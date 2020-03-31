РЕПОРТАЖ: О бизнесе на качестве и креативе, или Как гомельчанка ушла из IT в дизайн

Марина Кузнецова из Гомеля организовала авторское дело, аналогов которому в стране нет. Она предлагает клиентам только штучный продукт ручной работы. Речь о дизайнерской одежде и сувенирах. В каждую вещь Марина вкладывает частичку себя, работая как конвейер идей и креатива. Раньше она трудилась в командах ведущих IT-компаний в Минске, но вернулась в родной Гомель и создала свое "что-то особенное". Корреспондент БЕЛТА пообщалась с бизнес-леди онлайн и узнала, на что сделала ставку начинающий предприниматель при открытии своего дела.

Бизнес без границ

На безграничных просторах интернета Марина известна как MarieSmith. Вместе с мужем она развивает бренд качественной авторской дизайнерской одежды и сувенирной продукции из Беларуси. Аксессуары, одежда, сумки-шоперы, подарки, канцелярия, подушки и посуда - все с приставкой lux. Футболки, свитшоты, худи, джоггеры, тканевые сумки, блокноты и открытки имеют свой стиль, надписи с тонким юмором.

Основной поток заказов идет через интернет-магазин. Пара готова доставить брендовую продукцию в любую точку мира. При этом все вещи шьют в Гомеле. 90% покупателей - жители Минска. В интернет-витрине - оригинальные вещи с поднимающими настроение надписями типа "Мамка все разрулит", "Я возьму все вино на себя", "Победитель по жизни", "Люблю тебя, аж ненавижу", "Требую минутку обнимания", "Шальная императрица", "Горы покоримы" и другие. Предлагают как отдельные вещи, так и готовые образы.

Есть и офлайн-магазин в Гомеле. "Он очень красивый, но мы даже вывеску не сделали. Иногда просто не успеваем работать с онлайн-заказами, поэтому не торопимся продвигаться физически в Гомеле", - рассказывает девушка о развитии дела на этом этапе. Сейчас в ее жизни и бизнесе все аналитически разложено по полочкам.

Лучшая реклама - качество

"В масс-маркете очень сложно найти действительно качественные вещи, но это я только сейчас понимаю. Потому что разбираюсь, - улыбается Марина. - В своем деле решили сделать акцент на качестве и авторских принтах. И это сработало. 10 из 10 наших покупателей на данный момент не могут не подчеркнуть, что они в восторге от качества. И нам это очень льстит".

Ценителей оказалось достаточно много. "Человек, который примерил по-настоящему качественную вещь, никогда не согласится на меньшее. Когда с мужем бываем за границей, ходим по торговым центрам. Я со своей профдеформацией уже не могу не оценивать одежду. Соотношение цена-качество в большинстве случаев плачевное. Поэтому мы решили шить некоторые вещи сами. Мы очень много искали, пытались понять, что нужно людям. Искали тот продукт, который будет нужен и интересен и мне самой в том числе. Продукт, который я могу сделать хорошо. И только путем многочисленных проб пришли к ответу. Мы решили создавать товары для молодежи, которая хочет выделяться, товары с изюминкой, иронией и долей провокации", - признается дизайнер. Курс на качество был очевиден. "Мы заказываем только лучшие турецкие ткани, самостоятельно наносим принты. Лично прорисовываю каждый, чтобы он был максимально уникальным. Разработала наш собственный шрифт, чтобы его нельзя было где-то скачать и повторить именно нашу надпись", - рассказывает Марина.

В свое время девушка шаг за шагом, клик за кликом осваивала новые для себя горизонты в IT. На собственном примере она доказывает, что предела совершенству нет.

Американские горки саморазвития

Марина делится взлетами и падениями. Она увлеченно рассказывает о своем пути, очень напоминающем крутые виражи американских горок. Не раз рисковала и делала шаг в неизвестность, будучи уверенной в своих силах. При этом не всегда была "подушка безопасности".

К дизайну, в частности одежды, Марина пришла не сразу. В 2010 году попробовала открыть свое первое дело - студию звукозаписи, так как училась на звукорежиссера, подрабатывала в студиях, делала аранжировки, писала песни для заказчиков. Довольно быстро поняла, что этот бизнес - в лучшем случае "в ноль". Стала искать новые пути развития. Так началось погружение в дизайн, который уже почти 10 лет не отпускает.

Марина работала в IT-компании веб-дизайнером, точнее - UI/UX-дизайнером (специалистом по проектированию пользовательского взаимодействия). Но это тоже был непростой путь, период фриланса и непонимания окружающих, которые смотрели на девушку большими глазами, не видя материального продукта работы в интернете.

"Начинала, когда всем нужен был сайт, но никто не знал, что это такое. Тогда у меня в портфолио было два варианта сайта собственной студии звукозаписи. Сделала их просто потому, что захотелось порисовать. Всегда для себя рисовала, делала афиши, обрабатывала фото. Много логотипов и листовок делала по дружбе. Просто мне это очень нравилось. Поэтому было совсем не сложно войти в эту профессию, особенно когда на рынке было очень мало веб-дизайнеров", - говорит она.

