РЕПОРТАЖ: Пишут из Аляски и Австралии: как белорусский грибник собирает вместе с дарами леса тысячи единомышленников в Instagram

Год назад в Instagram появился аккаунт белорусского грибника. 34-летний минчанин Сергей Шишко ведет активный образ жизни, занимает руководящую должность в крупной частной фирме и не представляет своей жизни без леса и рыбалки. Фотографиями внушительных грибных уловов, пейзажами малой родины он наполнил свой профиль. И стал получать в ответ тысячи лайков, сотни комментариев и сообщений от единомышленников со всех концов земного шара. Вместе с нарастающей популярностью посыпались и предложения организовать лесные туры, однако своих мест опытный грибник не выдает. В виде исключения специально для корреспондентов БЕЛТА он согласился отправиться в небольшое путешествие за лесными дарами и рассказать, как ему удается вместе с сотнями литров грибов и ягод собирать и тысячи подписчиков.

Сергей родом из города Узда. Леса в родном районе освоил еще в детстве, с тех пор за грибами, ягодами и прочими природными деликатесами только туда. Пока добираемся к месту, наслаждаемся местными пейзажами. В дороге Сергей рассказывает свою историю становления как грибника и как блогера.

Каждый год домашние погреба пополняются обильными запасами белых, подосиновиков, подберезовиков, лисичек и всех остальных существующих в нашей лесополосе съедобных грибов. Пополняется вместе с тем и архив фотографий в духе натюрморта. В кадре почти всегда большие корзины с белыми, десятки литров земляники и прочих даров природы. Оценить такие снимки могли только единицы, пока жена Анастасия не создала супругу аккаунт в Instagram и пополнила его несколькими живописными фото. А дальше инициативу продолжил сам Сергей. За год на белорусского грибника подписались около 6,5 тыс. человек - по мерках современной блогосферы число не самое внушительное, но это можно считать прорывом, ведь контент сезонный и тематический. К тому же никаких SMM-стратегий наш герой не применяет. Его аудитория, как и грибы, растет самостоятельно без лишних вмешательств.

Отправной точкой нашего грибного маршрута становится сосновый бор. На пути дороги с широкой колеей, но машина Сергея с легкостью преодолевает все препятствия - транспорт был куплен специально под поездки за грибами, чтобы с регулирующейся посадкой и другими требованиями. Помимо этой техники, специально под увлечение подбирался и телефон, чтобы с хорошей камерой и цветопередачей. Так, вооружившись, ножами, корзинами, камерами и фотоаппаратами отправляемся собирать урожай и советы. Первым делом Сергей обращает внимание, по какую сторону находится солнце, это лучший ориентир, чтобы не заблудиться.

В лесу сухо, так что на обилие молодых крепышей не рассчитываем, главное - сам процесс. К слову, за грибами мы отправились, когда солнце было уже в зените, хотя в идеале это делать нужно в утреннее время. Поэтому искать грибы вдвойне непросто: во-первых, из-за ярких лучей не всегда заметишь лисичку или подосиновик, во-вторых, изнывая от жары, едва успеваем за нашим лидером. С ним никто из родных и друзей в лес не ходит: просто не выдерживают и не успевают. По лесу Сергей ходит, петляя, наматывая километр за километром большие круги. Иногда такие путешествия могут растянуться на восемь часов, пока до отказа не заполнится багажник. Оказывается, такая выносливость тренировалась не только годами путешествий по лесу. Сергей окончил БГУФК, работал тренером по легкой атлетике.

Первые лисички находим посреди брусничника. Сергей объясняет, что он сторонник того, что грибы можно не срезать на корню, а выкручивать и потом очищать. "То, что грибницу можно так вырвать или повредить, - это миф. У многих грибов она простирается метров на сто, а то и больше. Если же мы срезаем гриб - это место загнивает, что не есть хорошо. Когда выкручиваем, то обязательно закрываем место произрастания гриба мхом", - дает советы Сергей.

Параллельно собираем белобокую бруснику и уже давно налившуюся чернику. С этого года Сергей расширил сферу своих интересов - собирает не только грибы, но и все дикие ягоды и листья ягодника для домашних чаев. Причем никаких комбайнов и других приспособлений не использует, чтобы ценные дары лишний раз не соприкасались с металлом и чтобы природе не вредить.

