ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 сентября 2019
Минск Ясно +9°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:14 Сергей Румас ознакомился с производственным комплексом "Машхимпрома" Экономика
21:00 РЕПОРТАЖ: Огненная деревня: память жертв фашизма почтили в Шкленниково Регионы
20:38 Прыгунья в высоту Карина Демидик вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
20:16 Уголовное дело о покушении на убийство жительницы Наровлянского района передано в облсуд Происшествия
19:52 Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Калейдоскоп
19:49 В Минске лжегазовики продают датчики загазованности и задымления Регионы
19:26 Прыгунья с шестом Ирина Жук квалифицировалась в финал чемпионата мира по легкой атлетике Спорт
19:14 Белорусская метательница молота Елена Соболева вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
19:12 Открытый диалог молодых аграриев с экспертами состоится на форуме в Воложинском районе Регионы
19:01 Троллейбусы и остановочные пункты по маршруту №9 оборудуют навигационной системой "Крокi на гукi" Регионы
19:01 Неизвестное видео с Аллой Пугачевой опубликовал Игорь Николаев Калейдоскоп
18:53 В Бресте таксисты и сотрудники ГАИ убрали с проезжей части пьяного пешехода Происшествия
18:51 Петришенко примет участие в заседании Совета ЕЭК в Ереване Экономика
18:44 Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Россией в январе-июле вырос на 3,6% Экономика
18:34 Техника гомельских машиностроителей поставляется почти в 30 стран Регионы
18:21 Метательница молота Анна Малыщик вышла в финал ЧМ по легкой атлетике Спорт
17:42 Беларусь и Россия поэтапно перейдут на электронные ветсертификаты во взаимной торговле Экономика
17:33 Мужская сборная Беларуси заняла второе место в командном зачете ЧМ по тяжелой атлетике Спорт
17:22 На комбинате в Добрушском районе обрушилась конструкция Происшествия
17:20 Правительство утвердило специфические санэпидтребования к санаториям и детским лагерям Общество
17:10 Карточки MasterCard могут не работать в Беларуси ночью 28 сентября Общество
16:53 Впервые в Беларуси вручат международную архитектурную премию имени Лазаря Хидекеля Культура
16:48 Спасатели подорвали водонапорную башню в Орше Происшествия
16:47 Максим Воробей и Динара Алимбекова выиграли спринтерские гонки на чемпионате Беларуси по летнему биатлону Спорт
16:45 Минфин готовит новый проект указа с отвязкой госпошлины от техосмотра и платой по месяцам Общество
16:45 Правительство определило порядок регистрации проектов трансграничного сотрудничества Экономика
16:39 Известный пианист Борис Березовский выступит на фестивале в Минске 3 октября Афиша
16:34 Оркестр Михаила Финберга проведет 28 сентября фестиваль искусств в Мстиславле Афиша
16:30 Музыканты-виртуозы из четырех стран исполнят мировую классику на фестивале Башмета 4 октября Культура
16:12 В Гомеле выделили Br2 млн допсредств на инженерные сети в районе застройки Романовичи Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
27 сентября 2019, 21:00

РЕПОРТАЖ: Огненная деревня: память жертв фашизма почтили в Шкленниково

Трагическую годовщину отметили в деревне Шкленниково, повторившей судьбу Хатыни. Ровно 76 лет назад здесь, как и во многих других деревнях Мядельского района и Беларуси в целом, произошла страшная трагедия - фашисты зверски расправились над людьми. На обелиске в центре деревни, которая после войны была восстановлена, скорбный список из 15 человек. О каждом них сегодня вспомнили на траурном митинге-реквиеме.

Уже несколько лет подряд именно в этот день у обелиска собираются местные жители, родственники погибших, школьники, а также представители местной власти. Собираются, чтобы почтить память невинных жертв фашизма. И, конечно же, самым трогательным и волнующим бывает момент встречи с оставшимися в живых очевидцами, теми, кто помнит трагедию. Их, к сожалению, с каждым годом становится все меньше...

Сентябрьский день солнечный и красивый. А юная ведущая не сдерживает слез, читая текст с подробным описанием событий того рокового дня. Тогда, в 1943-м, утром из Княгинина в сторону лесной партизанской деревушки Шкленниково двинулась колонна фашистов и полицейских. Узнав об этом, люди начали разбегаться и прятаться в болотах. Но сделать это смогли не все. В домах остались старики, инвалиды, дети. Немощных людей расстреливали из автоматов - кого на месте, кого сгоняли в сараи и там убивали. Христина Малько, которая с детских лет была инвалидом, спряталась под печь. Но это ее не уберегло от смерти... Адама Гришкевича прошили автоматной очередью, а потом подожгли...

