РЕПОРТАЖ: Огненная деревня: память жертв фашизма почтили в Шкленниково

Трагическую годовщину отметили в деревне Шкленниково, повторившей судьбу Хатыни. Ровно 76 лет назад здесь, как и во многих других деревнях Мядельского района и Беларуси в целом, произошла страшная трагедия - фашисты зверски расправились над людьми. На обелиске в центре деревни, которая после войны была восстановлена, скорбный список из 15 человек. О каждом них сегодня вспомнили на траурном митинге-реквиеме.

Уже несколько лет подряд именно в этот день у обелиска собираются местные жители, родственники погибших, школьники, а также представители местной власти. Собираются, чтобы почтить память невинных жертв фашизма. И, конечно же, самым трогательным и волнующим бывает момент встречи с оставшимися в живых очевидцами, теми, кто помнит трагедию. Их, к сожалению, с каждым годом становится все меньше...

Сентябрьский день солнечный и красивый. А юная ведущая не сдерживает слез, читая текст с подробным описанием событий того рокового дня. Тогда, в 1943-м, утром из Княгинина в сторону лесной партизанской деревушки Шкленниково двинулась колонна фашистов и полицейских. Узнав об этом, люди начали разбегаться и прятаться в болотах. Но сделать это смогли не все. В домах остались старики, инвалиды, дети. Немощных людей расстреливали из автоматов - кого на месте, кого сгоняли в сараи и там убивали. Христина Малько, которая с детских лет была инвалидом, спряталась под печь. Но это ее не уберегло от смерти... Адама Гришкевича прошили автоматной очередью, а потом подожгли...

Живые очевидцы той жуткой трагедии, которые пришли на митинг, плачут, как будто это случилось вчера. Для них это нескончаемая боль. Владиславе Михайловне Берняк из соседней деревни Мацки сейчас больше 80 лет. Она ежегодно в этот день, не глядя на погоду и состояние здоровья, приходит сюда, где ее бабушку сожгли заживо. Она поджигает свечи и кладет охапку хризантем к подножию обелиска. Владислава Михайловна выступила на митинге и со слезами на глазах рассказала жуткие подробности трагедии. Она хорошо помнит красное зарево в небе над лесом у Шкленниково, которое пылало несколько дней.

Уже после официальной части мероприятия журналисты просят ее рассказать побольше о том дне. Владислава Михайловна вспоминает: когда пепелище остыло, один из родственников погибших пришел и собрал останки убиенных, чтобы захоронить их в одном месте. Сейчас здесь возвышается обелиск.

От ее рассказов на глазах у молодежи слезы.

Татьяна Михайловна Чернявская - жительница Шкленниково. Она была совсем маленькой, ее рассказы во многом со слов мамы. Вместе с другими их с матерью угнали в Германию, откуда вернулась в 1945-м. Испытали все тяготы военного лихолетья, живя вначале в землянках. Прошло время, прежде чем все восстановилась и деревня вновь зажила мирной жизнью.

Липа, которая сейчас возвышается посреди деревни Шкленниково, - единственное, что уцелело. Все 58 дворов, хозпостройки сгорели дотла.

Олимпиада Николаевна Чернявская родом из другой деревни, но многое может рассказать про партизан, которым помогали ее родные.

Участники народного фольклорно-этнографического коллектива "Вузлянка" - люди немолодые и не понаслышке знают о военной трагедии, которая затронула многие деревни Мядельского района. Поэтому их душевное исполнение песен военных лет органично вписалось в царившую у обелиска атмосферу.

Председатель Сватковского сельсовета Наталья Колбун рассказывает о том, что в эти дни в Мядельском районе проходит череда траурных мероприятий, приуроченных к сожжению деревень.

По словам председателя Мядельского райисполкома Анатолия Войнилко, в районе свято чтят память о героях и жертвах войны. Всего здесь во время ВОВ фашистские каратели сожгли 68 деревень, из которых 63 были полностью уничтожены, погибли 183 человека. В скорбном списке уничтоженных деревень наряду со Шкленниково - Занарочь, Старые Габы, Стаховцы, Черемшицы, Нагавки, Охобни.

27 сентября была также сожжена деревня Брусы. Мядельский райисполком и Сватковский сельсовет здесь также организовали митинг-реквием.

Пусть никогда не повторится трагедия войны на белорусской земле!

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-