РЕПОРТАЖ: От белорусских промыслов до стимпанка: чем живет Могилевский экономический профессионально-технический колледж

Вышиванки, разнообразные сувениры и изделия из лозы, пейзажи, портреты и натюрморты... Все это и не только создают учащиеся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа вместе со своими педагогами. А самое главное - здесь готовят квалифицированные кадры: будущих швей, специалистов в сфере графического дизайна, программистов, логистов и многих других. Кроме этого, в колледже работают с теми, чьи физические возможности немного отличаются от обычных. По результатам деятельности за 2019 год могилевский колледж стал одним из лучших в Беларуси в сфере профтехобучения. Корреспонденты БЕЛТА отправились узнать, в чем же кроется секрет успеха этого учреждения образования.

Немного о победах

"По итогам работы за прошлый год нам вручили высокую награду - грамоту Министерства образования. Это говорит о том, что колледж двигается в правильном направлении. Мы проводим большую работу - стараемся дать детям не только будущую профессию, но и дополнительные навыки, которые они смогут применять в жизни. Наши педагоги постоянно растут и развиваются. Вместе с детьми они участвуют в разнообразных конкурсах: от прикладного искусства до разработки стартапов. А секрет всех наших заслуг и наград - это люди, на которых в колледже все держится", - поделился директор учебного заведения Олег Баханович.

Для Могилевского экономического профессионально-технического колледжа быть лучшим - совсем не в новинку. 21 год подряд учреждение под руководством Олега Бахановича становилось лучшим в городе и области. В 2017 и 2019 годах колледж был в числе лидеров среди учреждений образования профессионально-технической направленности в Беларуси. Как поделился Олег Баханович, 2019 год был богат на неожиданные награды.

"В прошлом году наш колледж получил Гран-при республиканского конкурса "АРТ-вакацыi - 2019" за творческие достижения. А ведь мы, по идее, не творческое учреждение. Хотя это - как посмотреть. Ребята делают огромное количество разнообразных сувениров, все памятные подарки от Могилевской области для гостей - наших рук дело. А к Новому году в мастерских было создано около 5 тыс. тематических подарков и сувениров. За 2019 год учащиеся вместе с педагогами завоевали около 200 дипломов. И все это - победы в творческих конкурсах всех уровней", - поделился директор.

Успех кроется в людях

Коллектив колледжа - это почти 360 человек. На данный момент здесь обучаются более 1300 ребят из разных районов Могилевской области.

Когда проходишь по коридорам учебного заведения, невольно удивляешься. На стенах и стендах - огромное количество дипломов и наград, коллекция творческих работ учащихся (говорят, выставка часто обновляется). Тут же и Доска почета, на которой скоро закончится место. Татьяна Красуцкая, заместитель директора по учебно-производственной работе, смеется, что в корпусе есть еще парочка свободных стен для фотографий. Говорит, на пару лет точно хватит.

"Мы гордимся нашими учащимися. Потому что их успех - это и наш успех как педагогов. Это мотивирует и помогает нам развиваться вместе с ними. А чтобы было не скучно, мы все вместе, в том числе с директором, стараемся внедрять что-то новое. Всегда поддерживаем начинания как ребят, так и педагогов. Можно сказать, что в колледже постоянно идет диалог между учителем и учеником. Потому что умение слышать и прислушиваться - одно из важных в педагогической сфере", - поделилась Татьяна Красуцкая.

Данута Чех-Астрашевская - педагог дополнительного образования, на занятия к которому приходят многие ребята. Женщина призналась, что в мастерской частенько не хватает места для всех желающих. Во время нашего визита в помещении было хоть и тихо, но оживленно. Кто-то готовил витрину к конкурсу, кто-то украшал блокноты в стиле стимпанк, компания ребят клеила из бумаги объемных зверей (в будущем это станет дизайнерской упаковкой корма для животных).

