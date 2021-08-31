РЕПОРТАЖ о фокуснике из Гомеля - основателе "Школы магии", который несет в мир частичку добра

Иллюзионист, фокусник, он же кудесник и в глазах многих детей и взрослых - настоящий волшебник. Все это о скромном парне из Гомеля, который увлекся необычным ремеслом. Он дарит настроение, позитив и веру в нечто доброе и светлое. Гомельчанин Иван Чешун приоткрыл корреспонденту БЕЛТА закулисье волшебного мира.

В мир магии Иван погрузился около четырех лет назад. Но волшебство в его жизни появилось намного раньше. Когда именно, Иван точно не помнит - это было в самом раннем детстве. Мама рассказывала, что его магнитом притягивал экран с мультфильмами и передачами про фокусы.

На время это увлечение забылось, но потом, будучи школьником, парень занялся организацией детских праздников. Решил дополнить программу для малышей чем-то особенным. Чем, если не фокусами? "Хотелось чего-то нового и свежего, чего в Гомеле еще не было. На тот момент было фаер-шоу, химические эксперименты. А фокусов именно для детей не было. И я начал изучение с самого простого: окрашивания воды в банке в разные цвета. Это очень примитивный фокус, когда окрашенной ладонью накрываю горлышко банки, немного встряхиваю - и вода приобретает цвет краски. Эффект для малышей уже тогда был обеспечен. Но хотелось большего", - говорит Иван.

Тогда фокуснику было 14-15 лет, но о развитии своего дела мечтал не по-детски. Желание реализоваться в волшебстве было велико, но стена преткновения из недоверия еще больше. Только ленивый не говорил парню, что его идея обречена, что ничего не получится. Но Иван шел на таран. И со стороны могло казаться, что его замыслы воплощаются, словно по взмаху волшебной палочки.

Вскоре на конкурсе "100 идей для Беларуси" Иван представил свой проект "Школа магии". Идея получила продолжение. В его студии школьники изучали основы магии. Кто-то освоил азы мастерства, кто-то преодолел страх выступления на публике, кто-то просто поверил в себя. Группа успешно прошла курс и отпраздновала выпускной. С этим проектом Иван занял призовое место на республиканском конкурсе "Лидер года - 2020". Затем свой фокус показала пандемия, что сказалось и на проекте. На время его пришлось приостановить.

С короновирусной темы плавно перешли к коронному номеру. "Я позиционирую себя как фокусник с шиншиллой. Поэтому и коронный номер - с шиншиллой, которая появляется из горящего блюда или из воздуха, точнее - воздушного шара. При этом ни одна шиншилла не пострадала", - смеется фокусник.

Сегодня в его арсенале - десятки различных фокусов для взрослых, молодежи и детей. Программы рассчитаны на определенные случаи, праздники или мероприятия. "Самые близкие душе - это фокусы, которые сам придумал, над реквизитами к которым трудился не один день. И теперь, выступая с ними, реально кайфую", - признается фокусник.

Один из последних трофеев - победа в конкурсе молодых иллюзионистов на "Славянском базаре". Иван без единого слова покорил жюри в образе Гарри Поттера. Как и требовали условия конкурса, его номер сопровождался лишь музыкальной композицией, в то время как другие пытались взять жюри своей харизмой и загадочным слогом.

Впрочем, и без слов на конкурсе было горячо. В прямом смысле и без иллюзии. "Чуть не поджег себя на "Славянском базаре". На самом деле - поджег. Нанес раствор на руку и поджег. Обычно этот номер проходит без эксцессов. Но здесь решил произвести большее впечатление, начал шире махать руками. И вдруг подул ветер и направил огонь на мою мантию. Все было под контролем, обошлось", - говорит молодой человек.

Самая лучшая награда для фокусника, по мнению Ивана, - первое место на чемпионате мира по фокусам. В Минске в этом году планируется международный иллюзионный фестиваль. Будет участвовать. Впрочем, уже созрел план по покорению столицы фокусами.

Иван продолжает погружение в тему. Часть фокусов придумывает сам. Часть подсказывают реквизиты, под которые подстраивает свою уникальную подачу. "Все фокусы придуманы давным-давно. Все они строятся на определенных техниках и механизмах, как любая наука строится на формулах. Новые фокусы можно придумать только с развитием технологий. При этом один и тот же фокус будет очень отличаться у двух человек. Ведь 80% успеха - это подача и артистизм фокусника", - делится Иван.

Больше всего знаний дают книги. Особенно те, которые выпускают небольшими тиражами. Кинематограф тоже своего рода иллюзия - только часть фокусов в фильмах реальные, остальные - монтаж. "Познать механизм фокусов невозможно без знания физики, химии и немного психологии. Плюс тренировки, тренировки и много раз тренировки, а также умение импровизировать. Есть еще один момент - умение вовремя загадочно улыбнуться", - демонстрирует его фокусник.

Сейчас под каждый фокус приобретает или изготавливает новый реквизит. Зачастую заказывает из разных стран. Практически каждую неделю в его арсенале появляется что-то новенькое. Стоимость реквизита самая разная: от нуля до бесконечности, ограниченной финансовыми возможностями в определенный момент жизни.

"Самый дешевый реквизит - бесплатный. Это вещи зрителей: заколки, ручки, канцелярские резинки, карты, монеты, ключи, которые можно найти в карманах или сумочках. Неотъемлемый атрибут практически любого фокусника - поролоновые шарики или сердечки", - перечисляет Иван.

Никого не оставляет равнодушным фокус с "делением" сердца. "Зажмите в ладони это сердечко, - Иван протягивает поролоновый реквизит. - Подуем. Раскрываем кулак". Вместо одного сердца - два. А вот некоторые, пользуясь случаем, просят повторить такой фокус с монетами, желательно двухрублевыми.

