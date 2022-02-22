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22 февраля 2022, 18:19

РЕПОРТАЖ: Первый день досрочного голосования на референдуме по Конституции в Могилевской области

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В стране стартовало важное политическое событие: началось досрочное голосование на референдуме по Конституции. Повсеместно открылись сотни участков, которые ждут своих голосующих. На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? И сегодня каждый должен понимать ответственность и значимость предстоящего выбора. О том, как проходит досрочное голосование в Могилевской области, и кто они, первые посетители участков, - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

На часах еще нет 10-ти, а на участке для голосования №57, расположенном в одном из старейших учреждений образования Могилева - средней школе №1, уже появился первый голосующий. Им стал председатель областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко. Именно он дал старт досрочному голосованию в регионе. "Призываю всех жителей Могилевщины прийти и сделать свой выбор, - отметил губернатор. - Ведь мы голосуем сегодня не только за обновленную Конституцию, мы выбираем будущее нашей страны для наших детей и внуков. Причем будущее на десятилетия вперед".

Отдав свой голос за конструктивные конституционные преобразования, Анатолий Исаченко пообщался с журналистами. Руководитель области подчеркнул, что очень удобно, когда организовано досрочное голосование. Для того чтобы сделать выбор, человек может прийти в любой подходящий для себя день, однако в определенное для этого время. "Конечно, можно прийти на участок и в основной день для голосования, - сказал он. - Человек должен сам сделать свой выбор, исходя из своих жизненных потребностей. Возможно, кто-то работает в воскресенье или субботу, у некоторых скользящий график. Тем не менее приглашаю всех определиться, прийти на участки и проголосовать заранее".

Отдельные слова благодарности Анатолий Исаченко выразил комиссиям, которые начали работу задолго до начала досрочного голосования. Им надо было подготовить участки, продумать и организовать там все наилучшим образом, сверить списки, решить ряд других актуальных вопросов. "Если мы, как избиратели, можем выбрать один из дней, когда решим прийти и проголосовать, то они должны всегда находиться здесь - это их работа", - подчеркнул губернатор.

На участке для голосования №57 зарегистрировано более 1,3 тыс. человек, среди которых 11 - впервые голосующие. Для молодых людей подготовлены именные памятные подарки, чтобы подчеркнуть торжественность момента - это их первый выбор и первое участие в важном политическом событии. Участок находится на первом этаже школы и оборудован всем необходимым. Здесь приняты противоковидные меры, предусмотрена безбарьерная среда - в том числе и отдельная кабинка для голосования людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих есть макеты и лупа.

"Вся комиссия будет работать в масках и перчатках, в кабинках и при входе есть антисептик, при необходимости в запасе имеются одноразовые ручки, - уточнила секретарь участковой комиссии №57 Ольга Максимова. - Кабинки для голосования у нас без передних шторок - это тоже антиковидные меры. К слову, есть специальная кабинка для инвалидов, где могут также проголосовать возрастные люди и те, кому по состоянию здоровья трудно стоять. Одна оборудована таким образом, чтобы там можно было проголосовать сидя. При входе в здание, где расположен участок, есть кнопка вызова - для тех, кому необходима помощь, чтобы до нас добраться. Вместе с волонтерами мы будем при необходимости помогать этим людям".

Дочка Ольги Максимовой в этом году впервые голосующая и очень ждет предстоящего события. "Я вижу, что ей очень хочется принять участие в голосовании, - поделилась женщина. - Для дочери это новый шаг во взрослую жизнь, новая степень гражданской ответственности. Раньше она видела, что мама работает в комиссии, но в силу возраста этого не осознавала. Сейчас она нацелена сходить на референдум. Думаю, основная масса молодых людей настроена так же. Вечером после дежурства я тоже буду голосовать на своем участке. Отдать свой голос за будущее страны важно и нужно. Для меня, как для обычного человека, значимо, что предложенные изменения и дополнения в Основной закон закрепляют в обществе основные ценностные ориентиры: сохранение исторической памяти, понимание брака как равноправного союза между мужчиной и женщиной. Уверена, что от каждой семьи зависит жизнь всего государства. Поэтому для меня это важно".

