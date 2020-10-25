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25 октября 2020, 13:18

РЕПОРТАЖ: Отпечаток пальца строителя, секретный ход, иконостас от Мулявина и другие достопримечательности древней Коложи

Борисоглебская (Коложская) церковь
Борисоглебская (Коложская) церковь
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Свято-Борисо-Глебская Коложская церковь XII века в Гродно - один из старейших действующих храмов Беларуси. Уникальная архитектура, строительные технологии, например, кувшины-голосники в стенах, позволяют говорить об особой гродненской школе зодчества. Храм имеет богатую историю. И, несмотря на то, что хорошо изучен, продолжает приоткрывать свои тайны. В том, что мы знаем о знаменитой Коложе далеко не все, убедились корреспонденты БЕЛТА.

До сих пор нет единого мнения, кто построил красивейший каменный храм на высоком берегу Немана. Оставим споры ученым и историкам, а сами познакомимся с одним из строителей поближе. Ведь несколько лет назад на плинфе (так называют кирпич, из которого сложены стены храма) обнаружили отпечатки пальцев. Понятно, что оставить их могли лишь в момент изготовления кирпичей. К делу подключились эксперты-криминалисты: отпечаток изучили в лаборатории с использованием современных методик. Хотя и с долей условности, но все же был сделан вывод, что строитель - мужчина в возрасте около 30 лет, крепкий и целеустремленный.

Сейчас в церкви хранится 3D-модель отпечатка: можно в прямом смысле прикоснуться к истории. Впрочем, и сам след можно отыскать на наружной стене храма.

Если внимательно присмотреться, то можно обнаружить и другие "послания" от строителей храма. Вот на одной из плинф угадывается изображение рыбы, на другой - ключа, на третьей - звезды.

"Это, вероятнее всего, клейма мастеров, возводивших храм или производивших для строительства плинфу", - считает настоятель Коложской церкви протоиерей Александр Болонников. В то время это могло быть своеобразной гарантией, знаком качества. Спустя более чем 800 лет можно говорить, что делали тогда уж точно на века.

Кстати, после реконструкции в церкви буквально открыли окно в прошлое. Когда-то в храме было много колонн, но часть из них оказалась разрушена. Основание одной из них сейчас накрыли специальным стеклом, и сквозь археологическое окно в полу можно это основание разглядеть.

Храм продолжает жить, несмотря на множество испытаний. Одно из самых серьезных произошло в середине XIX века, когда из-за оползня в реку обрушилась стена церкви. Ее восстановили, но вместо камня использовали дерево. Спустя столетие деревянная стена потребовала капитального ремонта. Завершили его в конце 2018 года.

Подтверждением тому, что все было сделано своевременно и правильно, по словам настоятеля церкви, стало возвращение в обновленный храм исторического списка уникальной Коложской иконы Пресвятой Богородицы. Чудотворная икона, написанная, по некоторым данным, в XVI веке, на протяжении столетий была главной святыней гродненского края. Она находилась в храме до его обрушения в 1853 году. С иконой связывают множество исцелений и чудес. Например, настоящим чудом стало избавление Гродно от разрушения кайзеровскими войсками в 1914 году. После молебна жителей о спасении от разорения и разрушений противник, находившийся практически у ворот города, отступил. В 1915 году икону эвакуировали, и с тех пор ее следы теряются.

А в конце 2018 года, когда в храме заканчивались масштабные ремонтные работы, на одном из антикварных аукционов в Германии был обнаружен точный и единственный известный исторический список иконы. Его удалось приобрести.

Возвращению списка, рассказал отец Александр Болонников, предшествовало еще одно знаменательное событие. В конце прошлого года в ризнице Свято-Покровского кафедрального собора в Гродно нашли иконы, которые ранее не использовались из-за их необычной формы. При детальном исследовании удалось обнаружить на одной из них надпись, датированную 1897 годом. Она свидетельствует о том, что иконы написаны специально для внутренних окон Коложской церкви.