Самый дорогой реквизит еще в планах - для прокалывания или разрезания зрителя электролобзиком. Не из дешевых и алая с позолотой клетка для шиншиллы в стиле цирка начала XX века. Самый технически сложный атрибут - газовая установка, которая срабатывает в определенный момент по тайному сигналу. Она уже готова.

В репертуаре фокусника - несколько вариаций программ, рассчитанных на разные аудитории. Обновляет их по мере приобретения реквизитов. А это происходит практически каждую неделю. Остается только то, что улучшает программу.

Сейчас магической крепостью фокусника служит квартира в Гомеле. Сюда перевез из студии весь реквизит, от которого ломится шкаф, сверху до низа набитый волшебными штучками. Есть реквизит в сумках, на столе, тумбе и прогуливающийся по ковру.

Это шиншилла по имени Гудвин, которая стала его визитной карточкой. Зверек не только удивляет своим появлением, но и дарит зрителям порцию умиления. Живой атрибут выделяет Ивана среди коллег. А их в Беларуси достаточно - в чате фокусников общаются 66 человек. При этом немногие рискуют заниматься с детьми.

"Принято считать, что фокусы - это для детей. Но некоторые артисты вообще отказываются выступать для них. Дети не прощают ошибок. И если взрослый зритель, заметив косяк фокусника, тактично промолчит, то дети могут устроить свое шоу, после которого не каждый решится снова выйти к юным скептикам. Да, дети доверчивые, искрометные, ожидающие чуда и очень прямолинейные. Они, как никто, верят в волшебство. Если при них что-то будет летать, для них это будет естественно", - говорит Иван.

Работая с детьми, изучил их желания и любимые моменты. Знает, как удержать внимание самых шустрых непосед, удивить их. Щедро дарит радость и малышам, и тем, кто постарше. "Интерес детей удерживают визуальные фокусы: смена цвета, появление или телепортация предметов. Особенно рады, когда что-то необъяснимое происходит прямо у них на руках, на их глазах", - отмечает фокусник.

Иван проработал разные программы для малышей из детского сада, младших школьников, подростков и для взрослых. Принимает приглашения подарить настроение на различных мероприятиях, активно ездит по городам региона, гастролирует и по другим областям. Фокусник с шиншиллой зачастую приходит в гости в детские сады, детские дома и приюты.

Есть чем удивить и умудренных опытом, уставших от суеты и забот взрослых. Он знает, как приостановить на время круговерть прагматичного мира. Люди зациклены на своих делах, работе, проблемах. "Есть разный зритель, разные фокусники, но задача у всех одна - подарить эмоции, отвлечь от проблем. Вернуть людей в мир детства, сказку, дать частичку веры в волшебство, которая была у каждого в детстве", - подчеркивает Иван.

И сам основатель школы магии не прочь посмотреть пару-тройку фокусов из зрительного зала в цирке. "Мне интересны выступления фокусников. Сейчас немногие практикуют номера с разрезанием человека. Для это нужны достаточно дорогостоящие реквизиты. К примеру, стол для левитации стоит 6-8 тыс. евро. Поэтому фокусы с переодеванием более распространены - они попроще", - рассуждает иллюзионист.

Но есть классические фокусы, которые выполняют с такой филигранностью, что они просто зачаровывают. Голуби, цилиндры, грация - все настолько красиво, что даже профессиональный фокусник не может отвести взгляд.

Есть несколько интерпретаций трюков с восстановлением разорванной газеты. Иван проводит волшебные манипуляции по склеиванию обычного чека из магазина. "Вместе со зрителем разрываем его на мелкие части, подписываем и затем соединяем. Чтобы не было сомнений в правдивости фокуса и не возникало мыслей о том, что это другой чек, "склеиваю" подписанные кусочки в разном порядке. Чудеса", - отшучивается парень.

Нередко от зрителей можно услышать: "Да все тут понятно! Все это ловкость рук, в которых спрятаны магниты, леска и другие прибамбасы". Другая категория людей искренне пытается разобраться, понять, как работает механизм. Невозможно не присоединиться к разгадыванию. Догадки полушарий филологического склада разбиваются об искрометность креативного подхода. "А вы умеете хранить секреты?" - спрашивает Иван и, дождавшись утвердительного ответа, продолжает: "Вот и я тоже умею".

И все же фокусник посвящает в теорию большого заговора фокусников и иллюзионистов по всему миру. Основные разделы ремесла - это микромагия, сценическая магия и иллюзионы. Иллюзионы - всевозможные вариации с распиливанием, расплющиванием людей в больших или средних ящиках. Сценическую магию не нужно расшифровывать. Зато часами Иван готов рассказывать о своем любимом жанре - микромагии, которая набирает популярность в последнее время. "По сути, люди сами все делают. По крайней мере, им так кажется. Ключи, чеки, маркеры, ручки, резинки для волос, карты - все в их руках. Микромагия уникальна, так как она выполняется в полном контакте со зрителями. Весь реквизит можно взять на проверку, а это означает, что абсолютно нет места для промаха артиста - только самые лучшие иллюзионисты могут хорошо работать в жанре микромагии. Это очень эффектно", - говорит он.

Впрочем, не все тайны Иван держит за семью печатями. Недавно записал видеоуроки по фокусам для детей и школьников. Такие ролики будут проходить в эфире ТРК "Гомель" всю осень.

Иван кого-то удивляет, кого-то восхищает, а кому-то просто поднимает настроение. Что-то для фокусов у него всегда с собой. Поэтому с легкостью может удивить загрустившего пассажира в транспорте или капризничающего ребенка на улице. Молодой человек показывает и доказывает, что в любом моменте есть место чуду.

БЕЛТА,

фото из архива героя.-0-