В состав комиссии на участке для голосования №57 вошли 13 человек. Здесь же работают 11 наблюдателей - представители нескольких общественных организаций и объединений, выдвиженцы от трудовых коллективов и граждане путем подачи заявления. В их числе Марина Ерошенко, которая имеет не первый опыт работы наблюдателем в комиссии. По ее словам, участок соответствует всем необходимым нормам, для людей здесь все предусмотрено. "Самое главное - хорошая и доброжелательная атмосфера, а также готовность членов комиссии помочь голосующему в любом, даже самом незначительном вопросе, - подчеркнула она. - Все в соответствии с требованиями: и противоэпидемические нормы, и расположение кабинок для голосования. Соблюдены все условия. Наша функция как наблюдателей следить, чтобы все соответствовало законодательству - и сам процесс голосования, и работа комиссии. В конце дня мы составляем акт и передаем его в комиссию, в котором можем изложить свои замечания. Надеюсь, сейчас все пройдет в спокойной и комфортной для всех обстановке".

Переезжаем на участок для голосования №44, расположенный в здании Могилевского государственного колледжа искусств. Участок просторный - достаточно места и для участников, и для членов комиссии, и для наблюдателей. Установлены информационные стенды для ознакомления с дополнениями и изменениями в Основной закон, а также протоколами по голосованию. В основной день 27 февраля будет подготовлена концертная программа, где выступят солисты и творческие коллективы учащихся колледжа искусств.

"У нас достаточно большой участок, который охватывает студенческие общежития Белорусско-Российского университета, а также близлежащие дома, - отметил председатель участковой комиссии №44 Александр Жигун. - Всего на данный момент в списках более 1,14 тыс. человек, причем процент молодежи на участке составляет порядка 67%. Это один из самых больших молодежных участков в городе. Несмотря на то, что сегодня первый день досрочного голосования, люди идут достаточно активно. В первую очередь это студенты - виден результат работы вуза по идеологическому и нравственному воспитанию молодежи. Также к открытию участка пришли местные жители, большинство из которых - пожилые люди. Они относятся к голосованию как к большому, серьезному и ответственному мероприятию, для многих это настоящий праздник".

По словам Александра Жигуна, около 30 человее этого участка будут голосовать на дому - заявки есть. В основном это возрастные люди и с особенностями двигательного аппарата. Для них визит членов комиссии - радость и дополнительный повод для общения. Впервые голосующих на участке 180 человек. "Это очень много - ранее у нас доходило максимально до 50-70 человек, в этом году по впервые голосующим у нас рекорд, - подчеркнул он. - Для каждого из них есть памятные подарки - ручки и календари. Сегодня молодые люди настроены позитивно, хотят проголосовать, выразить свою позицию и отдать гражданский долг, чтобы наша страна развивалась, становилась лучше, чтобы им и их детям было комфортно здесь жить".

Среди впервые голосующих - Егор Селезнев, студент-первокурсник Белорусско-Российского университета. "Я уже отметил свое совершеннолетие и понимаю, что должен принимать решение, от которого зависит будущее моей страны, - сказал он. - Это моя ответственность и мой долг. Такое значимое событие для меня, как первая в жизни торжественная линейка, ощущения такие же - настроение праздничное, немного есть волнение. Перед тем как прийти на участок, я изучал поправки, внесенные в Основной закон, много смотрел комментариев в СМИ. Все изменения направлены во благо нашей страны и ее жителей, они дадут толчок для развития всего государства".