Живые очевидцы той жуткой трагедии, которые пришли на митинг, плачут, как будто это случилось вчера. Для них это нескончаемая боль. Владиславе Михайловне Берняк из соседней деревни Мацки сейчас больше 80 лет. Она ежегодно в этот день, не глядя на погоду и состояние здоровья, приходит сюда, где ее бабушку сожгли заживо. Она поджигает свечи и кладет охапку хризантем к подножию обелиска. Владислава Михайловна выступила на митинге и со слезами на глазах рассказала жуткие подробности трагедии. Она хорошо помнит красное зарево в небе над лесом у Шкленниково, которое пылало несколько дней.

Уже после официальной части мероприятия журналисты просят ее рассказать побольше о том дне. Владислава Михайловна вспоминает: когда пепелище остыло, один из родственников погибших пришел и собрал останки убиенных, чтобы захоронить их в одном месте. Сейчас здесь возвышается обелиск.

От ее рассказов на глазах у молодежи слезы.

Татьяна Михайловна Чернявская - жительница Шкленниково. Она была совсем маленькой, ее рассказы во многом со слов мамы. Вместе с другими их с матерью угнали в Германию, откуда вернулась в 1945-м. Испытали все тяготы военного лихолетья, живя вначале в землянках. Прошло время, прежде чем все восстановилась и деревня вновь зажила мирной жизнью.

Липа, которая сейчас возвышается посреди деревни Шкленниково, - единственное, что уцелело. Все 58 дворов, хозпостройки сгорели дотла.

Олимпиада Николаевна Чернявская родом из другой деревни, но многое может рассказать про партизан, которым помогали ее родные.

Участники народного фольклорно-этнографического коллектива "Вузлянка" - люди немолодые и не понаслышке знают о военной трагедии, которая затронула многие деревни Мядельского района. Поэтому их душевное исполнение песен военных лет органично вписалось в царившую у обелиска атмосферу.

Председатель Сватковского сельсовета Наталья Колбун рассказывает о том, что в эти дни в Мядельском районе проходит череда траурных мероприятий, приуроченных к сожжению деревень.

По словам председателя Мядельского райисполкома Анатолия Войнилко, в районе свято чтят память о героях и жертвах войны. Всего здесь во время ВОВ фашистские каратели сожгли 68 деревень, из которых 63 были полностью уничтожены, погибли 183 человека. В скорбном списке уничтоженных деревень наряду со Шкленниково - Занарочь, Старые Габы, Стаховцы, Черемшицы, Нагавки, Охобни.

27 сентября была также сожжена деревня Брусы. Мядельский райисполком и Сватковский сельсовет здесь также организовали митинг-реквием.

Пусть никогда не повторится трагедия войны на белорусской земле!

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

Теги
ВОВ Минская область репортаж
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минске лжегазовики продают датчики загазованности и задымления
Фото из архива Открытый диалог молодых аграриев с экспертами состоится на форуме в Воложинском районе
Фото из архива Троллейбусы и остановочные пункты по маршруту №9 оборудуют навигационной системой "Крокi на гукi"
Фото из архива Техника гомельских машиностроителей поставляется почти в 30 стран
Фото из архива В Гомеле выделили Br2 млн допсредств на инженерные сети в районе застройки Романовичи
Выпускница Академии МВД Карина Рощина. Фото из архива День открытых дверей пройдет в Академии МВД 28 сентября
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Лукашенко о производителе косметики "Витэкс": образец того бизнеса, который нужен в Беларуси
Сергей Румас ознакомился с производственным комплексом "Машхимпрома"
Минфин готовит новый проект указа с отвязкой госпошлины от техосмотра и платой по месяцам
Беларусь впервые широко представлена на выставке в Дубае
Топ-новости
Лукашенко пообещал полностью перейти на отечественные косметические средства
Лидирующая роль Беларуси по борьбе с торговлей людьми отмечена на полях Генассамблеи ООН
Компания А1 и футбольный клуб "Юниор" создали уникальный спортивный бренд "А1 Юниор"
"Мечтал свозить дочку к морю!" Строитель из поселка Свислочь выиграл 100 000 рублей
Правительство утвердило специфические санэпидтребования к санаториям и детским лагерям
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября
РЕПОРТАЖ: Как косметическая индустрия Беларуси преображается сама и преображает других
Ночные заморозки ожидаются на востоке Беларуси 28 сентября
Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира Эшли Барти и вышла в финал турнира в Ухани
Установки ВИЭ в Беларуси будут создаваться с использованием только нового оборудования - Минэнерго
Турчин обсудил с руководством казахстанского "Агромашхолдинга" развитие кооперации с "Гомсельмашем"
РЕПОРТАЖ: Огненная деревня: память жертв фашизма почтили в Шкленниково
Правительство определило порядок регистрации проектов трансграничного сотрудничества
Милиция будет сопровождать переписчиков по "неблагополучным адресам"
Премьер-министр Пакистана планирует посетить Беларусь до конца года
Афиша
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.