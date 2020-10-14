Репортаж об источниках тепла, света и жизни многодетных мам-энергетиков из Гомельской области

Легко ли совмещать воспитание детей и работу, находить время для каждого ребенка, хлопот по дому и себя? Многие женщины доказывают на своем примере, что материнство - не помеха собственной реализации. При расстановке приоритетов - это стимул для развития и совершенствования. А детский смех и блеск счастливых глаз - приятный бонус среди насыщенных заботами и хлопотами будней.

От какого источника заряжаются многодетные мамы - работники непростых инженерных специальностей в филиалах РУП "Гомельэнерго"? Счастливые и жизнерадостные, они поделились с корреспондентом БЕЛТА своим опытом, житейской мудростью и светом.

Счастье, умноженное на четыре, в Мозыре

"Повезло, один из моих парней-двойняшек спит - можем поговорить", - с тихим торжеством начинает беседу Светлана Письменная - инженер в Мозырском сельском РЭС, правда, пока в декрете. Ее муж Вячеслав также работает в энергосистеме, поэтому энергии, которая так нужна родителям четырех веселых и любознательных детей, им не занимать.

Эта весна сделала супругам бесценный подарок - у них родились мальчишки-двойняшки Алексей и Валентин. "После рождения первого сына и доченьки мы не решались на большее и не планировали. У мужа только один брат, у меня одна сестра - мы и мечтать не могли о большой семье. Но жизнь распорядилась иначе, и слава Богу", - улыбается она.

Первое чувство, когда на узи узнали, что будет двое, - шок и радость, признается теперь многодетная мама. Вскоре шоковое состояние сменил огромный интерес. "Решили сделать родным сюрприз. Никому не говорили, что малышей будет двое. Животик был относительно небольшой, поэтому интригу сохраняли до последнего. Могу сказать, что сюрприз удался", - смеется она.

Малыши помогли Светлане немного лучше узнать о своем роде. "Сами не знали, что в родне были двойняшки. Потом собрались все вместе, и кто-то из близких вспомнил, что несколько поколений назад было такое чудо у наших родственников", - говорит Светлана.

Сейчас супруги создают летопись своей семьи. С будущим мужем девушка познакомились на работе. Она устроилась на предприятие в 2006 году, Вячеслав уже работал там, только в другой службе. "Давно знали друг друга, лет шесть, наверное, а потом присмотрелись и сошлись. Поженились и жили в общежитии от нашей ТЭЦ", - рассказывает историю создания семьи молодая четырежды мама.

Потом практически друг за другом родились сын Саша и дочка Даша. Первенец Александр уже пошел в первый класс. Скоро ему исполнится 7 лет. Самостоятельный парень, помогает родителям во всем, хорошо учится, увлекается компьютером, конструкторами LEGO.

Дарье - пять с половиной лет. Очень творческая девочка: любит петь песни, танцевать, играть с куклами. Строит свои миры и города. В созданном ею пространстве все общаются между собой. Ходит в старшую группу детского сада, а в следующем году пойдет в школу.

Старшие дети восприняли братиков легко и с любовью. "Очень ждали появления малышей, теперь им не терпится - когда же те начнут ползать и ходить? И все спрашивают: "А когда у нас сестрички еще будут?". Говорю, что еще рановато", - отшучивается счастливая мама.

Леша и Валик, по словам Светланы, тоже уже достаточно самостоятельные парни. С первых дней показали свою индивидуальность и яркие, кардинально разные характеры. Отличаются и внешне - по телосложению и по взгляду. Им уже по пять месяцев. "Конечно, сейчас с ними попроще. Могу на полчаса-час в магазин отлучиться", - смеется Светлана.

Няни в семье Письменных нет. Справляются самостоятельно. И ни слова об усталости. "Для меня дети не обуза, это подарок, поэтому никогда не относилась к ним, как к какой-то тяжести или проблеме. Дети - это счастье, к которому нужно привыкнуть. Со временем появляется гибкий график. Стараюсь воспитывать их самостоятельными. Старший может себе и завтрак приготовить. Захотел кушать - разогреет еду или кашку себе приготовит. И папа очень помогает - и с детьми, и по дому. Все идет своим чередом", - отмечает довольная мама.

После рождения первенца построили квартиру. Сейчас стали на очередь для расширения квадратных метров и улучшения жилищных условий. "Государство и субсидию выдает, и семейным капиталом нам разрешило воспользоваться. Мы даже не рассчитывали на такую поддержку. Хотим свой дом, чтобы деткам было где разогнаться на свежем воздухе", - рассказывает многодетная счастливица.

"Источник вдохновения - в детях. Самая большая мечта - чтобы они не болели. Это самое важное для меня как для мамы. Хочу, чтобы они выросли достойными людьми. Да, они требуют много сил, терпения и энергии, но и компенсируют все многократно своими маленькими достижениями и победами. Это для родителей и награда, и источник энергии", - резюмирует Светлана.

