РЕПОРТАЖ: Посторонним вход запрещен, или Зачем в Минске закрывают подвалы и чердаки

Каждый год к приходу холодов столичные власти напоминают обслуживающим организациям - все вспомогательные помещения в жилфонде должны постоянно мониториться. Никаких посторонних в подвалах и на чердаках. Кто-то удивится: подумаешь, дверь не закрыта, ничего же страшного не случится. Но без неустанной профилактики беды не миновать: хотя ЧП в подвалах жилых домов сейчас случаются нечасто, все же за примерами далеко ходить не нужно. В начале апреля прошлого года спасатели вывели из подвала дома по ул. Щербакова двух обгоревших и надышавшихся дыма мужчин, которые то ли уснули с непогашенной сигаретой, то ли решили погреться, а в итоге огонь охватил разбросанный ими же мусор. И это классический сценарий, избежать которого поможет только одно - бдительность самих жильцов и ответственность обслуживающих дома работников.

Директор КУП "ЖЭУ №1 Ленинского района" Александр Кановко, на чью территорию ответственности мы приехали посмотреть, спрятана ли опасность под замок, признался, что в этой сфере все решает человеческий фактор.

"Я год уже в этом ЖЭУ работаю - за это время, к счастью, тут без происшествий. А вот прежде, когда работал в районе велозавода, на ул. Нахимова помню пару случаев загорания", - рассказывает он.

В это время мы подходим к дому №76 по пр. Рокоссовского, где со связкой ключей уже ждут мастер участка, а также главный на этом участке работник по комплексному обслуживанию зданий и сооружений ЖЭС-82 Геннадий Жулковский.

Сейчас у Геннадия нагрузка чуть больше обычного - кто-то болеет, кто-то в отпуске. В итоге в зоне его ответственности 7 домов. С утра нужно обойти их, проверить, закрыты ли входы в подвалы и на технические этажи, все ли в порядке внутри, не течет ли канализация и т.д. А потом он занимается выполнением заявок. И перед окончанием рабочего дня - снова обход. Мастер участка тоже выборочно мониторит дома. Прежде всего ради порядка, безопасности людей и сохранности имущества, но и чтобы не проштрафиться, если что упустят. Ведь свои проверки проводят и другие службы, прежде всего МЧС, санстанция. Порой бывают и совместные рейды.

На входе в подвал первого подъезда Александр Кановко показывает на проушину запорной части двери, которая, видно, уже несколько раз приваривалась заново. Чаще всего, конечно, ее разбивают аварийщики, когда им срочно нужно попасть внутрь и нет времени ждать ключа. Но директор ЖЭУ не исключает, что и бездомные, вооружившись кувалдой или трубой, вполне могут так пробивать себе путь к ночлегу.

"С утра, бывает, приходишь - разбито. Надо заваривать, - рассказывает работник. - Но вообще, чтобы было открыто - редко".

С попытками пробраться на крышу коммунальщики, по словам Александра Кановко, сталкиваются еще реже. Так называемых руферов (гуляющих по крышам) сейчас не так много, как было еще лет 10 назад. "Но зато есть вандалы, которые пытаются срезать проводку (у наших домов архитектурная подсветка) и отдать на цветмет", - говорит директор предприятия.

Если кому-то из таких "сборщиков вторсырья" удастся провернуть подобное, сильно удивлюсь. Надежный замок дверей, ведущих на технический этаж, даже ключом открывать долго. Далее через бетонные лабиринты - снова запертые двери, теперь уже на крышу. То есть здесь только один шанс - пресловутый человеческий фактор (или попросту забывчивость того, кто должен эти двери закрыть).

По пути вниз заводим с Александром Кановко разговор на "больную тему" - про подвальных котов. "Это проблема, да. Одни котиков жалеют, открывают маленькие окошки, ведущие с улицы в подвал, а другие жалуются, что туда так блохи попадают, вонь, антисанитария. Порой доходит до скандалов, но стараемся объяснять, решать по-человечески", - делится директор.

Убедившись, что от подъезда к подъезду картина одинаковая, просимся на другой адрес. Тем более Александр Кановко сам признает: здесь случаи, чтобы были замечены следы пребывания бездомных, очень редки. Больше этим грешат подвалы с сараями жильцов. Туда мы и направляемся.

В районе низкоэтажной застройки по ул. Плеханова сейчас вовсю кипят работы по замене теплотрассы, много рабочих разных служб. "Мы под роспись прорабам выдаем ключи от вспомогательных помещений тоже. Чтобы у них был быстрый доступ на случай чего, но при этом они в том числе несут ответственность за недопуск посторонних", - отмечает Александр Кановко.

Ныряем в подвал дома №28 вслед за мастером ЖЭС-51. То и дело пригибаясь, чтобы не удариться о проем или трубу, лавируем из поворота в поворот по катакомбам с ячейками сараев по 2 кв.м. В их глубине под замками жильцы хранят закатки, соленья, сезонные овощи и прочий скарб. Но порой сердобольные бабушки и не только, у которых этот самый скарб небогат или его не жалко, разрешают бездомным ночевать в таких условиях. "Бомжи давят на жалость, мол, пусти погреться. Кто-то и сжалится, не думая о последствиях", - сетует Александр Кановко.

А мастер добавляет, что есть другая беда - забывчивость жильцов, которые не запирают за собой двери в подвал. В некоторых домах ситуацию осложняет еще и то, что люди самовольно меняют замок. В итоге работнику ЖЭС, которому сообщают, мол, "подвал открыт, разберитесь", приходится у самих же жильцов просить ключ, чтобы проверить и затем закрыть помещение.

Если дома, которые на обслуживании ЖКХ, под присмотром коммунальщиков, то прочие товарищества собственников должны самостоятельно контролировать, чтобы никто на их общедомовую территорию не посягнул. На участке Александра Кановко таких домов несколько, говорит, там и жильцы, и председатель бдительность проявляют.

И это не признак негуманности. Излишне сентиментальным людям, которые жалеют бездомных, стоит тогда предложить приютить их в собственной квартире. Или напомнить, что, например, в столичном Доме ночного пребывания зимой не в лютый мороз из 92 койко-мест заполнена лишь половина. О проблему бродяжничества немало копий сломано, но факт в том, что есть люди, которым такой образ жизни привычнее. И даже возможность в придачу к ночлегу помыться, перекусить, посмотреть телевизор, восстановить документы - ничто из этого не прельщает тех, кто больше всего ценить свободу от любых ограничений и правил. В том числе правил управления общим имуществом, которое каждый жилец дома должен беречь.

Справочно. За первые две недели нового года в технических и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, обслуживаемых КУП "ЖКХ" районов Минска, возгораний не было. В Минском городском жилищном хозяйстве подчеркивают, что в основном пожары и возгорания происходят на дворовой территории и в квартирах граждан, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких и одиноко проживающих.

Помимо профилактических мероприятий и мониторингов, продолжается работа по замене дверей в технические помещения, чердаки, мусороприемные камеры и выходы на кровлю, а также замене дверей в машинные помещения на противопожарные металлические. Специалисты КУП ЖЭУ при техобслуживании заменяют наружные замки на внутренние запирающие устройства.

На досках информирования на постоянной основе вывешиваются объявления для собственников и нанимателей о необходимости соблюдения правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений. По всем доступным каналам связи, в том числе Telegram-каналам, в социальных сетях, на официальных сайтах организаций - до людей пытаются донести мысль: давайте беречь наш общий дом.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-