РЕПОРТАЖ о том, как судьба и смекалка сберегли сапера из Петриковского района

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 9 мая 2021
Минск Облачно с прояснениями +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:19 Лукашенко: мы белорусы и это наша земля, мы никому не должны ее отдать и подарить Президент
18:08 Лукашенко: флаг и герб Беларуси отражают национальную идею народа - стремление к независимой и мирной жизни Президент
18:02 Забота, уважение и помощь - ветеранам Гомельской области подарили праздник Регионы
18:00 Торжественный ритуал чествования государственных флага и герба проходит в Минске с участием Лукашенко Президент
17:53 "Энергетик-БГУ" и "Торпедо-БелАЗ" сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
17:35 РЕПОРТАЖ о том, как судьба и смекалка сберегли сапера из Петриковского района Регионы
17:23 Президент Южного Судана распустил парламент В мире
17:20 РЕПОРТАЖ: Расцвеченная красными гвоздиками и сияющая блеском орденов столица празднует День Победы Регионы
16:56 Состояние Ромы Когодовского тяжелое, но врачи отметили небольшую положительную динамику Общество
16:40 Египет запустит в июне локальную линию производства вакцины Sinovac В мире
16:21 Мотульский: история белорусских библиотек - свидетельство уничтожения фашистами нашей культуры Культура
16:17 Вольфович рассказал о механизмах реализации декрета "О защите суверенитета и конституционного строя" Общество
15:50 Париж не исключает введение санкций при невыполнении Лондоном договоренностей по рыболовству В мире
15:37 ФОТОФАКТ: Турнир по силовому экстриму Minsk Strong Battle прошел в Минске Регионы
15:14 ФОТОФАКТ: Массовые гулянья в Могилеве Регионы
14:38 ЕС не будет обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca на второе полугодие 2021 года В мире
14:10 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1214 пациентов с COVID-19, выписаны 1426 Общество
14:07 В Минске сегодня работают 12 праздничных точек с угощениями и развлечениями Регионы
14:06 В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы Президент
14:00 РЕПОРТАЖ: Пока последний солдат не найдет свой покой - история поискового клуба "Виккру" Регионы
13:58 ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь" проехал от площади Победы до Кургана Славы Регионы
13:32 В России за сутки выявили 8419 случаев заражения COVID-19 В мире
13:22 Головченко: в празднике Победы мы черпаем силы для новых свершений Общество
13:19 Танцевальным флешмобом поздравила молодежь ветеранов в Могилеве Регионы
13:13 Среди молодежи ощущаю молодой и себя - ветеран Валентина Баранова Регионы
13:01 Подписание Президентом декрета означает появление в стране новых защитных механизмов - Орда Общество
12:59 Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венков по случаю 76-й годовщины Великой Победы Президент
12:59 ФОТОФАКТ: Праздничные гулянья возле Дворца спорта Регионы
12:42 Ветеран: святой долг молодежи - сделать так, чтобы не стиралась историческая память Регионы
12:42 С начала пандемии в Польше количество летальных исходов COVID-19 превысило 70 тыс. В мире
Все новости
Все новости
Регионы
09 мая 2021, 17:35

РЕПОРТАЖ о том, как судьба и смекалка сберегли сапера из Петриковского района

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Пока последний солдат не найдет свой покой - история поискового клуба "Виккру"
РЕПОРТАЖ: Как в Кричеве собирают корабли и мечтают о море

День Победы для Владимира Васильевича Будовича - особый в календаре и жизни. Воспоминания пролетают кадрами из кинофильмов. Их хватило бы на целый документальный цикл. Сколько раз был в миллиметре от гибели, как старый разорванный башмак спас от разрыва снаряда и сколько сил вложено в возрождение родного края - из рассказов ветерана можно составить отдельную хронику. Корреспонденты БЕЛТА побывали в гостях у Владимира Будовича и узнали о жизни представителя поколения победителей из первых уст.

Низкий берег Припяти. Застаем Владимира Васильевича возле широко разлившейся в этом году "полесской Амазонки". Устремленный вдаль взгляд свидетельствует, что в эти минуты мысли ветерана где-то далеко. А вспомнить ему есть что. Жизнь простого паренька из Петрикова была насыщена разными событиями.

