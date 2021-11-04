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04 ноября 2021, 09:40

РЕПОРТАЖ о том, как в Могилеве готовят будущих звезд женского футбола

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Говорят, что футбол - совсем не женский вид спорта. Однако девчонки из женской футбольной команды "Днепр-Могилев" доказывают обратное. Все как одна - умницы, красавицы и очень целеустремленные спортсменки. А совсем недавно две могилевчанки в составе сборной Беларуси по футболу среди девушек не старше 19 лет одержали ряд громких побед - и в будущем поборются за выход на чемпионат Европы. Корреспонденты БЕЛТА отправились на тренировку к юным спортсменкам в Могилев, чтобы познакомиться и узнать, как проходят их тренировочные будни.

На дворе дождливое осеннее утро, однако погода никак не влияет на расписание и ход тренировок - занятия проходят на поле с искусственным покрытием под воздушным куполом. Утро у футболисток расписано по минутам. Сбор - в 9.00. Девочкам нужно переодеться, размяться и пообщаться друг с другом. За дверями раздевалки слышится смех - настроение у спортсменок отличное. Перед началом тренировки мы успели познакомиться с Валерией Барборенко и Викторией Барлюговой. Им по 17 лет. В футбол девочки влюбились еще в детстве. Годы упорных тренировок уже успели дать свои результаты. В этом году они вошли в состав сборной Беларуси по футболу среди девушек не старше 19 лет - команда одержала ряд побед и добилась выхода в дивизион А.

"С футболом я познакомилась лет в 12. Тогда к нам в школу, где я училась, пришел тренер и предложил попробовать поиграть. Стала заниматься и в какой-то момент поняла, что мне нравится. Позже я перешла в другую школу, начала учиться в спортивном классе. Там у нас была своя команда. Я постепенно росла, улучшала свои спортивные и профессиональные навыки. Еще чуть позже перешла сюда, в "Днепр". Сейчас вот активно тренируюсь", - скромно рассказала Валерия Барборенко.

Девушка поделилась, что родители поначалу отговаривали ее играть в футбол, считали его совсем не женским видом спорта. Но юная Валерия настояла на своем. "Мне нравится футбол. И родители с моим выбором смирились. А теперь поддерживают и переживают за меня", - отметила она.

А вот у Виктории Барлюговой все началось немного иначе. "Я была очень активным ребенком в детстве. И эту энергию нужно было куда-то выплескивать. Мой отец, когда я была маленькой, из командировок часто привозил мне мячи. Я их то теряла, то прокалывала, а папа дарил новые. У меня есть два старших брата, а по соседству с нами жили двоюродные братья. И в детстве они часто играли в футбол, а меня никогда не брали. Так обидно было, вы себе не представляете! Я им тогда говорила, что вот только вырасту - покажу, как надо играть, - вспоминает Виктория. - Когда я была во втором классе, подружка предложила сходить на тренировку по футболу - а вдруг понравится. И мне понравилось. Уже в 4 классе я перешла в специализированный класс и продолжила заниматься футболом. Папа поддерживал, а мама сразу говорила, что не женское это дело. Зато теперь - они мои самые преданные болельщики".

Футболистки рассказали, что представлять свою страну, свой город и свою команду в сборной Беларуси - ответственно, немного страшно, но очень круто. "Я очень переживала, но в итоге довольна тем, как все сложилось. Определила для себя новые точки для будущего развития. Теперь буду идти к этим целям", - поделилась Валерия Барборенко.

"Нам повезло, что игры проходили в Могилеве, на своем поле. Это тоже немаловажно. Потому что нас приходили поддерживать родные и близкие, тренеры и девчонки из команды. Для любого спортсмена это важно, поддержка придает сил - это 50% успеха. Остальные 50% - это работа над собой. Как в физическом плане, так и моральном. Работы очень много - футболистом быть непросто", - отметила Виктория Барлюгова.