Большое материнское сердце в Гомеле

Елену Анатольевну Точилкину застаем на рабочем месте на Гомельской ТЭЦ-2. Светлые лучезарные глаза, открытая улыбка. По расположению духа и позитивному настрою она - студентка, максимум - молодой специалист. В какой-то мере так и есть. Сейчас обучается на машиниста насосных установок.

Раньше многодетная мама работала в химическом цехе. Поменяла профессию по состоянию здоровья. "Очень благодарна директору филиала "Гомельская ТЭЦ-2" РУП "Гомельэнерго" Юрию Зеновичу-Лешкевичу-Ольпинскому за то, что не оставил без внимания мою просьбу и перевел меня на другой участок. Сейчас учусь и осваиваюсь на новом месте. Все устраивает", - делится Елена Анатольевна.

Разговор плавно переходит от новой должности на работе к почетному статусу многодетной мамы. "Сама я из большой семьи, нас трое у мамы. Поэтому одним ребенком никогда не думала ограничиваться. Да и муж надежный, с таким не страшно троих воспитывать", - отмечает она.

Дети - богатство и гордость Елены Точилкиной, ее продолжение и молодость души. О них она может говорить долго, с теплом и бесконечной любовью.

Старшему Алексею 23 года. Он окончил Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого, магистратуру. Теперь продолжает семейную династию на ТЭЦ-2 и проходит медкомиссию для армии. "Он, как и папа, очень увлекается спортом. Наш папа Станислав Петрович очень любит хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, теннис, бильярд. Во всех спортивных соревнованиях, которые проводятся на ТЭЦ-2, участвует. Сын с ним всегда по многим вопросам советуется. А теперь и я во время обучения у сына консультируюсь", - улыбается женщина.

Алексей за свои средства благоустраивает новую квартиру, в которую планирует переселиться после службы в армии. По слова Елены Точилкиной, у семьи не хватало квадратных метров жилья по нормативу, поэтому по программе поддержки многодетных семей построили двухкомнатную квартиру.

Средняя дочь Ксения учится на втором курсе физического факультета Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины. Ей 18. Она активистка, культорг, участвует в подготовке всех музыкальных мероприятий в университете. А младшая, 12-летняя Полина, учится в школе в 7 классе. Милая и скромная, занимается в музыкальной школе по классу фортепиано.

Обязательный ритуал каждого вечера - совместный семейный ужин. "Зачастую собираемся вместе очень поздно, когда Ксения возвращается со всех своих репетиций, а мы с младшей заканчиваем повторение уроков. Обсуждаем, у кого что случилось, кто куда идет, у кого любовь. Нет у нас секретов друг от друга", - рассказывает мама.

Любимое занятие Точилкиных - прогулки на велосипедах. "Все лето проездили на наших двухколесных. На машине выезжаем на берег Днепра отдохнуть и порыбачить. Всем семейством периодически совершаем тур выходного дня, ездим в санаторий "Василек" Гомельских тепловых сетей", - делится Елена Анатольевна.

У всех членов семьи разносторонние интересы, но объединяет их одно - очень дружные, всегда готовы выслушать друг друга и помочь. "Нам повезло. У нас никто не привередничает ни в еде, ни в чем. Конечно, чем больше вкусняшек на столе, тем лучше. Всегда съедается все подчистую. Лучшая реклама кулинарному изделию, когда кто-то первый потянулся за кусочком. У нас все блюда - любимые, нелюбимых просто нет. Всем всего хватает", - говорит мама троих детей.

В суете будней Елена Анатольевна успевает выкраивать для себя, как она выражается, десятиминутки. Ее личное время - 10 минут утром, 10 минут в обед и 10 минут вечером. "Этого вполне хватает на себя. А вот расслабляюсь телом и душой на даче. У меня есть хобби - очень люблю цветы. Посадила их так много! Пруд сделала, запустили туда карасиков - любуюсь теперь", - улыбается хозяюшка.

Никакого рецепта или химической формулы у крепкой, любящей семьи нет. "Просто нужно беззаветно, всей душой любить детей. Тогда все успеешь, все для них сделаешь. Я всегда за детей, всегда на их стороне. Терпение, мудрость и любовь - в этом материнская сила", - подчеркивает Елена Точилкина.

Родное предприятие всегда поможет

Всего в разных филиалах РУП "Гомельэнерго" трудится более 100 многодетных мам. Это представители самых разных профессий. Для женщин, которые кроме работы посвящают свою жизнь воспитанию детей, предусмотрена специальная поддержка. Это, например, выплаты материальной помощи ко Дню матери. По коллективному договору также предусмотрена возможность маме или другому опекуну, воспитывающим двух и более детей в возрасте до 16 лет, брать один дополнительный выходной в месяц с частичным сохранением зарплаты.

Здесь всегда уделяют внимание оздоровлению детей энергетиков, не остаются они без подарков к разным праздникам, при подготовке к новому учебному году. "Хочется пожелать всем мамам здоровья, мудрости и терпения. Пусть всегда в их глазах сохраняется тепло и свет", - пожелала пресс-секретарь предприятия Ксения Шапорова в День матери.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

фото из архива героинь,

БЕЛТА.-0-