Весть о войне ворвалась внезапно, накануне 13-го дня рождения. Вместе с друзьями он был на пристани, где разворачивалась бойкая торговля. Рыночную суету остановил голос Вячеслава Молотова по радио.

Отца призвали на фронт. И Владимир, старший из четырех братьев, стал главной опорой для мамы.

"В 1944 году меня направили на обучение в Мозырь. Там я получил должность командира взвода с квалификацией инструктора по разминированию и сбору трофеев. Вместе с сержантами обследовал территории родного края и после долгожданной Победы - с 1945 по 1947 год", - вспоминает участник Великой Отечественной войны.

Велавск, Мордвин, Снядин, Турок, Торгошин, Судибор, Петриков, Лясковичи - населенные пункты и их окрестности по обе стороны Припяти были с "сюрпризами" от оккупантов. Противотанковые, противопехотные - оккупанты щедро посеяли снаряды на петриковской земле. Тысячи мин и снарядов изымали и ликвидировали, чтобы в мирное время не раздавались взрывы и не было жертв.

В прямом смысле минное поле было в районе старого кладбища Петрикова. "Там я чуть не подорвался. Ребята доложили, что изучили местность, и все было чисто. Я отпустил их на перекур, а сам отправился еще раз осмотреться. Тогда и спас меня рваный ботинок. Через него почувствовал, что почти наступил на мину. Это была мина SMi35 - прыгающая. Ее также называли лягушкой. Она прыгает примерно на 1,5 м и взрывается. Осколки поражают всех, кто находится рядом. В ее устройстве - три усика. И один из них попал как раз в дырку ботинка. Хорошо, что не задел его - усик прошел по касательной. Мина не взорвалась", - рассказывает он. Прошерстили все снова. Как оказалось, пропустили ребята тогда восемь мин.

"А знаете, что такое мина-сюрприз? - спрашивает ветеран. - Нет? А нас на курсах обучали так, что мы знали все хитрости врага, все его ходы".

Второй раз чуть не попался в ловушку врага в Мордвине. Здесь как раз ожидал сапера такой "сюрприз". "Там гористое место. Вижу - что-то блестит. На автомате схватил плоскогубцами, но не поднял. На устройстве была проволочка, если бы я за нее потянул, был бы взрыв. Рассмотрев ближе, удостоверился, что это был "сюрприз", - делится Владимир Васильевич.

Уберегла судьба сапера и в Снядине. Приблизился к блиндажу, где располагались ранее немцы. Следом шел кто-то из команды саперов и увидел мину, на которую Владимир Васильевич не наступил лишь по счастливой случайности.

Когда миссия по разминированию была завершена, Владимир Будович некоторое время работал сплавщиком леса. В 1949 году его призвали в железнодорожные войска Вооруженных Сил СССР. Со службой связаны годы перемещения по необъятному Союзу и за его пределы. Служил в Донецкой области в Украине, российском Сталинграде. Харьков, Байкал, Ярославль - география стремительно расширялась. Был командирован Владимир Будович также в Монголию на строительство железной дороги в направлении Китая. Суровым испытанием на личном фронте и разлукой с семьей стало направление на строительство БАМа, куда нельзя было взять родных. Будович забрасывал начальство рапортами, однако ответ был неизменен.

В середине 1970-х годов Владимир Будович завершил службу, которой посвятил почти 30 лет жизни.

Молодая семья обосновалась в родном Петрикове. Отстроили дом, наладили быт. Жили душа в душу. Работал на местных предприятиях, инженером по технике безопасности на судостроительном заводе, возглавлял объединение автомотолюбителей. Общий стаж - 54 года.

На жизнь Владимир Васильевич не жалуется, хоть всякое пришлось пережить.

Морально подкосил ветерана уход из жизни супруги. Он может часами с нежностью рассматривать ее портрет. Лидия Григорьевна стала по-настоящему его второй половинкой. Вместе с ним она делала марш-бросок по городам и странам, куда по долгу службы командировали Владимира Васильевича.

