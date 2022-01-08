РЕПОРТАЖ о столетней истории, вышитой крестиком

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 8 января 2022
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:59 Российский эксперт: ситуация в Казахстане не вписывается ни в какие рамки Политика
17:54 ФОТОФАКТ: Мастер-класс по росписи матрешки прошел на "Арт-параде в Витебске" Регионы
17:50 Щедрый вечер проведут в Клецком районе в канун старого Нового года Регионы
17:46 Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли "Шахтер" в чемпионате Беларуси Спорт
17:44 Лебедев: Исполком СНГ поддерживает меры руководства Казахстана по защите конституционного строя Общество
17:41 ФОТОФАКТ: Праздник духовной музыки прошел в Витебске Регионы
17:36 Российские биатлонисты победили в одиночном миксте этапа Кубка мира Спорт
17:21 РЕПОРТАЖ о столетней истории, вышитой крестиком Регионы
17:14 Интеллектуальный турнир к юбилею Янки Купалы пройдет среди учащихся Новополоцка Регионы
17:08 Мнение: сложившаяся в Казахстане ситуация имеет большой геополитический аспект Политика
16:54 "Муж умер, сын пьет". Истории жильцов дома самостоятельного комфортного проживания Регионы
16:47 Шулейко: дополнения в Конституцию позволят быть государству стабильным Общество
16:45 Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 11 января Экономика
16:42 Сенатор: проект Конституции соответствует веяниям времени и мировоззрению людей Общество
16:36 Гомельский БЧ стал первым финалистом Кубка Беларуси по мини-футболу Спорт
16:23 В Полоцком районе автомобиль сбил пешехода, мужчина скончался в больнице Происшествия
16:15 В Беларуси за сутки на пожарах погибли три человека Происшествия
16:12 Фестиваль-ярмарка "Берестейские сани" может стать традиционным Регионы
15:59 Эксперт: задача миротворцев ОДКБ - обеспечить силам безопасности Казахстана надежный тыл Политика
15:51 "Врата ада" потушат в Туркменистане, кратер горел 50 лет В мире
15:45 Белорусы заняли 2-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира Спорт
15:33 Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики для обсуждения проекта Конституции Общество
15:28 Мясные полуфабрикаты с недопустимыми добавками продавались в Могилевской области Происшествия
15:16 Народной артистке России Надежде Бабкиной в Бресте подарили бусы ручной работы Регионы
15:10 Выставка "Хрустальная пора" соберет работы юных мастеров живописи, графики и скульптуры Культура
15:03 Умер победитель Олимпиады 1980 года штангист Виктор Мазин В мире
14:55 Белорусский хоккейный рефери Максим Сидоренко будет работать на Играх-2022 Спорт
14:51 Мишура, гирлянды, сотни Дедов Морозов и Снегурочек: рождественский парад провели в Бресте Регионы
14:42 Мнение: в проекте Конституции заложен фундамент гражданско-правовой базы знаний для молодежи Общество
14:37 Мингорисполком намерен максимально оперативно восстановить движение в районе обрушения моста Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
08 января 2022, 17:21

РЕПОРТАЖ о столетней истории, вышитой крестиком

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ о том, как в Могилевском районе по домам Коляду водили и Козу досыта кормили
Душевная профессия, или Репортаж о буднях человека с золотым сердцем

Долгими зимними вечерами при свете лучины рукодельницы создавали шедевры домашнего уюта. На рушниках, рубахах, скатертях стежок за стежком, выполненные крест-накрест, появлялись узоры, отражающие мысли мастериц, веяния прошлых лет. О чем рассказывают мотивы, вышитые крестиком, как связаны эти узоры с парфюмерной модой и как полихромия на ткани раскрасила жизнь белорусов в послевоенный период. Коды вышивки расшифровала БЕЛТА заведующая историко-краеведческим отделом Гомельского дворцово-паркового ансамбля Анна Кузьмич.

