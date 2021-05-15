РЕПОРТАЖ о легендарном прошлом и мощном настоящем одной из старейших теплоэлектроцентралей страны

Промышленный объект в центре Гомеля обогревает и обеспечивает электричеством жителей второго по величине города страны. При этом гармонично вписывается в урбанистический ландшафт, не создавая неудобств жителям близлежащих кварталов. Скорее наоборот - Гомельскую ТЭЦ-1 называют источником тепла и света. В преддверии 90-летия белорусской энергосистемы корреспонденты БЕЛТА во время пресс-тура побывали на одном из старейших объектов РУП "Гомельэнерго" - Гомельской ТЭЦ-1. Что хранят стены с вековой историей, с какими сюрпризами от энергетиков-первопроходцев пришлось столкнуться при восстановлении объекта в послевоенное время и модернизации теплоэлектроцентрали в новом тысячелетии, рассказали на предприятии.

Вход на Гомельскую ТЭЦ-1 - строго через проходную. Попадая на территорию объекта стратегического назначения, кажется, что находишься в парковой зоне. Между производственными и социальными зданиями - уголок отдыха с журчащим фонтаном, благоустроенные зеленые зоны. О таком уровне производства, не говоря о масштабах работ, первопроходцы-энергетики и мечтать не могли.

В начале XX века электричество в Гомеле - привилегия лишь князя Паскевича. В парке была установлена небольшая электростанция мощностью 16 лошадиных сил, которая освещала дворец и незначительную часть прилегающей к нему территории.

Начало 1920-х годов дало серьезный старт зарождению Гомельской энергосистемы. 15 июня 1921 года была создана Чрезвычайная комиссия по электрификации Гомельской губернии. В декабре утвержден проект строительства электростанции, а в 1922 году на берегу Сожа заложили электростанцию, которая в последующем стала ТЭЦ-1. Первую очередь объекта открыли 29 апреля 1923 года. Здесь был установлен паровой котел с площадью нагрева 250 кв.м и турбогенератор мощностью 350 кВт. Тогда в 328 квартирах рабочих появилось электричество. Через 2,5 года введен в эксплуатацию еще один турбогенератор на 500 кВт - электроэнергию получили несколько предприятий города. Станция постоянно расширяла количество потребителей, открывала новые возможности для предприятий. К 1936 году мощность станции составила 10,5 тыс. кВт, был поставлен новый ориентир - 16,5 тыс. кВт. Но этот рубеж не позволила взять война.

Непростым испытанием для станции стало время Великой Отечественной войны. Часть сотрудников в 1941-м ушла на фронт. Оставшиеся продолжали под бомбежками обеспечивать предприятия энергией. Затем три из четырех турбогенераторов станции были демонтированы и вывезены в Томск. Последний турбогенератор не успели отправить. Чтобы оборудование не досталось врагу, на станции устроили диверсию со взрывом. Тем не менее оккупанты приспособились и временно реализовывали энергию за счет паровых котлов паровозов.

Потом в порядке контрибуции из Германии привезли два паровых котла Schiсhau 1936 года изготовления, которые поставили производственные рекорды на ТЭЦ-1. Они работали многие десятилетия. Один из них реконструировали в 1997 году, второй работал до 2015 года. При этом он проходил диагностику, соответствовал всем техническим требованиям. Позже его также демонтировали с установкой японской газовой турбины.

После освобождения Гомеля от оккупантов от станции остались только стены. Эти молчаливые свидетели многих десятилетий были восстановлены практически из руин и выполняют свою функцию поныне. Крепость фундамента из клинкерного кирпича стала притчей во языцех. В прямом смысле строили на века. Позже при перекладке инженерных коммуникаций об эти вечные конструкции наши современники сломали не одну алмазную пилу. Пришлось продумывать технологии, работали в течение двух недель вместо пары дней.

В 1961 году Гомельская центральная электростанция переросла в Гомельскую теплоэлектроцентраль. В феврале того же года ТЭЦ первой в Гомеле приняла природный газ как топливо для котлов.

Установка паровой турбины с генератором мощностью 6 МВт в 2004 году стала новым этапом в развитии ТЭЦ. Это позволило более рационально использовать производимый пар и дополнительно вырабатывать свыше 30 млн кВт.ч электроэнергии в год. Гомельская теплоэлектроцентраль переименована в Гомельскую ТЭЦ-1, входит в структуру филиала "Гомельские тепловые сети" РУП "Гомельэнерго". В 2006 году построена сетевая насосная. В 2017 году реализован глобальный проект китайской машиностроительной компанией. Началась новая эра теплоэлектроцентрали. Ее мощность возросла до 37,3 МВт.

В наше время Гомельская ТЭЦ-1 не имеет аналогов в стране. Она несколько раз возрождалась и сейчас во многом уникальна. Не только своей историей. Участников пресс-тура проводят по структурным подразделениям и разъясняют сложные процессы, благодаря которым в домах и зданиях областного центра появляется энергия тепла и света.

Машинный зал. Здесь работа в прямом смысле слова кипит. При температуре более 400 градусов по Цельсию перерабатываются огромные объемы природного топлива. Однако ни шума, ни пыли, ни вибрации не ощущается. Работает "шепотом". Весь процесс герметичен и, на взгляд обывателя, незаметен. Все потому, что при реализации всех проектов по модернизации было учтено множество различных "если" и "чтобы". ТЭЦ-1 находится в городской черте, недалеко от берега Сожа, поэтому важно соблюдать не только технические и технологические, но и всевозможные экологические, коммунальные и социальные параметры и стандарты. ТЭЦ-1 работает тише автобуса, курсирующего по городским улицам.

