РЕПОРТАЖ о том, как в Могилевском районе по домам Коляду водили и Козу досыта кормили

Звонкие колядные мелодии разлетелись по зимним улочкам агрогородка Полыковичи - сначала слышны высокие женские голоса, потом к ним присоединяется веселое детское пение. Вот уже разливаются душевные звуки народных инструментов - растянула свои меха деревенская гармонь, застучали озорные трещотки и даже ложки защелкали в умелых руках мастера. Наконец вдалеке яркой точкой показалась и сама праздничная процессия - идет Коляда по дворам! В пестрых одеждах, с Рождественской звездой, медведем на шлейке, "журавлем" в руках и Козой в кожухе - танцуют, поют и людей радуют. К веселой и оживленной гурьбе ряженых присоединились корреспонденты БЕЛТА, чтобы узнать, какие старинные колядные обряды и традиции соблюдают жители Могилевского района.

"Коляда - это необычный и завораживающий своей красотой славянский праздник, который богат сакральными смыслами, - рассказывает заведующая Полыковичским сельским домом культуры Татьяна Жигалина. - Он дает начало новому земледельческому кругу, поэтому для наших предков это был один из самых важных и знаковых годовых этапов. Любили этот праздник за то, что он дарил людям атмосферу радости и веселья: все собирались вместе, гуляли, колядовали, устраивали игры, гадали, ходили друг к другу в гости. А еще к этому празднику очень готовились, дочиста убирали в доме. Одна из наших местных жительниц вспоминала, что в ее детстве в первый день колядок елкой устилали весь пол и особенно пороги - считалось, что это особое место в доме, символический переход между тем и этим светом".

Колядой в народе называли Рождественский сочельник - именно вечером 6 января с обрядовой трапезы и начиналось празднование, которое длилось до самого Крещения. В первый день за стол садились только с появлением на небе первой звезды, ведь по приданию именно она когда-то привела волхвов в хлев, где родился Иисус Христос. Хозяйки ставили на стол кутью - постную, бедную или голодную. Она варилась на воде, с медом и орехами, и перед едой освящалась в церкви. Как правило, ужин проходил в торжественной тишине. Вечером 13 января кутью можно было уже делать наваристую, с салом и зажаркой, отсюда и название - толстая, щедрая или богатая. Была еще и третья кутья, крещенская, которая готовилась вечером 18 января. В Могилевском районе ее называли водной.

"В нашей местности от каждой коляды оставляли ложечку кутьи, - вспоминает Татьяна Жигалина. - На Крещение все 3 ложечки каши смешивали с освященной водой и добавляли в корм животным - чтобы были здоровые, плодились, давали много молока и яиц. Этот обряд характерен только для нашего района, и о нем не раз рассказывали местные жители. А еще кутьей хозяева задабривали мороза и просили о сохранении озимых - ставили кашу на окошечко и стучали в стекло: "Мороз, мороз, иди кутью есть! Чтобы только не заморозил все то, что я посеял!".

Еще одна неотъемлемая традиция праздника - колядовщики, которые начинали ходить по домам вечером 7 января. По словам заведующей сельским домом культуры, в здешних местах люди традиционно несли в руках "калядную зорку" - символ Вифлеемской звезды, и рядились в разных животных. Основными действующими лицами были медведь и коза. Косолапый артист, как в старину на ярмарках, должен был танцевать и веселить народ. За сладкое угощение и похвалу Мишка и под гармонь плясал, и даже бабу передразнивал - показывал, как она тесто месит. Прыснет в толпе хохот после таких пародий - а ему только того и надо, рад стараться!

Коза тоже была центральным персонажем праздника. Она - символ богатства и благополучия: по народным поверьям отводила несчастье от дома и сулила богатый урожай тому, кто ее хорошо угостит. Не зря в песне поется: "Гогого каза, гогого шэра! Дзе каза хадзіць - там жыта радзіць! Дзе каза рогам - там жыта стогам! Дзе каза нагой - там жыта капой! Дзе каза хвастом - там жыта кустом!".

"Наша козочка всегда заходит в дом вместе с колядовщиками, - продолжает Татьяна Жигалина. - Сначала весело танцует, а потом брык - и помирает! И это не просто так, есть в этом своя символика: все, что умирает, возрождается вновь. Вот вам круговорот жизни: так просыпается весной ото сна природа, так после смерти остается в веках душа человека. Такая же символика заложена еще в одном обряде, который встречается на Могилевщине, когда в последний день Масленицы самая старшая женщина в доме сжигала вместе с чучелом Зимы обычный блин. Значит, старая жизнь не уходит бесследно, а дает новую".

