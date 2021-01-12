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12 января 2021, 19:17

РЕПОРТАЖ: По снежным склонам с ветерком: на лыжной трассе в Веснянке в разгаре сезон

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Новый год закончился, а подарки продолжают поступать. Запоздалый, но долгожданный сюрприз преподнесла и погода, хорошенько припорошив Минск снегом. С восторгом приняв подарок, жители столицы незамедлительно устремились к традиционным зимним забавам: начали играть в снежки и кататься на санках. Значительно выросло количество посетителей и на лыжной трассе в Веснянке. Это место всегда пользовалось популярностью, но сейчас оно стало особенно востребованным. Корреспонденты БЕЛТА решили проверить, как много людей собирает трасса в разгар рабочего дня и поинтересоваться у любителей лыжного спорта, какой снег лучше - искусственный или настоящий?

Десять часов утра, а заснеженная лыжная трасса уже заполнена людьми. На белом фоне отчетливо выделяются силуэты в красочных костюмах, петляющие по дорожкам. На рифленой от лыж трассе среди припорошенных снегом деревьев катаются дети и взрослые, любители и профессионалы, местные жители и гости столицы. "Количество посещений лыжной трассы в последние дни - невероятное. Люди приходили покататься и раньше, когда дорожки были засыпаны искусственным снегом, но с появлением настоящего посетителей стало настолько много, что возле пункта проката выстраивались огромные очереди. Если говорить честно, в выходные дни некоторым желающим покататься не хватало спортивного инвентаря. Ситуация малоприятная, просим прощения, но с рвением людей приобщиться к зимнему виду спорта ничего сделать не можем", - начал рассказ о ситуации в Веснянке в текущем периоде начальник лыжероллерной трассы Константин Калиновский.

Картина возле пункта проката в эти снежные дни января напомнила те моменты, когда при длительном ожидании по законам несправедливости нужное и востребованное заканчивается именно на тебе, поэтому многие научились на ошибках и сейчас приезжают кататься по трассе на собственных лыжах.

"Скопления столичных жителей сейчас наблюдаются на всех горках в городе. Снег действительно порадовал людей, принес много положительных эмоций и даже подтолкнул многих выйти из дома и заняться активным отдыхом, чему мы только рады. Условия для лыжного спорта на площадке созданы хорошие. Сейчас снежная трасса насчитывает два км, но впереди ожидаются морозы, поэтому постараемся продлить ее до 5 км, чтобы создать людям еще больше раздолья для катания на лыжах", - отметил Константин Калиновский.

Удивительно, куда еще больше раздолья? Впрочем, тем, кто скептически относится к активному времяпрепровождению на морозе, сложно понять эмоции любителей зимних видов спорта: разгоряченные лыжники быстро проезжают два км трассы и с восторгом отмечают, что дополнительные три совершенно не будут лишними. "Пошел третий сезон, как начал активно кататься на лыжах. Помню, что зима в прошлом году снегом не баловала, трассу тоже засыпали искусственными пушками, и она получилась короткой. В этот раз ситуация получше, но нет предела совершенству, поэтому надеюсь, что в ближайшее время мне удастся прокатиться на пятикилометровой трассе", - рассказал шестидесятилетний Владимир Леонов.

Также активный пенсионер отметил, что катается на лыжах с конкретной целью - отвлечься от рутинных дел и похудеть. За четырнадцать дней он сбросил шесть кг, чему очень рад. "Думаю, что вес будет и дальше падать. Ведь чем больше активности, тем лучше тратится энергия, а сегодня кататься довольно сложно, потому что, исключительно по моим впечатлениям, настоящий снег скользит намного хуже, чем искусственный", - подчеркнул любитель лыжного спорта.

Разница между настоящим и ненатуральным снегом действительно есть. На искусственном значительно легче кататься, потому что его снежинки не имеют узорчатых краев. Скрепляясь без зазоров и пустот, они делают наст из снега более скольким. "Но лучшей считается смесь из настоящего и искусственного снега, которая сейчас сформировалась на трассе. В ближайшее время кристаллы смешаются, и кататься по дорожке станет значительно приятнее, а если вдруг ударят морозы и ничего непредвиденного не произойдет, есть совет - для лучшего скольжения можно смазать лыжи парафином", - рассказал Константин Калиновский.

Тем временем рядом с корреспондентами один за другим быстро проносятся люди на лыжах. Выловить энтузиастов из стремительного потока сложно, но возможно - такой стала Валентина Шиц, которая, невзирая на ограниченные физические возможности, является постоянным посетителем Веснянки. "Как только выпал снег, людей на трассе стало невероятно много. Многие отмечают, что дорожка стала лучше и значительно длиннее. Так и есть. Я профессионально занимаюсь лыжными гонками, поэтому рада, что протяженность трассы увеличили. Не так скучно ездить, а благодаря выпавшему снегу пейзажи возле снежной дорожки сейчас невероятно красивые - можно не только тренироваться, но и наслаждаться прекрасными картинами зимней природы", - поделилась Валентина Шиц.

Понять, кто действительно активно занимается спортом, а кто просто релаксирует и отдыхает, по виду проезжающих лыжников довольно сложно. Кажется, что радость и положительные эмоции испытывает абсолютно каждый человек - даже тот, который с разгона съезжает с дорожки и падает на обочине. "Раньше катались в других местах. Были в лесах, где довольно сложно передвигаться, поэтому на трассе получаем особое удовольствие. Здесь хорошее покрытие, разной высоты горки и люди, среди которых ездить намного веселее", - отметили совсем юные школьницы Екатерина Господарик и Ульяна Михаловская, которые на время остановились у обочины, чтобы отдохнуть и окинуть взглядом территорию лыжной трассы.

За час, который корреспонденты провели среди любителей активного зимнего отдыха, лыжников на трассе меньше не стало. "Занимаюсь лыжным спортом всю жизнь и точно могу сказать, что никогда не поздно начать. Главные составляющие - желание, настроение и хороший снег", - подчеркнул пожилой мужчина и умчал дальше покорять снежную трассу.

Марина ШАФРАН,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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