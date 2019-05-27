Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
27 мая 2019, Пн
+19°C
Малооблачно EUR 2.3266
USD 2.0779
RUB 3.2242
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки
Президент
Положения Договора о Союзном государстве не требуют пересмотра - Макей
Политика
В ООН приняли белорусскую резолюцию по предупреждению преступности
Общество
Квартиры в рассрочку до 10 лет: крупнейший застройщик Dana Holdings продлил акцию до конца июня
Общество
Начата реверсная транспортировка российской загрязненной нефти с территории Беларуси
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В горах автомобиль упал в пропасть - погиб один человек
22:27 В мире
Три мини-ярмарки вакансий пройдут 28-30 мая в Минске
21:46 Регионы
Задержаны мать погибшего в Лепеле ребенка и ее сожитель
21:43 Происшествия
Оркестр Михаила Финберга выступит 1 июня в Мирском замке
21:21 Культура
Девон Саддлер покидает "Цмокi-Мiнск" и переходит в "Автодор"
21:12 Спорт
РЕПОРТАЖ: Пока мы живы, помнить будем: как в агрогородке Тонеж чтут погибших в годы войны
21:12 Регионы
Литературные состязания, мастер-классы и презентации - "Славянская лира" пройдет в Минске
20:58 Культура
В Лепеле нашли тело двухлетнего ребенка
20:26 Происшествия
В Беларуси изменен порядок получения квалификации машиниста
20:15 Общество
Идея интеграции интеграций уже овладела массами - Ничкасов
20:08 Политика
Лукашенко поздравил Гитанаса Науседу с избранием на должность Президента Литвы
19:57 Президент
Госстройнадзор перед II Европейскими играми усилил контроль за порядком на стройплощадках
19:42 Регионы
Оплата банковской картой проезда из аэропорта будет доступна на всех автобусах №300Э с июня
19:10 Регионы
Белорусские актеры приглашены в летнюю школу Союза театральных деятелей РФ
18:57 Культура
Беларусь планирует достигнуть эпидблагополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года
18:52 Общество
Макей: существующие в ЕАЭС изъятия и ограничения негативно влияют на его имидж
18:47 Экономика
Лавров: по соглашению о взаимном признании виз завершаются необходимые процедуры
18:44 Общество
Положения Договора о Союзном государстве не требуют пересмотра - Макей
18:39 Политика
МИД Беларуси и России планируют осенью провести совместное заседание коллегий
18:36 Политика
Макей: президенты Беларуси и России планируют принять участие в Форуме регионов в Санкт-Петербурге
18:31 Политика
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Конкурс "Фронтовой альбом" Конкурс "Фронтовой альбом"
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Пока мы живы, помнить будем: как в агрогородке Тонеж чтут погибших в годы войны

Регионы 27.05.2019 | 21:12

За более чем 460-летнюю историю агрогородок Тонеж Лельчицкого района видел немало печальных событий. Однако, пожалуй, самые глубокие шрамы в сердцах и душах его жителей оставила Великая Отечественная война. Сегодня во всей деревне нет семьи, в которую бы 40-е прошлого столетия ни принесли нестерпимую боль. О том, как чтут память погибших в годы лихолетья родных, близких, земляков, рассказали тонежцы корреспондентам БЕЛТА.

Местом общей скорби стал в деревне мемориальный комплекс, хранящий историю о 262 сожженных фашистами сельчанах. В центре композиции - крест, по периметру - скульптуры взрослых и детей. На гранитной плите высечены имена тех, кто похоронен в братской могиле. Годы рождения у всех разные: 1889, 1907, 1920, 1940. Дата смерти одна на всех - 6 января 1943 года.

Мы подходим к мемориалу под моросящий дождь, и его капли, словно горькие слезы, стекают по металлическим щекам. Без слез не вспоминают местные и ту историю, которая послужила причиной создания комплекса.

