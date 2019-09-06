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06 сентября 2019, 17:22

РЕПОРТАЖ: Новоселы Налибокской пущи: дикие лошади и уникальное потомство глухарей

Около 400 лет назад в Налибокской пуще обитали тарпаны - дикие лошади. Считалось, что они вредят сельскому хозяйству, поэтому в Средние века в каждом городе был специальный отряд, занимавшийся отловом и уничтожением этих животных. В тяжелые времена на диких жеребцов охотились ради пропитания. По вине человека тарпаны надолго исчезли с белорусских земель. Лишь теперь, буквально несколько недель назад, в Налибокскую пущу в качестве эксперимента завезли диких лошадей породы коник, генетически близких тарпану. В заказнике возрождают популяции и других редких животных - глухарей Майера. Впервые в Беларуси в искусственных условиях здесь появилось потомство этих находящихся на грани исчезновения птиц. Понаблюдать за четвероногими новоселами и новым поколением пернатых удалось корреспондентам БЕЛТА.

ФОТОФАКТ: Дикие лошади в Налибокской пущеФОТОФАКТ: Дикие лошади в Налибокской пуще
Республиканскому ландшафтному заказнику нидерландской стороной на безвозмездной основе переданы дикие лошади породы Konik.

Несколько столетий назад тарпаны исчезли почти во всей Европе. Восстанавливать популяцию диких лошадей начали в Западной Беларуси, находившейся тогда в составе Польши. В 1930-е годы польский профессор Витулани стал собирать последних тарпанов, которых местное население использовало для сельскохозяйственных работ. Отбирались лошади, сохранившие хотя бы небольшое сходство с дикими предками. Так в Беловежской пуще появились дикие тарпановидные лошади, которых можно считать потомками полностью исчезнувших тарпанов.

Во время Второй мировой войны тарпановидные лошади были отправлены в Германию к братьям Хеки, которые занимались восстановлением популяций тура и тарпана. Только после победы над нацисткой Германией стадо было возвращено в Польшу. Затем часть лошадей породы коник завезли в заповедник для птиц в Нидерландах, поскольку выяснилось, что для эффективного разведения пернатых нужно обеспечить натуральное обновление и удобрение пастбищ.

Два года назад нидерландский заповедник столкнулся с большой проблемой: из-за нехватки хищников диких лошадей стало слишком много, требовалось срочное расселение. Тесные контакты с иностранными коллегами поддерживали белорусские специалисты, изучавшие тему ревайлдинга - поэтапного восстановления характерных для определенного региона экосистем путем возвращения крупных животных в места их исконного обитания. Чтобы решить проблему перенаселения диких лошадей, нидерландцы предложили передать стадо из 151 особи в Беларусь на безвозмездной основе.

Лошадей решили вернуть в лесостепи на юго-западе Беларуси - в Налибокский заказник, где они когда-то обитали. Цель этого пилотного проекта - полное восстановление пищевой цепи. Проще говоря, дикие лошади будут выполнять роль "газонокосилок" - поддерживать пастбища в высокопродуктивном состоянии и не давать им зарастать. Это позволит обеспечивать зубров, оленей и прочих животных молодыми, сочными и питательными кормами.

С 10 по 22 августа на природоохранную территорию Налибокского заказника прибыли шесть машин, в каждой было по 25 лошадей. Перед отправкой селекционеры из Нидерландов провели большую работу: рассортировали лошадей по семьям, чипировали и завели паспорт на каждое животное. При этом расходы на ветобслуживание и доставку иностранные заводчики тоже взяли на себя. Машины для комфортной перевозки оборудовали системами вентиляции, поилками и кормушками. В дороге животные находились почти сутки и не испытывали особых неудобств. От белорусской стороны требовалось только подготовить территорию для новоселья западных гостей, обеспечить доступ большегрузных машин на территорию заповедника и оформить документы.

Не обошлось и без обязательных условий со стороны нидерландского заповедника. Согласно договору, животных запрещено использовать в хозяйственных и экономических целях. Если хотя бы одну лошадь оседлают - штраф до 1 тыс. евро. Тарпановидных лошадей категорически нельзя кормить, только в суровые зимы разрешается незначительная профилактическая подкормка. Есть и еще одно условие: белорусские лесничие не должны бороться с хищниками и оказывать ветпомощь диким лошадям. Другими словами, нельзя создавать тепличные условия для новоселов и чрезмерно вмешиваться в их судьбу - стадо должно обитать в естественных условиях дикой природы.

