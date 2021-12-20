РЕПОРТАЖ: Полосатый год, или О чем мурчат тигры в Минском зоопарке

Отсчет дней до праздничного боя курантов скоро перейдет на единицы. А значит, пора не только позаботиться о подарках, угощениях и украшениях, но и подумать о том, чего мы ждем от наступающего года - по китайскому календарю года голубого водяного тигра. Этот цвет на Востоке считается одним из самых непостоянных, ну а полосатый символ тоже недвусмысленно намекает на грядущие перемены. Своенравный и строптивый, любознательный и бесстрашный, тигр прекрасен в своем величии, но договориться с ним смогут лишь равные по силе и качествам. Можно попробовать взять уроки тигриного обаяния в Минском зоопарке. Только, как убедились корреспонденты БЕЛТА, придется запастись терпением: это вам не кошки, на "кыс-кыс" из укрытия не выйдут, только когда сами захотят.

Знакомьтесь - амурская тигрица Ярослава. В зоопарк она прибыла из Пензы в январе 2019 года семимесячным тигренком. Сегодня же эта крупная огненно-рыжая в черную полоску кошка то прячется в закрытой части вольера, то на радость посетителям устраивает круговые забеги по своей территории и не стесняется подходить поближе к публике (только ее вольер с одной стороны огорожен лишь металлическими прутьями, без стекла, как у других тигров), время от времени издает слабый рык или урчание.

"Ярослава игривая, активная, любит внимание, почти всегда идет на контакт. Даже иногда реагирует на мои обращения, муркает в ответ, - рассказывает методист Минского зоопарка Ольга Комакова. - Но так было не всегда. Когда был карантин в течение первого месяца пребывания в зоопарке, она настороженно относилась к посетителям. Предпочитала оставаться в домике. Сейчас же все наоборот".

В природе амурские тигры - самые крупные среди всех представителей семейства. Но Ярослава - самка, а самцы всегда крупнее. Поэтому она немного уступает в размерах другому обитателю зоопарка - белому бенгальскому тигру Саймону.

Такой окрас (черно-коричневые полосы на белом мехе) и голубые глаза - большая редкость в природе, результат мутации. Частота появления белых тигров - одна особь на 10 тыс. нормального окраса. Неудивительно, почему индийцы верили в то, что увидевшему белого тигра будет даровано просветление и полное счастье.

Красавец-самец прибыл в Минск из Москвы еще в 2014 году. Сегодня девятилетний Саймон радует посетителей своей общительностью и величественным видом во время прогулок по вольеру и отдыха в нише искусственной скалы. А при разделывании очередной порции говядины он привлекает не только зрителей, но и "нахлебников"-сорок, ждущих своей очереди, чтобы полакомиться остатками.

Во время променадов Саймон нередко подходит к решетчатому окошку в одной из стен, с другой стороны обитает его подружка Тамути. Она в конце 2018 года приехала из Германии.

"Сотрудники с большим вниманием отнеслись к подбору пары с "родословной" для своего полосатого любимца. Белоснежная аристократка родилась в 2011 году, ее предками являются бенгальские тигры из зоопарков Германии и Франции", - отмечает методист зоопарка.

Правда, пока "бенгальской" искры между парочкой не пробежало. Во время брачного периода уже были попытки свести Саймона и Тамути, но барышня оказалась с характером, своенравная. Она не только от людских глаз предпочитает скрываться, но и с потенциальным партнером иметь отношения пока желанием не горит. "Будем пробовать еще, - добавляет Ольга Колмакова. - Вообще, тигры по натуре одиночки, они живут порознь, объединяясь в природе лишь для производства потомства".

Вопреки мнению скептиков, тигры в условиях зоопарка чувствуют себя вполне вольготно. Да, это не дикая природа, но к ней ни Ярослава, ни парочка Саймона и Тамути, рожденные и выращенные в неволе, не приспособлены.

"Питаются наши тигры говядиной на кости, зимой они получают около 10 кг, летом - примерно 6-7 кг. Это чистое мясо, никакого жира, потому что он вреден хищникам, да и вообще животным, которые обитают в зоопарке", - подчеркивает Ольга Комакова.

Раз в неделю тиграм устраивают разгрузочный день для профилактики ожирения. "Это не значит, что они голодают: в день разгрузки наши кошки получают молоко и яйца", - отмечает методист.

Часто на территории зоопарка проходят образовательные мероприятия, в том числе для посетителей устраивают показательные кормления. Зоотехники придумывают для животных различные игрушки, в которые можно спрятать мясо. Это важно для хищников - играючи, поохотиться за едой, а не просто съесть принесенное на блюдечке. И в целом, чтобы тигры больше двигались, в их распоряжении различные игрушки: канаты, шины, доски, пеньки, мячи и прочее.

Игра - это не просто развлечение, но и часть обучения навыкам охоты, привычным для хищников даже в зоопарке. В любом случае тигр - дикое и опасное животное, где бы он ни вырос. Во-первых, ему нужно создать необходимые условия обитания, а во-вторых, всегда держать в уме его природную сущность. Так что заводить тигра в качестве экзотического домашнего питомца - крайне необдуманно. Даже в Минском зоопарке зоотехники, которые присматривают за животными, напрямую с тиграми не контактируют.

Ольга Колмакова объясняет, что главный зоотехник по группе "Хищники" вместе с помощниками - работниками по уходу - отвечает за то, чтобы тигры были накормлены, досмотрены, чувствовали себя хорошо. Но и эти сотрудники не могут заходить в клетки. Есть специальный кормовой отсек, или домик-укрытие, который перекрывается специальным шибером. С помощью этой двери сотрудник может изолировать кормовой отсек от основного вольера, в котором в это время находится животное, чтобы сделать уборку и положить еду. Точно так же и в открытом пространстве вольера можно навести порядок, заперев зверя в кормовом отсеке.

Погладить тигра лишь в исключительном случае может ветеринарный врач, да и то предварительно усыпив животное для проведения обследования и лечения. В основном же зоотехники и ветврачи каждый день проверяют здоровье своих подопечных на расстоянии - по их поведению, аппетиту. А гладят дома кошек.

Словом, смотреть можно, трогать нельзя - таково правило общения с полосатыми обитателями столичного зоопарка. Как договариваться с голубым водяным тигром - каждому решать самому. Уместно разве что вспомнить японскую поговорку, что тигр бережет шкуру, а человек - имя.

Между тем Ольга Комакова, например, в гороскопы, предсказания и символы не верит. Но при этом она твердо убеждена в одном: в гостях у зоопарка в любом случае позитивный настрой, веселье и счастливые воспоминания гарантированы. Особенно в эти предновогодние дни, когда на территории переливаются гирлянды праздничных огней, искрясь в кристаллах снежного покрова, пахнет деревом, морозом и вот-вот распахнет свои двери домик сказочного дедушки-волшебника.

Екатерина КНЯЗЕВА,

фото Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-