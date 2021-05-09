РЕПОРТАЖ о том, как судьба и смекалка сберегли сапера из Петриковского района

День Победы для Владимира Васильевича Будовича - особый в календаре и жизни. Воспоминания пролетают кадрами из кинофильмов. Их хватило бы на целый документальный цикл. Сколько раз был в миллиметре от гибели, как старый разорванный башмак спас от разрыва снаряда и сколько сил вложено в возрождение родного края - из рассказов ветерана можно составить отдельную хронику. Корреспонденты БЕЛТА побывали в гостях у Владимира Будовича и узнали о жизни представителя поколения победителей из первых уст.

Низкий берег Припяти. Застаем Владимира Васильевича возле широко разлившейся в этом году "полесской Амазонки". Устремленный вдаль взгляд свидетельствует, что в эти минуты мысли ветерана где-то далеко. А вспомнить ему есть что. Жизнь простого паренька из Петрикова была насыщена разными событиями.

Весть о войне ворвалась внезапно, накануне 13-го дня рождения. Вместе с друзьями он был на пристани, где разворачивалась бойкая торговля. Рыночную суету остановил голос Вячеслава Молотова по радио.

Отца призвали на фронт. И Владимир, старший из четырех братьев, стал главной опорой для мамы.

"В 1944 году меня направили на обучение в Мозырь. Там я получил должность командира взвода с квалификацией инструктора по разминированию и сбору трофеев. Вместе с сержантами обследовал территории родного края и после долгожданной Победы - с 1945 по 1947 год", - вспоминает участник Великой Отечественной войны.

Велавск, Мордвин, Снядин, Турок, Торгошин, Судибор, Петриков, Лясковичи - населенные пункты и их окрестности по обе стороны Припяти были с "сюрпризами" от оккупантов. Противотанковые, противопехотные - оккупанты щедро посеяли снаряды на петриковской земле. Тысячи мин и снарядов изымали и ликвидировали, чтобы в мирное время не раздавались взрывы и не было жертв.

В прямом смысле минное поле было в районе старого кладбища Петрикова. "Там я чуть не подорвался. Ребята доложили, что изучили местность, и все было чисто. Я отпустил их на перекур, а сам отправился еще раз осмотреться. Тогда и спас меня рваный ботинок. Через него почувствовал, что почти наступил на мину. Это была мина SMi35 - прыгающая. Ее также называли лягушкой. Она прыгает примерно на 1,5 м и взрывается. Осколки поражают всех, кто находится рядом. В ее устройстве - три усика. И один из них попал как раз в дырку ботинка. Хорошо, что не задел его - усик прошел по касательной. Мина не взорвалась", - рассказывает он. Прошерстили все снова. Как оказалось, пропустили ребята тогда восемь мин.

"А знаете, что такое мина-сюрприз? - спрашивает ветеран. - Нет? А нас на курсах обучали так, что мы знали все хитрости врага, все его ходы".

Второй раз чуть не попался в ловушку врага в Мордвине. Здесь как раз ожидал сапера такой "сюрприз". "Там гористое место. Вижу - что-то блестит. На автомате схватил плоскогубцами, но не поднял. На устройстве была проволочка, если бы я за нее потянул, был бы взрыв. Рассмотрев ближе, удостоверился, что это был "сюрприз", - делится Владимир Васильевич.

Уберегла судьба сапера и в Снядине. Приблизился к блиндажу, где располагались ранее немцы. Следом шел кто-то из команды саперов и увидел мину, на которую Владимир Васильевич не наступил лишь по счастливой случайности.

Когда миссия по разминированию была завершена, Владимир Будович некоторое время работал сплавщиком леса. В 1949 году его призвали в железнодорожные войска Вооруженных Сил СССР. Со службой связаны годы перемещения по необъятному Союзу и за его пределы. Служил в Донецкой области в Украине, российском Сталинграде. Харьков, Байкал, Ярославль - география стремительно расширялась. Был командирован Владимир Будович также в Монголию на строительство железной дороги в направлении Китая. Суровым испытанием на личном фронте и разлукой с семьей стало направление на строительство БАМа, куда нельзя было взять родных. Будович забрасывал начальство рапортами, однако ответ был неизменен.

В середине 1970-х годов Владимир Будович завершил службу, которой посвятил почти 30 лет жизни.

Молодая семья обосновалась в родном Петрикове. Отстроили дом, наладили быт. Жили душа в душу. Работал на местных предприятиях, инженером по технике безопасности на судостроительном заводе, возглавлял объединение автомотолюбителей. Общий стаж - 54 года.

На жизнь Владимир Васильевич не жалуется, хоть всякое пришлось пережить.

Морально подкосил ветерана уход из жизни супруги. Он может часами с нежностью рассматривать ее портрет. Лидия Григорьевна стала по-настоящему его второй половинкой. Вместе с ним она делала марш-бросок по городам и странам, куда по долгу службы командировали Владимира Васильевича.

Владимир Будович как сегодня помнит первую встречу с Лидой. Не смог оторвать взгляд от милой девушки, когда вместе с друзьями остановился поздороваться с другой компанией. Все были по парам и только она в одиночестве. Обычно скромный Владимир пристроился и пошел рядом с ней. "Она тогда спросила, куда я иду. А я ответил: "Вас провожать", - смеется ветеран. Так и пошли по жизни вместе. Ведь и Лидии запал в душу статный красавец, который виртуозно играл на гармони. Потом она ждала его из армии, была надежным тылом и верным другом долгие годы.

Память о супруге живет не только в мыслях, но и в детях. Владимир Васильевич и Лидия Григорьевна родили и воспитали двух дочерей. Зачастую он ловит отражение любимой жены во взгляде, движениях или походке дочерей, внуков и правнуков.

Владимир Васильевич живет на одном подворье с младшей дочерью Светланой и ее супругом. Старшая Галина живет в России. У ветерана четверо внуков и семь правнуков. Некоторые из них живут за границей. В прошлом году из-за эпидемиологической ситуации так и не смогли собраться вместе. Надеются встретиться в июле.

Ветеран с гордостью рассказывает о своих внуках и правнуках, следит за их успехами. Один из внуков живет в России, служит в полиции, был в Чечне.

Накануне праздника и в течение года ветерана Великой Отечественной войны посещают местные власти и волонтеры. Незадолго до праздника ветерана навестили 11-классники Петриковской средней школы №2 вместе с классным руководителем Анной Фроловой.

Гости помогли ему навести порядок на придомовой территории. Ребята убрали прошлогоднюю траву на берегу Припяти, которая во время разлива подходит к подворью. Волонтеры подарили ветерану цветы и сладости.

Опираясь на две палочки, Владимир Васильевич провел нас до калитки, хозяйским взглядом осмотрев аккуратные грядки, теплицы и клумбы с цветами. На прощание - довольно крепкое рукопожатие.

Всего в Петриковском районе проживают восемь ветеранов Великой Отечественной войны. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ольга Устинович-Насеко уверяет, что каждому уделяют максимум внимания. Многие из них передвигаются только по дому - возраст берет свое. Но есть еще и такие, кто самостоятельно и дров нарубит, и в поленницу их сложит. Такие они - представители поколения победителей.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-