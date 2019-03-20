РЕПОРТАЖ: Пандус для чемпионки, или Мир не без добрых людей

Ирина Макейчик и Андрей Чечет в 2009 году заселились в новую квартиру в Солигорске. Так сложилась судьба, что еще в подростковом возрасте оба получили травмы, после которых пришлось научиться жить по-новому - в инвалидной коляске. Но они не сдались: нашли друг друга и любимое дело. Ирина - чемпионка мира по спортивным бальным танцам на колясках, Андрей работает обувным мастером в собственной мастерской. В уютной однокомнатной квартире на бульваре Шахтеров царит гармония. Вот только счастье ежедневно омрачает одно препятствие - шесть ступенек в подъезде дома. Несколько лет супруги пытались найти возможность построить пандус к квартире, но безрезультатно. Когда Ирина узнала про акцию "Задай вопрос Президенту", решила обратиться за помощью. Корреспонденты БЕЛТА отправились в Солигорск, чтобы рассказать о проблеме семьи и помочь найти спонсоров, а вернулись уже с хорошими новостями.

Нам повезло застать обоих супругов дома. Обычно в будни Андрей с утра до вечера пропадает в своей мастерской. Ирина часто уезжает либо на соревнования по танцам за границу, либо на сборы в Колодищи. Когда выдаются редкие совместные выходные, супруги дома не сидят: отправляются на природу или в гости к друзьям и родным.

На лестничной площадке первого этажа нас встречает Андрей. "А вот и причина наших ежедневных мучений. Пандус здесь не поставишь - пролет слишком узкий", - указывает глава семьи на ступеньки.

"Единственный возможный для нас выход как из сложившейся ситуации, так и в целом из дома - это балкон. К нему может быть пристроен пандус, за который мы боремся уже несколько лет", - уже в квартире объясняет Ирина. И провожает на кухню, чтобы показать возможный фронт работы по переделке балкона в дополнительный выход на улицу.

"Мы ведь несколько раз обращались в райисполком. Но средств из бюджета на развитие программы по безбарьерной среде не выделялось. Чтобы как-то ускорить процесс и узнать цену вопроса, решили за свои деньги составить проект и смету. Перед этим получили разрешение в райисполкоме на реконструкцию нежилого помещения. Не сразу нашли проектную мастерскую: многие отказывали нам. Наконец-то познакомились с замечательным специалистом Александрой Махровой. Девушка составила проект за полцены и нашла знакомого, который помог со сметой. А парень, который занимался топографической съемкой, все сделал абсолютно бесплатно. Ну и как тут не верить, что мир не без добрых людей?", - объясняют супруги и показывают такую ценную для них стопку документов.

"По расчетам специалистов, цена вопроса составляет Br16,2 тыс. Просили в декабре 2018 года, чтобы в этом году в бюджет заложили эту сумму на решение нашего вопроса, но ничего из этого не вышло. В качестве помощи нам пообещали разослать письма в организации с просьбой выступить в качестве спонсоров для проекта. Хотя до нового года мы могли бы это сделать самостоятельно, ведь предприятия еще в начале года планируют подобные расходы", - продолжают вводить нас в курс своей проблемы Ирина и Андрей.

По словам супругов, такие большие деньги нужны не только для покупки пандуса. Самое сложное и дорогостоящее - преобразование самого балкона. "Чтобы вошла коляска, нужно на 20 см расширить дверной проем, а значит - полностью поменять стеклопакет. Есть и еще одна проблема - это радиатор, который нужно укоротить, чтобы поставить новую балконную дверь", - по-хозяйски указывает нам на все препятствия нынешней планировки квартиры Андрей.

Но и на этом все трудности не заканчиваются. Конструкция балкона включает два перепада у порога, которые тоже нужно устранить, чтобы беспрепятственно проходила коляска. "Нам объяснили, что когда сведем весь этот рельеф в ноль, будет идти холод по ногам. Да и если убрать плиту-перегородку от улицы и расстеклить балкон - зимой будем мерзнуть на кухне. Но мы готовы пойти на это, только бы получить свободный выход из дома", - комментирует Ирина.

"Мы ведь с Андрюшей не привыкли дома сидеть. Постоянно в движении. Примерно неделю назад нас пригласили на Масленицу. На празднике присутствовал генеральный директор "Беларуськалия" Иван Головатый. Решили, что это хороший шанс обратиться к нему за помощью напрямую и рассказать о нашей проблеме. Он предложил написать обращение и оставить в приемной. А на следующий день благодаря акции "Задай вопрос Президенту" позвонили с нескольких телеканалов. Всю неделю журналисты наведывались, пытаясь всячески привлечь внимание к нашему вопросу", - рассказывает Ирина.

Не могу не поинтересоваться, сдвинулась ли хоть немного проблема с места за это время. Ирина только разводит руками в ответ: "Как видите, пока тишина". По-прежнему подъезд для супругов - препятствие, которое они преодолевают при помощи ассистента из центра социальной защиты, соседей и знакомых. "Нашему ассистенту - хрупкой девушке Оле - тоже довольно сложно удерживать коляску при спуске. При подъеме и вовсе ей одной не справиться. Приходит она к нам, когда мы нуждаемся в любой помощи - как по дому, так и вообще в любых делах. Но каждое утро, когда отправляюсь на работу, не хочется лишний раз тревожить человека. Тогда помогают соседи", - делится бытовыми нюансами Андрей. Наш разговор неожиданно прерывает телефонный звонок. "Да, приезжайте, будем вас ждать", - отвечает мужчина и кладет трубку. На лице его читается удивление.

