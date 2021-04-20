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20 апреля 2021, 09:37

РЕПОРТАЖ: "Постепенно все становится на свои места" - как развивается Славгородский район после аварии на ЧАЭС

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Славгородский район Могилевской области оказался одним из самых загрязненных регионов после аварии на Чернобыльской АЭС. Здесь отселили несколько тысяч человек, а сотни гектаров земли стали невостребованными. Однако, несмотря на все сложности, район продолжает жить и развиваться. За прошлый год здесь построили более 5 тыс. кв.м жилья, открыли несколько новых производств и социально значимых объектов, реализуют несколько крупных проектов. Корреспонденты БЕЛТА решили узнать, как изменился Славгородский район за прошедший год.

"Серьезным подспорьем стал указ №235 "О мерах по развитию юго-восточных регионов Могилевской области". По этому указу нам выделены дополнительные денежные ресурсы на закупку различной техники, предоставлены льготные кредиты на строительство домов. И в целом пострадавшим регионам сейчас уделяется большое внимание, - отметил председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта. - Мы закончили 2020 год на очень хорошей ноте - построили мостовой переход через реку Сож, детский садик - это говорит о том, что жизнь здесь есть и она идет дальше. Начали реконструировать две школы - в деревне Лопатичи и среднюю школу №2 в Славгороде. Строим новый 20-квартирный дом. В этом году будем открывать новое производство на УП "Красный пищевик - Славгород" по изготовлению мармелада и желейных конфет. Город живет, район развивается".

Первым местом, куда мы отправились, стал новый микрорайон, где в ноябре прошлого года был открыт детский сад "Калейдоскоп". Стильные и современные дома, благоустроенная территория. И название у микрорайона говорящее - Молодежный. Здесь живет много молодых людей и семей, которые уже успели обзавестись детьми. В городе возникла потребность в новом дошкольном учреждении. Так, в ноябре прошлого года на улице Калинина открыли детский сад на 75 мест. В садике работают четыре группы, одна из которых интегрированная - для детей с тяжелыми нарушениями речи. Есть зал для физкультурных и музыкальных занятий, кабинет детского творчества, где можно заниматься рисованием, лепкой и даже вышиванием.

Сад построен по современным требованиям санитарных норм и правил. Из новинок - родительская комната, кабинет психолога. Еще есть комната народного творчества - здесь детям рассказывают про белорусскую культуру, традиции и обычаи.

На сегодняшний день в Славгороде работают четыре дошкольных учреждения, а всего в районе их восемь. В них воспитываются более 500 дошколят.

Развиваются в городе и школы. Так, в средней школе №2 в Славгороде идет капитальный ремонт - ей хотят придать более современный вид. Всего в Славгороде работают две средних школы, в которых обучаются более 1 тыс. школьников. Всего в районе в школах учатся более 1,5 тыс. детей.

Еще один важный элемент динамично развивающегося региона - появление новых производств и, как следствие, новых рабочих мест.

В прошлом году в городе открыли производственный участок по розливу меда. Он разместился на территории УП "Красный пищевик - Славгород". Здесь ежегодно планируют перерабатывать до 300 т полезного продукта в разном ассортименте. В планах на ближайшую перспективу - производство монофлерного (подсолнечного, рапсового, цветочного) и взбитого крем-меда: с клюквой, черникой, клубникой, пергой и прополисом, вишней, лимоном, имбирем и грецким орехом - выпуск этой продукции начнется в ближайшее время. После реализации проекта в городе появится около 100 новых рабочих мест, а при максимальных загрузках число сотрудников может увеличиться до 150.

"Сейчас у нас идут работы по обустройству помещений для новой линии по производству мармелада. Техника немецкого производства. Все оборудование уже закуплено - его стоимость составила почти 7 млн евро. Мощность новой линии - более 3 тыс. т мармелада в год, - рассказал директор УП "Красный пищевик - Славгород" Андрей Голенков. - Запуск нового производства планируется в ноябре этого года - произведем первые 40 т продукции и в декабре еще 60 т с постепенным наращиванием производства".

Кроме этого, в деревне Перегон завершено строительство свиноводческого комплекса проектной мощностью на 24 тыс. голов в год. Реализовало данный проект ОАО "Могилевский мясокомбинат". Здесь введен в эксплуатацию комбикормовый цех производительностью 5 тыс. т в час с силосным зернохранилищем на 15 тыс. т.

Еще один важный объект для Славгородского района - мост через реку Сож, в торжественном открытии которого принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Мост протяженностью почти 500 м. Он соединил два района - Славгородский и Краснопольский, обеспечив между ними бесперебойное движение. До этого жители районов в теплый сезон пользовались понтонной переправой и лодками. С наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 км, из которых около 50 км - лесные и гравийные дороги.

"Для жителей двух районов появление такого моста было очень долгожданным событием. Это серьезно облегчило движение между районами, сделав его быстрым и комфортным", - отметил председатель Славгородского райисполкома.

Славгородский район богат памятными и знаковыми местами. Голубая криница - один из самых узнаваемых брендов этого региона. Ежегодно священное место посещают более 100 тыс. паломников. Самый популярный праздник здесь - Медовый спас, который еще называют Спасом на воде. В этот день освящают не только новый урожай меда, но и воду. Люди участвуют в богослужении, крестном ходе, набирают освященную воду и обязательно трижды переходят через ручей. Голубая криница под Славгородом - гидрологический памятник природы, который еще в 1985 году признали памятником республиканского значения. А позже традицию паломничества к источнику объявили нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси.