Владимир Будович как сегодня помнит первую встречу с Лидой. Не смог оторвать взгляд от милой девушки, когда вместе с друзьями остановился поздороваться с другой компанией. Все были по парам и только она в одиночестве. Обычно скромный Владимир пристроился и пошел рядом с ней. "Она тогда спросила, куда я иду. А я ответил: "Вас провожать", - смеется ветеран. Так и пошли по жизни вместе. Ведь и Лидии запал в душу статный красавец, который виртуозно играл на гармони. Потом она ждала его из армии, была надежным тылом и верным другом долгие годы.

Память о супруге живет не только в мыслях, но и в детях. Владимир Васильевич и Лидия Григорьевна родили и воспитали двух дочерей. Зачастую он ловит отражение любимой жены во взгляде, движениях или походке дочерей, внуков и правнуков.

Владимир Васильевич живет на одном подворье с младшей дочерью Светланой и ее супругом. Старшая Галина живет в России. У ветерана четверо внуков и семь правнуков. Некоторые из них живут за границей. В прошлом году из-за эпидемиологической ситуации так и не смогли собраться вместе. Надеются встретиться в июле.

Ветеран с гордостью рассказывает о своих внуках и правнуках, следит за их успехами. Один из внуков живет в России, служит в полиции, был в Чечне.

Накануне праздника и в течение года ветерана Великой Отечественной войны посещают местные власти и волонтеры. Незадолго до праздника ветерана навестили 11-классники Петриковской средней школы №2 вместе с классным руководителем Анной Фроловой.

Гости помогли ему навести порядок на придомовой территории. Ребята убрали прошлогоднюю траву на берегу Припяти, которая во время разлива подходит к подворью. Волонтеры подарили ветерану цветы и сладости.

Опираясь на две палочки, Владимир Васильевич провел нас до калитки, хозяйским взглядом осмотрев аккуратные грядки, теплицы и клумбы с цветами. На прощание - довольно крепкое рукопожатие.

Всего в Петриковском районе проживают восемь ветеранов Великой Отечественной войны. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ольга Устинович-Насеко уверяет, что каждому уделяют максимум внимания. Многие из них передвигаются только по дому - возраст берет свое. Но есть еще и такие, кто самостоятельно и дров нарубит, и в поленницу их сложит. Такие они - представители поколения победителей.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ветераны ВОВ Гомель Гомельская область День Победы история патриотизм Петриков праздник репортаж
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Забота, уважение и помощь - ветеранам Гомельской области подарили праздник
РЕПОРТАЖ: Расцвеченная красными гвоздиками и сияющая блеском орденов столица празднует День Победы
ФОТОФАКТ: Турнир по силовому экстриму Minsk Strong Battle прошел в Минске
Во время гуляний ФОТОФАКТ: Массовые гулянья в Могилеве
Во время праздничных гуляний В Минске сегодня работают 12 праздничных точек с угощениями и развлечениями
РЕПОРТАЖ: Пока последний солдат не найдет свой покой - история поискового клуба "Виккру"
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво
Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
Лукашенко: флаг и герб Беларуси отражают национальную идею народа - стремление к независимой и мирной жизни
Великой Победе посвящается. Герои ВОВ в архивных фотографиях БЕЛТА
Топ-новости
Лукашенко в Минске возложил венок к монументу Победы и тепло пообщался с ветеранами
Лукашенко: чтобы сохранить Беларусь и ее независимость, белорусам нужно еще больше сплотиться
В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы
Вольфович рассказал о механизмах реализации декрета "О защите суверенитета и конституционного строя"
Ветеран: святой долг молодежи - сделать так, чтобы не стиралась историческая память
Дань безмерного уважения: застройщик комплекса Minsk World поздравил ветеранов с Днем Победы
Мотульский: история белорусских библиотек - свидетельство уничтожения фашистами нашей культуры
Забота, уважение и помощь - ветеранам Гомельской области подарили праздник
Состояние Ромы Когодовского тяжелое, но врачи отметили небольшую положительную динамику
Продуктовый набор от сети "Евроопт" к 9 Мая вручен каждому ветерану страны
РЕПОРТАЖ о том, как судьба и смекалка сберегли сапера из Петриковского района
Белорусов всегда будет объединять благодарность ветеранам за их великий подвиг - Турчин
Штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено в Беларуси 10 мая
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1214 пациентов с COVID-19, выписаны 1426
Кочанова: праздник Победы - наш фундамент, основа
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.