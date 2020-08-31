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31 августа 2020, 13:28

РЕПОРТАЖ: О лошадях с любовью - "Конный фест" прошел в Бобруйском районе

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В минувшие выходные в деревне Сычково Бобруйского района прошел праздник грации и красоты лошадей. Наездники и их подопечные участвовали в спортивных скачках, манежной выездке и показательных выступлениях по джигитовке. У гостей была возможность не только посмотреть яркие выступления, но и познакомиться с лошадьми. Корреспонденты БЕЛТА тоже стали участниками праздника, правда, пока как наездники-любители.

"Фестиваль проводится уже в третий раз. Как раз на конец августа выпадает православный праздник, когда почитают покровителей лошадей. Во время этого праздника наши предки не привлекали лошадей к труду, ухаживали за ними, украшали и устраивали небольшие празднования в деревнях. Мы решили продолжить эту традицию, разнообразив соревновательными и спортивными элементами", - рассказал заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома Дмитрий Веревкин.

Участниками мероприятия стали конный клуб "Приберезинский", казачий конно-спортивный клуб "Ермак", частные конюшни Николая Буткевича, ОДО "Зеленый бор", коневладельцы Мария Насонова и Ольга Янчик.

Открыл "Конный фест" парад участников, который возглавил самый маленький наездник Святослав Алиев. Малышу всего 3 года, но он уже уверенно держится в седле своего пони.

Как рассказал его отец и руководитель клуба "Ермак" Руслан Алиев, любовь к лошадям и умение уверенно держаться в седле передались малышу по наследству.

"Мы хотим, чтобы люди обратили внимание на конный спорт. Это ведь невероятно красиво! Еще хочется, чтобы на нашей земле возродилось коневодство. В Сычково мы привезли своих лошадей, которые принимают участие в международных представлениях и спортивных соревнованиях. Почти все они из крестьянско-фермерского хозяйства "Казачья поляна", а это значит, что выросли и воспитывались лошади на бобруйской земле", - рассказал руководитель клуба "Ермак".

Воспитанники клуба участвовали в спортивных скачках, манежной езде, батле "Казак-ковбой". А еще они продемонстрировали гостям фестиваля джигитовку - трюковые и акробатические выступления, которые наездники выполняют на лошадях, а самые маленькие - на пони.

Ренате Адамович из Бобруйска всего 11 лет. Девочка около года занимается джигитовкой. Любовь к лошадям у нее появилась после прогулки верхом.

"Джигитовка для меня - это отдельный вид искусства. Я выполняю разные красивые и немного опасные трюки, например, умею висеть вниз головой на одном стремени. Для этого нужно не только мастерство, но и хорошая физическая подготовка. Конечно, первое время было немного страшно, но нужно уметь преодолевать своих страхи. Родители тоже переживают за меня, но все проходит хорошо - у меня хороший тренер, - поделилась девочка. - А все началось с прогулки верхом, на которую нас позвал Руслан Олегович. Тогда первый раз села на лошадь. И знаете, наверное, в тот момент я и влюбилась в них. Это просто невероятные животные: умные, красивые, сильные. Но как у людей, у них тоже есть характер, с которым нужно считаться. И если научишься слышать свою лошадь, не страшно выполнять с ней даже самые сложные трюки".

Во время спортивных скачек не обошлось без внештатных ситуаций - две наездницы упали с лошадей. Одна из девушек повредила спину - врач оказал ей первую помощь. К счастью, обошлось без серьезных травм. Как сказали опытные спортсмены, такое может случиться с кем угодно, потому всегда нужно быть предельно внимательными и осторожными.

Второй частью программы стала одиночная выездка. Спортсмены под музыку демонстрировали зрителям навыки своих лошадей. После этого состоялись парные заезды, где участники показывали элементы из высшей школы верховой езды.

Ярким моментом праздника стала демонстрация навыков владения нагайкой и шашкой.

"Приятно, что с каждым годом интерес к фестивалю у людей растет. Каждый год нас посещают более 500 человек. Приходят жители поселка и соседних населенных пунктов, приезжают гости из Бобруйска и Могилева. Это прекрасная возможность для взрослых и детей познакомиться с животными, попробовать себя в качестве наездника. А самые маленькие гости нашего праздника смогли прокатиться на пони и ослике. Это отличный вариант семейного отдыха", - подытожил Дмитрий Веревкин.

Во время праздника у корреспондена БЕЛТА тоже появилась возможность совершить небольшую прогулку верхом. Наставниками стали юные наездницы конно-спортивного клуба "Ермак". Как оказалось, забраться на лошадь для неподготовленного человека - задача не из легких. Сначала нужно поставить в стремя левую ногу, подтянуться и перекинуть правую. С первого раза даже не получилось попасть в стремя. Но девочки подбадривали и помогали.

"Села ты правильно, теперь спину держи - это поможет не потерять равновесие. Для наездников красивая осанка важна не только с эстетической точки зрения", - подоспел с советами Руслан Алиев.

Легким и уверенным шагом лошадь пошла вперед, в какой-то момент даже показалось, что она совсем не чувствует моего веса.

"Знаете, ведь у многих любовь к лошадям появляется с прогулки, когда ты первый раз оказываешься в седле. Так и попадают потом в конный спорт - кто-то в профессиональный, а кто-то приходит брать уроки верховой езды. Но только со стороны кажется, что это легко. На самом деле нужна хорошая физическая подготовка и умение прислушиваться к лошади. Между наездником и животным должна быть связь", - рассказал после прогулки Руслан Алиев.

Кроме выступлений лошадей организаторы фестиваля подготовили большую творческую и развлекательную программу. На концертной площадке выступали творческие коллективы, также проводились разнообразные мастер-классы, работала выездная торговля, свои изделия представяли ремесленники.

Еще одним центром притяжения гостей стал небольшой выездной зоопарк конного клуба "Приберезинский", где можно было увидеть норку, енота, различных грызунов и рептилий. Самой большой популярностью у гостей пользовались королевский удав по имени Яблочко и ослик Пончик. Здесь же можно было не только познакомиться, но и подержать в руках 4-месячного лисенка.

"Этого лисенка мы выкупили со звериной фермы. Он должен был стать частью чьей-то шубы. Теперь зверек живет у нас. Ему нельзя в дикую природу, потому что он привык к человеку и самостоятельно не сможет выжить. Лисенок очень любопытный, интересно смотреть за тем, как он растет", - рассказала представитель конного клуба "Приберезинский" Ксения Савенко.

Конный фестиваль под Бобруйском получился по-настоящему добрым летним праздником. Насыщенная программа пришлась по вкусу как зрителям, так и участникам.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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