Чаще всего на нашем пути попадаются лисички и колпак обыкновенный (он же курочка, панчошка). "Когда стал общаться с подписчиками, заметил, что одинаковые грибы в разных регионах называют по-разному. Где-то белые, где-то боровики, а где-то и красноголовики", - объясняет Сергей. Потом он достает телефон и показывает фото необычных грибов. Такую экзотику подписчики из Аляски прислали, чтобы помог определить: съедобные или нет. А в профиле все увеличивается число лайков и комментариев. "Пришлось отключить уведомления, иначе телефон после публикации разрывается, экран не гаснет", - отмечает начинающий блогер. Не настроен у Сергея ни таргет, ни реклама в других тематических профилях. Многие SMMщики могут позавидовать тому, что аудитория вся активная и живая.

"Людей привлекает натуральность и душевность. Живые фото природы без лишних фильтров и обработки. Подкупают и объемы собранного. Снимок, где будет один красивый гриб, вряд ли сейчас кого-то удивит. А вот если там несколько корзин белых - вот это да. Плюс публикации лучше делать примерно раз в два дня, чтобы много не мелькать и не раздражать аудиторию. Она, кстати, у меня общительная, любит внимание. Поэтому стараюсь уделить время и ответить каждому", - добавляет грибник.

Привлечь основную массу подписчиков и, как это сейчас называется, "хайпануть" ему удалось в ноябре, когда в зимнюю спячку ушла вся Россия, настроилась на продолжительный отдых от урожайных дел и Беларусь. А Сергей корзину за корзиной приносил из леса грибы и делился находками в своем профиле. "Люди думали, что это муляжи. Не верили своим глазам - пришлось ставить таблички с датами. Все равно не верили", - вспоминает герой, параллельно раз за разом нагибаясь и наполняя корзинку молочно-белыми курочками, которых в эту пору очень много на полянах. "А ведь многие эти грибы не знают или просто не берут. Хотя боровая сыроежка и колпак - самые вкусные грибы для жарки", - утверждает Сергей.

Узнаем, что лисички, подберезовики, подосиновики и боровики в июле-августе на открытых участках сосновых боров лучше не искать. Заглядывать нужно в те районы, где растут лиственные деревья. Наши корзинки в густой березовой роще наполняются подосиновиками и лисичками.

Самые фотогеничные грибы Сергей старается запечатлеть, учит правильным ракурсам и нас. На зиму ему нужно заготовить не только соленья из грибов, но и качественный контент. "Кстати, одна из подписчиц обратила внимание, что в январе самый популярный хэштэг в Instagram был #грибы", - замечает герой, тщательно очищая находку и выстраивая нужную композицию. Аудитория у того профиля крайне требовательная: только попробуй неправильно подрежь корень или оставь много мусора в корзинке - сразу же полетят замечания от микологов, экологов и прочих неравнодушных. Вместе с такими замечаниями сыплются в директ и многочисленные просьбы: показать места, устроить платные грибные туры. Часто приходят сообщения из США, Германии, России и даже Австралии с просьбами выслать сушеные грибы или соленья, но Сергей пока остается непреклонен.

"Надо понимать: все, что я делаю, - это для души. Грибы, Instagram, рыбалка - это часть моих увлечений, которые приносят счастье. И этим счастьем я делюсь с другими. Я не делаю своей постоянной обязанностью создание контента и постинг фото, потому что так нужно для сохранения и привлечения аудитории. Покупаю красивые плетеные корзины не для того, чтобы выгоднее смотрелись на фото. В первую очередь это для себя", - объясняет свою позицию грибник.

Самым большим спросом в сети пользуется классика - боровики. Обычно если находишь мухомор - это верный признак того, что можно отыскать и белый гриб. Но пока ярких красно-белых шляпок во мху не замечаем. А если находим редкие боровики, то практически все червивые. Попадаются даже лисички, в которых поселился проволочник. Так что утверждение, что этот вид грибов не бывает червивым, - стереотип. "Дождей не было - не было и обновления потомства", - говорит Сергей, то и дело срезая уже далеко не молодые подосиновики и находя во мху огромные лисички, которые поблекли и потеряли свой яркий апельсиново-оранжевый цвет. Самое идеальное время для сбора грибов, когда в теплую пору пройдут дожди. Тогда спустя дня три можно направляться в лес. Если еще по утрам боры окутывают густые туманы, то с пустой корзиной точно не уйдешь.