В ночь с 6 на 7 января 1943 года немцы окружили деревню со всех сторон. Мужчин в то время в селе было очень мало, ведь большинство сражались на фронтах. Под предлогом обмена паспортов немцы сгоняли женщин, детей, стариков в здание местной церкви. Беззащитных сельчан вели под дулами автоматов, тех, кто не мог передвигаться или пытался воспротивиться, убивали на месте. "Столетнего дедушку Нестора расстреляли прямо на печи. Девятилетнего Алексея Акулича, который хотел убежать в лес, закололи штыками", - описывает события той страшной ночи заведующая школьным музеем Татьяна Левковец.

У церкви людям приказали раздеться до нательного белья. Беспомощные, они понимали, что это конец. Плачущие женщины обнимали, пытаясь закрыть собой, напуганных детей.

Потом раздалась очередь выстрелов, люди падали один на одного. Каратели не хотели, чтобы в живых остался хотя бы один человек - свидетель их зверств, поэтому здание подожгли. Однако одной женщине Татьяне Боровской все же удалось выбраться из того пекла через небольшое окошко.

"У прытомнасць прыйшла: выядае дым вочы.

У жыцці не было больш цяжэйшае ночы.

З-пад мертвых і раненых ледзь выпаўзаю,

Дзяцей родных целы навобмацк шукаю,

Заву-аклікаю суседак сваіх…

Не азваўся ніхто, плач і стогн ужо сціх", - воспоминания единственного свидетеля в стихотворной форме передала местная жительница Валентина Соколовская.

Раненая, босая, Татьяна Боровская побрела в лес и рассказала тем, кому удалось покинуть деревню накануне жестокой расправы, о случившемся. Пережив чудовищную ночь, потеряв четверых детей, друзей, односельчан, 30-летняя женщина вмиг превратилась в седую старуху.

"Всю оставшуюся жизнь, а прожила баба Таня более 90 лет, мы ни разу не видели улыбки на ее лице. Мы запомнили ее одиноко сидящей в своей комнате и тоскливо смотрящей куда-то вдаль сквозь небольшое окно деревенской хаты", - вспоминает Валентина Соколовская, которая вместе с другими школьниками в послевоенное время помогала женщине в быту.

В ту ночь фашисты сожгли 262 жителя, 108 из них - дети, причем 33 малышам не исполнилось еще и пяти лет, 26 мальчиков и девочек были в возрасте от пяти до десяти лет. Вернувшись спустя время в деревню, люди увидели страшную картину и только тогда смогли захоронить погибших от рук карателей.

На братской могиле сельчане поставили кресты, затем знак из кирпича. Обелиск с мемориальной доской в память о погибших установили в деревне на месте трагедии в 1955 году.

В 1990 году местный учитель Георгий Моисеенко от имени жителей деревни предложил председателю сельсовета увековечить память о сожженных, установить мемориальный комплекс. После того как композицию привезли из литейного завода, помощь в ее установке и обустройстве старались оказать все тонежцы. "Залить фундамент, выполнить любые черновые работы - каждый стремился внести свою лепту", - рассказывает Татьяна Левковец.

Мемориал стал местом встречи для тонежцев, для всех, кто потерял родных и близких в ту страшную зимнюю ночь 43-го. Каждый год 6 января на скорбном реквиеме собирается буквально вся деревня, приезжают и из разных точек нашей страны. Почтить память погибших сюда приходят также на Радуницу, 9 Мая, 3 июля и в другие дни.

"Пока мы живы, помнить будем, и будут живы и те, чьи жизни в 1943 году были безвинно загублены", - говорят местные жители, называя свою деревню полесской сестрой Хатыни.

