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21 апреля 2021, 12:20

РЕПОРТАЖ: От "мокрой" химии до современных технологий - судебная экспертиза быстро идет вперед

Фото из архива управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области
Фото из архива управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области
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Главная задача государственных судебных экспертов - оказывать помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений и установлении обстоятельств происшествий. В частности, эксперты-химики управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области занимаются идентификацией токсических веществ в организме человека. Специалисты способны в биологическом материале отыскать различные токсины, яды, наркотические вещества, алкоголь и прочее. Об интересных исследованиях, опасных ядах и перспективах судебной экспертизы корреспонденты БЕЛТА узнали из уст людей, посвятивших себя этому важнейшему виду деятельности.

Сергей Дмитриев уже более 35 лет работает государственным медицинским судебным экспертом-химиком и является старейшим специалистом в Могилевской области.

"После школы в 1969 году я поступил в Могилевское медицинское училище, - начал он свой рассказ. - Затем работал фельдшером на городской станции скорой медицинской помощи. Потом была служба в армии, после нее еще несколько лет работал на скорой и поступил в Витебский государственный медицинский университет на провизора. После его окончания работал заведующим одной из аптек Могилева. Позже меня пригласили стать экспертом-химиком в Могилевском областном бюро судебных экспертиз, и я согласился. Тогда в бюро работали трое экспертов-химиков, я стал четвертым".

Как отметил Сергей Дмитриев, для него в переходе из одной профессии в другую не было ничего сложного. "Нам, провизорам, преподавали разные виды химии очень досконально и глубоко. Потому полученных знаний было достаточно, чтобы начать обучение на эксперта. Желающих стать экспертами-химиками собирали тогда со всего Советского Союза на курсы в Ташкенте - за 4,5 месяца там можно было получить первичную специализацию. Позже я получил более профильную специализацию по газовой хроматографии. Занимался и саморазвитием: дополнительно искал информацию в книгах, в специализированных периодических изданиях, спрашивал совета у более опытных экспертов. Вот так, помогая друг другу, мы с коллегами развивались", - поделился Сергей Дмитриев.

Эксперты-химики исследуют различные биологические материалы человека, когда при его вскрытии возникает подозрение на отравление какими-либо веществами. Либо когда нужно установить наличие в организме алкоголя или наркотиков. На отравление могут указывать различные обстоятельства. Например, рядом с телом найдены таблетки, неизвестные жидкости, есть показания свидетелей, что накануне смерти человек что-то употреблял. И главная задача государственных судебных экспертов-химиков - определить неизвестное ядовитое вещество.

"Конечно, сейчас мы не в средневековье, поэтому отравление - это чаще всего случайность, а не спланированное преступление. Бывают разные жизненные ситуации, при которых люди выпивают неизвестное вещество, - отметил Сергей Дмитриев. - Был случай, когда во время посевной тракторист нашел в своем тракторе бутылку из-под фанты с оранжевой жидкостью внутри. Хлебнул ее - и сразу выплюнул. Пошел к колонке, которая была совсем близко, прополоскать рот. Однако смерть наступила очень быстро - его тело обнаружили у этой самой колонки. По результатам экспертизы мы установили, что в бутылке находился не напиток, а концентрат химического вещества для обработки посевов. Для смертельного исхода оказалось достаточно самой незначительной дозировки. Потом уже было установлено, что жидкость в бутылку налил его напарник, но не успел забрать ее".

Еще один уникальный случай, с которым столкнулся могилевский эксперт-химик, - отравление цикутой. Это одно из самых ядовитых растений в Беларуси. "На вид корнеплод напоминает редьку, пахнет приятно, но это обманчиво. В прошлом году от употребления корнеплода цикуты скончались два человека. Мужчина перепутал ядовитое растение с овощем, приготовил салат, употребил его сам и угостил племянницу, - рассказывает Сергей Дмитриев. - Перед нами стояла сложная задача полностью проработать алгоритм химического исследования, найти образцы сравнения. В итоге результаты судебной экспертизы помогли в установлении истины по данному трагическому случаю".

Кроме этого, эксперты определяют наличие и концентрацию лекарственных препаратов в организме человека, и это тоже часто помогает следствию в составлении реальной картины случившегося. Находят в биоматериалах и наркотики. Как сказал эксперт-химик, даже по волосу человека можно определить, какие наркотические средства принимал человек за последние годы. "Наркотические средства после попадания в кровь оседают в волосяных луковицах. Из организма токсины выводятся через какое-то время, а в луковице остаются, - отметил специалист. - Однажды в волосах человека мы обнаружили сразу четыре наркотика, которые он употреблял, и все из разряда тяжелых".

Однако самое распространенное токсичное вещество, выявляемое химиками, - это этиловый спирт.

По словам Сергея Дмитриева, прогресс не стоит на месте, поэтому сейчас работа эксперта-химика сильно отличается от того, что было 30 лет назад. Тогда основным методом работы была так называемая "мокрая" химия - исследуемый объект переводился в состояние раствора и поэлементно изучался. "Это долгий и трудоемкий процесс. Когда мы начинали, о быстрых результатах исследований и речи не шло - все могло занимать до нескольких недель. Однако сейчас нам доступны практически "космические" технологии - важно правильно подготовить образец для изучения, загрузить его в аналитическое оборудование и задать необходимую программу. Это исключает человеческий фактор, а значит, серьезно снижает возможность ошибки. Ранее же эксперты многое определяли визуально - сравнивали получившиеся результаты с цветовой шкалой образцов, потому что во многом цвет определяет наличие того или иного соединения химического элемента. К тому же серьезную роль играет запах - недаром считается, что у химика должно быть идеальное обоняние", - поделился эксперт.

Как рассказал начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ярослав Федоринчик, сегодня судебные эксперты региона проводят более 120 видов и подвидов экспертиз. "Это криминалистические, специальные, технические, медицинские. Наши специалисты на высоком уровне проводят все экспертизы, потребность в которых возникает у правоохранительных органов области. К примеру, в прошлом году экспертами управления по Могилевской области проведено более 28,5 тыс. экспертиз, в среднем на каждый месяц приходилось более 2 тыс.", - отметил Ярослав Федоринчик.

Впереди у специалистов судебной экспертизы профессиональный праздник - День судебного эксперта, который отмечается 22 апреля. "В этот день в 2013 году Президентом подписан указ об образовании Государственного комитета судебных экспертиз. Закупка современного оборудования для исследований, подготовка квалифицированных кадров, разработка единых методик проведения экспертиз, создание необходимых условий работы - все это позволило повысить эффективность деятельности судебных экспертов, существенно сократить сроки проведения экспертиз и расширить их перечень", - отметил начальник управления.

Так, в прошлом году могилевские судебные эксперты-химики освоили проведение экспертиз по определению химического состава почечных камней. "Это исследование только начинает пользоваться спросом у населения. Благодаря ему можно скорректировать диету при склонности к мочекаменной болезни. В Бобруйском межрайонном отделе Государственного комитета перечень криминалистических экспертиз пополнится еще одним видом - судебной фототехнической экспертизой. В скором времени мы начнем проведение сексологических экспертиз по уголовным делам, связанным с преступлениями сексуального характера, - подчеркнул Ярослав Федоринчик. - Судебная экспертиза не стоит на месте, мы идем вперед и осваиваем новые виды исследований. И в канун Дня судебного эксперта я хочу поздравить коллег и пожелать профессиональных успехов".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото из архива управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области,

БЕЛТА.-0-

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