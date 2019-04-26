РЕПОРТАЖ: О жизни после жизни в выселенном из-за катастрофы на ЧАЭС городе-призраке Солнечном

33 года назад этот день точно так же начинал ясный восход, отдавала нежностью легкая зелень на деревьях, люди строили планы. Однако дата 26 апреля 1986 года для многих жителей юго-восточной части Беларуси разделила жизнь на до и после. Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из серьезнейших техногенных катастроф минувшего столетия. Порядка 23% территории Беларуси подверглось радиоактивному загрязнению. Невидимая угроза заставила тысячи местных жителей покинуть родные места. В числе наиболее пострадавших оказался и Брагинский район. Радиоактивному загрязнению местности подверглись 118 из 138 населенных пунктов. В другие регионы были отселены жители более 50 деревень, 9 из них захоронено. Корреспонденты БЕЛТА побывали в зоне отселения - городке, в котором жизнь остановилась в конце апреля 1986 года.

По сохранившимся сведениям, история Солнечного началась в конце 1970-х годов. Тогда неподалеку от деревни Пирки Брагинского района возводился один из самых современных на тот момент животноводческих комплексов. В Гомельской области была объявлена Всесоюзная ударная комсомольская стройка. Как вспоминают свидетели событий, подобных технологий и масштабов тогда в республике еще не было. А для его работников было решено построить поселок, который теперь называют мертвым городом. Впоследствии он стал частью заповедной территории - Полесского радиационно-экологического заповедника.

О том, что в зоне отчуждения есть жизнь, понимаем в паре километров от Солнечного. Заболоченные места создают идеальные условия для дичи. За три постчернобыльских десятилетия многие краснокнижные животные и птицы освоили эту территорию. "Фактически вся Красная книга Беларуси вернулась сюда. Появился и лебедь-кликун, гнезд которого очень мало зарегистрировано в Беларуси. На территории заповедника их около десятка", - рассказывает по пути к выселенному городку директор Полесского радиационно-экологического заповедника Михаил Рубащенко.

Наблюдаем за дуэтом лебедей-кликунов, разместившимся недалеко от дороги. Вдали от пристального человеческого внимания белоснежные птицы чувствуют себя свободно. И вот пара белокрылых одарила журналистов синхронным плавным пилотированием над водной гладью.

"Вода - это жизнь. С созданием каскада дамб на ранее осушенных территориях удалось воссоздать водно-болотные угодья. Таким образом мы одновременно решили две задачи: обеспечение противопожарных мер и создание условий для восстановления фауны и флоры", - отмечает Михаил Рубащенко.

Продолжаем путь. Несколько километров по твердому покрытию - и под пасмурным небом открывается Солнечный, въезд в который загорожен шлагбаумом.

В преломлении к современным реалиям этот жилой массив мог стать, по сути, городком-спутником для Пирок. Многоквартирные дома Солнечного один за другим вырастали на окраине деревни, здесь укладывали асфальтированные дороги.

Заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Петр Николаенко родом из близлежащих мест. Он вспоминает, как в то время Солнечный превращался в перспективный молодежный городок. Сюда съезжались и ребята, которые после школы, окончив курсы водителей, устраивались на работу в животноводческий комплекс. Даже молодым специалистам-холостякам вручали ключи от новеньких квартир.

До трагедии на Чернобыльской АЭС в Пирках и Солнечном проживали более 1,2 тыс. человек. Жизнь кипела. Парни гоняли на мотоциклах. И сейчас, бродя по улицам, прямо на траве или на съеденных коррозией остатках мотоциклов можно найти мотошлемы и другие транспортные аксессуары.

Был и свой детский сад. Отстраивался настоящий город для комфортной жизни.

О планах по развитию Солнечного можно судить по возведенному каркасу двухэтажного торгово-развлекательного комплекса. На глаз его площадь сложно определить, однако явно превышает 1 тыс. кв.м. Лабиринты коридоров. Если бы обстоятельства сложились иначе, сегодня местные жители и гости Солнечного могли бы смотреть премьеры в кинозале, закупать продукты и примерять обновки в торговых павильонах, дегустировать блюдо дня в кафе или ресторане.

По остаткам предметов, обрывкам пожелтевших от времени документов можно восстановить некоторые моменты из жизни Солнечного. Например, двухэтажное здание местной конторы хранит атмосферу былых времен. Практически сразу на входе - полукруг окошка кассы. Здесь выдавали зарплату работникам агрокомплекса. Наверняка, очередь занимали с самого утра. А в коридорах не умолкали голоса работников, решающих насущные проблемы.

