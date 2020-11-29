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29 ноября 2020, 15:52

РЕПОРТАЖ о царственных зубрах-близнецах под Гомелем и их экзотических соседях

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Статные, могущественные и излучающие силу - красоту и мощь белорусских зубров воспевало в своих произведениях не одно поколение мастеров слова. Эти самые крупные и тяжелые представители наземных млекопитающих в европейской части континента поражают своей фактурой. Полуторагодовалых братьев-близнецов недавно доставили в центр экологического туризма возле деревни Чкалово Гомельского района. Корреспонденты БЕЛТА узнали, как обосновались цари белорусских пущ в юго-восточном регионе страны и как все желающие могут поучаствовать в их имянаречении.

Центр экологического туризма расположен в 20 км от Гомеля на озере Чернецкое. Это благоустроенный уголок живописной природы. С приездом зубров сбылась еще одна заветная мечта его руководителя Василия Антонова.

Перед прибытием новых обитателей сотрудники центра досконально изучили их характер и потребности. Подготовили апартаменты - около тысячи квадратных метров. Продумали рацион питания - зерно, овощи, фрукты, сено.

Братьям-близнецам около полутора-двух лет. По словам хозяина, к четырем годам эта парочка будет весить около тонны каждый.

"Это очень редкое явление, когда у зубров рождаются сразу два детеныша. Нам посчастливилось быть рядом с ними", - делится хозяин. Его правая рука Дмитрий Дубинчик говорит, что новобранцы пока не названы. "Любой желающий может предложить свой вариант имени, приехав к нам или прислав сообщение в соцсетях. Но есть очень важное требование. Точнее, два - имя должно начинаться на букву Б, так как детеныши родились в Беларуси, и содержать букву Л. Думаем сами и рассматриваем все варианты", - сказал он.

Братья-краснокнижники открыты общению, они с готовностью подставляют свои мощные головы и позволяют юным посетителям погрузить маленькие ручонки в густую шоколадную с ореховым оттенком шевелюру. Звучно хрустят сочной морковкой и рассматривают тех, кто угощает их лакомством.

Пока малыши резвятся, посетители щелкают затворами фотоаппаратов и камерами на сотовых телефонах. Теперь гомельчанам для селфи с царями белорусских пущ необязательно преодолевать более полутысячи километров в Брестскую область.

"А если первый раз погладить зубра и загадать желание, оно сбудется?" - поинтересовался кто-то из гостей. "Главное - в это верить", - улыбается в ответ Василий.

По-соседству резвятся пятнистые олени, или, как их еще называют, олени-цветки.

Алтайский марал - в ожидании партнерши. Подругу по жизни ему уже заказали, скоро доставят.

Муфлон с философским взглядом рассматривает новых гостей. Он изучает тех, кто протягивает ему вкусняшки в ладошке. Выждав паузу, сменяет строгость на милость и отведывает угощение.

Отдельная история связана с лосихой Майей. Малышка родилась в последнем месяце весны, за что ее так и назвали. Когда-то ее принесли в центр совсем крохой - обессиленную самочку нашли в окрестностях.

Сейчас сохатая представительница фауны в самом расцвете сил и тоже ждет партнера. Ее хранители заняты этим вопросом. Рядом с ней в вольере трое маленьких косуль, которых также нашли малышами. Они, как в лабиринте, крутятся вокруг ног Майи и относятся к ней, как к маме.

Подарком к Новому году стало пополнение в семье камерунских овец. "Подарочек" влился в коллектив, в котором снова ожидают рождения ягненка.

На своем участке выпускает пыл и резвится маневренный и шустрый вьетнамский кабан. Василий говорит, что хочет приобрести еще мангалиц - это венгерская порода домашних свиней. Из крупных животных планирует завести и тибетских яков.