Один из залов дворца Румянцевых и Паскевичей в эти дни напоминает светлую горницу, где все утопает в белоснежном сиянии. Смотришь: на стареньких подзорах, фиранках и скатертях полыхают яркими красками огромные розы и скачут по вьющимся лозам радужные райские птички, вызывая в памяти образы бабушкиного дома, высокую кровать с пирамидами подушек, залитую солнцем, распахнутое окно в сад... Длинные рушники поражают филигранностью выполненных узоров.

Здесь представлена выставка "Соловей и роза. Антология вышивки крестом", которая отражает хронологию событий Гомельской области. И передается история через вышивку. Это своего рода необыкновенная стрела времени длиной в более чем 100 лет.

Всего в фондах дворцово-паркового ансамбля более 3 тыс. экспонатов этнографического профиля. Это не только предметы ткачества и вышивки, а также так называемая твердая этнография. Однако на этот раз во дворце решили представить более чем вековую историю через предметы, орнаментированные вышивкой крестом. Это наиболее распространенный тип вышивки на территории Беларуси.

Экспозиция объединила около 300 предметов. Она позволяет оглянуться в прошлое и проследить, как вышивка крестом, переживая взлеты и падения, трансформируясь сюжетно и стилистически, покоряла текстильные просторы. "Мы постарались представить предметы в хронологическом порядке, показать, как менялся подход к вышивке, какие новые темы появлялись практически до современности", - рассказывает Анна Кузьмич.

Подавляющее большинство экспонатов - рушники, рубахи, скатерти и другие предметы домашнего убранства. Все экспонаты размещены по тематическим и временным блокам.

Первый отражает конец XIX - начало XX века. "Это в основном красно-черная вышивка. Интерес к ней в начале столетия поддержали парфюмерные фирмы. Первопроходцем стала фирма Brocаrd, затем присоединились другие бренды. Они продавали бюджетные варианты мыла и заворачивали его в бумагу с псевдорусскими орнаментами: вышивка крестом, другие узоры. И женщинам это нравилось. Они и мыло покупали, и пользовались этими вышивками. Затем это все стало печататься в журналах определенного направления. И это дало дополнительный толчок для развития вышивки в этот период", - говорит хранительница рукодельной старины.

По словам Анны Кузьмич, на таких предметах прослеживаются темы, которые были любимы рукодельницами. "А вышивали у нас практически все. Это разные вариации роз, птиц и др. На разных территориях были свои предпочтения. У нас представлены рушники и рубахи со всей территории Гомельской области. Были разные предпочтения в украшении рубах. К примеру, в Гомельском, Чечерском, части Добрушского районов декорировали рукава сетчатым узором. Где-то плечевые части рубах украшали тканым узором, который был популярен до этого, вышивка также сохраняет такой подход", - отмечает собеседница.

"XIX век или XX, тканая рубаха из прабабушкиного сундука или оригинальное платье в стиле этно из последней коллекции, игривый пасторальный сюжет или образ святого - вышивка крестом словно объединяет времена, поколения и регионы", - подчеркивают в учреждении.

Экспозиция "Соловей и роза" богата сюжетами и образами. На белоснежных полях сорочек, передников и рушников начала прошлого века расцветают растительные и геометрические орнаменты, в которые вплетены тысячелетние символы. Не каждый сможет прочитать их, хотя их смысл, улыбаются гиды, - на поверхности.

Так, в центре экспозиции - рушник с образом соловья. Рядом рукотворный код - слово "тьох". Это, по словам сотрудников музея, запечатление фрагмента песни сладкоголосого пернатого. Один из кодов разгадан.

