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РЕПОРТАЖ: От маленькой инициативы к большой пользе: как КОТОС помогает минчанам в благоустройстве

Регионы 17.05.2019 | 15:22

Ухоженный двор с зеленой зоной и детскими площадками и чистый подъезд - мечта любого жителя многоквартирного дома. Но если одни ждут, когда эти мечты исполнят волшебники из ЖЭСа, то другие берут дело в свои руки, присоединяясь к активистам коллегиального органа территориального общественного самоуправления (КОТОС). В Минске таких команд насчитывается около 130, и уже три года подряд в числе лидеров среди них КОТОС-59 Советского района. Во многом это заслуга его председателя Владимира Устиновича, который, переехав в новый дом на Логойском тракте около 8 лет назад, не остался в стороне от проблем жильцов многоэтажки. В итоге от благоустройства одного двора он перешел к решению вопросов микрорайона. Корреспондент БЕЛТА узнала, как ему удалось собрать крепкую команду единомышленников и объединить жильцов ради общего дела.

Встречаемся с Владимиром Устиновичем и его правой рукой Верой Прокопчик в офисе КОТОСа. Небольшое помещение по улице Мележа, 4 практически никогда не пустует. Здесь регулярно проводят планерки и собрания активистов, организуют встречи и заседания жильцов. Каждый четвертый вторник месяца ведет прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Алексей Сокол, а в первый понедельник месяца жители района здесь могут обратиться к депутату Мингорсовета Владимиру Стриженку. На встречах присутствует и председатель КОТОС-59, иногда выступая в роли третейского судьи, советчика и инициатора решения вопросов.

Недавно, например, жильцам помогли разрешить конфликтную ситуацию с местным гипермаркетом. Фуры с продуктами мешали доступу к жилым домам и нарушали местную инфраструктуру. Стороны договорились о том, что теперь к магазинам большегрузы будут подъезжать реже, а торговый объект поможет облагородить территорию.

Телефон Владимира не смолкает даже ночью. Такой ажиотаж объясняется не только доверием к нему и ответственным отношением активиста, но и довольно обширной территорией КОТОС-59, которая простирается от улиц Широкой и Я.Коласа до улицы Восточной и Логойского тракта. На этой территории разместилось около 110 домов, в которых проживает более 12 тыс. человек. Большинство многоэтажек старой застройки, а около 60% населения - пенсионеры, которым в одиночку трудно справиться с многочисленными вопросами.

Во время нашей встречи к Владимиру Устиновичу заглядывает заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением ЖКХ Советского района Светлана Сивцова. "Когда жители знают, что напрямую можно обратиться к активистам из местного самоуправления, проблему решить проще и быстрее, уменьшаются потоки граждан на приемах у местной администрации. Ведь у председателей КОТОСов уже наработаны связи с ЖЭСами, руководителями предприятий, учреждениями образования, здравоохранения и другими инстанциями, поэтому любые вопросы оперативно найдут своего адресата и не останутся без контроля", - объясняет Светлана Сивцова.

Простой пример такой командной работы - ремонт асфальта во дворах. Обычно, когда жилец видит яму, которую с трудом преодолевают машины, он обращается в службу 115. Но решение может последовать не сразу. Через председателя КОТОСа обращение запускается в работу быстрее.

В складском помещении КОТОСа хранится рабочий инвентарь, приобретенный на премии Мингорисполкома, полученные за призовые места в смотрах-конкурсах. Есть профессиональное оборудование для ремонта и обслуживания домов, садовые инструменты, перфоратор, дрель, бензопила и бензобур, наборы для слесарного дела. Здесь ничего не залеживается. Порой за оборудованием обращаются даже профессиональные слесари. А вообще, каждый желающий может обратиться сюда за необходимой техникой. Не отказывают и жильцам, которые хотят благоустроить свой участок на даче.

В кабинете председателя расположены целые галереи фотографий, в альбомах-хрониках отражены достижения жильцов, запечатлены объекты до и после благоустройства. Нам же выпадает шанс посмотреть на результаты общих трудов не только на фото, но и вживую. Так, рядом с офисом КОТОС расположена просторная детская площадка с новыми качелями, спортивным комплексом, балансиром и теннисным столом. Все оборудование подобрано так, чтобы провести время с пользой могли и малыши, и подростки, и взрослые.

