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31 июля 2021, 18:01

РЕПОРТАЖ о фестивальной жизни из столицы юмора в Калинковичском районе

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Отборные шутки с перчинкой и смех до слез и легкого покалывания в животе стали визитной карточкой республиканского фестиваля народного юмора "Аўцюкі-2021". Сегодня национальный праздник отмечает свой первый юбилей - 10 лет искреннего лучезарного юмора и уникальных самобытных традиций. К слову, заряд позитива прокатился по агрогородку еще с пятничного вечера. До ночи на праздничных площадках выступали творческие коллективы Малых и Большие Автюков, Сырода, Капличей, Бобровичей и Дудичей. Этим субботним утром Малые Автюки накрыла лавина искрометного народного юмора. Корреспонденты БЕЛТА окунулись в атмосферу национального колорита в республиканской столице народного юмора.

Малые и Большие Автюки давно и заслуженно именуют в народе белорусской столицей народного юмора. Здесь действуют свои условные границы: вместо паспорта на этой таможне проверяют наличие чувства юмора.

Словом, это отдельный мир - кстати, глобус, слегка вытянутый, тоже в наличии. Его конструкция в масштабах шутки установлена в центре агрогородка во время одного из фестивалей. Традиция пополнять копилку символов продолжилась и в этот раз. В честь юбилея республиканского фестиваля народного юмора "Аўцюкі-2021" его участники заложили камень-валун с застрявшей в нем пилой.

По легенде, местные жители, как и всегда, хотели "зрабiць незрабляемае" и оставили такой след в истории фестиваля. После торжественного открытия белорусского писателя Владимира Липского короновали как человека, связанного с летописью форума. Отныне он стал "юмористическим монархом".

"В Автюках все идет от души и от сердца. Здесь все стараются веселиться так, чтобы хотелось жить. Это народная мудрость. Напитайтесь витаминами юмора, чтобы они подпитывали вас весь год, и увезите с собой, распространив по всей Беларуси", - держит речь "автюковский монарх юмора" и идейный вдохновитель фестиваля Владимир Липский. В свое время он побывал в этих местах, понаблюдал за бытом селян, записал местные небылицы, анекдоты, шутки. Стало понятно, что за всеми автюковскими историями, смешными и грустными, стоит нечто большее, чем просто юмор, - неистощимая душа народа. Так возникла идея проведения фестиваля народного юмора.

Сегодня с самого утра в агрогородке завлекают тематические подворья, которые манят пестротой и ароматами гостей праздника и местных жителей. Хозяева тематических подворий зазывают погостить и предлагают отведать аппетитных блюд, щедро приправленных юмором. Но чтобы попасть туда, надо пересечь границу печали и грусти. В противном случае автюковская таможня не даст добро.

"Адкуль будзеце: з Гандураса цi Гвадэлупы?" - беспристрастные автюковские таможенники ведут допрос по всей строгости. За шлагбаум без разрешения не просочилась ни одна душа. Шутка, анекдот или частушка - входные билеты. И совет от стражей фестивальных ворот: "Раскрывайте глаза шире, чтобы ничего не пропустить".

Еще на входе многие насмеялись от души. "И если смех продляет жизнь, то готовимся хохотать до глубокой старости. Такой заряд сегодня получили - надолго хватит", - признаются гости из Мозыря Елена и Алексей.

Задора поддают необычные люди - "колоски" и "калинки", которые живут здесь, умеют остро и весело посмеяться над собой и своими недостатками.

Официальную часть форума открыли парад-шествие с песнями под гармонь и приветствие-поздравление творческих делегаций. Своих представителей в Малые Автюки направили из каждой области Беларуси.

Всех гостей и участников тепло приветствовал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. "Говорят: есть три проявления Бога на земле: природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает жить, любовь - выжить, а чувство юмора - пережить. Шутите легко, по-доброму, с любовью. Ведь юмор, по сути, лекарство от боли. Если человек умеет шутить, то вся его жизнь становится проще и лучше", - сказал губернатор, пожелав местным жителям и участникам фестиваля крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Губернатору присвоено почетное звание "Ганаровы аўцюк". Также этого статуса на фестивале удостоены министр культуры Анатолий Маркевич, председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь, председатель Белорусского фонда культуры Тадеуш Стружецкий и председатель Малоавтюковского сельисполкома Михаил Дулуб. Всего за 10 лет с учетом юбилейного фестиваля такое звание присвоено 10 белорусам, первым из которых стал белорусский писатель Владимир Липский.

Приветственный адрес гостям и населению "страны юмора" направил и министр культуры Анатолий Маркевич.