Поскольку коза - колядная, ее после смерти пробудить может только хорошее угощение хозяев: "Каза скакала, ды і ўпала! Каза легла спаці, ды не можа устаці. Каб нашай казе устаці, трэба што-небудзь даці! Дайце кусок сала, каб козачка ўстала!". Рогатая благодарна любым подаркам: принимает с чистой душой и сало, и конфеты, и "мерку жыта, каб была сыта". Все съедобные поднесения прячутся в безразмерную и бездонную сумку Механоши, чтобы потом разделить честно заработанную добычу между всеми колядовщиками.

В толпе ряженых затерялся еще один необычный герой - Жораў, который представлен в виде косы с надетым на нее рушником. Именно он предостерегает хозяев своим длинным острым клювом: "Калі не даруешь калядзе, то жораў заклюе". Поэтому Коляду всегда пускали в дом: тот, кто двери не откроет, весь год будет терпеть неудачи - не увидит ни урожая, ни достатка, ни здоровья. А бывает, что колядовщики еще и поозорничают. "Принять Коляду на своем дворе - большая честь для каждой семьи, нельзя перед ряжеными дверь не открыть, - говорит местная жительница Янина Веринская. - Был в моем детстве такой случай: в одном доме колядовщиков не пустили, так они с обратной стороны дверь в хату подперли. Хозяева утром проснулись - а выйти не могут, закрыто. Была им наука".

Янина Людвиговна встречает Коляду вместе со своими маленькими внуками Стефанией и Артемом. "Шла каляда калядуючы праз сяло, зайшла и да цеткі Янінкі пад вакно!" - весело хохочут ряженые во дворе дома и громко стучат в окно. Минута - и хозяйка с радостной улыбкой широко открывает дверь: "Заходите, гости дорогие!". Здесь уже все готово - и праздничный стол с кутьей, и вкусные подарки для колядующих. Однако первой в дом залетает веселая народная песня, от которой пускаются в пляс и ноги, и плечи: "Добры вечар тому, хто ў гэтаму дому! Сталы засцілайце, гасцей спраўляйце! А па гэтай модзе будзеце ў згодзе, а па гэтай казцы жывіце ў ласцы!".

После колядного обряда с "помиранием" козы и исполнением песен-здравиц хозяевам, колядовщиков одаривают хлебом, салом, колбасой и конфетами. В благодарность ряженые рассыпают зерно, да так, чтобы попало в каждый угол - на достаток, богатство и хороший урожай. "Все эти обряды знаю с детства, я же в деревне выросла, - говорит Янина Веринская. - Сама я не местная, родом из Глусского района. Колядовщики у нас тоже ходили, но там их еще сопровождала цыганка. В основном, колядовали женщины и дети. По отцовской линии у меня польские корни, по материнской - белорусские. Поэтому в доме отмечали и католическое, и православное Рождество, соблюдали все обычаи и обряды. Ребенком я это очень хорошо запомнила".

А еще Коляда всегда была с музыкой, которая создавала всему действу необыкновенную атмосферу. Гармонь, трещотки, бубен, ложки - все звучало радостно и от души. В нашей компании колядовщиков тон и настроение задавал ложкарь Василий Чмырев, который пронес свое необычное увлечение через шесть десятилетий. "Начал играть на ложках будучи еще ребенком, лет в пять - мой дядька играл на гармошке, а я немного подстукивал, - вспоминает народный музыкант. - Потом стал участвовать в школьной самодеятельности, взял награду в республиканском конкурсе ложкарей - диплом второй степени. В армии тоже выступал по военным частям. Вот так развивалось мое мастерство".

В колядных обрядах ложкарь участвует постоянно, да еще и с фольклорным ансамблем "Крынiчанька" Полыковичского сельского дома культуры выступает. "Люди удивляются - сегодня на ложках мало кто играет, - говорит он. - Но к этому инструменту у меня душа лежит - мне интересно, слышу каждую ноту и как я ее выстукиваю. В детстве мы тоже колядовали, такие же были обряды - все ведь со стариночки берется. Ждали этих праздников, готовились к ним. Заходишь домой - у людей сразу настроение появляется. Каждый ждал, чтобы именно к нему заглянули: если заходят, значит быть добру".

Участницей колядок в Могилевском районе стала и Алеся Панченко, учащаяся Могилевского колледжа искусств по специальности режиссура народных обрядов и праздников. Девушка заканчивает четвертый курс и пишет дипломную работу по празднику Коляды. "Чем больше общаюсь со старожилами этих мест, хранителями давних обрядов и традиций, тем больше убеждаюсь, что это важно и нужно, - говорит Алеся. - Это народная память, надо знать свои корни - как наши предки жили и работали, как отмечали праздники. В Колядках смешались и языческие, и христианские, православные традиции. Это очень богатый праздник, о котором можно собрать много интересного материала. Чего только стоят увлеченные рассказы наших бабушек! Молодежи обязательно надо это рассказывать и показывать".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-