Может, чудеса, и правда, случаются, или обстоятельства сложились так удачно, но проблему наших героев взялось решать руководство "Беларуськалия". Через несколько минут на кухне появляется представитель строительного предприятия "Трест "Реммонтажстрой". Молодой человек заехал за проектом и сметой, заодно решил изучить будущий фронт работ. Мы становимся свидетелями того, как специалист согласовывает с хозяевами сроки установки пандуса, объясняет, что к концу месяца будут закуплены только материалы. По его словам, с работами лучше немного повременить, поскольку во время демонтажа окон в квартире может быть холодно, да и проблему с радиатором можно решить только после окончания отопительного сезона. "Нам главное - результат. Чтобы было сделано качественно и этим можно было пользоваться. А подождать мы готовы", - довольные хорошей новостью, провожают гостя супруги.

"Еще раз убедились, что мир не без добрых людей. То ли сила журналистского слова, то ли личные просьбы - неважно, что помогло сдвинуться делу с мертвой точки, только бы все прошло успешно", - радуются Ирина и Андрей. Меняется настроение героев - меняются и темы для разговоров. Хочется поговорить о любви, танцах, увлечениях. На вопрос, сколько лет супруги уже в браке, они растерянно переводят друг на друга взгляд. "Мы те самые счастливые, которые часов не наблюдают. Нужно смотреть в паспорте", - достает из тумбочки документы Ирина.

Оказывается, что их браку уже восемь лет. А познакомились на курсах по вождению в Вилейке. "Такое время было золотое. Получили права, разъехались, но общаться не прекратили. Спустя лет пять решили, что нужно свадьбу сыграть", - вспоминает Андрей. После женитьбы оба начали искать себе занятия по душе.

Ирина вдохновилась примером одного из знакомых Андрея и решила попробовать себя в танцах. "Это одно из самых лучших средств реабилитации - как душевной, так и физической. Сложно было решиться, еще труднее было совладать с нагрузками, ведь во время тренировок никаких поблажек у нас нет. Хочешь танцевать - учись, терпи, тренируй выносливость. Я ведь совсем недавно начала получать удовольствие от того, чем занимаюсь. До этого были сплошные черные дни, когда все было плохо и сложно", - задумчиво перебирая свои награды, которые мы попросили показать, рассказывает Ирина. Чтобы жене проще было адаптироваться в танцевальной среде, ее новое увлечение разделил и Андрей. Первое время супруги даже танцевали в паре. Затем еще несколько месяцев Андрей выступал с другой партнершей, но танцы были для него лишь временным хобби.

"В первую очередь, мужчина должен обеспечивать семью. Увлечения не должны занимать большую часть его времени. Поэтому о танцевальной карьере даже не задумывался. Все мои мысли занимал поиск работы", - объясняет свою позицию Андрей. До брака он работал краснодеревщиком, поэтому решил, что ему больше по душе физический труд. Окончив курсы обувщика, стал планировать обустройство собственной мастерской. "Нелегко было получить разрешение на открытие своего дела и льготный кредит, еще сложнее было организовать помещение для работы. Но все удалось. Теперь от дома до работы рукой подать", - показывает Андрей из окна на небольшой павильончик. Предлагаем ему прогуляться и показать свои владения, на что наш герой охотно соглашается. К сожалению, Ирина не может составить компанию: накануне встречи она приболела, поэтому наблюдает за нашей прогулкой из окна.

"Весной и осенью у меня особенно много работы. В нагрузку к обуви беру в ремонт и женские сумочки. Летом заказов мало, поэтому могу ненадолго закрыться и позволить себе отправиться на рыбалку - это моя страсть", - по пути рассказывает о работе и хобби Андрей. В маленьком павильоне у него отдельное кресло - устойчивое и удобное для работы со станками и инструментом. На нескольких полках рассортированы готовые заказы и те, что ждут очереди на починку. До самых высоких стеллажей Андрею удается добраться с помощью специального устройства. Каждый сантиметр мастерской задействован так, чтобы все необходимое было под рукой.

Возвращаясь к подъезду, Андрей указывает нам на еще одну их совместную с супругой победу в борьбе за полноценную жизнь - место и знак "Парковка для инвалидов". "У нас свой автомобиль, поэтому без знака никак: я забираю и отвожу Иринку на сборы, всюду ездим по делам. Кажется, небольшая табличка, но ждали мы ее долго. Пришло письмо, мол, работы проведены, место для парковки организовано... Однако табличка так и не появилась. Но проблему помог решить депутат Игорь Карака", - указывает на свое парковочное место Андрей.

При этом он отмечает, что во дворе дома везде есть понижающие участки на бордюрах, в то время как возле домов старой постройки, как и в целом по городу, с этим проблема. Это препятствие не только для таких людей, как Ирина и Андрей, но и для мам с колясками, велосипедистов. "Но мы уже приспособились. Выучили все необходимые маршруты, знаем, где удобнее переходить дорогу и преодолевать препятствия, а где хода нет", - заключает Андрей.

Начинает накрапывать дождь - и нашу небольшую прогулку приходится завершать. На прощание Ирина и Андрей зовут нас еще раз приехать в гости и прогуляться уже всем вместе. Почему бы и нет? Хочется верить, что в скором времени у пары появится долгожданный пандус, который даст им больше свободы и независимости и сделает жизнь еще активнее.

Мария ШНА,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА и из семейного архива,

БЕЛТА.-0-