Под всеобщие овации ведущие праздника Колос и Калинка гвоздем программы назвали председателя Калинковичского райисполкома - Сергея Гвоздя. Глава района отметил, что народная мудрость и юмор служат иммунитетом белорусам.

В течение дня на сцене "АўцюкiVision" - лучшие коллективы Гомельской области и республики. На сцене огненными шутками коллективы и солисты завоевывают звание победителей в номинациях "Тэатр мініяцюр", "Пародыя на папулярных і вядомых людзей "Кропка ў кропку", "Iнструментальны конкурс "Я дрынчу на чым хачу", "Прыпеўка", "Анекдот. Байка".

Отдельной главы в летописи фестиваля заслуживают слоганы подворий: "Лепш забiць двух зайцаў, чым дзялiць шкуру няўбiтага мядзведзя", "Лепш круцiць шуры-муры, чым шурум-бурум", "Лепш граць на гармонi, чым на нервах". В общей концепции и дежурные в агрогородке представители здравоохранения - "Медики и труд все болезни перетрут". К слову, только здесь знают, как завязать деревянную ложку в узел.

Шуточные предсказания за позолоту в ручку выдает местная цыганка Аза. Предприятие "Дудичи-Агро" предлагает сыграть в лотерею. На кону - бычок, поросенок, петушки, цыплята. Настроение - на высшей отметке. Солнечная погода подогревает. Бочки с квасом стремительно опустошаются. А может быть, все дело в знаменитой автюковской "рагатухе"? "Угощайтесь, холодненькая. Идет в удовольствие. 40 градусов с гакам - и все для души", - зазывают хозяева одного из подворий.

"Маладзiльныя яблачкi, картоплi са шкваркамi, маласольныя агуркi - у нас усе самае лепшае", - приглашает гостей на свое подворье Паша Тимофеевна Великая. Заведующая Якимовичским сельским домом культуры знает сотни частушек, запевает на разные лады. Да и от "прысмаков" застольных трудно отвести взгляд.

Есть среди угощений и экзотика. Африканскую малину размером с полкулака мало кто видел, не говоря о пробе.

"Кто не пробовал автюковской юшки, тот зря пересекал таможню", - шутит один из постоянных гостей фестиваля Иван.

"Што маем - на тым i граем". Сегодня у нас шуточные пробы в коллектив, будем проводить кастинг талантов и презентовать новый инструмент - автюковский оргАн из разных бутылок. Сама перед фестивалем его придумала, а муж помог собрать", - делится достижениями культорг из деревни Савичи Елена Драпеза. Вдогонку - блок авторских частушек в честь Евровидения.

Развлечений - на любой вкус. Фотозоны с юморными фразами - на каждом шагу. Есть подозрения, что Автюки взорвут Instagram. Только здесь можно прокатиться на фирменном автюковском такси. "До таможни и обратно - всего три рубля", - зазывает пассажиров билетер. Отдельная умора - автюковские спортивные игры.

Любителей техники привлекает выставка стилизованной автомототехники "Автюковские драндулеты"

Выставка фотографий районной газеты "Калинковичские новости" - вся жизнь района, зафиксированная по мгновениям. Самые неудержимые успели сделать селфи и попасть на первую полосу районки.

Город мастеров - просто кладезь рукотворной оригинальности и творчества. Изделия декоративно-прикладного искусства завораживают и привлекают каллиграфичностью и ювелирностью исполнения.

Стартовав в конце прошлого века, фестиваль благополучно продолжает добрые традиции и совершенствуется. Неистощимая фантазия организаторов и коллективное творчество местных жителей придает каждому форуму новые яркие краски. На фестивальных площадках проходят веселые состязания между юмористами из всех областей Беларуси на лучшее исполнение частушек, анекдотов, юмористических инсценировок, танцев, песен, игровых программ, организуются футбольные поединки, автюковские карнавалы, ярмарочные аттракционы-шутки.

Автюковцы поражают воображение участников и гостей фестиваля оригинальным оформлением своих подворий и самобытной кухней. Неспроста поэтами и самодеятельными артистами сложены циклы автюковских частушек, изданы книги Владимира Липского об автюковцах, известный белорусский композитор Игорь Лученок написал гимн фестиваля. Создан памятник Колоску и Калинке, заложен музей юмора, установлена скамья примирения, есть и свой аэропорт. Всего не перечислить - надо срочно на автюковскую таможню и своими глазами все увидеть и попробовать.

Ближе к вечеру зажжет часовая программа группы казачьей песни и танца "Маці падабаецца" из Минска. Фурор (не меньше!) ожидается от артистки оригинального жанра Зинаиды Фурор и танцевального проекта Fusion из Минска.

Многоточие в юмористической фестивальной истории этого года поставит праздничный салют. Продолжение последует через год, кроме шуток...

БЕЛТА,

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-

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