Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 7 января 2022
Минск Малооблачно -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:02 ФОТОФАКТ: Фестиваль зимнего плавания в Бресте Регионы
17:00 В Березовском районе в затопленном подвале утонула женщина Происшествия
16:56 КС признал закон о геноциде белорусского народа соответствующим Конституции Общество
16:46 Театр эстрады приглашает посетить в январе самые яркие зимние премьеры Культура
16:23 РЕПОРТАЖ о том, как в Могилевском районе по домам Коляду водили и Козу досыта кормили Регионы
16:19 "И дом сохранят, и на благополучие зарядят": "Музей беларускай лялькі" открылся в Чечерске Культура
16:00 Почти Br35 тыс. матпомощи выделил медучреждениям Гомельской области отраслевой профсоюз в декабре Регионы
15:51 Народные дружины формируются в столице Казахстана В мире
15:51 ФОТОФАКТ: Праздник "Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні" прошли в областном центре Регионы
15:47 Сенатор: за событиями в Казахстане торчат уши зарубежных шпионско-диверсионных служб Общество
15:32 Россиянин Александр Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе Спорт
15:24 Традиции Ренессанса в современной живописи обсудят в НЦСИ 14 января Афиша
15:14 Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным Президент
15:08 ОДКБ продолжает переброску миротворческого контингента в Казахстан Политика
15:03 Все здания администраций в Казахстане освободили от участников беспорядков В мире
15:02 Директор Института системных исследований в АПК о продовольственной безопасности Беларуси Общество
14:57 Эксперт: беспорядки в Казахстане явно срежиссированы зарубежными авторами Общество
14:47 Минобороны: белорусские миротворцы в Казахстане приступили к выполнению поставленных задач Общество
14:36 "Зима прекрасна - когда безопасна": МВД предлагает поучаствовать в конкурсе Общество
14:20 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1623 пациента с COVID-19, выписаны 1675 Общество
14:15 Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский Культура
14:03 Виктория Азаренко не вышла в полуфинал турнира в Аделаиде Спорт
13:58 Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 94,7% работников здравоохранения Общество
13:51 Щекин: в Год исторической памяти белорусскому обществу необходимо многое переосмыслить и понять Общество
13:48 "В каждый звук я вкладываю свою душу". Знаменитый хореограф ушел в звонари при деревенском храме Регионы
13:42 В китайском Чунцине в здании столовой произошел взрыв В мире
13:25 Миротворцы ОДКБ помогли вернуть контроль над аэропортом Алматы В мире
13:17 С операциями прошлого, типа Афганистана, это не имеет ничего общего: Дзермант о миссии ОДКБ в Казахстане Общество
13:02 Хоккеисты "Адмирала" и "Амура" победили в матчах КХЛ Спорт
12:53 Токаев: в Нур-Султане благодарны главам стран ОДКБ за поддержку В мире
Все новости
Все новости
Регионы
07 января 2022, 16:23

РЕПОРТАЖ о том, как в Могилевском районе по домам Коляду водили и Козу досыта кормили

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
Душевная профессия, или Репортаж о буднях человека с золотым сердцем
РЕПОРТАЖ: Как социальные работники спасают одинокие души

Звонкие колядные мелодии разлетелись по зимним улочкам агрогородка Полыковичи - сначала слышны высокие женские голоса, потом к ним присоединяется веселое детское пение. Вот уже разливаются душевные звуки народных инструментов - растянула свои меха деревенская гармонь, застучали озорные трещотки и даже ложки защелкали в умелых руках мастера. Наконец вдалеке яркой точкой показалась и сама праздничная процессия - идет Коляда по дворам! В пестрых одеждах, с Рождественской звездой, медведем на шлейке, "журавлем" в руках и Козой в кожухе - танцуют, поют и людей радуют. К веселой и оживленной гурьбе ряженых присоединились корреспонденты БЕЛТА, чтобы узнать, какие старинные колядные обряды и традиции соблюдают жители Могилевского района.

"Коляда - это необычный и завораживающий своей красотой славянский праздник, который богат сакральными смыслами, - рассказывает заведующая Полыковичским сельским домом культуры Татьяна Жигалина. - Он дает начало новому земледельческому кругу, поэтому для наших предков это был один из самых важных и знаковых годовых этапов. Любили этот праздник за то, что он дарил людям атмосферу радости и веселья: все собирались вместе, гуляли, колядовали, устраивали игры, гадали, ходили друг к другу в гости. А еще к этому празднику очень готовились, дочиста убирали в доме. Одна из наших местных жительниц вспоминала, что в ее детстве в первый день колядок елкой устилали весь пол и особенно пороги - считалось, что это особое место в доме, символический переход между тем и этим светом".

