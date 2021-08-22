РЕПОРТАЖ: О том, как в Шклове вкусно и весело отметили День огурца

Праздник День огурца в 15-й раз отметили гости и жители Шклова. Огуречное веселье впервые развернулось на территории городской гимназии, которая исторически считается торговым центром города. Юбилейную дату отмечали ярко, вкусно и музыкально. Корреспонденты БЕЛТА не только побывали на огуречном празднике, но и привезли оттуда много рецептов и впечатлений."Мы очень любим наш огуречный праздник, популярность которого уже давно вышла за границы Шкловского района, - отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Любовь Матюшонок. - Шклов издревле считался столицей огурцов, и сейчас мы эти традиции продолжаем. Благодаря таким гуляниям можно в полной мере ощутить, как наши дедушки и бабушки отмечали день сбора летнего урожая - широко, весело и с душой. Конечно же, мы попытались восстановить эту атмосферу, чтобы люди отдохнули, пообщались и хорошо провели время".Овощная тема нашла продолжение в костюмах и украшениях, названиях конкурсов и мастер-классов, игровых программах и, конечно же, гастрономических блюдах. Участники Дня огурца оказались превосходными кулинарами и предложили гостям настоящие овощные деликатесы и напитки: от ядреной огурцовки и шампанского из огурцов до огуречного печенья и варенья. Нас заверили, что эти необычные и экстравагантные яства можно попробовать только на празднике в Шклове."На своем кулинарном подворье мы представляем съедобный гороскоп, - рассказывает заведующая шкловскими яслями-садом №4 Нина Афанасьева. - В нашем праздничном меню представлены все 12 знаков зодиака, которые выложены на сервировочных тарелках из огурцов и других овощей и фруктов. Их можно употреблять в пищу, а можно использовать для украшения стола. Также мы предлагаем попробовать огуречные салаты, закуски, закатки. Однако нашим фирменным блюдом из года в год остается огуречное варенье. Каждый раз мы готовим его по-новому: в этом году в его состав вошли огурцы, лимон и мята. Редкий дегустатор поймет, что в баночке янтарного цвета не засахаренный фрукт, а именно наш фирменный шкловский овощ. Если кому-то уж очень понравится наше блюдо - обязательно поделимся рецептом. Еще и огуречной наливки нальем - праздник есть праздник!"
На территории городской гимназии расположилось несколько тематических зон. Каждый желающий смог найти развлечение по вкусу. Например, много людей толпилось в городе мастеров возле зоны ремесленников. Популярностью у девушек пользовались яркие и необычные украшения - огуречные броши, овощные бусы и серьги. Хозяюшки постарше интересовались изделиями из дерева - разделочными досточками, ложками, мисками и другой кухонной утварью. В свою очередь мужчины не упускали возможности погулять там, где сытно и вкусно, - в зоне гастрофеста. А дети бегали на спортивно-развлекательных площадках.
Стартовал День огурца с овощного костюмированного шествия и парада колясок в огуречном стиле. Перед зрителями прошли несколько десятков участников в тематических костюмах. Среди них Наталья Лаврентьева с дочкой Верой. "Мы очень ждали этого праздника и готовились к нему: сами придумывали и шили костюмы, украшали маленькими огурчиками коляску, - отметила шкловчанка. - Платья у нас желтые - как цветок огурца, а коляска зеленая - как сам овощ. Праздник, на удивление, интересен и взрослым, и детям. Каждый год организаторы придумывают что-то новое и необычное".
Огуречная атрибутика присутствовала на мероприятии даже в самых незначительных деталях. Все подворья и торговые ряды украшены огурцами - настоящими и бутафорскими, вязанными и сшитыми из ткани, нарисованными и напечатанными на фотобумаге. Огуречная тема продолжилась в персонажах, причем на каждой площадке был свой неповторимый герой - и поваренок Огуроша, и оберег Акила Огуречник, и даже огурец-пожарный. Здесь вам - и семья ростовых кукол Огурцовых, и огуречная свадьба с нарядными огурцами-молодоженами.
Среди самых необычных - подворье Александрийской средней школы Шкловского района, представленное в виде телеги. "В этом году наше подворье оформлено в старообрядческом стиле, - отмечает директор учреждения образования Екатерина Петровская. - Мы отразили здесь нашу культуру и историю: украсили все традиционными белорусскими рушниками и орнаментами-символами, которые обозначают доброту, богатство, молодость, красоту. Также представили на нашей площадке всевозможные разносолы, приготовленные педагогами школы. Будем удивлять закатками огурцов с апельсинами и кабачками, а также огурцами, засоленными в муке и с дубовым листочком". Шкловчане делились самыми старинными и секретными рецептами засолки огурцов. Так, библиотекарь отдела маркетинга Шкловской центральной районной библиотеки Екатерина Шумилова рассказала, что в старые времена вкусные и хрустящие бочковые огурчики получались у тех хозяюшек, которым помогал Акила Огуречник - традиционная местная кукла-оберег. Внутри куклы были собраны разнообразные ароматные травы и семена горчицы. При засолке огурцов ее тоже опускали в бочку для особого аромата и гарантированно хорошего вкуса."Закаток в этом году наделали очень много - урожай был хорошим, - отмечает шкловчанка Светлана Сергеенко. - Самым любимым и проверенным рецептом стали огурцы с красной смородиной. Первые огурчики в этом сезоне попробовали с мужем еще 2 мая. Выращиваем их не только для себя, но и продаем. Наш фирменный шкловский овощ пользуется популярностью везде: за сезон вырастает больше 1 т плодов - и все разбирают. Звонят даже из Могилева и покупают по 20 кг за один раз. Огурцы снимаем с грядки до поздней осени. Что сказать, Шклов - это действительно огуречная страна".Помимо готовых блюд шкловчане презентовали свой богатый и разнообразный урожай - помидоры, перцы, тыквы, сливы и, конечно же, огурцы. Среди самых необычных сортов, выращенных в этом году, стал экзотический индийский огурец момордика и "Белый змей" - длинный и увесистый желтовато-белый овощ, похожий на молодой кабачок. Из огурцов делали разнообразные поделки - результат сочетание необычной кулинарной фантазии и карвинга, художественной резки по овощам и фруктам. В программу праздника вошли и огуречные забавы, которые пользовались большим спросом у детей. Маленьким гостям праздника предлагали посетить фотозоны, примерить огуречные костюмы, сделать аквагрим, а также поучаствовать в мини-квестах, конкурсах и викторинах. Популярностью среди ребят пользовались как настольные, так и подвижные игры.
фото Олега ФОЙНИЦКОГО,
БЕЛТА.-0-
"Каждый уголок Беларуси чем-то славится, а наш город знаменит огурцами и этим праздником, - рассказала методист по работе с детьми и подростками районного Дома культуры Светлана Буевич. - День огурца - брендовый для Шклова и значимый для каждого его жителя. Например, с нашим праздником у меня связано полжизни. Помню, как ребенком я приходила на самые первые Дни огурца, как была на открытии нашей памятной скульптуры огурцу. Сейчас выросла, работаю в сфере культуры и сама участвую в организации праздника".На празднике летнего урожая действительно понимаешь, насколько шкловчане гордятся своим увлечением в выращивании огурцов. Историю зеленого овоща здесь знают и бережно хранят. Каждый местный житель расскажет не один десяток рецептов, главным ингредиентом которых будет огурец, и однозначно заверит, что Шклов - родина самого вкусного изумрудно-зеленого и пупырчатого хрустящего огурца.Юлия ЕВМЕНЬКОВА,
фото Олега ФОЙНИЦКОГО,
БЕЛТА.-0-