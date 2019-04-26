РЕПОРТАЖ: О жизни после жизни в выселенном из-за катастрофы на ЧАЭС городе-призраке Солнечном

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
26 апреля 2019, Пт
+20°C
Ясно EUR 2.3515
USD 2.1105
RUB 3.2605
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко призывает к координации действий стран на всем протяжении "Пояса и пути"
Президент
Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы
Президент
Турчин: создание предприятий и рабочих мест - зона ответственности председателей райисполкомов
Общество
"Только вышла из декрета, и тут - 100 000 рублей!" Жительница Новополоцка разбогатела благодаря покупке в "Е-доставке"
Общество
"Белнефтехим" оценивает недополученную выручку от реализации нефтепродуктов в размере около $100 млн
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Причастные к нарушениям правил проведения олимпиады по географии уволены - Минобразования
10:13 Общество
Мгновенные платежи для юрлиц в Беларуси будут доступны с 1 июля
10:13 Экономика
Задержан минчанин, вовлекавший девушек в занятие проституцией
10:02 Происшествия
Беларусь и Китай договорились обсудить новые перспективные проекты - Макей
09:55 Политика
Белорусские военные провели инспекцию воинских частей в Польше
09:55 Общество
Беларусь продолжает взаимодействие с МВФ, новая программа возможна при сближении подходов
09:50 Экономика
На Мозамбик обрушился сильнейший шторм в истории страны
09:46 В мире
В Баку стартует Гран-при "Формулы 1"
09:45 Спорт
Премьер-министр 26-27 апреля совершает рабочую поездку в Витебскую область
09:43 Регионы
Компания "Энергокомплект" подтвердила звание лауреата премии правительства в области качества
09:38 Общество
Легендарный балет "Жизель" возвращается на сцену Белорусского музыкального театра
09:12 Культура
В Подмосковье задержали находившегося два года в розыске гомельчанина
09:08 Происшествия
В Беларуси за сутки ликвидированы пожары в экосистемах на площади почти 100 га
08:50 Общество
Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы
08:44 Президент
Сезон фонтанов в Гомеле откроют с сюрпризами
08:44 Регионы
РЕПОРТАЖ: О жизни после жизни в выселенном из-за катастрофы на ЧАЭС городе-призраке Солнечном
08:30 Регионы
РЕПОРТАЖ: Синьцзян на новом Шелковом пути
08:21 Общество
В Великобритании на заводе по производству стали произошел взрыв
08:17 В мире
Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 2 мая
08:09 Экономика
Лукашенко призывает к координации действий стран на всем протяжении "Пояса и пути"
08:05 Президент
Все новости
Темы
Посевная кампания Посевная кампания
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: О жизни после жизни в выселенном из-за катастрофы на ЧАЭС городе-призраке Солнечном

Регионы 26.04.2019 | 08:30

33 года назад этот день точно так же начинал ясный восход, отдавала нежностью легкая зелень на деревьях, люди строили планы. Однако дата 26 апреля 1986 года для многих жителей юго-восточной части Беларуси разделила жизнь на до и после. Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из серьезнейших техногенных катастроф минувшего столетия. Порядка 23% территории Беларуси подверглось радиоактивному загрязнению. Невидимая угроза заставила тысячи местных жителей покинуть родные места. В числе наиболее пострадавших оказался и Брагинский район. Радиоактивному загрязнению местности подверглись 118 из 138 населенных пунктов. В другие регионы были отселены жители более 50 деревень, 9 из них захоронено. Корреспонденты БЕЛТА побывали в зоне отселения - городке, в котором жизнь остановилась в конце апреля 1986 года.

По сохранившимся сведениям, история Солнечного началась в конце 1970-х годов. Тогда неподалеку от деревни Пирки Брагинского района возводился один из самых современных на тот момент животноводческих комплексов. В Гомельской области была объявлена Всесоюзная ударная комсомольская стройка. Как вспоминают свидетели событий, подобных технологий и масштабов тогда в республике еще не было. А для его работников было решено построить поселок, который теперь называют мертвым городом. Впоследствии он стал частью заповедной территории - Полесского радиационно-экологического заповедника.

О том, что в зоне отчуждения есть жизнь, понимаем в паре километров от Солнечного. Заболоченные места создают идеальные условия для дичи. За три постчернобыльских десятилетия многие краснокнижные животные и птицы освоили эту территорию. "Фактически вся Красная книга Беларуси вернулась сюда. Появился и лебедь-кликун, гнезд которого очень мало зарегистрировано в Беларуси. На территории заповедника их около десятка", - рассказывает по пути к выселенному городку директор Полесского радиационно-экологического заповедника Михаил Рубащенко.

Наблюдаем за дуэтом лебедей-кликунов, разместившимся недалеко от дороги. Вдали от пристального человеческого внимания белоснежные птицы чувствуют себя свободно. И вот пара белокрылых одарила журналистов синхронным плавным пилотированием над водной гладью.