Главный инженер Гомельской ТЭЦ-1 Игорь Качанов рассказывает о масштабах производства, происходящего здесь и сейчас. На газотурбинную установку поступает около 8 тыс. куб.м газа в час. Газ поставляется под давлением примерно равным давлению в автомобильном колесе. Потом компрессорная станция сжимает его в 10 раз. Благодаря этому используются большие объемы топлива при компактности установки.

"Для сжигания 8 тыс. куб.м природного газа необходимо около 80 тыс. куб.м воздуха", - продолжает рассказ о работе газотурбинной установки главный инженер.

В котле-утилизаторе утилизируется тепло, которое выходит из газовой турбины. 585 градусов по Цельсию хватает, чтобы нагреть пар до 440 градусов. Выходит 43 т пара. "Тепло, которое могло потеряться на выхлопе, вращает последовательно две паровые турбины и подогревает сетевую воду. За счет этого у нас хорошие экономические показатели", - делятся специалисты.

При классической схеме, по которой работают все теплоэлектроцентрали страны, задействована одна турбина. "Технологическая схема на Гомельской ТЭЦ-1 сложная, но экономичная. Оборудование ставили самое совершенное, технологичное и надежное. Турбина немецкая, генератор индийский - все от мировых производителей. Достигается максимальная выработка электроэнергии, максимальное КПД при минимуме затрат. За первый год работы системы удалось сэкономить более 26 тыс. т условного топлива. Проект себя оправдывает", - рассказывает главный инженер филиала "Гомельские тепловые сети" Леонид Базылев. Реализация проекта обеспечила низкий удельный расход топлива на выработку электрической и тепловой энергии. Расход - один из самых низких в республике.

При эксплуатации персонал своевременно проводит техническое обслуживание, диагностику и ремонт оборудования. В прошлом году состоялась первая инспекция оборудования. Приезжали специалисты из Египта, Великобритании, Турции, Испании, которые дали положительные заключения.

Не менее серьезная и система химводоподготовки. Вода проходит несколько ступеней очистки.

"На паровые котлы подается вода чище дистиллированной, очищенная на молекулярном уровне. Пробы отбирают дважды в смену. Это позволяет не допустить образования накипи", - посвящает в тонкости процесса Игорь Качанов.

Штаб, "сердце" или "мозг" - так называют на теплоэлектроцентрали тепловой щит управления. Здесь все процессы автоматизированы. Отсюда по клику мышки в автоматическом режиме задаются все параметры операций. На смену заступают пять человек. На мониторах как на ладони все показатели работы теплоэлектроцентрали.

"Это стратегически важный объект. По сути, операторы управляют турбинами с этого рабочего места, следят за параметрами оборудования. По рации поддерживается связь с обходчиками. Газовая турбина вращается со скоростью более 8 тыс. оборотов в минуту, поэтому даже малейший сбой недопустим. Такой контроль не позволяет допустить разбалансировки, а при возникновении внештатной ситуации есть возможность оперативно отреагировать", - отмечает Леонид Базылев.

На обходе в машинном зале застаем начальника смены Андрея Нищукова. "Наша задача - чтобы жители Гомеля не ощутили неудобств. Поэтому обеспечиваем полный контроль работы оборудования", - сказал он.

В филиале "Гомельские тепловые сети", в структуре которого и Гомельская ТЭЦ-1, работает около тысячи человек. В его состав входят пять районов тепловых сетей. На балансе ГТС - 600 км артерий, несущих тепло в дома, школы, детские сады, больницы, поликлиники, предприятия и организации. "Обеспечиваем теплом около 95% потребителей Гомеля. Все оборудование эксплуатируется в режиме 24/7 более 350 дней в году. Исключение - 12-13 дней, которые ежегодно отводят на испытания на прочность и при необходимости краткосрочный ремонт тепловых сетей. В таком режиме не работает ни один автомобиль. Мы же обслуживаем все объекты и магистрали, обеспечивая бесперебойную работу", - подчеркивает Леонид Базылев.

В 2020 году введены в эксплуатацию два электрокотла на Черниговской котельной на 6 МВт и 10 МВт в рамках интеграции БелАЭС в энергосистему. "Мы перерабатываем электроэнергию БелАЭС в тепло и отпускаем потребителю", - уточняют в филиале.

"Специфика нашей работы такова, что если нас не видно и о нас ничего не слышно, значит, мы работаем хорошо. В домах есть тепло, электроэнергия. Уровень ответственности очень высокий. В любое время дня и ночи наши специалисты готовы выехать и разобраться с возникшей ситуацией. Иначе нельзя, ведь за нами - благополучие в домах сотен семей, социальных объектов", - отмечает Игорь Качанов.

В свои без малого 100 лет Гомельская ТЭЦ-1 модернизирована по последнему слову техники. В отличной форме и новом формате она встречает юбилей белорусской энергосистемы и, несмотря на солидный возраст, без сбоев справляется со своей задачей. Модернизация дала фору в работе на годы и десятилетия вперед.

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-