"Мы стремимся разнообразить работу с детьми. Кому-то основная учеба дается легче, кому-то - чуть тяжелее. Стараемся развлекать, учить и пробовать что-то новое. У нас работают с разнообразными материалами: от соломки до бывшего в употреблении пластика и часовых механизмов, - поделилась педагог. - Откуда берутся идеи? Это большая коллективная работа. Что-то придумываем сами, что-то находим в интернете, иногда нам подсказывают другие педагоги и даже директор. Часто участвуем в конкурсах, потому что победы - отличный стимул и признание трудов. А для детей важно, чтобы их творчество, их проект или продукт увидели другие".

Опору и поддержку в работе Данута Чех-Асташевская нашла не только в коллегах, но и в своем супруге Михаиле, который тоже работает в колледже.

"Преподаю все: от русского языка и литературы до истории стилей, дизайна и причесок, помогаю жене с разработкой и описанием проектов. Причем мы стараемся связать творчество со всеми сферами жизни. И пока это у нас успешно получается: много побед, много дипломов. Знаете, так приятно смотреть на наших учеников, когда их работу признают и дают высокую оценку. От этого идей становится еще больше. И они делятся этим с нами. Наверное, в такой взаимосвязи и кроется успешная работа педагога и учебного заведения", - рассказал Михаил.

Мария Репич уже 20 лет учит детей делать разнообразные панно и аппликации на ткани по мотивам природы Беларуси. В ее кабинете создаются сувенирные карты и белорусская символика. Основные материалы - лен и соломка. Тут учатся не только клеить. Нужно придумать сюжет, разработать схему и лекало каждого, даже самого маленького элемента.

Лариса Позднякова и Татьяна Винникова учат девушек нужной во все времена профессии - они готовят швей.

"Время идет, мода меняется, а необходимость создавать вещи остается. Потому наши выпускницы всегда востребованы на рынке труда. Часто приходят обучаться девочки с ослабленными физическими возможностями. Им сложно конкурировать со здоровыми людьми и, может быть, они никогда не будут работать по профессии. Но у них есть базовый навык, который они смогут использовать в жизни. Что-то сделать для себя или пошить что-то для знакомых. А можно и подзаработать немного", - поделилась Лариса Позднякова.

Ольга Игнатович - швея-вышивальщица. Девушка приехала на учебу в Могилев из Белыничского района. Закончила колледж и осталась здесь работать. На вооружении у Ольги - целая вышивальная установка. Именно здесь она создает вышиванки с белорусским национальным орнаментом. Ольга поделилась, что создать одну вышивку не так-то просто, как это может показаться на первый взгляд. Сначала нужно сделать будущий узор в специальной компьютерной программе. Одно неверное движение - и картинка не получится. А уже после этого к вышивке приступает машина, за которой нужен глаз да глаз.

Преподаватели швейного искусства уверены, что в эффективной работе важен индивидуальный подход к каждому человеку. "Мы все разные. Кто-то может вовремя собраться и сесть за работу, а кого-то иногда и уговаривать нужно. Но хорошее отношение, умение выслушать и поддержать, дать совет, если он необходим - все это создает атмосферу, в которой не только приятно находится, но и хочется работать ", - рассказала Татьяна Винникова.

Колледж, открытый для всех

Администрация и педагогический состав могилевского колледжа особое внимание уделяют адаптации людей с ограниченными возможностями. Дистанционное обучение и специальные программы, возможность попробовать свои силы в творчестве - здесь у каждого есть шанс проявить себя.

"Вся наша деятельность направлена на то, чтобы не только дать людям с инвалидностью возможность быть в обществе, но и помочь им адаптироваться, - отметил Олег Баханович. - Мы учитываем и то, что кому-то сложно долго сидеть или ходить. Вместе подбираем занятия так, чтобы не нагружать организм сверх нормы. А для некоторых ребят полезно развивать мелкую моторику - врачи советуют. Все это учитывается и в работе, и в обучении. Мы максимально трудоустраиваем наших выпускников. Многие из ребят сменили статус выпускника на сотрудника колледжа. Никогда не бросаем тех, кому мы нужны".