Перечень уникальных образов в церкви этим далеко не исчерпывается. На одной из колонн - редчайшая и старинная икона Всевидящее Око. Эта икона с вековой историей напоминает прихожанам, что Господь видит все.

Несколько лет назад в церковь прибыл список иконы святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Образ святой написали на горе Афон специально для гродненской церкви. Молятся у иконы о даровании детей. В благодарность за пополнение в семье святой уже не раз оставляли дары. И случаи чудес далеко не единичны.

Мало кто знает, что история храма связана и с именем Владимира Мулявина. Знаменитый песняр пожертвовал деньги на изготовление иконостаса для храма. Молитва в Коложе помогла ему избавиться от пристрастия к табаку. Говорят, что до этого певец курил по три пачки сигарет в день, а все предыдущие попытки бросить были безуспешными.

Коложа значима в истории Гродно и в целом Беларуси не только как уникальный архитектурный памятник, но и как свидетель важнейших событий. Например, именно отсюда, как гласят легенды и исторические хроники, на Грюнвальдскую битву отправлялось войско Великого княжества Литовского под руководством Витовта. В честь этого события рядом с храмом установлен памятный знак.

По преданию, у стен храма похоронен князь, кастелян гродненский Давыд Городенский. Он стал знаковой фигурой в истории Гродно и в целом ВКЛ в начале XVI века. Прославился князь Давыд прежде всего как военачальник и мужественный защитник города. Считается, что он не потерпел ни одного поражения в битвах с крестоносцами.

Есть в Коложе и работа выдающегося русского живописца Виктора Васнецова. Фрагмент мозаики с изображением святого Сергия Радонежского, ранее украшавшей один из храмов в Варшаве, обрел приют в Гродно.

А вот имя автора средневекового граффити мы вряд ли узнаем. В одной из ниш в стене храма на штукатурке чем-то острым нацарапан текст на старославянском языке, а рядом - изображение нескольких фигур людей с нимбами.

"Вероятно, рисунок и надпись сделаны в XIII веке. Скорее всего, автор давал обет или же выполнял какое-то обязательство. К сожалению, полностью текст не сохранился", - отмечает Александр Болонников.

Нет пока и ответа на вопрос, зачем в храме при строительстве создали секретный ход. О нем знают немногие. Войти в него можно лишь в алтаре. Узенькая лестница (не всякий взрослый пройдет) ведет внутри стены на второй ярус. Такой же ход был и в другой стене, которую оползень обрушил в Неман.

К слову, в эту лестницу вмурованы глиняные кувшины, аналогичные тем, что есть в стенах храма. Эти сосуды, называемые голосниками, - еще одна особенность церкви. Считается, что они создают уникальную акустику.

"Большие полые кувшины в стенах могли использоваться и для облегчения конструкции. В том, что храм раскрыл далеко не все свои секреты, у меня сомнений нет", - отмечает настоятель.

Сегодня Коложская церковь - визитная карточка города, и, наверное, один из самых посещаемых объектов. Поток гостей не прекращается. Едва ли не каждый день на площадке в Коложском парке выстраиваются автобусы, машины, туристы приходят группами и по одному. При этом Коложа хоть и исторический объект, но не музей, а действующий храм, где проходят службы.

"Возможно, туристы и создают немного неудобств прихожанам. Но для нас самое важное - что храм жив, сохранил свое предназначение. Мы молимся за каждого входящего сюда. И самая большая награда для нас в том, что люди выходят из храма воодушевленными", - говорит Александр Болонников. Он подчеркивает, что для некоторых посещение Коложской церкви становится шагом к вере.

Есть немало примеров, когда супруги, прожившие вместе десятки лет, после посещения древнего храма принимали решение обвенчаться. И делали это именно в стенах Коложи. География широка - города Беларуси, России, были даже пары из Германии и США.

Впечатления от Гродно, без сомнения, одного из красивейших городов страны, будут точно неполными без посещения древней церкви. Кстати, на память можно послать родным или даже себе необычный сувенир. Все открытки или письма, отправленные через почтовый ящик внутри храма, гасятся уникальным почтовым штемпелем, созданным специально для Коложи.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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