В 2013 году по инициативе еще одного тонежца Сергея Венгуры началась реконструкция комплекса - какие-то элементы заменили, подправили. А в 2005-м сельчане решили, что необходимо вернуть в деревню и храм, который был до войны. Идею восприняли единогласно. Его строительство шло при активном участии практически всех тонежцев, а также спонсоров. Поддержал земляков и уроженец деревни - художественный руководитель и главный дирижер Национального академического народного хора имени Г.И.Цитовича Михаил Дриневский.

Рядом с мемориалом и храмом высадили 109 карельских берез: в память о 108 сожженных детях и 109-я - в честь Татьяны Боровской.

Мемориальный комплекс сожженным - не единственное место скорби в деревне. Так, в братской могиле, находящейся на пересечении улиц, похоронены три красноармейца, которые погибли в 1922 году, а также воины, чьи жизни оборвались в 1944 году при освобождении Тонежа.

На фронтах и в партизанской борьбе во время Великой Отечественной войны погиб 101 тонежец. В память о них был заложен парк, а в нем в 1967 году появилась скульптура солдата в честь погибших односельчан. Также в окрестностях деревни установлен памятник партизанским семьям.

"К сохранению памяти наши люди относятся очень серьезно, ответственно. Ухаживают за памятными местами все без исключения жители - школьники, работающие, уважаемые бабушки и дедушки. При этом помимо традиционных субботников, генеральных уборок к памятным датам, порядок поддерживается круглый год. Зимой вместе чистим снег, дороги, весной высаживаем цветы, летом обкашиваем территорию, осенью убираем опавшую листву. Каждый вносит свою посильную лепту", - рассказывает председатель Тонежского сельского Совета депутатов Наталья Воробей.

"Воспитать патриотизм можно только на деле. Не словами, не убеждениями, а именно конкретными делами", - убеждена Валентина Соколовская. Она поведала и историю создания местного школьного музея, в котором благодаря небезразличным жителям собраны ценные материалы, воссоздающие страницы сельской истории. Все начиналось с того, что спустя 40 лет после войны учитель Георгий Моисеенко повел детей к урочищу, там нашли гильзу, а в ней - записку, в которой сохранились данные о замполите Самуиле Хаевском, освобождавшем деревню. Адрес московский. Тонежцы решили отыскать родственников погибшего, и ответ из российской столицы пришел от жены и дочери военного. Родные Самуила Хаевского приехали в деревню и рассказали сельчанам, каким он был человеком, чем увлекался. Сегодня одна из улиц агрогородка Тонеж носит его имя. Планируют сельчане в честь замполита установить и мемориальную доску.

С уважением к прошлому относятся и других населенных пунктах Лельчицкого района. Например, на кладбище в Лельчицах скоро появится новый памятный знак жертвам фашизма. Первый секретарь районного комитета БРСМ Мария Бондарчук рассказала, что примерно в 70-е годы прошлого столетия возле урочища Яма строители брали для работы песок и обнаружили останки людей. Со слов очевидцев, там были погребены евреи - жертвы фашизма в годы войны. В то время останки перезахоронили на гражданском кладбище, поставили деревянный обелиск. В начале этого года молодежь, профсоюзы и ветеранская организация района решили место захоронения благоустроить. Идею поддержал предприниматель Валентин Бутковский и изготовил гранитный памятный знак.

Помнить корни свои - по такому принципу живут и в Жмурном Стодоличского сельсовета. От Лельчиц до деревни несколько километров. На местном кладбище на левой стороне хоронят православных, с правой - католиков.

В 2015-м на православной части кладбища появилась часовня - средства на ее строительство собирали уроженцы этой и соседних деревень, в том числе и разъехавшиеся в разные точки не только нашей страны.

В прошлом году недалеко от каплицы установили памятник погибшим односельчанам. На гранитной плите фамилии тех, кто был зверски убит фашистами, кто не вернулся с поля боя. Возраст погибших - от 9 месяцев до 80 лет. Увековечить память таким способом - также инициатива и доброе дело самих жителей, нынешних и бывших.

Уже в этом году в начале мая на католической части тоже появился памятный знак - репрессированным в 30-е годы прошлого столетия от потомков. Имена и фамилии, выбитые на камне, взяты из книги "Память" Лельчицкого района, воспоминаний свидетелей тех событий, родственников погибших, справок из архивов и т.д. За собранные гражданами средства не только изготовили и установили памятник, но и благоустроили территорию вокруг: выложили плитку, высадили туи.

"О своих предках родившиеся в этих местах бережно хранят память в сердцах. Бывшие и нынешние сельчане инициативные, неравнодушные и ответственные. Они поддерживают в порядке памятники, места захоронений, именно за счет средств самообложения было установлено и ограждение на погосте, помогают и спонсоры", - отмечает председатель Стодоличского сельсовета Анна Малец. По ее мнению, каждое памятное место как живой урок потомкам, говорящий о том, что сберечь историю - долг каждого из нас.

Тамара СУБОТКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
ВОВ, Лельчицы, мемориальный комплекс, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3266 BYN 2.324 BYN 2.329 BYN
USD
2.0779 BYN 2.076 BYN 2.08 BYN
RUB
3.2242 BYN 3.219 BYN 3.225 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко ознакомился с благоустройством и развитием территорий вдоль МКАД
Все видео

Фотоновости

"БЕЛДЖИ" с момента запуска производства выпустил более 15 тыс. автомобилей
Все фото

Инфографика

Акция "Внимание - дети!" В преддверии летних каникул в Беларуси проходит акция "Внимание - дети!". Сроки акции: 25 мая - 5 июня. Цель - избежать травматизма детей на дорогах.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти
Лукашенко поздравил Гитанаса Науседу с избранием на должность Президента Литвы
Лукашенко 28-29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС
Политика
Сергей Румас Правительство Беларуси рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Германией
Идея интеграции интеграций уже овладела массами - Ничкасов
Положения Договора о Союзном государстве не требуют пересмотра - Макей
Экономика
Фото из архива Начата реверсная транспортировка российской загрязненной нефти с территории Беларуси
Макей: существующие в ЕАЭС изъятия и ограничения негативно влияют на его имидж
Соглашение об авторских и смежных правах начало действовать в ЕАЭС
Происшествия
Во время брифинга МВД и СК Раскрыто резонансное убийство бизнесмена в Березинском районе
Задержаны мать погибшего в Лепеле ребенка и ее сожитель
В Лепеле нашли тело двухлетнего ребенка
Общество
Плети́ добро
В Беларуси изменен порядок получения квалификации машиниста
Беларусь планирует достигнуть эпидблагополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года
Спорт
Хоккеисты сборной Беларуси. Фото Sportida Photo Agency Хоккеисты сборной Беларуси узнали соперников на ЧМ-2020 в Швейцарии
Девон Саддлер покидает "Цмокi-Мiнск" и переходит в "Автодор"
Александра Саснович уступила в доигровке 1-го раунда "Ролан Гаррос"
Технологии
Фото из архива Музей истории ВОВ создал виртуальный альбом "Как наши деды воевали..."
velcom | A1 запустил новую линейку "A1 Бизнес онлайн" с фиксированным интернетом для бизнеса
Более 3 млрд фейковых аккаунтов удалены с Facebook за полгода
Культура
Фото из архива Поэты и музыканты из восьми стран съедутся на "Большую бард-рыбалку"
Оркестр Михаила Финберга выступит 1 июня в Мирском замке
Литературные состязания, мастер-классы и презентации - "Славянская лира" пройдет в Минске
В мире
Фото Wiadomosci Бывший ученик напал на школу в Польше, есть раненые
В горах автомобиль упал в пропасть - погиб один человек
Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру и правительству
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня
Кристина Асмус примерила новое амплуа
Дикая панда-альбинос впервые попала на видео
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Пункт назначения: доехать любой ценой
Под офицерскими звездами
Семь раз отмерь
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия