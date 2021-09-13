РЕПОРТАЖ о школе волшебников, или Как дети в Могилеве учатся создавать мультики

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 13 сентября 2021
Минск Ясно +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:01 Минчанин торговал в интернете холодным оружием и газовыми пистолетами Происшествия
15:53 Житель Речицкого района приговорен к ограничению свободы за хранение боеприпасов Происшествия
15:48 Британские ученые создали "умную" инъекцию для снижения холестерина В мире
15:45 Конкурс для будущих юристов по разрешению коммерческих споров стартовал в Беларуси Общество
15:42 Шерстнев: "Дажынкі" дают местной власти толчок к дальнейшему улучшению в райцентрах Регионы
15:24 Двое уроженцев Минской области совершили серию автомобильных краж Происшествия
15:24 В День города в Минске родились 20 мальчиков и 21 девочка Регионы
15:15 ФОТОФАКТ: Осенние пейзажи в Тибете В мире
15:13 ГПК: польские пограничники привозят беженцев к границе Беларуси Общество
15:07 Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA Спорт
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1888 пациентов с COVID-19, выписаны 1393 Общество
14:59 Лукашенко 15-17 сентября примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в Душанбе Президент
14:56 Шерстнев о стратегии развития АПК Витебской области: 2022 год должен стать переломным Регионы
14:46 На дорогах Гомельской области в январе - августе погибли 11 пешеходов Происшествия
14:45 Пиневич: следует сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от COVID-19 Общество
14:40 Португалия отменила ношение масок на улице В мире
14:40 БРСМ посвятит Дню народного единства форум студенческих отрядов Общество
14:40 РЕПОРТАЖ о школе волшебников, или Как дети в Могилеве учатся создавать мультики Регионы
14:27 Редкий самодельный револьвер нашли у жителя Миорского района Происшествия
14:22 Пиневич: здравоохранение наиболее чувствительно к экономическим санкциям Общество
14:21 Новая экотропа в заказнике "Споровский" пользуется популярностью у туристов Регионы
14:20 БУТБ планирует нарастить объемы сделок с иностранной пилопродукцией Экономика
14:16 Доллар на торгах 13 сентября подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
14:03 ГАИ напоминает водителям, как распознать усталость и не допустить засыпания за рулем Общество
13:56 Более 800 пустующих и ветхих домов снесено в Гомельской области с начала года Регионы
13:55 В Гродненской области прокуратура запретила эксплуатацию 27 аттракционов Регионы
13:54 Песков: Россия и Беларусь будут продолжать практику совместных учений Общество
13:53 Два человека пострадали в столкновении мотоцикла и легковушки в Гродно Происшествия
13:40 Белорусское радио отпразднует День народного единства вместе со слушателями Общество
13:33 Барановичская межрайпрокуратура помогла защитить трудовые права работников фабрики Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
13 сентября 2021, 14:40

РЕПОРТАЖ о школе волшебников, или Как дети в Могилеве учатся создавать мультики

Пластилиновые, рисованные, объемные и в технике перекладки - все это виды мультипликации, которые дети и подростки осваивают в студии анимации Diggy club в Могилеве. Ребята в своих работах рассказывают истории бездомных животных, вредных вирусов, волшебных единорогов, затрагивают тему экологии и взаимоотношений с природой. Сейчас в студии активно идет работа - рисуют, лепят, клеят, монтируют, ведь впереди "Анимаевка-2021". Корреспондент БЕЛТА познакомилась с юными мультипликаторами и их наставником и узнала, как же создаются мультики.

Вот уже около 5 лет Анастасия Клочкова учит детей и подростков делать анимацию. Вооружившись карандашами, фломастерами, пластилином и воображением она вместе с детьми погружается в процесс. И все здесь - как в самой настоящей студии мультипликации. "Дети сами предлагают идеи, иногда я могу им немного помочь. Дальше они придумывают персонажей, пишут сценарии, делают раскадровки - все серьезно. Потом создают декорации: это могут быть рисунки, например, карандашами или акварелью. Они могут быть и объемными - из пластилина, картона или других элементов. И когда все это готово, мы приступаем к съемкам. Для этого оборудовано специальное место с камерой и светом, - рассказала Анастасия Клочкова. - Я прихожу на помощь ребятам на всех этапах создания мультика. Мы советуемся, что-то обсуждаем, вместе придумываем. Я не только их чему-то учу, но и сама получаю новые знания. Это такой бесконечный обмен идеями и опытом - так у нас и происходит творчество".