Одним из таких примеров стала художница Зоя Ракузова. Девушка - глухонемая. Когда-то она училась в колледже, теперь здесь работает - пишет картины на заказ. Улыбчивую Зою в Могилеве знают многие. В музеях города уже дважды проходили ее персональные выставки. Вместе с девушкой над картинами в колледже трудится Олеся Горяная, у которой тоже есть проблемы со слухом и речью. Художниц мы застали работающими над серией картин "Ангелочки". Они объяснили, что это - будущие подарки для детей от Белорусского детского фонда.

От прекрасного - к царице наук

Пока в мастерских колледжа кипит работа, в кабинетах полным ходом идет образовательный процесс. Мы попали на урок к преподавательнице математики Ольге Филипенко. В 2019 году молодой педагог стала автором учебного пособия по математике для профессионально-технических и среднеспециальных учебных заведений. И этот учебник - еще одно достижение преподавателей колледжа.

"Еще будучи аспиранткой я столкнулась с тем, что в Беларуси нет учебного пособия по математике, адаптированного для профессионально-технических и среднеспециальных учреждений образования. Мы пользовались книгами, которые рассчитаны на 10-11-й классы средней школы. А это не совсем правильно. Так появилась идея создать свой учебник", - рассказала автор книги.

Работа над учебником заняла три года. В колледже Ольга рассказала о своей работе, когда книга была уже почти закончена. Говорит, для всех это стало сюрпризом. "Конечно, хочется и дальше развиваться в этом русле. Ведь это работа на перспективу - потом и мне, и коллегам будет легче. Не нужно перед уроками прорабатывать тему, думать, как бы это ее детям преподнести. Надеюсь, мой учебник найдет отклик у педагогов. А в планах пока - продолжить работу над пособием", - поделилась преподавательница.

Дальше - больше

"Работа нашего колледжа в первую очередь направлена на людей. Мы создаем для них все условия, будь то педагог или учащийся. Стараемся к каждому найти подход. Человеческое отношение, взаимоуважение, умение поддержать и направить - наверное, это и есть секрет успешной работы. Самое главное достижение колледжа - наши выпускники трудоустроены, адаптированы к жизни и уверены в себе, - рассказал Олег Баханович. - Дипломы и высокие оценки нашей деятельности говорят о том, что мы идем правильной дорогой. И останавливаться нельзя. Впереди ждут новые вершины, новые идеи и новые наборы учащихся, вместе с которыми будем продолжать расти".

Немного цифр

По данным на 1 января, в учреждении образования "Могилевский государственный экономический профессионально-технический колледж" обучаются 1310 человек, в том числе на уровне ССО - 429, из них 103 - на заочной форме обучения. Из общего числа обучающихся 102 человека - дети-сироты, 135 учащихся - с особенностями психофизического развития, в том числе 34 - дети-инвалиды.

За 2019 год выпущены 537 молодых специалистов. Все выпускники трудоустроены.

В текущем учебном году в УО "МГЭПТК" реализуется экспериментальный проект "Апробация технологий дистанционного обучения лиц с особенностями психофизического развития в учреждениях профессионально-технического образования". В группе восемь человек: от 18 до 40 лет с разными физическими возможностями. Для занятий были разработаны индивидуальные планы и методики. Это игры, презентации, творческие задания и многое другое. Полученная квалификация позволит выпускникам работать удаленно: обрабатывать разнообразную информацию, работать с электронными таблицами, текстовыми процессорами и графическими программами, обеспечивать полноценное функционирование компьютерной системы.

Результатом работы колледжа является занесение УО "МГЭПТК" на областную Доску почета 13 лет подряд, с 2006 по 2018 год, как лучшего учреждения образования и науки Могилевской области.

С 1998 по 2019 годы колледж является бессменным победителем областных и городских соревнований среди профессионально-технических учреждений образования.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-