Еще одна изюминка региона - разнообразные агроусадьбы, которые расположены по всему району. Каждая из них имеет свою фишку. Мы посетили агроусадьбу "Михайлово", которая появилась в Славгородском районе в 2007 году и стала первой в своем роде. Руководят усадьбой Людмила и Татьяна Чеботарь. Татьяна Чеботарь не только активная жительница района, но и многодетная мать - вместе с мужем они воспитывают пятерых детей.

"Мы переехали в Славгородский район Могилевской области из Кишинева, мне было 7 лет. Переехали, когда в 1991 году в Молдове начался конфликт. Уже в Славгороде я пошла в первый класс. Сначала мне было немного сложно - мы перебрались сюда из большого города - много машин, магазины, рядом цирк. А когда переехали в деревню - здесь кругом поля, лес и тишина. Я хорошо помню запах, который тогда стоял на улице - это был влажный запах антоновских яблок", - поделилась воспоминаниями Татьяна Чеботарь.

Женщина рассказала, что Славгородский район был выбран неспроста - здесь жил мамин брат. "Родители приезжали к нему в гости, им здесь понравилось. Так и переехали сюда. Никто тогда особо не задумывался над тем, что район загрязненный. Кругом красивая природа, простор и тишина - это было отличное место, где можно было свить свое гнездышко и растить детей", - отметила Татьяна Чеботарь.

Она всегда любила детей и мечтала о большой семье. "У меня ни разу не было мыслей о том, что здесь что-то не так. Потому и заводить здесь детей было не страшно - беременности проходило хорошо, детки все здоровые. Тем более медицина сейчас очень развита, проблем с обслуживанием у нас не было, - рассказала женщина. - Здесь есть все для разностороннего развития детей - детские сады, школы, разнообразные кружки и секции. У нас все развито на достойном уровне. На сегодняшний день мы чувствуем себя в безопасности, у нас есть уверенность в завтрашнем дне".

Татьяна Чеботарь еще и основательница семейного проекта - агроусадьбы "Михайлово". "Я тогда была в отпуске по уходу за первым ребенком. Кругом деревня, было скучно - хотелось что-то делать. Так я решила ввязаться в проект по созданию агроэкоусадьбы. Тогда еще не было полного понимания, что это и как. Но постепенно нашли свою нишу, обустроили все. К нам приезжает много иностранцев - все остаются довольны", - подчеркнула Татьяна Чеботарь.

Главная особенность семейной агроусадьбы - вкусная кухня. "Мы готовим блюда разных народов: белорусские, украинские и даже пробовали корейскую кухню - все получается. Есть русская печка - еда из нее никого не оставляет равнодушным. Всегда стараемся радовать наших постояльцев вкусной едой. У меня нет профессионального поварского образования, но мне кажется, что этот талант достался мне от мамы - она у меня была очень хорошим поваром, - подчеркнула женщина. - Мы создаем здесь атмосферу уюта и добра, всегда общаемся с гостями. Стараемся обустраивать агроусадьбу, делать ее красивее и лучше. Мне нравится то, что мы делаем. Потому что, когда ты занимаешься любимым делом и вкладываешь туда душу, все получается. И местность здесь не будет играть особой роли".

В деревне Улуки Славгородского района живет Михаил Бабанов. Мужчина родом из Костюковичского района. После аварии на Чернобыльской АЭС мужчина в составе группы из Могилева был отправлен в 10-километровую зону поражения. Тогда ему было 24 года, он работал в Могилеве на заводе. У него была беременная жена, которой он даже не сказал о том, что едет в Припять.

"Новость о взрыве застала меня в Могилеве на работе. Страха тогда не было, мы ведь не до конца понимали, что случилось. Потом нас отправили в служебную командировку. Я был самым младшим в этой группе. Вопросов мы не задавали - раз сказано надо, значит, надо. Мы видели тот злополучный реактор издалека, видели, как туда ехали работать люди. Запомнились пустынные улицы - ни одного человека. Жуткое зрелище. По вечерам, когда ехали обратно в Наровлю, где нас поселили, видел одинокие огоньки в хатах - кто-то отказывался покидать родную землю, - вспоминает мужчина. - Работали весь световой день. Сами находились постоянно в костюмах химзащиты и респираторах. А когда заканчивали работу, проходили через большой блок санитарной обработки. Один раз я вышел на улицу и снял защитную маску - хотелось покурить. Привкус был очень странный, я так больше не делал. Работали мы там две недели - вывозили спецоборудование с завода в Припяти".

После командировки мужчина вернулся в Могилев, а в 1992 году перебрался в деревню в Славгородском районе.

"Да, территории загрязненные остались, но это не мешает развиваться району - есть все для комфортной жизни. Все чаще я слышу истории о том, как люди потихоньку возвращаются на свои земли. Постепенно все становится на свои места. Но нужно бережнее относиться к окружающему нас миру, ведь это самое главное наследство, которое мы оставим своим потомкам", - подытожил Михаил Бабанов.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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