Позже доступнее становятся цветные нитки. Тогда появляется полихромия в вышивке. Это веяние немного затрагивает довоенный период и сильнее распространяется в послевоенное время - 1950-е - 1960-е годы. Именно тогда был расцвет вышивки в полихромном исполнении. Богатые разнообразные цветные узоры появляются и на рубахе, и на рушнике, и на скатерти, и на других предметах домашнего обхода. Особенно в послевоенный период, практически сразу после войны, не было чем украшать, мало было доступного. И женщины, чтобы создать уют в домах, украшали интерьер картинами, вышитыми крестом. Там также прослеживаются популярные мотивы. В широком доступе постепенно появляются специальные трафареты с указанием типов и цветов ниток. Они из разных мест, но объединены единым методом исполнения.

В одной из витрин - вышитый кошелек. Он может показаться знакомым, ведь похожие были у мамы или соседки. Отдельная роскошь постсоветского периода - огромные панно в раме. В центре сюжета - попугай на ветке или таинственная незнакомка в платье с оборками и кринолином. Такие вышитые картины чаще всего украшали стены в небольших скромных гостиных деревенских или городских домах примерно в середине 1950-х.

На выставочных витринах представлены журналы, схемы для вышивания (в том числе и легендарные брокаровские узоры), нити и иглы, наборы. "Все это еще полвека назад было вожделенной мечтой любой рукодельницы, а теперь доступно каждому, кто мечтает создать свои маленькие шедевры в древнейшей технике декорирования", - отмечают в дворцово-парковом ансамбле.

"Выполненные крест-накрест стежки разбегались причудливыми орнаментами, наливаясь красками и смыслами, обретали магическую мощь и становились оберегом. Год за годом они воплощались в яркие сюжеты, покоряли города и села. Настоящие произведения рукотворного искусства наполняли уютом жилища, превращаясь в модный тренд, давая отсылку к народным традициям. И сейчас вышивка эволюционировала в популярное хобби и средство релакса суперзанятого человека нового тысячелетия. Разумеется, такой ошеломляющий успех шва "крест" у человечества предсказать было невозможно, как невозможно сейчас предугадать, в какие еще причудливые формы облечется эта старинная техника в будущем", - заключает заведующая отделом.

Раскодировать историю через вышивку крестом во дворце Румянцевых и Паскевичей можно будет до середины февраля.

БЕЛТА,

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель история репортаж
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Мастер-класс по росписи матрешки прошел на "Арт-параде в Витебске"
Фото из архива Щедрый вечер проведут в Клецком районе в канун старого Нового года
ФОТОФАКТ: Праздник духовной музыки прошел в Витебске
Фото из архива Интеллектуальный турнир к юбилею Янки Купалы пройдет среди учащихся Новополоцка
"Муж умер, сын пьет". Истории жильцов дома самостоятельного комфортного проживания
Фото из архива Фестиваль-ярмарка "Берестейские сани" может стать традиционным
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане
Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики для обсуждения проекта Конституции
Белорусские миротворцы приступили к охране объектов военной инфраструктуры Казахстана
МИД: информации о пострадавших или задержанных в Казахстане гражданах Беларуси нет
Топ-новости
Лукашенко и Токаев обсудили обстановку в Казахстане и дальнейшие действия
Сенатор: обновленная Конституция и референдум демонстрируют зрелость белорусского общества
Выбираем маршрут в объезд Немиги: где будет нельзя проехать из-за обрушения моста?
С операциями прошлого, типа Афганистана, это не имеет ничего общего: Дзермант о миссии ОДКБ в Казахстане
Белорусы заняли 2-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира
Александра Саснович пробилась в финал турнира в Мельбурне
КС признал закон о геноциде белорусского народа соответствующим Конституции
Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 8 января
Белорусский хоккейный рефери Максим Сидоренко будет работать на Играх-2022
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1184 пациента с COVID-19, выписаны 1243
МИД: белорусским гражданам в Казахстане оказывается всестороннее содействие
Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 94,7% работников здравоохранения
Директор Института системных исследований в АПК о продовольственной безопасности Беларуси
"Зима прекрасна - когда безопасна": МВД предлагает поучаствовать в конкурсе
Щекин: в Год исторической памяти белорусскому обществу необходимо многое переосмыслить и понять
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.