РЕПОРТАЖ: От Северной до Великой Отечественной: как создается военная экспозиция под открытым небом в Буйничах

Георгий Малиновский - директор Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа имени К.П.Орловского, расположенного в агрогородке Буйничи. Он человек смелых идей и проектов, которые быстро находят отклик у окружающих. Благодаря директору на территории колледжа появился уникальный музей Константина Симонова, продолжается оформление военной экспозиции под открытым небом. Помимо этого Георгий Николаевич создал зоосад, который стал отличным местом не только для отдыха, но и для занятий: здесь обучают студентов, так сказать, "в полях".

"С тех пор, как возникла идея создать такую военную экспозицию, прошло около пяти лет. Но вся эта история началась намного раньше. Директором я стал 32 года назад, тогда и обнаружил на территории колледжа немецкий дот. Но я еще не знал, что здесь проходила третья линия обороны Могилева. Я позвал минеров, чтобы взорвать дот: зачем нам возле колледжа "немец"?" - рассказал директор.

Приехавшие специалисты объяснили Георгию Николаевичу, что взрыв оборонного сооружения не только колледж, но и весь поселок оставит без стекол. Так дот сохранился. И стал одним из центральных объектов будущей экспозиции, когда здесь начали восстанавливать немецкие укрепления.

"В экспозицию не вложено ни копейки бюджетных денег. Все делаем своими силами, помогают спонсоры. Работами здесь занимались ученики и преподаватели", - продолжил Георгий Малиновский. - Восстановлены траншеи и военные укрепления, смотровая вышка и землянка. Есть несколько пушек и танк, макет самолета, бомбившего укрепления. Здесь все так, как было почти 75 лет назад".

Недавно сюда "переехал" еще один дот, который нашли недалеко от деревни Барколабово. Вес бетонного укрепления - 44 т, толщина стен - 1,5 м. Дот будет задействован в реконструкции, которую проведут здесь 28 июня 2020 года.

"Каждый год 28 июня учащиеся колледжа воссоздают подвиг молодого лейтенанта Ивана Мельнова. Он и еще пять бойцов заняли эту высоту (а это 44 м) всего за 23 часа, положив начало освобождению Могилева. Дети в течение года проходят занятия по физической подготовке. Преодолеть им нужно больше километра препятствий, в том числе переправиться на плотах через Днепр", - объяснил Георгий Малиновский.

Сейчас в колледже воссоздают знаменитую "Катюшу": на нее уже установили деревянную кабину. Все чертежи нашли в интернете, консультировались с историками. Когда работа над артиллерийской установкой закончится, она займет место в экспозиции под открытым небом.

"Эта "Катюша" - достоверная копия настоящей боевой машины. Наши преподаватели все делали сами: нашли чертежи, разработали проект и взялись за работу. Из инструментов были только сварочный аппарат, "болгарка" и дрель. Но все получилось", - не скрывает радости директор колледжа.

Позже здесь появится выставка техники, которая участвовала в боях 1944 года, уже ждет своей очереди однофарный ЗИС-5. Что-то продолжают искать, что-то будут восстанавливать, как "Катюшу".

Ради исторической справедливости стоит отметить, что техника на Буйничском поле не совсем соответствует месту. В обороне Могилева в 1941 году танковый бой принял 388-й стрелковый полк под командованием полковника Семена Кутепова и народные ополченцы фабрики искусственного волокна. Именно они уничтожили 39 танков вермахта. На следующий день после боя Константин Симонов и фотограф Павел Трошкин приехали на еще дымящееся поле. Сделанные здесь снимки были опубликованы в "Известиях", благодаря им весь мир узнал о героической обороне Могилева. Танки, которые сейчас стоят на Буйничском поле, появились на вооружении позже. Потому логичнее было бы отправить их в экспозицию колледжа, посвященную освобождению Могилева.

В колледже также расположен уникальный музей Константина Симонова. В нем собраны все материалы советского писателя с первого и до последнего дня войны.

Таким образом, вокруг агрогородка Буйничи создано настоящее историческое кольцо из объектов, которые позволяют проследить путь от завоевания Могилева немецко-фашистскими захватчиками до освобождения города советскими солдатами.

"Можно много и долго говорить о патриотизме и любви к Родине, но намного лучше показать, как ковалась победа в Великой Отечественной войне, какой ценой она далась нашему народу", - убежден Георгий Малиновский.

"Земля, которая окружает наш колледж, уникальна. У нас есть Королевский луг и Карлов ров. Во время Северной войны, после битвы при Головчине, Карл XII останавливался здесь и ждал одного из своих полководцев - Адама Левенгаупта", - отметил директор. Из смелых планов Георгия Малиновского - воссоздать стоянку Карла XII времен Северной войны.

В идеи директора поначалу мало кто верил. Только теперь зоосад - популярное место как у могилевчан, так и у туристов. И реконструкцию в колледже приезжают посмотреть, и в музее писателя ежегодно проходят Симоновские чтения.

Можно не сомневаться в том, что экспозиция колледжа будет расширяться. Ведь когда есть цель и желание, и танк можно притащить из Слуцка на прицепе, и пушки из Дзержинска на тракторах.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

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БЕЛТА.-0-