Неподалеку находится еще один объект, который стал настоящей победой для активистов КОТОС-59. Три года Владимир Устинович и его команда вынашивали идею обустроить на месте старой, не использующейся по назначению хоккейной площадки многофункциональную спортивную зону и собирали средства. На месте старого забора теперь появилось новое сетчатое ограждение, а рядом с хоккейными воротами - баскетбольные кольца. Также благодаря стараниям активистов удалось выровнять асфальт, установить светодиодные фонари и оборудовать рядом еще одну детскую площадку.

"Хотели бы положить искусственное покрытие на поле, но это дорогое удовольствие. Мы и так долгое время копили Br8,5 тыс., чтобы произвести все необходимые работы, поэтому удобный газон пока только в планах", - объясняет председатель КОТОС-59.

Проходим мимо клумбы, прозванной графскими развалинами. В будущем активисты хотят облагородить и это место: разбить дорожки и сделать необычный палисадник центром зеленой зоны. А пока в ближайших планах - ремонт и покраска скамеек.

"Очень помогают в работе связи с местными предприятиями. Нередко зовем на подмогу и учреждения образования. К примеру, проводим совместные субботники с ребятами из БРСМ и студентами БНТУ", - делится опытом Владимир Устинович.

У одного из подъездов замечаем бетонные газонные решетки (экопарковки). Неподалеку расположен бизнес-центр, поэтому работники и посетители оставляют машины в близлежащих дворах - здесь с трудом можно отыскать свободное место даже в середине рабочего дня. Когда-то Владимир Устинович был сторонником установки подобных конструкций, но со временем изменил свою точку зрения. "К сожалению, такие решетки вредят экологии. Масло все равно капает на газон, а многочисленные ячейки быстро засоряются опавшей листвой и окурками, которые убрать отсюда сложно. Поэтому проблему парковок нужно решать за счет создания новых мест", - уверен собеседник.

Финальной точкой нашего маршрута становится дворовая территория дома, где проживает Вера Прокопчик. Женщина с гордостью указывает на клумбы у своего подъезда: раньше здесь росли одуванчики, а теперь - тюльпаны, розы и ирисы. Семена и саженцы, а также ограждение женщина приобрела на свои средства, собственными силами и разбила палисадники.

К сожалению, не все прохожие ценят такой бескорыстный труд: часто вредят посадкам и воруют растения, поэтому приходится не только ухаживать, но и оберегать их от посягательств. Недавно на балконе пенсионерки появилась видеокамера, которая оперативно передает данные на смартфон.

В планах активистов КОТОСа - оснащение местных домов камерами наружного наблюдения. Польза их очевидна. Записи с камер, установленных снаружи и внутри одного из домов (в подъезде и лифтах), помогли раскрыть более 8 преступлений (в том числе вычислить насильника), отыскать виновников около двух десятков аварий, а также вернуть владельцам забытые вещи. Недавно одна из IT-компаний предложила жильцам установить камеры на крыше, чтобы отслеживать свободные места на парковках.

Останавливаемся еще у детской площадки. Новые конструкции уже успели разрисовать. "Такие хулиганские выходки, конечно, расстраивают. Но радует, что теперь любое повреждение можно легко исправить - для этого есть специальные краски и технологии. А вот исправить поведение вандалов - задача посложнее", - отмечает Владимир Устинович.

Возвращаемся к офису через зеленую зону, оборудованную для выгула собак. Собеседник говорит, что в свое время загорелся инициативой установки специальных урн для уборки за четвероногими, однако нововведение пока не оправдывает затраченных средств и усилий, так как работники ЖЭСов не всегда оперативно чистят урны.

Активисты КОТОСа взаимодействуют с местным участковым в профилактике преступлений. Случается, что неравнодушные жители сами задерживают нарушителей, выявляют семьи, где дети недосмотрены, помогают с трудоустройством безработным.

По отдельности дела органов территориального самоуправления могут быть и незаметны, но в общей картине эффект колоссальный. Ведь из решения житейских проблем каждого конкретного человека складывается благополучие всего общества.

Мария ШНА,

ФОТО автора и из архива Владимира УСТИНОВИЧА,

БЕЛТА.-0-

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благоустройство, Минск, репортаж
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