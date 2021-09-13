РЕПОРТАЖ о школе волшебников, или Как дети в Могилеве учатся создавать мультики

Пластилиновые, рисованные, объемные и в технике перекладки - все это виды мультипликации, которые дети и подростки осваивают в студии анимации Diggy club в Могилеве. Ребята в своих работах рассказывают истории бездомных животных, вредных вирусов, волшебных единорогов, затрагивают тему экологии и взаимоотношений с природой. Сейчас в студии активно идет работа - рисуют, лепят, клеят, монтируют, ведь впереди "Анимаевка-2021". Корреспондент БЕЛТА познакомилась с юными мультипликаторами и их наставником и узнала, как же создаются мультики.

Вот уже около 5 лет Анастасия Клочкова учит детей и подростков делать анимацию. Вооружившись карандашами, фломастерами, пластилином и воображением она вместе с детьми погружается в процесс. И все здесь - как в самой настоящей студии мультипликации. "Дети сами предлагают идеи, иногда я могу им немного помочь. Дальше они придумывают персонажей, пишут сценарии, делают раскадровки - все серьезно. Потом создают декорации: это могут быть рисунки, например, карандашами или акварелью. Они могут быть и объемными - из пластилина, картона или других элементов. И когда все это готово, мы приступаем к съемкам. Для этого оборудовано специальное место с камерой и светом, - рассказала Анастасия Клочкова. - Я прихожу на помощь ребятам на всех этапах создания мультика. Мы советуемся, что-то обсуждаем, вместе придумываем. Я не только их чему-то учу, но и сама получаю новые знания. Это такой бесконечный обмен идеями и опытом - так у нас и происходит творчество".

Руководитель студии поделилась: когда пришла учить детей анимации, сама знала об этом не так много. "Свой творческий путь я начала при студии "Карандаш", которая базировалась в одном из кинотеатров Могилева. Когда предложили там поработать, у меня было понимание каких-то основ и желание развиваться. Училась вместе с детьми. И вот так, шаг за шагом мы познавали этот огромный мир мультипликации. Большой плюс в таком творчестве: детям не нужны какие-то специальные навыки. Любовь к рисованию, лепке - в принципе, это все, что нужно", - рассказала Анастасия Клочкова.

Сейчас в студии вовсю кипит работа, ведь впереди серьезный конкурс, в котором маленькие могилевчане ежегодно участвуют и завоевывают награды. "Время перед "Анимаевкой" всегда напряженное. Потому что никто не хочет пропускать этот конкурс. Здорово, что Могилев стал таким своеобразным центром современной анимации - у наших детей есть возможность не только представить свои работы, но и пообщаться со знаменитыми авторами, сценаристами и аниматорами, посмотреть на работы других участников. Конечно, все это дает еще один толчок для развития и роста", - отметила руководитель студии.

К конкурсу сейчас готовится один из юных аниматоров Вениамин Тарамына, ему 11 лет. Мальчишка занимается в студии всего год, а на его счету уже три полноценных короткометражных мультфильма. Одна из работ уже заняла призовое место на Крымском открытом фестивале детско-юношеской любительской анимации.

"Я очень люблю лепить, и мама нашла эту студию. Я сразу подумал, что занятия здесь будут скучные: нарисуйте это, нарисуйте то. Но после первого раза понял, что здесь очень круто, - поделился могилевчанин. - Один из мультиков был на экологическую тему - про мусорного дракона. Сейчас я работаю над продолжением и буду участвовать с ним в "Анимаевке". Главная идея мультика - показать, что если мы не будем убирать мусор, он превратится в монстра и все погубит", - рассказал Вениамин.

Марине Жуковой 11 лет, мультики она рисует почти два года. "С детства люблю творчество. В анимационную студию, наверное, попала случайно: однажды мама записала. Вот и втянулась. Раньше рисовала мультики при помощи мелков и карандашей, потому что не дружила тогда ни с акварелью, ни с другими красками. А сейчас уже научилась работать с акварелью, - рассказала девочка. - У меня есть мультик, называется "Капризный кот". За него я получила три диплома на одном конкурсе. Мой самый любимый мультик про микроба Федора. Анастасия Михайловна предложила однажды сделать мультик про гигиену. И мы нашли сказку про микроба Федора. Нарисовала своего персонажа по этой книжке - мне он очень понравился. В этом году отправлю его на "Анимаевку".