Студент второго курса БРУ Антон Демянчук приехал из Гомельской области, но свой голос на референдуме отдает именно в Могилеве. Он принимает участие в голосовании впервые и настроен решительно: вопроса участвовать или нет в этом важном политическом событии для него не стояло. "Проголосовать на референдуме - долг каждого гражданина, - уверен молодой человек. - Будущее страны за молодежью, поэтому мы должны сегодня сделать свой выбор. Я смотрел, какие поправки будут внесены в Основной закон, пришел подготовленным. Все изменения важны - они направлены на развитие всего общества. Отмечу, что сегодня условия для студентов создаются очень хорошие - вижу помощь и большую поддержку от администрации университета. Это касается и учебы, и здоровья, и даже личных увлечений".

В первый день досрочного голосования на участке №44 впервые голосующих ждали подарки и от Могилевского городского комитета БРСМ. По словам первого секретаря горкома Сергея Чичова, от молодежной организации им вручают государственный флаг Беларуси, который получат активисты БРСМ, а также те, чей день рождения пришелся на период досрочного голосования, а также в день референдума. Всего в Могилеве насчитывается почти 5,8 тыс. впервые голосующих молодых людей. "Наша молодежная организация всегда очень активно принимает участие в таких кампаниях. Практически в каждую участковую комиссию включен член БРСМ, а также наблюдатель от союза молодежи, - уточнил Сергей Чичов. - Уверен, если мы хотим позитивных изменений, надо об этом говорить открыто и конструктивно - например, прийти и проголосовать, а не тратить свое время на высказывания в социальных сетях".

В первый день досрочного голосования участок №44 посетили супруги Антонина Сергеевна и Александр Алексеевич Поповы. Семейная пара вместе уже 53 года. По жизни идут рука об руку, вот и на участке для голосования тоже вместе. "Мы сегодня решили проголосовать за изменения и дополнения в Конституцию, - говорит могилевчанка. - Почему досрочно? Все-таки немного опасаемся коронавируса, хоть оба и привились. Думаю, сегодня на участке будет меньше людей, чем 27-го числа. Проживши столько лет, понимаем, что надо держаться за свою Беларусь. У нас хорошо: все мирно, пенсии нам хватает. Вспомнить, какая у нас была жизнь раньше - мы же послевоенное поколение. То время не сравнить с современностью. И покушать не было вдоволь - помню, как хотелось конфету съесть. А сейчас всего хватает. И это благодаря руководству: как в семье, так и в государстве".

В могилевской средней школе №45, расположенной в микрорайоне Казимировка, оборудованы сразу 4 участка - 3 в холле учреждения образования и один в библиотеке. "Всего на 4-х участках в списках для голосующих более 9,22 тыс. человек, - отметил директор учебного заведения и председатель участковой комиссии участка для голосования по референдуму №74 Владимир Матиевский. - В нашем развивающемся микрорайоне проживает 11 тыс. взрослого населения и почти 4,8 тыс. несовершеннолетних. В процентном соотношении голосующих много. С утра на участках сразу появились люди - двигаются не потоком, подходят постоянно в течение дня. Очередей не возникает".

По словам Владимира Матиевского, у белорусов уже есть опыт 1996 года, когда в сложной политической обстановке в стране вопрос был решен именно проведением референдума. "Сложная обстановка была и в 2020 году. Для того чтобы такие вещи не повторялись, необходим референдум, чтобы мирно и спокойно решить вопрос, путем соблюдения закона", - подчеркнул он.

Как рассказали в областной комиссии по референдуму, в Могилевской области образовано 707 участков для голосования, в том числе в 149 - в Могилеве. Их столько же, сколько и участковых комиссий. Для досрочного голосования открыто 675 участков. В состав участковых комиссий вошли порядка 7,5 тыс. человек, всего же в комиссиях всех уровней, участковых и территориальных, около 8 тыс. человек. Аккредитовано около 6 тыс. наблюдателей. Списочная численность голосующих в регионе - около 793 тыс.

БЕЛТА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО.-0-

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