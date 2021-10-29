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29 октября 2021, 19:37

РЕПОРТАЖ: Помощь нельзя остановить: как в могилевской областной больнице деток лечат

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Помощь нельзя остановить - под таким девизом сейчас трудится весь персонал Могилевской областной детской больницы. В период пандемии здесь не отменили и не прекратили оказывать плановую помощь маленьким жителям региона, ведь на кону здоровье детей. Корреспонденты БЕЛТА узнали, как работает больница сегодня и почему было решено не ограничивать работу стационара.

"Уйти полностью на изоляцию, перестать принимать пациентов чревато серьезными последствиями. Кто-то из детей болен и нуждается в оказании медицинской помощи, в том числе плановой. Кому-то нужно профилактическое лечение, кому-то необходима диагностика текущего состояния и имеющихся заболеваний. Отложить все это на неопределенный период времени очень сложно. Они все равно вернутся к нам потом, но уже с более запущенными заболеваниями и другими стадиями. Тогда и лечение другое, более дорогостоящее и менее эффективное, и последствия для детского организма могут быть разрушающие, - рассказал главный врач детской областной больницы, член Совета Республики Игорь Каско. - Как правило, коронавирус у детей протекает легче, чем у взрослых. У нас не было большого потока пациентов, которым бы не хватало коек, кислорода. Наш стационар работал в штатном режиме, и мы сохранили плановую, консультативную и стационарную помощь в полном объеме".

Неврологическое отделение Могилевской областной детской больницы продолжает работать в штатном режиме. Плановые госпитализации расписаны на месяц-полтора вперед. Сейчас здесь получают лечение около 50 детей и подростков со всего региона. Жительница Бобруйска Анна Рубаник находится в стационаре вместе с 8-летним сыном Максимом. Женщина поделилась, что для них приостановка плановых госпитализаций в детской областной больнице могла стать сложным испытанием. "У нас такой диагноз, что Максиму необходимо получать лечение, диагностику заболевания два раза в год. В нашем городе не проводятся все необходимые процедуры и терапия, а для Максима нельзя, чтобы лечение приостанавливалось даже на короткий срок. Уверена: мой сын такой не один. Если везде прекратят оказывать плановую помощь, кругом будет один коронавирус, таким, как мы, некуда будет идти, - рассказала бобруйчанка. - Здесь нам делают все обследования, оказывают необходимую помощь. Да, немного изменилось пребывание в стационаре. Сейчас запрещены посещения, из палаты и отделения нужно выходить в масках, чаще обрабатываем и моем руки. Чаще обрабатывают и палаты. Но все это соблюдать несложно. Врачи, медперсонал всегда внимательны, помогают и поддерживают".

Еще один маленький пациент отделения - 6-летний Денис Толстик, который находится в больнице вместе с мамой Юлией. "Мы готовились к госпитализации заранее, выбрали время, чтобы совпадало с каникулами. Немного переживали, не закроется ли больница. Но я рада, что этого не случилось. Для каждой мамы в любой стране самое важное - здоровье своих детей. И если ребенок заболел, необходимо, чтобы он получил все необходимые обследования, лечение в полном объеме и вовремя. Ведь от этого очень многое зависит", - отметила Юлия Толстик.

Как рассказала заведующая неврологическим отделением детской областной больницы Татьяна Каськова, отделение рассчитано на 50 коек. "Мы продолжаем плановый прием пациентов. Это помогает избежать запущенных форм заболеваний, пациенты вовремя получают необходимое лечение, например с диагнозом "эпилепсия". Вовремя идет диагностика, обследование. Это значит, что мы можем следить за всеми процессами, своевременно вносить корректировки в применении различных препаратов, - отметила заведующая отделением. - В нашем отделении, во всей больнице соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемические меры, что позволяет продолжать работу в полном объеме".

В отделении медицинской реабилитации для лечения детей раннего возраста с поражением ЦНС и нарушением функций опорно-двигательного аппарата работа идет без перерывов. Отделение рассчитано на 35 коек, из которых 15 - дневной стационар. "С учетом специфики отделения к нам попадают детки до двух лет. И если мы вдруг остановим плановую госпитализацию, те дети, у которых есть проблемы, например в моторном развитии, будут расти, развиваться, а их навыки нет. Поэтому реабилитационная помощь маленьким пациентам необходима. Ковид ковидом, а дети продолжают расти. И если есть проблемы - нужно вовремя их начинать решать и помогать малышам развиваться правильно, - рассказала заведующая отделением Наталья Зиновкина. - К нам поступают малыши со всей области. Те, кто из районов, остаются в стационаре. Могилевчане получают всю необходимую помощь в дневном стационаре, который тоже не переставал работать".

Сейчас на дневном стационаре проходит реабилитацию Артем Барашков, которому всего 10 месяцев. Его мама Ольга рассказала, что для них отделение реабилитации - настоящее спасение. "Я очень рада, что они не прекратили работу из-за COVID-19. Ранний период у детей проходит очень быстро. И если что-то упустить на начальных этапах, то потом ситуацию сложно, а иногда и невозможно исправить. Реабилитация для нас спасение. Сейчас сложное время, но если соблюдать определенные правила, можно со всем справиться. Хочу сказать большое спасибо врачам за их работу", - поделилась женщина.

Виолетта Колесникова - мама двухмесячной Марии. Женщина рассказала, что сразу после рождения дочери им посоветовали через какое-то время обратиться в детскую областную больницу для реабилитации малышки. "На личном примере могу рассказать: нам сейчас 2 месяца и специфика нашего заболевания носит неврологический характер. Чем раньше мы начнем заниматься заболеванием, тем выше вероятность, что мы скоро выйдем из этого состояния, пойдем на поправку. После роддома мы с малышкой попали в отделение для новорожденных, и в выписке было отмечено, что плановая госпитализация должна быть спустя три-четыре недели. Мы обратились в больницу, и, как было написано в рекомендациях, нас определили на дневной стационар. Сегодня уже едем домой. Я рада, что у нас все получилось. Внимательный персонал, индивидуальный подход к каждому малышу и маме. Наше главное сокровище - дети. Когда есть угроза их здоровью, то никаких вирусов уже не боишься. Тем более когда и отделении, и во всей больнице чувствуешь себя комфортно и в безопасности", - рассказала женщина.

Могилевская детская областная больница рассчитана 610 коек, здесь работают 14 специализированных отделений, филиал "Могилевский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психо-неврологического профиля" и консультативная поликлиника. Ежегодно в областной детской больнице получают стационарное лечение более 20 тыс. детей и подростков, свыше 60 тыс. детей оказывается консультативная помощь, выполняется около 6 тыс. оперативных вмешательств.

"Последствия возможной приостановки плановой помощи для нас могут быть более тяжелыми, чем проблемы, которые могут возникнуть, если мы будем принимать пациентов и оказывать плановую медицинскую помощь во время коронавируса. Мы разделили потоки пациентов. Кроме того, в больнице действуют повышенные требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Для персонала это дополнительная нагрузка, но все относятся с пониманием. У нас не было вспышки коронавирусной инфекции внутри больницы среди детей, не было и распространения инфекционного заболевания среди пациентов. Нам нужно было держать часть коечного фонда для изоляторов. Сейчас это тоже сохранилось, чтобы своевременно переводить температурящих детей. Мы проводим дополнительное обследование пациентов на наличие коронавируса при поступлении. Все эти меры работают. Когда пандемия закончится, детей с осложнениями, запущенными состояниями будет намного меньше. Этому способствует то, что мы сохранили оказание всей необходимой медицинской помощи нашим пациентам на доковидном уровне", - подытожил Игорь Каско.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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