Сегодня выселенные жилые кварталы провожают гостей пустыми окнами-глазницами пятиэтажек, стены которых обвили заросли густого плюща.

Едва можно распознать породу отдельных деревьев, ветви которых густо покрыты сизыми изгибами мха. Мертвый город. Но весна приходит сюда без задержек. Даже раньше - ведь это южная часть региона. Цветут яблони и вишни. Молодые поросли везде - жаждущие жизни корни деревьев прорастают сквозь зазоры в тротуарной плитке, разрушенные полы в зданиях. Поваленные столбы.

"Потихоньку, год за годом, на наших глазах природа возвращает свои владения, когда-то освоенные человеком", - отмечает Михаил Рубащенко.

Кому-то улочки Солнечного могут показаться декорациями для фильмов не для слабонервных. В пасмурный день чувство заброшенности и отчужденности обостряется. А больше 30 лет назад жизнь здесь била ключом. С этим местом связывали большие надежды и вчерашние школьники, и стратеги в агропромышленном направлении. Есть планы и у современников.

"Отдельные зоны отчуждения и отселения на территории Украины давно были открыты для туристов. Ежегодно эти места наведывают около 60 тыс. человек. Посещение же белорусской части оставалось под запретом. Однако интерес к этим местам сохранялся. Учитывая это, было принято решение организовать для людей информационно-ознакомительные поездки с соблюдением всех мер безопасности", - подчеркивает Петр Николаенко. На данный момент согласованы два оптимальных маршрута, и Солнечный вошел в один из них. Прорабатываются еще несколько вариантов. Первые посетители здесь были еще в декабре 2018 года.

Так называемыми туристическими маршрутами прошли группы из Беларуси, России, Украины, Италии, Польши, Германии. Организуются выезды для целевых (специалистов, проводящих исследования) и общих групп.

Вместе с тем по-прежнему для предотвращения несанкционированного пребывания на территории заповедника действует контрольно-пропускной режим. Въезд разрешен только по специальным пропускам.

За время тура по заповедным землям посетители могут пройти тропами десятилетиями не тронутой человеком природы, не исключено, что кому-то повезет увидеть краснокнижников.

Постепенно в зоны отселения и отчуждения возвращается человек. Но не в качестве хозяина, а как гость или наблюдатель. Впрочем, хозяйская рука здесь чувствуется.

В Пирках подъезжаем к памятнику воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Он хоть сейчас готов к проведению мирного митинга. К слову, на территории заповедника расположено 89 кладбищ, 53 памятника, плит, мемориалов, стел и обелисков. Сотрудники заповедника следят за их сохранностью, ежегодно обновляя и подкрашивая.

По дороге в Пирки - словно возвращение в полесскую глубинку. Стоически выдерживают испытание временем деревянные избы и хатки.

А сразу после контрольно-пропускного пункта - фермерская идиллия. Здесь разместился один из участков по разведению коней - русских тяжеловозов. С 1996 года в заповеднике разводят племенных лошадей этой ценной для сельского хозяйства выносливой породы. Огненно-рыжий молодняк с интересом рассматривает гостей.

В настоящее время Полесский государственный радиационно-экологический заповедник занимает более 216 тыс. га - площадь небольшого европейского государства. В 1988 году он объединил территории Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов - наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС. "Наша первостепенная задача - обеспечить безопасность этих территорий и людей, живущих вокруг, - рассказывает директор заповедника. - А развитие нового направления - организация информационно-ознакомительных поездок - малая часть всего объема задач". Заповедник стал крупнейшей научно-практической площадкой для проведения уникальных исследований по изучению влияния радиации на экосистемы. Некоторые из разработок не имеют аналогов в мире.

В целом Брагинский район заслуженно остается в числе самобытных уголков Беларуси. Много недосказанного хранят стоянки первобытных людей, укрепленные городища, курганы. Край с богатой историей уверен в своем настоящем, строит планы на будущее. Чернобыльский период со всеми трудностями - его часть, которой не отнять. Приняв это, здесь продолжают жить.

Сегодня в разных районах Гомельской области пройдут митинги-реквиемы, благотворительные акции и возложение венков и цветов к мемориалам, посвященным последствиям катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-