До отправки в Беларусь животные находились два месяца в карантине. Сейчас в Налибокском заказнике новые обитатели также находятся в изоляции до 22 октября. За их акклиматизацией наблюдают ветврачи из Воложина, через день проводятся обследования. Адаптация проходит успешно: не прошло и месяца с момента приезда, как в табуне на свет появился жеребенок Иваныч уже с белорусским "гражданством". В скором времени ожидается очередное пополнение: по наблюдениям ветврачей, около семи самок готовятся произвести потомство. "Это говорит о том, что наши условия им полностью подходят", - отмечает директор заказника "Налибокский" Василий Гурков.

После двух месяцев карантина в заказнике табун отпустят на волю. Время покажет, как приживутся дикие лошади на земле своих предков. Если пилотный проект Налибокского заказника по ревайлдингу окажется эффективным, ареал расселения диких лошадей значительно расширят. Тем более такая необходимость есть: из-за уменьшения площадей сельхозугодий сильно заросла пойма реки Припять. Туда недавно завезли туров - тоже в качестве "газонокосилок". Но проблема в том, что дикие быки питаются длинной травой, после них травы средней длины выгрызают лошади, затем пастбища подчищают гуси и другие птицы, а также мелкие травоядные. Поэтому полностью восстановить пробелы в большой пищевой цепи пока трудно, но спрос на четвероногих переселенцев уже немаленький.

Упорно работают в Налибокской пуще не только над восстановлением популяции диких лошадей. Более трех лет назад здесь стартовал проект по воспроизводству птиц семейства тетеревиных. В частности, из-за изменений климата в Беларуси постепенно сокращается численность глухарей. В Налибокской пуще под угрозой исчезновения находится западноевропейский подвид - глухарь Майера. Около восьми лет назад появилась идея о создании питомника для этой редкой птицы. На строительные работы требовалось около $225 тыс. После удачных переговоров Европейский союз выдел $118 тыс. на постройку помещения и покупку современного оборудования. Глобальный экологический фонд финансировал возведение домика для егерей, а на собственные средства заказника были подведены коммуникации. Вольер, забор, скважина и водопровод появились благодаря дотациям из госбюджета. Так каждая из организаций внесла свою значительную лепту - и появился уникальный для Беларуси питомник.

После этого была поставлена глобальная задача - получить в питомнике первое потомство. Методом проб и ошибок пришлось изучить и применить на практике методику мечения глухарей, их отлова, создания условий для жизни в неволе, формирования рациона. Деревянные вольеры-комнаты - своего рода птичью гостиницу - оснастили камерами видеонаблюдения и с их помощью отслеживали привычки обитателей.

Чтобы поймать самцов, использовали специальные ловушки и приманку "на живца" на току. Для этого у соседнего хозяйства пришлось заказать фазанов и изготовить чучела самок глухарей в позе охоты. Если с мужской половиной пернатых больших проблем не было, то с самками пришлось помучиться. Их удалось выловить только на участках с галькой. Поскольку питаются глухари в основном хвоей, для переработки жесткого корма им нужны камушки. В осеннее время самки активно заготавливают гальку на зиму. Именно "на камушек" и попались в ловушки норовистые птицы. Примечательно, что в Беларуси такую технологию опробовали впервые. До этого в нашей стране еще никому не удавалось поймать самку глухаря.

Прежде чем заселить в вольеры новых обитателей, лесничие заготовили впрок корм для птиц: хвою, траву, кору, заморозили много ягод. Условия для будущих родителей были максимально комфортными, но потомство никак не удавалось получить в течение нескольких сезонов. Оказалось, что птицам под крышей из современного пластика просто не хватало ультрафиолета. Оперативно в апреле этого года самцов и самок перевели в выгульные вольеры, а уже в мае появились около 20 птенцов. Их уже расселили в отдельные вольеры. Еще недавно совсем ручные, готовые брать корм из рук егерей, за несколько недель глухари успели одичать.

Взглянуть на молодняк нам удается лишь украдкой. "Птица эта очень подвержена стрессу. Может потом еще несколько дней не брать корм", - делится наблюдениями егерь Иван Виршич. Поймать самку в объективе - настоящая удача.

Зиму новое поколение пернатых проведет в питомнике. В мае следующего года специалисты будут ждать новое потомство от молодых самок. Для них с птенцами построят маленькие выгульные вольеры. Через небольшие отверстия малыши смогут выходить на волю, но при этом будут слышать сигналы матери, находиться под ее опекой и покровительством человека. К октябрю самку изолируют от детенышей, несколько выводков отпустят в дикую природу, а остальных птиц передадут в питомники для дальнейшего разведения.

Мария ШНА,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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