Кого-то позабавят весьма любознательные страусы. Они с высоты своего роста рассматривают гостей пристальным взглядом и с удовольствием клюют зеленую травку, которую протягивают им самые отважные посетители. К слову, не исключено, что вскоре большую звериную и птичью семью центра пополнят и страусы эму.

Уже отправили на зимовку черных лебедей, специально для них построили домик. К слову, их белые коллеги грациозно плавают на водоеме.

На холодный период комфортные условия обеспечили и дикобразам. Эти гурманы не прочь побаловаться бананами, арбузами, дынями, семечками и другими лакомствами.

Калифорнийские кролики, козлики, бараны, несколько десятков пар гусей, с которых все начиналось, - рассматривать жителей центра экологического туризма можно долго.

Небольшая компания девчат замерла у вольера с фазанами. Королевские, алмазные, золотые и серебряные, они привлекают яркими, насыщенными цветами. "Ну же, красавчик, покажи свой хвост!" - уговаривают девчата неподкупного комплиментами павлина. "Он откликается только на реакцию своей самочки", - улыбается Василий.

Когда-то мужчина и мечтать не мог о таком хозяйстве. Увлечение этой темой началось с неожиданного подарка друзей, признается он. Они презентовали ему пару маленьких гусят. С тех пор по-хорошему заразился и пошло-поехало. Кто-то приносил раненого птенца или детеныша животного, потом начал приобретать обитателей в зоопарках и угодьях.

Сейчас в центре живут более 30 видов животных. Многие из них дают потомство и отлично чувствуют себя под присмотром тех, кто взял за них ответственность. Сегодня здесь с радостью встречают всех, кто хочет поближе познакомиться с редкими и домашними животными и птицами.

Прогулка на свежем воздухе - одновременно познание окружающего мира и расширение границ знаний. "Современные дети, особенно живущие в городе, порой ни разу вживую не видели обычных поросят, не говоря уже об обитателях леса и более экзотических животных. Мы помогаем им познакомиться с ними и узнать больше о характерах и нравах зверей, а самое главное - ребята могут потрогать, покормить их", - рассказывает Василий Антонов.

Да и элементы анималотерапии налицо. Надо признаться, общение с обитателями центра приводит в восторг и тех, кому немного за 30. Что говорить про малышей и школьников! Столько эмоций и позитива не принесет ни один мультфильм или компьютерная игра.

Круглый год есть предложения отдыха на природе и для взрослых, особенно любителей рыбной ловли. Рыбак Сергей рад своему нынешнему улову - щучкам разного калибра. Василий Антонов отмечает, что в здешних местах можно словить щуку и на 13,5 кг, водятся карпы, толстолобики. "В общем, рыбакам без преувеличения можно будет рассказывать, что "словили вооооот такую рыбу" и разводить руки как можно шире", - улыбается руководитель центра.

Беседки над водной гладью, катамараны, гамак, детский городок и уголок безопасности - ценители отдыха вдали от города приезжают сюда семьями. А школьники могут заглянуть целыми классами - пространства достаточно.

К новогодним праздникам Василий хочет исполнить еще одно желание - обустроить усадьбу Деда Мороза и поддерживать детскую веру в чудеса. К слову, уже сейчас в центре готовы организовать доставку и принимать ребят из разных школ, знакомить с обитателями и угощать горячим чаем со сладостями. По предварительной договоренности юных гостей встретят ростовые куклы - герои известного мультфильма по пожарной безопасности.

На входе мощным басом встречает и провожает посетителей жгучий брюнет - немецкая овчарка Ральф. Хозяева говорят, что он только с виду грозный охранник, хотя свои функции выполняет исправно. Если отвязать - может достать до лица и, встав на задние лапы, лизнуть щеку взрослого или ребенка.

Василий может долго рассказывать о каждом из своих подопечных. И каждый элемент декора на территории также имеет свою историю. Даже якорь, датируемый 1271 годом.

Но, как гласит, известная народная истина, лучше все это хотя бы один раз увидеть.

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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