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02 сентября 2019, 18:50

РЕПОРТАЖ: "Первоклассная" история многодетной семьи из Вилейского района

В молодой многодетной семье Штыковых из деревни Избино Вилейского района сегодня особый праздник - первый раз в первый класс отправляется старший сын Ярослав. Утро в этом доме начинается с небольшого переполоха. В новый портфель нужно сложить пенал и учебники, накормить завтраком первоклашку и двухлетних непоседливых двойняшек Леру и Влада, одеть и причесать малышей, выгладить школьную форму и с особым почетом повязать галстук герою сегодняшних событий. Окунуться в праздничные хлопоты, проследить за сборами, побывать на линейке и первом уроке удалось и корреспондентам БЕЛТА.

Молодые родители Диана и Александр уже подготовили детскую, обустроили рабочее место, заинтересовали своего первоклашку новыми книгами. "Сел за мой новый стол, и мне захотелось что-нибудь уже писать или рисовать... И еще в школу пойти быстрее", - не скрывает радости Ярик и охотно показывает свои богатства: новые карандаши, еще пахнущие типографской краской книги, современную настольную лампу и большой портфель. "Сегодня наш ученик проснулся очень рано, удивительно, но он стал гораздо серьезнее, как будто очень сильно повзрослел", - отмечает мама.

Подготовку к школе молодая семья начала еще за два года до первого звонка. Самым сложным было попасть в "Логос" - лучшую гимназию во всем Вилейском районе. Учебное заведение родители выбирали не по прописке, а по качеству знаний и материально-технической базе. В первый день подачи документов в гимназию пришлось занимать очередь еще с 6 утра. "И мы тогда были уже далеко не первые. Некоторые едва ли не с ночи дежурили у гимназии", - вспоминают Диана и Александр.

Когда с учебным заведением определились, пришел черед подготовительных курсов. Чтобы исправить дефектный звук "р" Ярику пришлось посещать логопеда. Именно он посоветовал частные курсы с упором на занятия математикой и развитие мелкой моторики. Пока есть еще пара минут до выхода из дома, Ярик демонстрирует нам свои успехи в учебе: читает пускай еще не бегло, но ловко складывает буквы в слоги, а потом в слова. "Если раньше наши родители не сомневались, что все необходимые знания получим в школе, то сейчас к первому классу тщательно и заранее готовятся почти все. Технологии развиваются так быстро, что ребенок иначе не успевает. В четыре года большинство детей, как и наш Ярик, принимается осваивать игры, приложения, телефоны и планшеты. Начинают интересоваться вывесками на улицах, рекламными стендами. Поняли, что это самое время, чтобы освоить буквы и научиться читать. Совмещали классические бумажные книги, букварь и приложения-развивашки", - объясняет свою стратегию подготовки к школе мама Диана.

На развитие сына молодая мама смотрит еще и с профессиональной точки зрения. По образованию Диана преподаватель химии и биологии, за плечами два года педагогического стажа. Учителем наша героиня стала неслучайно. "Мы жили в доме учителей и врачей. С ранних лет завидовала девчонкам, у которых родители работают не медиками, как мои, а учителями, потому что у педагогов-родителей всегда отпуск на каникулах: почти целое лето можно было проводить всей семьей. А мы - дети медиков - всегда страдали от нехватки родительского внимания. Наверное, тогда и поняла, что хочу быть учителем, чтобы быть ближе к детям. Мой первый класс запомнился огромными белыми бантами, которые потом стали традицией на долгие годы, и новой школьной формой. Только в первом классе и удалось ее надеть, а потом еще на последнем звонке", - рассказывает свою школьную историю Диана.

"Наш класс был экспериментальным, - продолжает она. - С первых дней в школе нам позволяли все. Нам разрешалось встать и уйти с занятий. Мы оценивали подготовку своих одноклассников и выставляли отметки. Учебники у нас тоже были особенные, написанные от первого лица какого-нибудь героя. Весь материал подавался в игровой форме, учиться было легко и увлекательно. Отлично помню, как после самого первого урока вернулась домой с легким разочарованием, мол, какая это учеба - одна игра".

В игровой форме Диана сейчас взаимодействует с сыном. Особое внимание во время сборов в школу уделяется совместной подготовке букета. Мама срезает с клумбы яркие цинии, а Ярик совмещает их в букет. "Ты сегодня у нас такой красивый и уже взрослый, серьезный, в новой форме, с портфелем. У тебя обязательно получится вести себя красиво и хорошо учиться", - настраивает мама первоклашку на позитивный лад.

