны. Вместе с детьми они разукрашивали новогоднюю елочку, танцевали, разгадывали ребусы, запускали и ловили мыльные пузыри. С лица детей ни на миг не сходили улыбки и неподдельный интерес к происходящему. Забыли о своих заботах и родители, которых тоже захватил новогодний праздник.

"Такие праздники, как и обычное внимание, очень нужны детям. Я на самом деле отвлеклась от своих проблем, - делится впечатлениями могилевчанка Евгения Чемеричко. - Мой сын четвероклассник Владислав даже забыл, что находится в больнице. Он активно участвовал во всех играх и конкурсах, веселился как дома. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было как можно больше для наших детей, чтобы они как можно реже бывали в больнице, верили в чудеса, были здоровы и счастливы".

"Наше участие в этой акции - маленькая толика того, что мы можем сделать для этих ребят, - отметила Ольга Петрашова. - Но это стоит делать даже ради одной детской улыбки, ради того, чтобы эти дети скорее поправились и вернулись домой. А если каждый из нас подключиться к благотворительной акции "Наши дети", то мы сможем окружающий мир сделать лучше и добрее".

Финальным аккордом мероприятия, конечно, стало вручение новогодних подарков. Руководитель отдела продаж в Могилеве компании "Альт-Продукт" Елена Алейникова вручила детям сладости, а депутаты - игры, игрушки, письменные и рисовальные принадлежности. "Для этих детей, которые находятся у нас на длительном лечении, такие подарки очень кстати, поскольку помогут им разнообразнее проводить досуг, заниматься рисованием и играть. Ведь для ребят важны любые положительные эмоции, это им помогает забыть про недуг, поверить в себя и скорее выздороветь", - сказал главный врач областной больницы Игорь Каско.

Проходящие лечение в областной детской больнице и ее подразделениях в районах к Рождеству и Новому году во время акции "Наши дети" получат около тысячи новогодних подарков, а с ними внимание и положительные эмоции.

Сергей КУЛЯГИН,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-