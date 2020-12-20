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20 декабря 2020, 15:14

РЕПОРТАЖ: Партизанский Дед Мороз встретил первых посетителей в урочище Хованщина

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Новый год - не только главный календарный, но и любимый всеми праздник. Даже во время военных конфликтов между враждующими сторонами устанавливается негласное перемирие. В мемориальном комплексе партизанской славы "Хованщина" с прошлого года ввели традицию: практически на всю зиму здесь поселяется необычный Дед Мороз - партизанский. Он, как и положено сказочному персонажу, встречает гостей, дарит детям подарки и водит с ними хороводы вокруг елки. Корреспонденты БЕЛТА отправились на открытие новогоднего сезона в отдаленное урочище в Ивацевичском районе, чтобы на несколько часов погрузиться в атмосферу праздника, приправленного дымом костров, ароматным чаем из лесных трав и рассказами о героизме наших предков.

Добраться в лесное урочище Хованщина возле деревни Корочин даже в наше время тот еще квест. С дороги Р6, соединяющей Ивацевичи и Столин, есть множество съездов в нужную сторону и ни одного указателя - поди разберись, где сворачивать. Чужаку в здешних краях и GPS-навигатор - слабый помощник. Неудивительно, что во время Великой Отечественной войны фашисты так и не смогли подобраться к расположению партизан.

В годы войны на образовавшийся среди лесных болот остров вел скрытый под водой настил, о котором знали только свои. В наше время специально для посетителей сделали деревянный мостик. Идти по нему тоже нужно с осторожностью, особенно в такие дни, как сейчас, когда морозы сменяются оттепелью и переправа становится довольно скользкой.

В 1943-1944 годах здесь базировался штаб партизанского соединения, Брестские подпольные обкомы КПБ и ЛКСМБ, редакция и типография областной газеты "Заря", санчасть, лесная школа. Почти сорок лет назад на этом месте был создан мемориальный комплекс, дорога к которому начинается от памятного знака. Мы добрались в Хованщину как раз во время флешмоба, устроенного членами военно-исторического клуба "Наследники" из СШ №4 Ивацевичей. Ребята выложили из горящих лампадок сердце и слово "Память", присоединившись таким образом к республиканскому патриотическому проекту.

Дед Мороз запаздывал. "Только что с задания, переодевается", - пояснили "партизаны", привычную роль которых исполняли энтузиасты из брестской группы военно-исторической реконструкции "Взвод пешей разведки" и клуба военно-исторической реконструкции "Западный рубеж" города Береза.

Наконец после нетерпеливых просьб посетителей сказочный волшебник вышел из деревянного сруба штаба. Выглядел один из главных символов новогоднего праздника, мягко говоря, непривычно: борода из пакли, вместо красной шубы - меховой тулуп, подпоясан военным ремнем, на голове - шапка-ушанка со звездой. В руках он держал вырезанный из дерева и увенчанный звездой посох и вещмешок с подарками.

"Образ партизанского Деда Мороза собирательный, потому что в каждом отряде его наряжали по-своему. Выглядел он обычно как командир партизанского отряда, - рассказывает хозяйка лагеря, она же директор Ивацевичского историко-краеведческого музея Раиса Горбач. - Главная особенность партизанского Деда Мороза - борода из пакли. Дело в том, что вата в отряде была на вес золота: ее не хватало даже для лечения раненых, и работники санчасти нередко использовали мох".

Вместе с Дедом Морозом дети украсили новогоднюю елочку игрушками. Они в партизанском отряде тоже особенные: гирлянды из гильз, самодельные соломенные куклы, деревянные самолеты и танки, бумажные белые парашюты, банты как символ революции. Венчала елку красная звезда - такая же, как на посохе Деда Мороза. Ее вырезали из консервной банки и обшили кумачом.

По традиции гости и хозяева водили у елки хороводы под всеми любимую новогоднюю песенку. Ребята рассказывали Деду Морозу стихи и получали за это подарки.

Для школьников провели экскурсию по мемориальному комплексу. Одним из самых запоминающихся моментов стала партизанская операция на учебном макете железной дороги. Реконструкторы показали ребятам, как в отряде обучали новичков подрывному делу. Одним из отважных подрывников был и герой Великой Отечественной войны Коля Гойшик. Юный партизан жил неподалеку от урочища в деревне Воля. Он пустил под откос восемь вражеских эшелонов, последний - ценой собственной жизни. Сейчас на въезде в Ивацевичи с брестской стороны на месте его гибели у железнодорожного полотна установлен памятник.

В таких местах, как Хованщина, разговор волей-неволей заходит об исторической памяти. "Патриотизм - громкое слово, непростое. Чтобы наполнить его смыслом, это чувство надо взрастить, оно не возникнет на пустом месте. Этим надо постоянно заниматься, - считает реконструктор из Бреста Юрий Абрамчук, он же Дед Мороз. - Партизанское движение - наша тема. В первую очередь мы участвуем в реконструкциях для себя, но рады, когда это интересно подрастающему поколению. Я бы хотел, чтобы дети этим проникались тоже. Речь ведь не только о том, что война - это плохо. Надо сделать так, чтобы она не повторилась, - вот ради чего все это делается".

Главный редактор районной газеты "Івацэвіцкі веснік" Татьяна Дылюк приехала в Хованщину вместе с семьей. Старшая дочка - член военно-исторического клуба "Наследники". Младшие дети, по ее словам, тоже задают много вопросов. "Мой дедушка, которого уже нет в живых, был ветераном войны. Я до сих пор помню его рассказы о тех событиях, сама ребенком приезжала сюда вместе с ним 9 Мая, на День Независимости. Он всегда ждал и готовился к этим праздникам - начищал медали, надевал парадный костюм. Я тоже пытаюсь и стараюсь привить интерес к истории и чувство патриотизма своим детям, чтобы они потом передавали следующему поколению", - сказала коллега из районки.

"Сейчас идет сбор инициатив на Всебелорусское народное собрание. Я предложила сделать бесплатным для школьников и студентов посещение музеев, особенно патриотической направленности. На мой взгляд, это было бы очень правильным и своевременным решением. Уверена, что не такие уж большие деньги мы потеряем, а вот обретем гораздо больше, если у молодежи будет твердая гражданская и жизненная позиция", - поделилась мнением директор историко-краеведческого музея.

Есть на Хованщине живой свидетель событий "сороковых-пороховых" - высокий крепкий дуб, чей возраст не менее 150 лет. В мемориальном комплексе существует традиция, рожденная из легенды: приложив руку к стволу дерева, можно загадать два заветных желания, которые обязательно сбудутся. По словам Раисы Горбач, как правило, гости загадывают одно сокровенное желание, а второе - о мире на земле.

Светлана ВЕЧОРКО,

ФОТО Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА-0-

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