Несмотря на плотный график тренировок и игр, девочки не запускают учебу. "Свободного времени не так много, но мы знали, что мы выбираем. Стараемся и учиться хорошо, и выкладываться по полной в футболе. Но несмотря на такой плотный график, обязательно нужно находить время на отдых", - подчеркнула Виктория Барлюгова.

Выход в высший дивизион для белорусской команды футболисток - это установка новой планки, новых целей. "Это невероятно круто! Когда поняли, что прошли - внешне сильных эмоций уже не было. Потому что много сил было потрачено во время игр. И если внешне казалось, что мы достаточно спокойно восприняли эту новость, - внутри был просто вулкан эмоций", - отметила Виктория.

Юные футболистки поделились, что планы на будущее есть, но делиться ими не захотели. "А вдруг не сбудется!" - в один голос сказали они.

Теперь футболистки отправляются на поле - впереди полтора часа тренировок. Вместе с девочками - главный тренер женской сборной могилевского клуба "Днепр" Михаил Соболев.

"В основной команде у нас 22 игрока. Работать с девочками, наверное, чуть сложнее. Они более искренние, открытые и в то же время более ранимые. У них совсем другая психология как на поле, так и в жизни. Вообще, у нас плотно закрепился стереотип, что футбол не женский вид спорта. Я с этим не согласен. Посмотрите на наших девочек - у нас одни красавицы в команде. Тот же баскетбол или гандбол не менее контактные и травматичные виды спорта. Но девчонки есть везде. Это же здорово, когда у девочки есть возможность заниматься любимым видом спорта, расти в нем как профессионал и в дальнейшем связать с этим свою жизнь", - поделился главный тренер женской сборной Могилева.

Тренировочный процесс у женской футбольной команды мало чем отличается от мужской. Как рассказал Михаил Соболев, серьезное отличие только в физической нагрузке - у девушек она чуть ниже, чем у парней.

"Когда твои подопечные попадают в сборную, участвуют в серьезных соревнованиях - гордишься и волнуешься за них. Воспитанниц нашей спортивной школы регулярно вызывают в сборные различных возрастов. Так, например, Вика Барлюгова и Валерия Барборенко. Они занимаются футболом с начальных классов, учились в специализированных футбольных классах. На отборе в сборную тренер обратил внимание на их подготовку, кроме этого девчонки играют в высшей лиге чемпионата Беларуси. Обе девочки - с характером, это настоящие бойцы на поле, а в жизни - добрые и отзывчивые. Здорово, что их заметили и дали возможность проявить себя на новом уровне, - поделился главный тренер. - Мы их старались поддерживать. Потому что команда - это как большая семья. Во время отбора на чемпионат мы приходили на игры, накануне старался для каждой найти слова поддержки, пожелать удачи. Такая поддержка любому человеку будет важна и приятна, в том числе - и нашим девчонкам. Мы даже тренировки свои подстраивали так, чтобы попасть на игры".

За более чем 10-летний опыт работы тренер могилевской женской команды Михаил Соболев разработал собственную формулу успеха. "Нужно много работать, постоянно совершенствоваться и учиться чему-то новому. Общаться и находить подходы к каждой спортсменке, быть всегда честным с ними. Когда девочки чувствуют доброжелательное отношение, поддержку со стороны тренера - они выкладываются на поле на 100%. Поэтому усердная работа и доверительные отношения - это важно не только в женской команде по футболу, но и в любом другом коллективе. Все наши футболистки - барышни с характером. Каждая из них - личность, со своей индивидуальностью, характером и мнением. И здесь как тренеру важно не подавить все это своим авторитаризмом, а сохранить их внутренний мир, сделать так, чтобы все были нацелены на один результат - сохранить командный дух у девочек", - подчеркнул он.

"Во всем мире научились играть в футбол. Ему уделяется много внимания, особенно женскому. И выход сборной Беларуси по футболу среди девушек до 19 лет в группу А в отборах на чемпионат Европы - это отличная возможность побороться за победу. Я верю в наших девочек. Это только кажется, что это легко. За этой победой - огромная работа футболисток и всего тренерского состава", - подытожил Михаил Соболев.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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Могилев спорт футбол
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