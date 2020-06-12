РЕПОРТАЖ: Отдых не по правилам - в Гомеле проводят рейды по запрещенным для купания местам

Палящее солнце, 30-градусная жара - в эти дни многие гомельчане скрываются от зноя у воды. На городских пляжах многолюдно с раннего утра и до позднего вечера. И если одни предпочитают безопасный досуг - загорают и плавают в официально разрешенных местах, которые постоянно контролируют спасатели, то другие выбирают отдых не по правилам. В рейд по запрещенным для купания местам корреспонденты БЕЛТА отправились с представителями МЧС и ОСВОДа.

Жаркий сезон только начался, а статистика ЧП на воде в Гомельской области уже пополнилась новыми цифрами. Например, днем 8 июня в Гомельском районе утонул 15-летний подросток. Он вместе с приятелями ловил рыбу на озере. "Несмотря на запрещающие таблички на берегу водоема, парень решил искупаться. Проплыв некоторое расстояние в холодной воде, он не смог удержаться на поверхности и утонул", - сообщили в Следственном комитете.

Некоторых жителей областного центра на пути в запрещенные места не останавливают ни рекомендации сотрудников МЧС, ни информация о трагедиях на воде, ни запрещающие таблички. Первой точкой, где причалил наш десант, стало место за областной больницей. "Это излюбленный уголок горожан, - описывает локацию начальник спасательной станции "Западная" Виталий Самариков. - Хоть здесь и стоят запрещающие знаки, но люди их игнорируют, купаются, несмотря на опасность". И в самом деле, на желтом песке отдыхают семьи с детьми, кто-то беззаботно плещется в воде.

"Вы знаете, что нарушаете правила?" - обращается к купающимся начальник центра пропаганды Гомельского областного управления МЧС Денис Крюк. Он приводит в пример несколько несчастных случаев, произошедших в Гомеле именно в запрещенных для купания акваториях.

Виталий Самариков напоминает об ответственности, определенной Кодексом об административных правонарушениях: за купание в запрещенных местах может быть штраф до трех базовых величин (1 БВ - Br27). В ответ люди обещают больше так не поступать и плавать только в разрешенных местах.

"Такие пляжи определить легко: там есть раздевалки, на воде - буи, которые не позволяют плавсредствам зайти в зону для купания людей. Действуют спасательные станции или посты, работники которых ведут постоянное наблюдение. Если что-то случится, вам тут же окажут помощь. Здесь же вы предоставлены сами себе", - поясняет начальник спасательной станции.

Официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей, обращаясь к родителям, подчеркивает, что, отдыхая с детьми у воды, нужно быть бдительным. "Ни в коем случае нельзя оставлять их без присмотра даже на мгновение. Можно отвернуться на секунду, например, к телефону, а ребенок в это время поскользнется и уйдет под воду", - предостерегает она.

Участники рейда желают отдыхающим безопасного лета, вручают детворе и взрослым памятки и буклеты по безопасности и отправляются в другую дикую точку - в Новобелицком районе.

Здесь картина примерно та же - предупреждений на табличках люди как будто и не замечают. Желание искупаться сильнее всяких запретов.

"А ведь в этом месте неизвестен рельеф дна. Можно подумать, что оно пологое, а там будет яма, обрыв в 2-3 м. Человек резко уходит с головой, начинается паника, что может привести к несчастному случаю. Во-вторых, на несанкционированных пляжах дно не обследовано. Там могут быть коряги, стеклянные осколки, железки, камни. Из-за этого большой риск получить травму. Примеров более чем достаточно", - говорит Виталий Самариков.

Начальник спасательной станции поясняет, что такие места люди выбирают еще и потому, что, спрятавшись под развесистыми кронами деревьев, они могут выпить алкоголь. "А потом уже известный сценарий: захотел охладиться, поплыл, резко ушел под воду и больше на поверхности не появился... Вызывая спасателей, ОСВОД, товарищи потом причитают: мол, думали, просто нырнул", - говорит он.

Отдыхающий мужчина парирует: "Мы живем рядом, я здесь плаваю уже 60 лет. Все было нормально".

"Тогда было одно время, сейчас другие правила", - старается вразумить его спутница и соглашается с доводами спасателей: привычный уклад нужно менять, ведь безопасность главнее.

Ксения Шингирей напоминает горожанам, как сделать досуг у воды безопасным, и рекомендует воспользоваться приложением МЧС "Помощь рядом". В нем есть полезная информация о правильном поведении на воде, в жаркую погоду, об оказании первой помощи тонущему человеку, а также получившему тепловой удар.

Спустя время в этом же месте патруль увидел троих несовершеннолетних - две девочки и мальчик купались без взрослых. Спасатели позвонили родителям и провели профилактическую беседу по телефону.

"Почему вы выбрали для отдыха запрещенное место для купания?" - интересуется на следующей точке Виталий Самариков у бабушки, которая находится в воде вместе с маленькой внучкой. "Мы ходим на этот пляж не один десяток лет. Здесь удобное место, зеленая красивая территория, три минуты пешком от дома. Считаем, что опасности нет, правила плавания соблюдаем", - приводит аргументы женщина и просит, чтобы купальный уголок здесь сделали разрешенным.

"В этом "безопасном" месте в позапрошлом году утонул человек", - напоминает Виталий Самариков.

Спасатели интересуются, знают ли отдыхающие места, официально разрешенные для купания в районе и городе, рекомендуют внимательнее относиться ко всем требованиям и правилам досуга у воды.

"Из-за жаркой погоды многие люди все чаще выбирают места отдыха у водоемов. Поэтому во всех районах области проводятся рейды с участием заинтересованных ведомств и служб по профилактике гибели людей в акваториях. Основной акцент уделяем несовершеннолетним. К сожалению, факты, когда дети были одни, без взрослых на водоемах, уже были в этом сезоне", - подчеркивает Ксения Шингирей. По ее словам, задача таких рейдов - предупредить, разъяснить, какая опасность подстерегает людей на реках, озерах, чтобы в печальную статистику не попадали новые трагические примеры.

Тамара СУБОТКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-