Еще один обязательный ритуал - общее фото для семейного архива, которое в скором времени займет место рядом со снимками Дианы, после чего юные пассажиры занимают места в машине. Первым делом держим путь в детский сад. Для маленьких Владика и Леры сегодняшний день тоже торжественный: в саду воспитанников встречают музыкой и воздушными шарами.

После трогательных прощаний с младшими членами семьи направляемся на центральную площадь. Здесь 26 девчонок и мальчишек из 1-го "А" знакомятся с первым учителем Светланой Тыщук. Многих будущих одноклассников Ярик знает уже не первый год: с кем-то ходил в детский сад, с кем-то - в одну танцевальную группу по хип-хопу. Со знакомой компанией в первый класс идти совсем не страшно, бойко заверяет нас юный герой и направляется в колонне таких же бесстрашных, любознательных и очень серьезных ребят на первую в жизни линейку. Там еще вчерашних дошколят встречают с румяным караваем. Все внимание сегодня им.

Звучит множество наставлений, теплых слов и пожеланий, с помощью увлекательных игр детям помогают освоить правила поведения в школе. "На стенке фломастером можно писать?", "Двойки получать?", - пока первоклашки отрицательно топают, хлопают и качают головой, родители стараются запечатлеть каждый момент сегодняшнего дня. Многие мамы и бабушки смахивают слезы, когда выпускники передают учебную эстафету и повязывают своей будущей смене алые ленточки с надписью "Первый раз в первый класс". Старт новому учебному году дает первый звонок. После линейки бесконечные шумные потоки белых бантиков, рубашечек и блузок, длиннющих гладиолусов и разноцветных шаров тянутся к школьному крыльцу. Сотни фото на память, а потом физика, география, математика…

Наши первоклашки на свой первый урок знаний спешат не в гимназию, а в детские сады, каждая параллель - в отдельный садик. Здесь новоиспеченные школьники проведут под крылом первого учителя и воспитателей весь будущий год, чтобы без лишнего стресса и проще адаптироваться к новым условиям. К тому же, организовать продленку на базе садов гораздо легче.

Первый урок по традиции посвящен Беларуси. Первым делом первоклашки наперебой отвечают на вопрос учителя: что же такое Родина? "Родина - город, где ты живешь", - опережает всех наш Ярик. Потом звучат еще десятки разных версий: "Родина - это папа и мама, семья, Вилейка, жизнь, природа, цветы и солнце...". Знакомство с белорусским краем продолжается уже наглядно. Шуршат лощеные страницы, малыши с интересом рассматривают книгу со снимками родной страны - подарок Президента. За этим занятием мы их и оставляем.

Во дворе сливаемся с группой нервничающих родителей. Долго тянутся минуты ожидания, прежде чем маленькие ученики после первого урока появятся на крыльце и смогут поделиться эмоциями с самими близкими, а потом продолжить праздник в домашней обстановке.

В ожидании сына Ярика и наш многодетный папа Александр. Ради первого звонка и школьного праздника глава семьи даже заранее запланировал отпуск. Уже прощаясь, узнаем, что любовь к школьной форме стала для него решающим и судьбоносным моментом в профессии и личной жизни.

"Когда выбирали сыну карандаши и тетрадки, меня накрыла ностальгия по школьной поре. Сам я родом из России, в школу пошел в Уссурийске. Тогда моя любовь к урокам началась с большой любви к школьной форме, которую примерил в первом классе. Ее я носил, не снимая, до 8-го класса. Уже в девятом в нашей школе разрешили свободный стиль одежды, но мне настолько нравилась форма, что ради нее после 8-го класса я поступил в суворовское училище. Позже стал офицером, благодаря этому по службе приехал в Вилейский район и здесь познакомился с супругой. Теперь один раз в год езжу на родину и всегда стараюсь проложить свой маршрут через местность, где находится моя школа. Сегодня испытал вместе с сыном те же эмоции восторга и легкого волнения, как в детстве у родной школы. Тогда после линейки мы всегда отправлялись с родителями в парк на аттракционы, а праздничный день завершался за чаепитием с тортом. Эту традицию будем продолжать с супругой, чтобы каждый первый учебный день был праздником не только для детишек, но и для всей семьи", - откровенничает папа.

Он уже купил билеты для большой семьи в аквапарк, на аттракционы, забронировал место в пиццерии, так что этот день обещает быть вдвойне насыщенным и очень праздничным, осталось только дождаться с занятий виновника торжества.

Мария ШНА,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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