РЕПОРТАЖ о рекордах витебского воркаута и тех, кто их ставит

Есть мнение: если человек не хочет что-то делать, он ищет оправдания и отговорки, а если хочет, то находит возможности. Это полностью отражает суть популярного у молодежи спортивного движения - воркаута. Ребята, которые им занимаются, используют почти все, что есть под рукой: фонарные столбы и перила вместо брусьев и турников, брошенные шины вместо гирь, поляны в лесу вместо спортивных матов. Воркаут можно назвать спортом целеустремленных и волевых людей: кто еще без внешней мотивации станет пыхтеть на турниках? В Витебске стрит-воркаут культивируется уже почти 10 лет. Сегодня он магнитом притягивает не только жителей областного центра и не только молодежь. Этот любительский спорт привлекает семьи, маленьких детей и пенсионеров. Корреспондент БЕЛТА побывала на одной из тренировок витебских воркаутеров и узнала, как простые ребята работают над собой и ставят мировые рекорды.

Путь витебского воркаута - от школьного стадиона до чемпионата страны

Все начиналось с небольшой группы любителей покачаться. Ребята собирались на стадионе витебской средней школы №25 (здесь они базируются до сих пор), где своими силами установили турники. Простые, не такие, какие сегодня есть почти на каждой воркаут-площадке. И тут, как говорится, завертелось. Сначала проводили локальные соревнования - для своих, внутри группы. Потом вышли на городской уровень, стали организовывать областные состязания, ездить на слеты в другие страны. На каждом городском празднике их скромная площадка с переносным турником привлекает всех от мала до велика. А уже в этом году воркаутеры проведут в Витебске чемпионат страны по любимому виду спорта.

На городских и областных культурно-массовых мероприятиях витебские воркаутеры стараются привлекать как можно больше горожан, призывая поставить общий рекорд или присоединиться к флешмобу. Например, во время "Славянского базара" они проводили фестиваль по воркауту. А в День Победы устроили флешмоб: нужно было отжаться столько, сколько мирных дней прожила Беларусь с 1945 года.

Приходят в воркаут с разной подготовкой. Есть такие, которые еще лет пять назад с трудом подтягивались на турнике пару раз, а сегодня могут похвастаться дипломами чемпионов и рекордсменов мира. Они становятся советчиками, помощниками, консультантами для новичков на занятиях, а еще получают удостоверения судей мирового класса.

По словам одного из тренеров и координаторов группы воркаутеров Андрея Самсонова, витебские атлеты-любители культивируют силовое направление. "Динамика, когда делаешь много и быстро, не всегда дает нужный результат. Силовое направление более практичное, оно развивает, как вы понимаете, силу, которая даже в быту пригодится: ведра таскать, бревна, любые тяжести. К нам приходят ребята, которые по несколько лет занимаются динамикой, но не могут подтянуться на турниках больше пяти раз. И за три-четыре месяца занятий у нас они удваивают или даже утраивают свой результат", - подчеркнул он.

Слабый пол? Это вряд ли

Удивительно наблюдать среди участников команды девушек, причем их возраст стартует от 5 лет.

Недавно присоединилась к группе воркаутеров Алина Афанасенко. Из своих восьми лет три она занимается спортивной гимнастикой. В воркаут, как и многие, пришла случайно. Рядом со школой, где занимаются витебские уличные силачи, работает мама девочки. Однажды Алина ждала, когда кончится мамин рабочий день, и забрела на стадион, потом начала заниматься наравне со всеми. За пару месяцев летних каникул она успела поставить несколько рекордов в своей возрастной категории.

Юная спортсменка может сделать 23 отжимания на брусьях. Это когда держишься за параллельные планки и опускаешься и поднимаешься, сгибая руки в локтях. Без перерывов и рывков. Ровно и методично - вверх, вниз. Обычно взрослые мужчины проделывают подобное упражнение всего раз 15, так что силу и выносливость Алины можете представить. Она стала первой, кто выполнил пятый разряд для девочек до 12 лет - норматив второго продвинутого уровня. В него входят подъемы с переворотом, выход силой на две руки, капитанский подъем, угол под турником, который выполняется узким хватом, и офицерский выход. Звучит очень по-армейски, да и выглядит так же серьезно. Просто представьте хрупкую девочку, которая легко и непринужденно выполняет отжимания, подтягивания, перевороты на турнике - дух захватывает!

Юная витебчанка регулярно участвует в соревнованиях по давно выбранному виду спорта. В ее копилке наград есть медали всех достоинств. Воркауту она уделяет времени поменьше, чем занятиям в спортшколе, но старается посещать тренировки по возможности. А еще на различных городских мероприятиях, где атлеты-любители почти всегда представляют свою интерактивную площадку, девочка своим примером заражает не только сверстников, но и взрослых. "На тренировках по воркауту мне нравится атмосфера. Здесь все очень просто, без принуждения, работаешь, как можешь и как хочешь. Такое ощущение, что все друг друга давно знают, а еще всегда поддерживают", - поделилась впечатлениями от своего хобби Алина.

Среди участниц постарше - Вероника Городецкая. Она еще в школе занималась гимнастикой, большим теннисом, прыжками на батуте, а в старших классах влилась в ряды витебских воркаутеров. Долгое время она единственная из девушек неизменно посещала тренировки. Теперь Вероника на работе регистрирует недвижимость, а все свободное время старается уделять любимому занятию. Благо тренировки проходят три раза в неделю, включая выходной.

"Для меня это отдушина! Как только прихожу на тренировку, забываю обо всех цифрах, проблемах, заботах. Здесь я получаю море общения, которого не хватает в жизни, причем с людьми, которые меня понимают. Воркаут помогает держать в форме и тело, и дух. Никто никого не заставляет делать что-то через силу, каждый работает в своем темпе. Сейчас в группе четыре девушки, и мне не так одиноко среди парней: есть время и поболтать о своем, о женском, и вместе потренироваться, не глядя с завистью на ребят, которые, конечно, сильнее и могут больше", - рассказала девушка.

Семейное хобби и тусовка единомышленников

Случается, на тренировки попадают ребята из других городов и даже стран. Бывая в Витебске в командировке или на отдыхе у родственников, они узнают о воркаутерах из соцсетей и приходят размяться. Гости областного центра знакомятся с местными силачами, показывают, что умеют, просят совета, рекомендации.

Приходят тренироваться и родственники. Витебские воркаутеры надеются, что этот вид спорта станет для жителей города, а в перспективе и страны, связующим звеном между поколениями, точкой пересечения интересов. Такую идею не первый год продвигает Андрей Самсонов.

"К нам на тренировки ходят отцы с сыновьями, есть пара - юноша и девушка, которые пришли вместе, тренируются сообща. К сожалению, старшее поколение с младшим часто не занимаются вместе, а выбирают разные направления. Я же считаю, что именно спорт, в частности воркаут, может скрепить или усилить связи родителей и детей. Когда занимаешься общим делом, то всегда можно друг другу подсказать, как и что делать, поделиться успехами, поддержать. Надо не упускать возможность быть рядом, видеть, как и чем увлекаются твои близкие, ведь в семье не всегда живут бок о бок всю жизнь. Я считаю, что семейное хобби объединяет лучше чего бы то ни было", - отметил он.

Андрей Самсонов рассказал: обычно уличные тренировки притягивают всех от мала до велика из окрестных дворов и просто прохожих. "Вот я когда в армии служил, тоже на турниках сальтуху крутил", - нет-нет да и послышится от какого-нибудь мужчины, наблюдающего за ребятами на стадионе. К тренировкам регулярно присоединяются дети и пенсионеры, особенно если они гуляют вместе по окрестностям. Малыши с восхищением смотрят на сильных телом и духом воркаутеров, стараются повторять за ними упражнения, а люди золотого возраста непременно расспрашивают, зачем ребятам и девушкам этот спорт, что дает, как давно занимаются. Есть и досужие советчики, но воркаутеры и сами с усами: могут выдать целую программу тренировок для любого.

Воркаут как стиль жизни

Многие участники группы посещают ее не один год. Чемпион мира по некоторым дисциплинам воркаута Денис Быковский преподает в Витебском государственном технологическом университете. Воркаутом он занимается больше 10 лет, но более профессионально, в группе - с 2012 года. В его спортивной карьере более 20 чемпионатов республиканского и международного уровня, а локальные даже не считал. В 2019 году молодой человек завоевал первое место на чемпионате мира в Киеве, поставив личный рекорд в переднем висе. Это похоже на горизонтальную планку, при которой держишься руками за брусья, повиснув под ними. Спортсмен должен продержаться максимальное время в таком положении, не дрогнув ни одним мускулом. Показатель витебского чемпиона - больше 30 секунд. Если уж сравнить, то в обычной планке на полу полминуты выдержать непросто, а здесь еще и на руках, да в подвешенном состоянии… Тренировки плюс упорство - вот слагаемые успеха, когда получается результат, от которого приходишь в восторг.

Некоторые из витебских ребят, начинавшие с воркаута, не оставляют спорт и физкультуру и связывают с ними профессиональную жизнь. Уже трое выходцев из этой команды работают фитнес-тренерами. Есть примеры, когда ребята параллельно занимаются бодибилдингом, участвуют в мировых чемпионатах. Другие уходят в профессиональный спорт, при этом продолжая уделять время воркауту. А по этому направлению в группе есть уже около 10 чемпионов разного уровня. Для многих парней воркаут - хорошая тренировка и закалка перед службой в армии. Один из выпускников команды учится в военной академии. Словом, это увлечение может стать ступенькой в здоровое и уверенное будущее.

Где увидеть "динозавров" воркаута

Из-за пандемии участвовать в международных турнирах стало невозможно, а раньше витебчане ездили на чемпионаты в Россию, Казахстан, Украину. Соответственно, и зарубежные спортсмены посещали Беларусь. В Витебске ребята проводят соревнования каждый сезон, и одно из них непременно становится масштабным.

В этом году в областном центре пройдет чемпионат Беларуси по воркауту. В программе состязаний будут три номинации: силовые фристайл и двоеборье, а также комплекс для девушек. Воркаутеры со всей страны соберутся 25 сентября на стадионе Витебского государственного университета имени П.М.Машерова, где есть хорошая площадка для этого. Соревнования начнутся в 13.00, всех желающих приглашают поболеть. По словам Андрея Самсонова, на турнир приедут "динозавры" силового направления, так что зрелище обещает быть захватывающим, а борьба за звание чемпиона - напряженной.

С наступлением холодов воркаут в Витебске не замирает. Тренировки проходят круглогодично. И занимаются уличные силачи не только на стадионе и в спортзале. "Увидел столб - сделай вис, заметил подходящий турник - подтянись, устал морально - упал и отжался", - примерно таким принципом руководствуются поклонники этого вида спорта. Порой в качестве дополнительного снаряда для утяжеления ребята используют даже собственные велосипеды. Просто, бесплатно, доступно, а главное - на пользу здоровью. Словом, здесь все держится на внутренней мотивации. Воркаут - это не про громкие победы, а про самосовершенствование и преодоление себя.

Алеся ПУШНЯКОВА,

Фото из архива Street Workout Belarus,

БЕЛТА.-0-