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РЕПОРТАЖ: Одинаковых ЧС не бывает. Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Регионы 26.07.2019 | 18:31

С момента образования в Беларуси пожарной службы прошло уже 166 лет. За это время круг обязанностей огнеборцев стал значительно шире: они готовы противостоять практическим любым чрезвычайным ситуациям. Сотрудники МЧС на посту в любое время дня и ночи, постоянно совершенствуют свое мастерство, обмениваются опытом с зарубежными коллегами. Например, брестские спасатели и работники государственной пожарной службы из Люблинского воеводства Польши провели сегодня совместные тактико-специальные учения, за которыми понаблюдали корреспонденты БЕЛТА.

Отношения брестских спасателей с польскими коллегами из партнерских переросли в дружеские. На протяжении нескольких лет они участвуют в программах трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина", реализовали семь проектов на общую сумму более 3 млн евро. Сейчас Брестское и Гродненское областные управления МЧС совместно с Люблинским и Подляским воеводствами работают над еще одним крупным проектом - "Безопасность на трансграничной белорусско-польской территории. Укрепление потенциала пожарных и спасательных служб". Его общий бюджет составляет 4,5 млн евро, из которых более 4 млн евро - грант ЕС.

Деньги предназначаются для нескольких целей. Одна из них - проведение в приграничье пяти учений, на территории каждой из сторон. "Чрезвычайные происшествия не знают границ. Они могут быть природного и техногенного характера, иметь серьезные последствия. Чтобы оперативно противостоять им, мы планируем совместные действия. Это позволяет четко выработать взаимодействие при ЧС", - поясняет начальник центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС Николай Кузьмицкий.

Для проведения учения на этот раз был выбран район ж/д станции Брест-Северный. По легенде, пассажирский автобус столкнулся с железнодорожным составом. Помощь спасателей потребовалась не только пострадавшим людям. В результате аварии оказалась поврежденной одна из цистерн и произошла утечка опасного химического вещества, последствия которой необходимо было оперативно ликвидировать. В отработке такого сценария возможной ЧС участвовали 50 человек, задействовали 13 единиц техники.

Александр Кондрасюк уже в старших классах школы знал, что будет работать в МЧС. С первого раза поступить в вуз не получилось. Молодой человек не отчаялся и подал документы на профильное отделение в Солигорском горно-химическом колледже, а после его окончания отучился в Гомельском инженерном институте МЧС. В пожарной аварийно-спасательной части №1 Брестского ГОЧС трудится семь лет.

"Конечно, интересно поучаствовать в международных учениях, посмотреть на опыт польских коллег, сравнить уровень подготовки", - говорит прапорщик. При ДПТ ему приходилось работать не раз, но случаев с участием автобуса и железнодорожного транспорта в практике не было. "Чаще всего наша помощь нужна в авариях с легковыми автомобилями. На пожаре примерно знаешь расположение помещений, что может где-то находиться человек. При ДТП ты постоянно видишь пострадавшего, контактируешь с ним. Это сложнее психологически: хочется поскорее его освободить, передать медикам", - отмечает Александр Кондрасюк.

По его словам, несмотря на то, что спасатели экипированы от и до, они и сами ни на секунду не должны забывать о безопасности. Зачастую операции проводятся в условиях плохой видимости, на высоте. "Надо быть постоянно начеку, смотреть вокруг себя на 360 градусов, оценивать обстановку. При тушении гаражей и подвалов есть риск упасть в смотровые ямы. Если здание серьезно пострадало от огня, в любой момент сверху что-то может упасть", - приводит примеры пожарный.

Не исключение и ситуация, когда покореженный автобус лежит на боку. Чтобы оценить обстановку, спасатели провели разведку и только затем приступили к деблокировке людей из салона. Для этого демонтировали вентиляционные люки, лобовое стекло. Экстренную помощь пострадавшим оказывали медики МЧС, бригады скорой помощи. На проведение этой непростой спасательной операции брестчанам и их коллегам из Люблинского воеводства потребовалось около получаса.

Примерно столько же времени понадобилось на ликвидацию последствий инсценированной утечки опасного вещества. В этом районе работали сотрудники химической защиты. Часть из них занималась заделыванием пробоины, использовав для герметизации цистерны специальный бандаж, вторая часть белорусско-польского спасательного десанта локализовала границы опасной зоны. Подспорьем в этом деле был пожарный поезд БЖД, обеспечивший необходимыми объемами воды. В завершение железнодорожники поставили на колею сошедший с рельсов грузовой вагон.

Для отработки ЧС на железной дороге Брест был выбран в первую очередь потому, что является крупным транспортным узлом, где велик риск аварий. "Учение станет дополнительной тренировкой оперативности реагирования и действий в непредвиденных ситуациях. Времени на подготовку совместных действий с поляками не было. Они пересекли границу и буквально сразу включились в ликвидацию имитируемых происшествий. Каких-то языковых барьеров, других проблем не возникло", - рассказывает начальник управления Брестского областного МЧС Олег Лашко.

Во время учений стороны отработали алгоритм необходимых действий, включая пересечение границы, прибытие на место происшествия и его устранение. "Проект позволяет усовершенствовать наши действия при ликвидации ЧС в приграничных территориях. Мы встречаемся и вместе учимся противостоять вызовам на еще более высоком уровне. Сегодня мы увидели, что независимо от того, на чьей стороне произошла авария, наши службы совместно готовы к ее устранению", - подчеркивает заместитель коменданта государственной пожарной службы Подляского воеводства Анджей Соболевски.

В следующий раз именно на территории Подляского воеводства пройдут подобные учения. С белорусской стороны в них примут участие сотрудники Гродненского областного управления МЧС.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Брест, МЧС, Польша, репортаж, учения
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