"Вода - это жизнь. С созданием каскада дамб на ранее осушенных территориях удалось воссоздать водно-болотные угодья. Таким образом мы одновременно решили две задачи: обеспечение противопожарных мер и создание условий для восстановления фауны и флоры", - отмечает Михаил Рубащенко.

Продолжаем путь. Несколько километров по твердому покрытию - и под пасмурным небом открывается Солнечный, въезд в который загорожен шлагбаумом.

В преломлении к современным реалиям этот жилой массив мог стать, по сути, городком-спутником для Пирок. Многоквартирные дома Солнечного один за другим вырастали на окраине деревни, здесь укладывали асфальтированные дороги.

Заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Петр Николаенко родом из близлежащих мест. Он вспоминает, как в то время Солнечный превращался в перспективный молодежный городок. Сюда съезжались и ребята, которые после школы, окончив курсы водителей, устраивались на работу в животноводческий комплекс. Даже молодым специалистам-холостякам вручали ключи от новеньких квартир.

До трагедии на Чернобыльской АЭС в Пирках и Солнечном проживали более 1,2 тыс. человек. Жизнь кипела. Парни гоняли на мотоциклах. И сейчас, бродя по улицам, прямо на траве или на съеденных коррозией остатках мотоциклов можно найти мотошлемы и другие транспортные аксессуары.

Был и свой детский сад. Отстраивался настоящий город для комфортной жизни.

О планах по развитию Солнечного можно судить по возведенному каркасу двухэтажного торгово-развлекательного комплекса. На глаз его площадь сложно определить, однако явно превышает 1 тыс. кв.м. Лабиринты коридоров. Если бы обстоятельства сложились иначе, сегодня местные жители и гости Солнечного могли бы смотреть премьеры в кинозале, закупать продукты и примерять обновки в торговых павильонах, дегустировать блюдо дня в кафе или ресторане.

По остаткам предметов, обрывкам пожелтевших от времени документов можно восстановить некоторые моменты из жизни Солнечного. Например, двухэтажное здание местной конторы хранит атмосферу былых времен. Практически сразу на входе - полукруг окошка кассы. Здесь выдавали зарплату работникам агрокомплекса. Наверняка, очередь занимали с самого утра. А в коридорах не умолкали голоса работников, решающих насущные проблемы.

Сегодня выселенные жилые кварталы провожают гостей пустыми окнами-глазницами пятиэтажек, стены которых обвили заросли густого плюща.

Едва можно распознать породу отдельных деревьев, ветви которых густо покрыты сизыми изгибами мха. Мертвый город. Но весна приходит сюда без задержек. Даже раньше - ведь это южная часть региона. Цветут яблони и вишни. Молодые поросли везде - жаждущие жизни корни деревьев прорастают сквозь зазоры в тротуарной плитке, разрушенные полы в зданиях. Поваленные столбы.

"Потихоньку, год за годом, на наших глазах природа возвращает свои владения, когда-то освоенные человеком", - отмечает Михаил Рубащенко.

Кому-то улочки Солнечного могут показаться декорациями для фильмов не для слабонервных. В пасмурный день чувство заброшенности и отчужденности обостряется. А больше 30 лет назад жизнь здесь била ключом. С этим местом связывали большие надежды и вчерашние школьники, и стратеги в агропромышленном направлении. Есть планы и у современников.

"Отдельные зоны отчуждения и отселения на территории Украины давно были открыты для туристов. Ежегодно эти места наведывают около 60 тыс. человек. Посещение же белорусской части оставалось под запретом. Однако интерес к этим местам сохранялся. Учитывая это, было принято решение организовать для людей информационно-ознакомительные поездки с соблюдением всех мер безопасности", - подчеркивает Петр Николаенко. На данный момент согласованы два оптимальных маршрута, и Солнечный вошел в один из них. Прорабатываются еще несколько вариантов. Первые посетители здесь были еще в декабре 2018 года.

Так называемыми туристическими маршрутами прошли группы из Беларуси, России, Украины, Италии, Польши, Германии. Организуются выезды для целевых (специалистов, проводящих исследования) и общих групп.

Вместе с тем по-прежнему для предотвращения несанкционированного пребывания на территории заповедника действует контрольно-пропускной режим. Въезд разрешен только по специальным пропускам.

За время тура по заповедным землям посетители могут пройти тропами десятилетиями не тронутой человеком природы, не исключено, что кому-то повезет увидеть краснокнижников.

Постепенно в зоны отселения и отчуждения возвращается человек. Но не в качестве хозяина, а как гость или наблюдатель. Впрочем, хозяйская рука здесь чувствуется.

В Пирках подъезжаем к памятнику воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Он хоть сейчас готов к проведению мирного митинга. К слову, на территории заповедника расположено 89 кладбищ, 53 памятника, плит, мемориалов, стел и обелисков. Сотрудники заповедника следят за их сохранностью, ежегодно обновляя и подкрашивая.

По дороге в Пирки - словно возвращение в полесскую глубинку. Стоически выдерживают испытание временем деревянные избы и хатки.