Колядой в народе называли Рождественский сочельник - именно вечером 6 января с обрядовой трапезы и начиналось празднование, которое длилось до самого Крещения. В первый день за стол садились только с появлением на небе первой звезды, ведь по приданию именно она когда-то привела волхвов в хлев, где родился Иисус Христос. Хозяйки ставили на стол кутью - постную, бедную или голодную. Она варилась на воде, с медом и орехами, и перед едой освящалась в церкви. Как правило, ужин проходил в торжественной тишине. Вечером 13 января кутью можно было уже делать наваристую, с салом и зажаркой, отсюда и название - толстая, щедрая или богатая. Была еще и третья кутья, крещенская, которая готовилась вечером 18 января. В Могилевском районе ее называли водной.

"В нашей местности от каждой коляды оставляли ложечку кутьи, - вспоминает Татьяна Жигалина. - На Крещение все 3 ложечки каши смешивали с освященной водой и добавляли в корм животным - чтобы были здоровые, плодились, давали много молока и яиц. Этот обряд характерен только для нашего района, и о нем не раз рассказывали местные жители. А еще кутьей хозяева задабривали мороза и просили о сохранении озимых - ставили кашу на окошечко и стучали в стекло: "Мороз, мороз, иди кутью есть! Чтобы только не заморозил все то, что я посеял!".

Еще одна неотъемлемая традиция праздника - колядовщики, которые начинали ходить по домам вечером 7 января. По словам заведующей сельским домом культуры, в здешних местах люди традиционно несли в руках "калядную зорку" - символ Вифлеемской звезды, и рядились в разных животных. Основными действующими лицами были медведь и коза. Косолапый артист, как в старину на ярмарках, должен был танцевать и веселить народ. За сладкое угощение и похвалу Мишка и под гармонь плясал, и даже бабу передразнивал - показывал, как она тесто месит. Прыснет в толпе хохот после таких пародий - а ему только того и надо, рад стараться!

Коза тоже была центральным персонажем праздника. Она - символ богатства и благополучия: по народным поверьям отводила несчастье от дома и сулила богатый урожай тому, кто ее хорошо угостит. Не зря в песне поется: "Гогого каза, гогого шэра! Дзе каза хадзіць - там жыта радзіць! Дзе каза рогам - там жыта стогам! Дзе каза нагой - там жыта капой! Дзе каза хвастом - там жыта кустом!".

"Наша козочка всегда заходит в дом вместе с колядовщиками, - продолжает Татьяна Жигалина. - Сначала весело танцует, а потом брык - и помирает! И это не просто так, есть в этом своя символика: все, что умирает, возрождается вновь. Вот вам круговорот жизни: так просыпается весной ото сна природа, так после смерти остается в веках душа человека. Такая же символика заложена еще в одном обряде, который встречается на Могилевщине, когда в последний день Масленицы самая старшая женщина в доме сжигала вместе с чучелом Зимы обычный блин. Значит, старая жизнь не уходит бесследно, а дает новую".

Поскольку коза - колядная, ее после смерти пробудить может только хорошее угощение хозяев: "Каза скакала, ды і ўпала! Каза легла спаці, ды не можа устаці. Каб нашай казе устаці, трэба што-небудзь даці! Дайце кусок сала, каб козачка ўстала!". Рогатая благодарна любым подаркам: принимает с чистой душой и сало, и конфеты, и "мерку жыта, каб была сыта". Все съедобные поднесения прячутся в безразмерную и бездонную сумку Механоши, чтобы потом разделить честно заработанную добычу между всеми колядовщиками.

В толпе ряженых затерялся еще один необычный герой - Жораў, который представлен в виде косы с надетым на нее рушником. Именно он предостерегает хозяев своим длинным острым клювом: "Калі не даруешь калядзе, то жораў заклюе". Поэтому Коляду всегда пускали в дом: тот, кто двери не откроет, весь год будет терпеть неудачи - не увидит ни урожая, ни достатка, ни здоровья. А бывает, что колядовщики еще и поозорничают. "Принять Коляду на своем дворе - большая честь для каждой семьи, нельзя перед ряжеными дверь не открыть, - говорит местная жительница Янина Веринская. - Был в моем детстве такой случай: в одном доме колядовщиков не пустили, так они с обратной стороны дверь в хату подперли. Хозяева утром проснулись - а выйти не могут, закрыто. Была им наука".

Янина Людвиговна встречает Коляду вместе со своими маленькими внуками Стефанией и Артемом. "Шла каляда калядуючы праз сяло, зайшла и да цеткі Янінкі пад вакно!" - весело хохочут ряженые во дворе дома и громко стучат в окно. Минута - и хозяйка с радостной улыбкой широко открывает дверь: "Заходите, гости дорогие!". Здесь уже все готово - и праздничный стол с кутьей, и вкусные подарки для колядующих. Однако первой в дом залетает веселая народная песня, от которой пускаются в пляс и ноги, и плечи: "Добры вечар тому, хто ў гэтаму дому! Сталы засцілайце, гасцей спраўляйце! А па гэтай модзе будзеце ў згодзе, а па гэтай казцы жывіце ў ласцы!".

