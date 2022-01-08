РЕПОРТАЖ о столетней истории, вышитой крестиком

Долгими зимними вечерами при свете лучины рукодельницы создавали шедевры домашнего уюта. На рушниках, рубахах, скатертях стежок за стежком, выполненные крест-накрест, появлялись узоры, отражающие мысли мастериц, веяния прошлых лет. О чем рассказывают мотивы, вышитые крестиком, как связаны эти узоры с парфюмерной модой и как полихромия на ткани раскрасила жизнь белорусов в послевоенный период. Коды вышивки расшифровала БЕЛТА заведующая историко-краеведческим отделом Гомельского дворцово-паркового ансамбля Анна Кузьмич.

Один из залов дворца Румянцевых и Паскевичей в эти дни напоминает светлую горницу, где все утопает в белоснежном сиянии. Смотришь: на стареньких подзорах, фиранках и скатертях полыхают яркими красками огромные розы и скачут по вьющимся лозам радужные райские птички, вызывая в памяти образы бабушкиного дома, высокую кровать с пирамидами подушек, залитую солнцем, распахнутое окно в сад... Длинные рушники поражают филигранностью выполненных узоров.

Здесь представлена выставка "Соловей и роза. Антология вышивки крестом", которая отражает хронологию событий Гомельской области. И передается история через вышивку. Это своего рода необыкновенная стрела времени длиной в более чем 100 лет.

Всего в фондах дворцово-паркового ансамбля более 3 тыс. экспонатов этнографического профиля. Это не только предметы ткачества и вышивки, а также так называемая твердая этнография. Однако на этот раз во дворце решили представить более чем вековую историю через предметы, орнаментированные вышивкой крестом. Это наиболее распространенный тип вышивки на территории Беларуси.

Экспозиция объединила около 300 предметов. Она позволяет оглянуться в прошлое и проследить, как вышивка крестом, переживая взлеты и падения, трансформируясь сюжетно и стилистически, покоряла текстильные просторы. "Мы постарались представить предметы в хронологическом порядке, показать, как менялся подход к вышивке, какие новые темы появлялись практически до современности", - рассказывает Анна Кузьмич.

Подавляющее большинство экспонатов - рушники, рубахи, скатерти и другие предметы домашнего убранства. Все экспонаты размещены по тематическим и временным блокам.

Первый отражает конец XIX - начало XX века. "Это в основном красно-черная вышивка. Интерес к ней в начале столетия поддержали парфюмерные фирмы. Первопроходцем стала фирма Brocаrd, затем присоединились другие бренды. Они продавали бюджетные варианты мыла и заворачивали его в бумагу с псевдорусскими орнаментами: вышивка крестом, другие узоры. И женщинам это нравилось. Они и мыло покупали, и пользовались этими вышивками. Затем это все стало печататься в журналах определенного направления. И это дало дополнительный толчок для развития вышивки в этот период", - говорит хранительница рукодельной старины.

По словам Анны Кузьмич, на таких предметах прослеживаются темы, которые были любимы рукодельницами. "А вышивали у нас практически все. Это разные вариации роз, птиц и др. На разных территориях были свои предпочтения. У нас представлены рушники и рубахи со всей территории Гомельской области. Были разные предпочтения в украшении рубах. К примеру, в Гомельском, Чечерском, части Добрушского районов декорировали рукава сетчатым узором. Где-то плечевые части рубах украшали тканым узором, который был популярен до этого, вышивка также сохраняет такой подход", - отмечает собеседница.

"XIX век или XX, тканая рубаха из прабабушкиного сундука или оригинальное платье в стиле этно из последней коллекции, игривый пасторальный сюжет или образ святого - вышивка крестом словно объединяет времена, поколения и регионы", - подчеркивают в учреждении.

Экспозиция "Соловей и роза" богата сюжетами и образами. На белоснежных полях сорочек, передников и рушников начала прошлого века расцветают растительные и геометрические орнаменты, в которые вплетены тысячелетние символы. Не каждый сможет прочитать их, хотя их смысл, улыбаются гиды, - на поверхности.

Так, в центре экспозиции - рушник с образом соловья. Рядом рукотворный код - слово "тьох". Это, по словам сотрудников музея, запечатление фрагмента песни сладкоголосого пернатого. Один из кодов разгадан.

Позже доступнее становятся цветные нитки. Тогда появляется полихромия в вышивке. Это веяние немного затрагивает довоенный период и сильнее распространяется в послевоенное время - 1950-е - 1960-е годы. Именно тогда был расцвет вышивки в полихромном исполнении. Богатые разнообразные цветные узоры появляются и на рубахе, и на рушнике, и на скатерти, и на других предметах домашнего обхода. Особенно в послевоенный период, практически сразу после войны, не было чем украшать, мало было доступного. И женщины, чтобы создать уют в домах, украшали интерьер картинами, вышитыми крестом. Там также прослеживаются популярные мотивы. В широком доступе постепенно появляются специальные трафареты с указанием типов и цветов ниток. Они из разных мест, но объединены единым методом исполнения.

В одной из витрин - вышитый кошелек. Он может показаться знакомым, ведь похожие были у мамы или соседки. Отдельная роскошь постсоветского периода - огромные панно в раме. В центре сюжета - попугай на ветке или таинственная незнакомка в платье с оборками и кринолином. Такие вышитые картины чаще всего украшали стены в небольших скромных гостиных деревенских или городских домах примерно в середине 1950-х.

На выставочных витринах представлены журналы, схемы для вышивания (в том числе и легендарные брокаровские узоры), нити и иглы, наборы. "Все это еще полвека назад было вожделенной мечтой любой рукодельницы, а теперь доступно каждому, кто мечтает создать свои маленькие шедевры в древнейшей технике декорирования", - отмечают в дворцово-парковом ансамбле.

"Выполненные крест-накрест стежки разбегались причудливыми орнаментами, наливаясь красками и смыслами, обретали магическую мощь и становились оберегом. Год за годом они воплощались в яркие сюжеты, покоряли города и села. Настоящие произведения рукотворного искусства наполняли уютом жилища, превращаясь в модный тренд, давая отсылку к народным традициям. И сейчас вышивка эволюционировала в популярное хобби и средство релакса суперзанятого человека нового тысячелетия. Разумеется, такой ошеломляющий успех шва "крест" у человечества предсказать было невозможно, как невозможно сейчас предугадать, в какие еще причудливые формы облечется эта старинная техника в будущем", - заключает заведующая отделом.

Раскодировать историю через вышивку крестом во дворце Румянцевых и Паскевичей можно будет до середины февраля.

БЕЛТА,

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-