Истосковавшись по живому общению, собрала свой огромный опыт в довольно внушительное портфолио и направилась в офис IT-компании. "Найти работу не составило труда. Да, я была самоучкой, но это никого не смутило", - подчеркивает Марина.

Девушка работала в Гомеле в сфере информационных технологий, системной интеграции и интернет-развития. Затем Марину пригласили в команду ведущего разработчика игр в СНГ - компанию Wargaming в Минске. "Это было отличное время, крутой коллектив и классные сложные задачи. Я очень благодарна этим двум компаниям за то, что они "причесали" мои знания и помогли с некоторыми профессиональными моментами", - признается Марина. Устраивало все без исключения, но мечтала о чем-то большем.

Время от времени девушке хотелось покинуть "золотую клетку". Она просила расширить зону ответственности - на нее смотрели удивленно. Не хотелось быть маленькой шестеренкой в системе. "Когда руководители ушли в отпуск и все обязанности передали на время мне, почувствовала себя как рыба в воде. Поняла, что хочу свое дело", - отмечает девушка.

Тестирование собственных гипотез

Небольшие накопления постаралась распределить на первый год "тестирования собственных гипотез". Чтобы сократить расходы на жилье, решила переехать в Гомель к родителям. Старалась сделать "подушку безопасности": активно рисовала на стоки - иностранные маркетплейсы, создавала шрифты, продавала фильтры для фото и прочие полезные для дизайнеров вещи.

Волшебного стартапа не было. "Сказать, что я переехала в Гомель и все сразу получилось, не могу. Скорее наоборот - постоянно все не получалось, но я боролась. За это время успела открыть и закрыть, точнее поставить на паузу, свой интернет-журнал для девушек. Училась фотографировать, работать с рекламой, писать тексты, выстраивать команду и планировать контент. А еще снимать, монтировать, работать с аудиторией и немного преподавать. Даже написала свою книгу-курс по дизайну и собрала несколько групп для обучения", - делится предприниматель.

Полтора года назад вместе с мужем решили снять офис. Это стало точкой отсчета авторского бренда. "Если кто-то думает, что бизнес - это про успешный успех, то это совершенно не так. Это про 100-процентную отдачу работе", - улыбается Марина.

Около года понадобилось паре, чтобы с уверенностью говорить: все получилось. Но весь путь поиска себя, своей аудитории, продукта занял более 10 лет. По мнению Марины, именно знания, которые получила за это время, помогли прийти к сегодняшнему результату.

Заработать на творчестве

Параллельно Марина основала школу бизнеса и дизайна, где планирует делиться своими знаниями. "Мы часто даже не догадываемся, как много возможностей нас окружает. И самое сложное порой "прозреть". Важно понять, что по-настоящему большие достижения не такие уж нереальные. Хочу донести людям, что лучшее время для перемен - сейчас. Не стоит тратить свободное время впустую. Самообразовывайся и развивайся. Нет бесполезных знаний. Иногда мы просто не умеем их "готовить", - говорит бизнес-леди.

Марина активно выходит на связь со своей аудиторией онлайн. Один из ближайших ее вебинаров посвящен тому, как заработать на творчестве.

Деньги не приносят счастья, или Честный секрет

Марина считает, что нет единого секрета для успешного бизнеса. Не исключено, что у большинства людей, которые попытаются повторить ее схему, это не получится. Важно понимать: ничего никогда не получается сразу. "И только какая-то неведомая внутренняя сила может заставить продолжать, даже когда кажется, что уже конец. В этом случае важно не биться головой о стену, а искать конкретные решения", - говорит дизайнер.

По мнению бизнес-леди, самое главное - быть честным с самим собой, понимать, в какой именно сфере хочется развиваться и что человек может дать этому рынку. "А такие вещи, как делаем мы, нельзя создавать просто ради денег. Ими нужно жить и болеть - только тогда, возможно, со временем, это начнет приносить свои плоды. Сейчас мы очень быстро растем и развиваемся. Для этого нужно много и усердно работать. Днями, ночами. А еще очень много думать, анализировать, считать и, конечно же, любить. Без любви ничего никогда не получится", - уверена она.

"На данный момент понимаю, что наконец я нашла себя и максимально довольна тем, что у нас получается. Конечно, планы по захвату мира никто не отменял (улыбается). Сейчас я уже точно ничего не боюсь и уверена, что самое главное - не сдаваться", - признается девушка.

За свой бизнес-путь Марина выработала собственную философию. Она уверена, что чем больше получает человек, тем больше хочется - планка повышается. А деньги не приносят счастья, они лишь улучшают уровень жизни. "Счастье приносят победы, а для их достижения нужна космическая отдача", - заключает Марина.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

фото из архива героини,

БЕЛТА.-0-