"Мне часто пишут, мол, откуда вы берете грибы, когда их нет? Но ведь их нужно уметь искать. Я хожу часами, замечаю места, анализирую, сравниваю с урожаями прошлых лет. Чаще всего многие спустя пять минут ходьбы по лесу утверждают, что грибов нет, и отправляются обратно. Но каждый при желании найдет свой гриб", - замечает Сергей. Есть в сборе грибов и сезонность, причем не только по порам года (весенние, летние и осенние грибы), но и по годам. Наш спутник утверждает, что по-настоящему урожайный сезон наступает примерно раз в три года. Таким был 2017-й, когда с пустой корзиной из леса никто не уходил. Теперь Сергей ждет такого грибного обилия в следующем году.

Когда наши корзинки доверху заполняются лисичками, курочками и элитным ассорти из белых и подосиновиков, сортируем грибы, чтобы каждый вид был в отдельной таре. Находим вересковую поляну. Сергей снова долго и аккуратно выстраивает композицию, обращает внимание, чтобы фон был живописный. Потом дожидаемся правильного света и делаем десяток фотографий. Когда грибной трип удался, получаем приглашение попробовать уникальный ферментированный чай ручной работы.

По пути узнаем, как готовится такой ароматный и полезный напиток из диких трав и ягод в условиях городской многоэтажки. Сейчас многое из уже добытого и приготовленного в этом сезоне хранится в семье Шишко в специальной кладовой прямо в квартире. Здесь на полках в стеклянных банках чего только не найдешь: от высушенных лука и петрушки до костяники и василька. Больше всего удивляют маринованные лисички. "Это одна бабуля Сергею в лесу подсказала, что можно мариновать с чесноком, вот и попробовали - очень вкусно", - рассказывает супруга Анастасия.

Для своих чаев Сергей уже заготовил листья лесной земляники, дикой смородины, вишни, иван-чая, лесные ягоды и прочую растительность. Поскольку лист для чая мыть нельзя, собирать его нужно в сухую солнечную погоду. Огромные покрывала с собранным урожаем постоянно заполняют центральную часть гостиной. "Выбираю дикие ягоды и травы потому, что в современных селекционеры борются за урожайность. Поэтому нет ни вкуса, ни запаха и даже мало пользы в том, что выросло в саду или на грядке", - объясняет герой.

После того как будущий чайный материал заготовлен, немало времени уходит на сортировку растений. Потом Сергей отправляет травы и листья на ферментацию, ягоды - в электрическую многоуровневую сушилку. И если грибную добычу глава семьи передает в полное распоряжение супруги, то с растениями работает сам.

Сергей долгое время изучал технологии, пересмотрел десятки роликов и выбрал самый сложный рецепт. Для того чтобы листья иван-чая морились и выделяли межклеточный сок, их помещают в стеклянные банки максимально плотно. Через 2-3 дня растения переминают вручную до тех пор, пока не скрутятся в трубочку. Затем тара накрывается влажной тканью и в таком состоянии заготовки выдерживаются еще 6-8 часов, а потом отправляются в сушилку. Технология переработки листьев земляники, черной смородины, вишни и других плодовых деревьев немного отличается, но в целом процесс схож. Финальный этап - дозревание чая в течение нескольких месяцев уже в хорошо проклеенных коробках. Именно их и демонстрирует нам Сергей - под плотным слоем кальки здесь ждет своей поры обильный урожай иван-чая.

Еще немного и чайную основу можно будет смешать с ароматными сухими ягодами и наслаждаться полезным напитком. Коронных рецептов у Сергея пока четыре: иван-чай с добавлением лесных ягод, микс из листьев дикой смородины, ягод черники и красной смородины, а также ферментированный лист вишни. А самый популярный и ароматный - землянично-клубничный на основе листа дикой лесной земляники, собранного в период цветения растения. Именно его и дегустируем. Это красноватый напиток с запахом домашнего бабушкиного варенья и легкой кислинкой. Вкус необычный, такой чай явно не купишь в супермаркете. "Чайное дело начал углубленно изучать в этом сезоне. В следующем году предстоит глобальная работа. Буду делать сироп на основе кленового сока, чтобы готовить нектаризированный карамелизированный иван-чай. Для одного литра такого сиропа нужно будет собрать 40 литров сока. А для сбора иван-чая придется брать отпуск", - узнаем о дальнейших планах. Недоумеваем, как можно успевать совмещать основную работу, семью и такой кропотливый труд, требующий множества сил и полной самоотдачи. "Я всегда уверен, что все успею и смогу", - заключает собеседник.

На прощание Сергей открывает еще один грибной секрет. 28 августа начинается выход белого гриба, а максимальный пик его роста приходится на вторую неделю сентября. Так что если пойти в лес в эту пору с большим желанием отыскать свой гриб, то обязательно можно найти заветный боровик, а может, и не один.

Мария ШНА,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА .-0-