После колядного обряда с "помиранием" козы и исполнением песен-здравиц хозяевам, колядовщиков одаривают хлебом, салом, колбасой и конфетами. В благодарность ряженые рассыпают зерно, да так, чтобы попало в каждый угол - на достаток, богатство и хороший урожай. "Все эти обряды знаю с детства, я же в деревне выросла, - говорит Янина Веринская. - Сама я не местная, родом из Глусского района. Колядовщики у нас тоже ходили, но там их еще сопровождала цыганка. В основном, колядовали женщины и дети. По отцовской линии у меня польские корни, по материнской - белорусские. Поэтому в доме отмечали и католическое, и православное Рождество, соблюдали все обычаи и обряды. Ребенком я это очень хорошо запомнила".

А еще Коляда всегда была с музыкой, которая создавала всему действу необыкновенную атмосферу. Гармонь, трещотки, бубен, ложки - все звучало радостно и от души. В нашей компании колядовщиков тон и настроение задавал ложкарь Василий Чмырев, который пронес свое необычное увлечение через шесть десятилетий. "Начал играть на ложках будучи еще ребенком, лет в пять - мой дядька играл на гармошке, а я немного подстукивал, - вспоминает народный музыкант. - Потом стал участвовать в школьной самодеятельности, взял награду в республиканском конкурсе ложкарей - диплом второй степени. В армии тоже выступал по военным частям. Вот так развивалось мое мастерство".

В колядных обрядах ложкарь участвует постоянно, да еще и с фольклорным ансамблем "Крынiчанька" Полыковичского сельского дома культуры выступает. "Люди удивляются - сегодня на ложках мало кто играет, - говорит он. - Но к этому инструменту у меня душа лежит - мне интересно, слышу каждую ноту и как я ее выстукиваю. В детстве мы тоже колядовали, такие же были обряды - все ведь со стариночки берется. Ждали этих праздников, готовились к ним. Заходишь домой - у людей сразу настроение появляется. Каждый ждал, чтобы именно к нему заглянули: если заходят, значит быть добру".

Участницей колядок в Могилевском районе стала и Алеся Панченко, учащаяся Могилевского колледжа искусств по специальности режиссура народных обрядов и праздников. Девушка заканчивает четвертый курс и пишет дипломную работу по празднику Коляды. "Чем больше общаюсь со старожилами этих мест, хранителями давних обрядов и традиций, тем больше убеждаюсь, что это важно и нужно, - говорит Алеся. - Это народная память, надо знать свои корни - как наши предки жили и работали, как отмечали праздники. В Колядках смешались и языческие, и христианские, православные традиции. Это очень богатый праздник, о котором можно собрать много интересного материала. Чего только стоят увлеченные рассказы наших бабушек! Молодежи обязательно надо это рассказывать и показывать".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилевская область праздник Рождество фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Фестиваль зимнего плавания в Бресте
Фото из архива Почти Br35 тыс. матпомощи выделил медучреждениям Гомельской области отраслевой профсоюз в декабре
ФОТОФАКТ: Праздник "Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні" прошли в областном центре
"В каждый звук я вкладываю свою душу". Знаменитый хореограф ушел в звонари при деревенском храме
Фото brokm.by Археологический музей "Берестье" открывает зимнюю серию квестов
Фото из архива "Минскоблимущество" в 2021 году на аукционах продало 93 объекта госсобственности
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко взял более жесткий курс на суверенитет и одновременно на укрепление связей с братскими государствами
Лукашенко о направлении миротворцев в Казахстан: мы пришли не убивать и даже не воевать
Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным
Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Топ-новости
Лукашенко зажег рождественскую свечу в минском храме Преподобных Оптинских старцев
Лукашенко о событиях в Казахстане: это была попытка иностранного вмешательства
Сенатор: обновленная Конституция и референдум демонстрируют зрелость белорусского общества
Минобороны: белорусские миротворцы в Казахстане приступили к выполнению поставленных задач
С операциями прошлого, типа Афганистана, это не имеет ничего общего: Дзермант о миссии ОДКБ в Казахстане
КС признал закон о геноциде белорусского народа соответствующим Конституции
Православные верующие празднуют Рождество Христово
Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 8 января
МИД: белорусским гражданам в Казахстане оказывается всестороннее содействие
Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 94,7% работников здравоохранения
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1623 пациента с COVID-19, выписаны 1675
Директор Института системных исследований в АПК о продовольственной безопасности Беларуси
"Зима прекрасна - когда безопасна": МВД предлагает поучаствовать в конкурсе
Щекин: в Год исторической памяти белорусскому обществу необходимо многое переосмыслить и понять
Зась проинформировал ООН, ОБСЕ и ШОС о проведении миротворческой операции в Казахстане
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.