А сразу после контрольно-пропускного пункта - фермерская идиллия. Здесь разместился один из участков по разведению коней - русских тяжеловозов. С 1996 года в заповеднике разводят племенных лошадей этой ценной для сельского хозяйства выносливой породы. Огненно-рыжий молодняк с интересом рассматривает гостей.

В настоящее время Полесский государственный радиационно-экологический заповедник занимает более 216 тыс. га - площадь небольшого европейского государства. В 1988 году он объединил территории Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов - наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС. "Наша первостепенная задача - обеспечить безопасность этих территорий и людей, живущих вокруг, - рассказывает директор заповедника. - А развитие нового направления - организация информационно-ознакомительных поездок - малая часть всего объема задач". Заповедник стал крупнейшей научно-практической площадкой для проведения уникальных исследований по изучению влияния радиации на экосистемы. Некоторые из разработок не имеют аналогов в мире.

В целом Брагинский район заслуженно остается в числе самобытных уголков Беларуси. Много недосказанного хранят стоянки первобытных людей, укрепленные городища, курганы. Край с богатой историей уверен в своем настоящем, строит планы на будущее. Чернобыльский период со всеми трудностями - его часть, которой не отнять. Приняв это, здесь продолжают жить.

Сегодня в разных районах Гомельской области пройдут митинги-реквиемы, благотворительные акции и возложение венков и цветов к мемориалам, посвященным последствиям катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Гомельская область, репортаж, Чернобыль
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Афиша выходного дня - ПАСХА
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3515 BYN 2.347 BYN 2.355 BYN
USD
2.1105 BYN 2.11 BYN 2.115 BYN
RUB
3.2605 BYN 3.255 BYN 3.268 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко встретился с заместителем председателя КНР
Все видео

Фотоновости

Лукашенко призывает к координации действий стран на всем протяжении "Пояса и пути"
Все фото

Инфографика

Запрет на посещение лесов Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки ведется авиационное патрулирование.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин Лукашенко: Китай всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси в любой сфере
Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы
Лукашенко призывает к координации действий стран на всем протяжении "Пояса и пути"
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь и Китай договорились обсудить новые перспективные проекты - Макей
ЕС заявил о приверженности скорейшему завершению переговоров с Беларусью по приоритетам партнерства
Стороны конфликта в Украине поддерживают идею пасхального перемирия - Сайдик
Экономика
Сергей Румас во время посещения Минского тракторного завода Румас: набсовет МТЗ не будет вмешиваться в оперативную деятельность предприятия
Мгновенные платежи для юрлиц в Беларуси будут доступны с 1 июля
Беларусь продолжает взаимодействие с МВФ, новая программа возможна при сближении подходов
Происшествия
Фото из Telegram-канала Следственного комитета Фура врезалась в машину дорожников на М1
Задержан минчанин, вовлекавший девушек в занятие проституцией
В Подмосковье задержали находившегося два года в розыске гомельчанина
Общество
Григорий Шлык. Фото из архива При работе с обращениями граждан необходимо представлять себя на месте заявителя - Шлык
Причастные к нарушениям правил проведения олимпиады по географии уволены - Минобразования
Белорусские военные провели инспекцию воинских частей в Польше
Спорт
Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 tennis photography Виктория Азаренко обыграла 4-ю ракетку мира Каролину Плишкову в 1/8 финала турнира в Штутгарте
В Баку стартует Гран-при "Формулы 1"
Пары полуфиналистов определились на юниорском ЧМ по хоккею
Технологии
ИТ-компания Helmes с центром разработки в Минске награждена Норвежской бизнес-премией
Молодые ученые активно внедряют IT-технологии во все отрасли экономики Беларуси - НАН
ФОТОФАКТ: футуристический QR-коридор в Китае
Культура
Фото из архива Книжные встречи в Мирском замке соберут ведущих издателей
Легендарный балет "Жизель" возвращается на сцену Белорусского музыкального театра
Белорусский музыкальный театр завершит сезон гала-концертом 26 июля
В мире
Си Цзиньпин Си Цзиньпин: необходимо сформировать глобальное партнерство во имя совместного развития и процветания
На Мозамбик обрушился сильнейший шторм в истории страны
В Великобритании на заводе по производству стали произошел взрыв
Калейдоскоп
Фото Pinterest Упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку - видео
Футболист Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"
Китайские исследователи раскрыли тайну адаптации рыбы к глубинам Марианской впадины
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко 25 апреля Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь Пресс-конференция Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег 23 апреля Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Сергей Касперович,
Юрий Миксюк 16 апреля Особенности вступительной кампании - 2019 Пресс-конференция Татьяна Леонова,
Ольга Шишко,
Ольга Князькина 4 апреля Эндокринное здоровье населения Беларуси. Современные методы профилактики и лечения Пресс-конференция Александр Ярошик,
Валерий Уласевич,
Ярослав Павловский 3 апреля Дорожная инфраструктура Минска: ремонт, реконструкция, строительство. Безопасность движения
Газета 7 дней
В сянци как в жизни
Брак по «Дружбе»
Аист и другие неприятности
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия