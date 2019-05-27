РЕПОРТАЖ: Пока мы живы, помнить будем: как в агрогородке Тонеж чтут погибших в годы войны

За более чем 460-летнюю историю агрогородок Тонеж Лельчицкого района видел немало печальных событий. Однако, пожалуй, самые глубокие шрамы в сердцах и душах его жителей оставила Великая Отечественная война. Сегодня во всей деревне нет семьи, в которую бы 40-е прошлого столетия ни принесли нестерпимую боль. О том, как чтут память погибших в годы лихолетья родных, близких, земляков, рассказали тонежцы корреспондентам БЕЛТА.

Местом общей скорби стал в деревне мемориальный комплекс, хранящий историю о 262 сожженных фашистами сельчанах. В центре композиции - крест, по периметру - скульптуры взрослых и детей. На гранитной плите высечены имена тех, кто похоронен в братской могиле. Годы рождения у всех разные: 1889, 1907, 1920, 1940. Дата смерти одна на всех - 6 января 1943 года.

Мы подходим к мемориалу под моросящий дождь, и его капли, словно горькие слезы, стекают по металлическим щекам. Без слез не вспоминают местные и ту историю, которая послужила причиной создания комплекса.

В ночь с 6 на 7 января 1943 года немцы окружили деревню со всех сторон. Мужчин в то время в селе было очень мало, ведь большинство сражались на фронтах. Под предлогом обмена паспортов немцы сгоняли женщин, детей, стариков в здание местной церкви. Беззащитных сельчан вели под дулами автоматов, тех, кто не мог передвигаться или пытался воспротивиться, убивали на месте. "Столетнего дедушку Нестора расстреляли прямо на печи. Девятилетнего Алексея Акулича, который хотел убежать в лес, закололи штыками", - описывает события той страшной ночи заведующая школьным музеем Татьяна Левковец.

У церкви людям приказали раздеться до нательного белья. Беспомощные, они понимали, что это конец. Плачущие женщины обнимали, пытаясь закрыть собой, напуганных детей.

Потом раздалась очередь выстрелов, люди падали один на одного. Каратели не хотели, чтобы в живых остался хотя бы один человек - свидетель их зверств, поэтому здание подожгли. Однако одной женщине Татьяне Боровской все же удалось выбраться из того пекла через небольшое окошко.

"У прытомнасць прыйшла: выядае дым вочы.

У жыцці не было больш цяжэйшае ночы.

З-пад мертвых і раненых ледзь выпаўзаю,

Дзяцей родных целы навобмацк шукаю,

Заву-аклікаю суседак сваіх…

Не азваўся ніхто, плач і стогн ужо сціх", - воспоминания единственного свидетеля в стихотворной форме передала местная жительница Валентина Соколовская.

Раненая, босая, Татьяна Боровская побрела в лес и рассказала тем, кому удалось покинуть деревню накануне жестокой расправы, о случившемся. Пережив чудовищную ночь, потеряв четверых детей, друзей, односельчан, 30-летняя женщина вмиг превратилась в седую старуху.

"Всю оставшуюся жизнь, а прожила баба Таня более 90 лет, мы ни разу не видели улыбки на ее лице. Мы запомнили ее одиноко сидящей в своей комнате и тоскливо смотрящей куда-то вдаль сквозь небольшое окно деревенской хаты", - вспоминает Валентина Соколовская, которая вместе с другими школьниками в послевоенное время помогала женщине в быту.

В ту ночь фашисты сожгли 262 жителя, 108 из них - дети, причем 33 малышам не исполнилось еще и пяти лет, 26 мальчиков и девочек были в возрасте от пяти до десяти лет. Вернувшись спустя время в деревню, люди увидели страшную картину и только тогда смогли захоронить погибших от рук карателей.

На братской могиле сельчане поставили кресты, затем знак из кирпича. Обелиск с мемориальной доской в память о погибших установили в деревне на месте трагедии в 1955 году.

В 1990 году местный учитель Георгий Моисеенко от имени жителей деревни предложил председателю сельсовета увековечить память о сожженных, установить мемориальный комплекс. После того как композицию привезли из литейного завода, помощь в ее установке и обустройстве старались оказать все тонежцы. "Залить фундамент, выполнить любые черновые работы - каждый стремился внести свою лепту", - рассказывает Татьяна Левковец.

Мемориал стал местом встречи для тонежцев, для всех, кто потерял родных и близких в ту страшную зимнюю ночь 43-го. Каждый год 6 января на скорбном реквиеме собирается буквально вся деревня, приезжают и из разных точек нашей страны. Почтить память погибших сюда приходят также на Радуницу, 9 Мая, 3 июля и в другие дни.

"Пока мы живы, помнить будем, и будут живы и те, чьи жизни в 1943 году были безвинно загублены", - говорят местные жители, называя свою деревню полесской сестрой Хатыни.

В 2013 году по инициативе еще одного тонежца Сергея Венгуры началась реконструкция комплекса - какие-то элементы заменили, подправили. А в 2005-м сельчане решили, что необходимо вернуть в деревню и храм, который был до войны. Идею восприняли единогласно. Его строительство шло при активном участии практически всех тонежцев, а также спонсоров. Поддержал земляков и уроженец деревни - художественный руководитель и главный дирижер Национального академического народного хора имени Г.И.Цитовича Михаил Дриневский.

Рядом с мемориалом и храмом высадили 109 карельских берез: в память о 108 сожженных детях и 109-я - в честь Татьяны Боровской.

Мемориальный комплекс сожженным - не единственное место скорби в деревне. Так, в братской могиле, находящейся на пересечении улиц, похоронены три красноармейца, которые погибли в 1922 году, а также воины, чьи жизни оборвались в 1944 году при освобождении Тонежа.

На фронтах и в партизанской борьбе во время Великой Отечественной войны погиб 101 тонежец. В память о них был заложен парк, а в нем в 1967 году появилась скульптура солдата в честь погибших односельчан. Также в окрестностях деревни установлен памятник партизанским семьям.

"К сохранению памяти наши люди относятся очень серьезно, ответственно. Ухаживают за памятными местами все без исключения жители - школьники, работающие, уважаемые бабушки и дедушки. При этом помимо традиционных субботников, генеральных уборок к памятным датам, порядок поддерживается круглый год. Зимой вместе чистим снег, дороги, весной высаживаем цветы, летом обкашиваем территорию, осенью убираем опавшую листву. Каждый вносит свою посильную лепту", - рассказывает председатель Тонежского сельского Совета депутатов Наталья Воробей.

"Воспитать патриотизм можно только на деле. Не словами, не убеждениями, а именно конкретными делами", - убеждена Валентина Соколовская. Она поведала и историю создания местного школьного музея, в котором благодаря небезразличным жителям собраны ценные материалы, воссоздающие страницы сельской истории. Все начиналось с того, что спустя 40 лет после войны учитель Георгий Моисеенко повел детей к урочищу, там нашли гильзу, а в ней - записку, в которой сохранились данные о замполите Самуиле Хаевском, освобождавшем деревню. Адрес московский. Тонежцы решили отыскать родственников погибшего, и ответ из российской столицы пришел от жены и дочери военного. Родные Самуила Хаевского приехали в деревню и рассказали сельчанам, каким он был человеком, чем увлекался. Сегодня одна из улиц агрогородка Тонеж носит его имя. Планируют сельчане в честь замполита установить и мемориальную доску.

С уважением к прошлому относятся и других населенных пунктах Лельчицкого района. Например, на кладбище в Лельчицах скоро появится новый памятный знак жертвам фашизма. Первый секретарь районного комитета БРСМ Мария Бондарчук рассказала, что примерно в 70-е годы прошлого столетия возле урочища Яма строители брали для работы песок и обнаружили останки людей. Со слов очевидцев, там были погребены евреи - жертвы фашизма в годы войны. В то время останки перезахоронили на гражданском кладбище, поставили деревянный обелиск. В начале этого года молодежь, профсоюзы и ветеранская организация района решили место захоронения благоустроить. Идею поддержал предприниматель Валентин Бутковский и изготовил гранитный памятный знак.

Помнить корни свои - по такому принципу живут и в Жмурном Стодоличского сельсовета. От Лельчиц до деревни несколько километров. На местном кладбище на левой стороне хоронят православных, с правой - католиков.

В 2015-м на православной части кладбища появилась часовня - средства на ее строительство собирали уроженцы этой и соседних деревень, в том числе и разъехавшиеся в разные точки не только нашей страны.

В прошлом году недалеко от каплицы установили памятник погибшим односельчанам. На гранитной плите фамилии тех, кто был зверски убит фашистами, кто не вернулся с поля боя. Возраст погибших - от 9 месяцев до 80 лет. Увековечить память таким способом - также инициатива и доброе дело самих жителей, нынешних и бывших.

Уже в этом году в начале мая на католической части тоже появился памятный знак - репрессированным в 30-е годы прошлого столетия от потомков. Имена и фамилии, выбитые на камне, взяты из книги "Память" Лельчицкого района, воспоминаний свидетелей тех событий, родственников погибших, справок из архивов и т.д. За собранные гражданами средства не только изготовили и установили памятник, но и благоустроили территорию вокруг: выложили плитку, высадили туи.

"О своих предках родившиеся в этих местах бережно хранят память в сердцах. Бывшие и нынешние сельчане инициативные, неравнодушные и ответственные. Они поддерживают в порядке памятники, места захоронений, именно за счет средств самообложения было установлено и ограждение на погосте, помогают и спонсоры", - отмечает председатель Стодоличского сельсовета Анна Малец. По ее мнению, каждое памятное место как живой урок потомкам, говорящий о том, что сберечь историю - долг каждого из нас.

Тамара СУБОТКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-