Руководитель студии поделилась: когда пришла учить детей анимации, сама знала об этом не так много. "Свой творческий путь я начала при студии "Карандаш", которая базировалась в одном из кинотеатров Могилева. Когда предложили там поработать, у меня было понимание каких-то основ и желание развиваться. Училась вместе с детьми. И вот так, шаг за шагом мы познавали этот огромный мир мультипликации. Большой плюс в таком творчестве: детям не нужны какие-то специальные навыки. Любовь к рисованию, лепке - в принципе, это все, что нужно", - рассказала Анастасия Клочкова.

Сейчас в студии вовсю кипит работа, ведь впереди серьезный конкурс, в котором маленькие могилевчане ежегодно участвуют и завоевывают награды. "Время перед "Анимаевкой" всегда напряженное. Потому что никто не хочет пропускать этот конкурс. Здорово, что Могилев стал таким своеобразным центром современной анимации - у наших детей есть возможность не только представить свои работы, но и пообщаться со знаменитыми авторами, сценаристами и аниматорами, посмотреть на работы других участников. Конечно, все это дает еще один толчок для развития и роста", - отметила руководитель студии.

К конкурсу сейчас готовится один из юных аниматоров Вениамин Тарамына, ему 11 лет. Мальчишка занимается в студии всего год, а на его счету уже три полноценных короткометражных мультфильма. Одна из работ уже заняла призовое место на Крымском открытом фестивале детско-юношеской любительской анимации.

"Я очень люблю лепить, и мама нашла эту студию. Я сразу подумал, что занятия здесь будут скучные: нарисуйте это, нарисуйте то. Но после первого раза понял, что здесь очень круто, - поделился могилевчанин. - Один из мультиков был на экологическую тему - про мусорного дракона. Сейчас я работаю над продолжением и буду участвовать с ним в "Анимаевке". Главная идея мультика - показать, что если мы не будем убирать мусор, он превратится в монстра и все погубит", - рассказал Вениамин.

Марине Жуковой 11 лет, мультики она рисует почти два года. "С детства люблю творчество. В анимационную студию, наверное, попала случайно: однажды мама записала. Вот и втянулась. Раньше рисовала мультики при помощи мелков и карандашей, потому что не дружила тогда ни с акварелью, ни с другими красками. А сейчас уже научилась работать с акварелью, - рассказала девочка. - У меня есть мультик, называется "Капризный кот". За него я получила три диплома на одном конкурсе. Мой самый любимый мультик про микроба Федора. Анастасия Михайловна предложила однажды сделать мультик про гигиену. И мы нашли сказку про микроба Федора. Нарисовала своего персонажа по этой книжке - мне он очень понравился. В этом году отправлю его на "Анимаевку".

Марина рассказала: занятия в мультипликационной студии помогают развивать личность. "Мне кажется, здесь можно лучше узнать себя, определиться, может быть, и с будущей профессией. Любишь лепить - можешь попробовать себя потом в дизайне. А если любишь рисовать - художником. Здесь можно найти друзей. И в будущем можно ведь зарабатывать деньги, создавая мультики. Мне пока сложно это понять, но точно можно, - поделилась девочка. - Когда начинаешь сам делать мультфильмы, смотреть их по телевизору становится сложно. То, что для других интересная история и настоящее волшебство, для меня - пример новых подходов, каких-то идей. Не получается уже смотреть все это так, как раньше".

А вот Лизе Дегтяровой всего 8 лет, и в студии она занимается недавно, но уже работает над фонами для своего первого произведения. Ее мультик будет выполнен в технике перекладки. Персонажи - это бумажные марионетки, перекладывая их, автор создает динамичную картинку.

"Когда ребенок только приходит, нам нужно научиться сначала придумывать сценарии: интересная идея, кульминация и развязка. Придумывать и продумывать персонажей, их взаимодействия. После этого учимся делать раскадровки: разбираем сценарий на маленькие картинки, чтобы потом было проще работать над фонами или декорациями. Затем - подготовка фонов. И когда все есть, начинаются съемки на мультстанке. Каждый кадр - отдельная картинка. Потом они монтируются, и появляется то, что мы видим на экране, - рассказала Анастасия Клочкова. - Важное условие для тех, кто хочет создавать мультики, - не бояться фантазировать. Но если ребенок стесняется предлагать свои какие-то идеи, мы находим интересное произведение, которое как-то переосмысливаем, что-то доделываем и придумываем сценарий будущего мультика".