Марина рассказала: занятия в мультипликационной студии помогают развивать личность. "Мне кажется, здесь можно лучше узнать себя, определиться, может быть, и с будущей профессией. Любишь лепить - можешь попробовать себя потом в дизайне. А если любишь рисовать - художником. Здесь можно найти друзей. И в будущем можно ведь зарабатывать деньги, создавая мультики. Мне пока сложно это понять, но точно можно, - поделилась девочка. - Когда начинаешь сам делать мультфильмы, смотреть их по телевизору становится сложно. То, что для других интересная история и настоящее волшебство, для меня - пример новых подходов, каких-то идей. Не получается уже смотреть все это так, как раньше".

А вот Лизе Дегтяровой всего 8 лет, и в студии она занимается недавно, но уже работает над фонами для своего первого произведения. Ее мультик будет выполнен в технике перекладки. Персонажи - это бумажные марионетки, перекладывая их, автор создает динамичную картинку.

"Когда ребенок только приходит, нам нужно научиться сначала придумывать сценарии: интересная идея, кульминация и развязка. Придумывать и продумывать персонажей, их взаимодействия. После этого учимся делать раскадровки: разбираем сценарий на маленькие картинки, чтобы потом было проще работать над фонами или декорациями. Затем - подготовка фонов. И когда все есть, начинаются съемки на мультстанке. Каждый кадр - отдельная картинка. Потом они монтируются, и появляется то, что мы видим на экране, - рассказала Анастасия Клочкова. - Важное условие для тех, кто хочет создавать мультики, - не бояться фантазировать. Но если ребенок стесняется предлагать свои какие-то идеи, мы находим интересное произведение, которое как-то переосмысливаем, что-то доделываем и придумываем сценарий будущего мультика".

Александр Клинцов пришел в мультипликационную студию, когда ему было 6 лет. Свой творческий путь мальчик начал еще в "Карандаше" и первые награды получил там же. Саша сейчас работает над сложным и интересным мультиком. Своего главного персонажа, Рыбака, мальчишка свалял из шерсти. "Это целая кукла, у которой все части тела подвижные. Достаточно новая техника для наших ребят. Он где-то увидел ее, и мы решили попробовать. Сейчас уже приступили к съемкам. И знаете, быть мультипликатором - это значит быть очень смекалистым и находчивым человеком. По задумке Саши, его главный герой отправляется на рыбалку. И в какой-то момент его лодка начинает тонуть, а наш реквизит сделан из картона - в воду лодку не опустишь, расклеится. И вот стали всей студией придумывать, как изобразить воду. Сделали это с помощью пакета и слайма - после съемок этого кадра в слайме были все. Зато процесс получился очень веселым, - рассказала Анастасия Клочкова. - Саша один из тех, кто занимается самыми сложными мультиками - объемной пластилиновой и кукольной анимацией. Он очень усидчивый и внимательный. Стоит один раз показать, и у него уже все получается. Очень любит прорабатывать мелкие детали, нравится доводить все до реалистичности".

В прошлом году Саша Клинцов стал обладателем "Хрустального карандаша" на "Анимаевке". В этот раз мальчик планирует повторить свой успех. "До студии специально нигде не учился, все пришло уже на занятиях. В прошлом году на "Анимаевке" был представлен мультик "Как мухоморы войну начинали". Идею мультика подсказала Анастасия Михайловна. В нем я показал историю о том, как мухоморы обиделись на другие грибы за то, что их не собирают грибники, и решили начать войну. Но ничего у них не получилось: выбирая командира, они переругались, - рассказал мальчик. - В этом году тоже буду участвовать с мультиком "Рыболов". Уже будем записывать звук. Пара дней - и работа будет готова".

По примеру старшего брата в студию начала ходить и Дарья Клинцова. Девочке всего 6 лет, а на ее счету уже три мультфильма. "Первый был про Единорожку. И главного персонажа выбрали неспроста: Даше очень нравятся единороги. Она их рисовала, они были изображены у нее на одежде. И вот малышка придумала историю, что Единорожка попал в беду, а мама спасала его. Мама Даши работает ветеринаром, так что идея мультика пришла из жизни", - отметила руководитель студии.

Сейчас Даша приступила к съемкам нового мультика - про вежливую обезьянку.

"Создание мультиков - это удивительный и интересный процесс. Мы иногда проводим мастер-классы не только для детей, но и для взрослых. И если сразу взрослые относятся немного скептически, то потом увлекаются процессом и погружаются в детство. Многие позже рассказывают, что это похоже на волшебство. И в этом есть доля правды", - подытожила Анастасия Клочкова.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото автора,

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