Александр Клинцов пришел в мультипликационную студию, когда ему было 6 лет. Свой творческий путь мальчик начал еще в "Карандаше" и первые награды получил там же. Саша сейчас работает над сложным и интересным мультиком. Своего главного персонажа, Рыбака, мальчишка свалял из шерсти. "Это целая кукла, у которой все части тела подвижные. Достаточно новая техника для наших ребят. Он где-то увидел ее, и мы решили попробовать. Сейчас уже приступили к съемкам. И знаете, быть мультипликатором - это значит быть очень смекалистым и находчивым человеком. По задумке Саши, его главный герой отправляется на рыбалку. И в какой-то момент его лодка начинает тонуть, а наш реквизит сделан из картона - в воду лодку не опустишь, расклеится. И вот стали всей студией придумывать, как изобразить воду. Сделали это с помощью пакета и слайма - после съемок этого кадра в слайме были все. Зато процесс получился очень веселым, - рассказала Анастасия Клочкова. - Саша один из тех, кто занимается самыми сложными мультиками - объемной пластилиновой и кукольной анимацией. Он очень усидчивый и внимательный. Стоит один раз показать, и у него уже все получается. Очень любит прорабатывать мелкие детали, нравится доводить все до реалистичности".

В прошлом году Саша Клинцов стал обладателем "Хрустального карандаша" на "Анимаевке". В этот раз мальчик планирует повторить свой успех. "До студии специально нигде не учился, все пришло уже на занятиях. В прошлом году на "Анимаевке" был представлен мультик "Как мухоморы войну начинали". Идею мультика подсказала Анастасия Михайловна. В нем я показал историю о том, как мухоморы обиделись на другие грибы за то, что их не собирают грибники, и решили начать войну. Но ничего у них не получилось: выбирая командира, они переругались, - рассказал мальчик. - В этом году тоже буду участвовать с мультиком "Рыболов". Уже будем записывать звук. Пара дней - и работа будет готова".

По примеру старшего брата в студию начала ходить и Дарья Клинцова. Девочке всего 6 лет, а на ее счету уже три мультфильма. "Первый был про Единорожку. И главного персонажа выбрали неспроста: Даше очень нравятся единороги. Она их рисовала, они были изображены у нее на одежде. И вот малышка придумала историю, что Единорожка попал в беду, а мама спасала его. Мама Даши работает ветеринаром, так что идея мультика пришла из жизни", - отметила руководитель студии.

Сейчас Даша приступила к съемкам нового мультика - про вежливую обезьянку.

"Создание мультиков - это удивительный и интересный процесс. Мы иногда проводим мастер-классы не только для детей, но и для взрослых. И если сразу взрослые относятся немного скептически, то потом увлекаются процессом и погружаются в детство. Многие позже рассказывают, что это похоже на волшебство. И в этом есть доля правды", - подытожила Анастасия Клочкова.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото автора,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети Могилев
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Шерстнев: "Дажынкі" дают местной власти толчок к дальнейшему улучшению в райцентрах
В День города в Минске родились 20 мальчиков и 21 девочка
Фото из архива Шерстнев о стратегии развития АПК Витебской области: 2022 год должен стать переломным
Фото из архива Новая экотропа в заказнике "Споровский" пользуется популярностью у туристов
Фото из архива Более 800 пустующих и ветхих домов снесено в Гомельской области с начала года
Фото из архива В Гродненской области прокуратура запретила эксплуатацию 27 аттракционов
Главное
Фото из архива Лукашенко 15-17 сентября примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в Душанбе
Минтруда подготовило изменения в ТК по внедрению комбинированной дистанционной работы
Участники международной конференции в Минске направят ЕС, МОТ и ООН резолюцию с позицией по санкциям
Белгазпромбанк рассказал о возможностях банковского сопровождения контрактов на семинаре в Бресте
Топ-новости
Щекин: все попытки коллективного Запада изолировать Беларусь провалились
Готовый дом "Турин" - недвижимость чемпионского класса! Инвестируйте выгодно в Minsk World!
Пиневич: следует сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от COVID-19
В Беларуси в электронную форму переведена 61 административная процедура
ГПК: польские пограничники привозят беженцев к границе Беларуси
Кратковременные дожди ожидаются в отдельных районах Беларуси 14 сентября
Эксперт: углубление интеграции Беларуси и России нужно народам двух стран
ГАИ напоминает водителям, как распознать усталость и не допустить засыпания за рулем
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1888 пациентов с COVID-19, выписаны 1393
Орда: Евросоюз фактически разрушает ООН
Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,1 тыс. фур
Песков: Россия и Беларусь будут продолжать практику совместных учений
Parimatch и Белорусская федерация гандбола: в новый сезон снова вместе
Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые завоевала серебро Евролиги
Председатель "Белой Руси" Давыдько рассказал о планах создания провластной партии "За Родину"
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.