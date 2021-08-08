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08 августа 2021, 10:26

РЕПОРТАЖ: Прекрасные дамы и отважные рыцари - в Мстиславле воссоздали романтику Средневековья

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Буквально на сутки Мстиславль превратился в настоящую средневековую столицу - после года отсутствия сюда вернулся традиционный "Рыцарский фэст". Приобрести тематические украшения ручной работы и изделия из кожи, попробовать блюда и напитки ушедшей эпохи, стать свидетелем настоящих рыцарских боев и бугуртов, состязаний лучников - все это подготовили организаторы фестиваля, который уже в 13-й раз проходит в Могилевской области. Корреспонденты БЕЛТА отправились на праздник, чтобы увидеть настоящих рыцарей и их прекрасных дам.

"Рыцарский фестиваль проходит на нашей земле уже в 13-й раз. В прошлом году его не было, праздник отменили из-за эпидемиологической ситуации. Потому этого года мы ждали с нетерпением, - рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мстиславского райисполкома Наталья Бискуп. - В нашем городе очень любят рыцарский фестиваль, потому готовились к нему все вместе. Приводили в порядок улицы и замковую гору - где-то что-то подкрасить, убрать траву. К этим работам активно подключились и жители Мстиславля, особенно частных домов. Подкрашивали заборы, а некоторые даже дома. Украшали палисадники, высаживали цветы. Город соскучился по этому празднику. Рыцарский фестиваль - бренд мстиславской земли. К нам ежегодно приезжало много гостей из всей Беларуси, были участники и зрители из России и Украины. В этом году многие клубы из-за рубежа не смогли поучаствовать - все еще влияет ситуация с коронавирусной инфекцией в мире. Но в этот раз к нам приехало много зрителей из соседних областей Российской Федерации, Москвы и Санкт-Петербурга".

Торжественная церемония открытия фестиваля прошла на центральной площади города. Настоящим украшением стало выступление конно-исторического клуба "Золотая шпора" из Минска, во время которого рыцари продемонстрировали не только удивительные доспехи XVII века, но и искусство верховой езды.

Основная локация средневекового праздника - замковая гора. Чтобы попасть на нее, гости должны были пройти через город мастеров, где ремесленники и народные умельцы представили свои изделия, а это украшения ручной работы, изделия из кожи и дерева, предметы быта, сувениры, талисманы на удачу, мягкие игрушки и многое другое. Здесь же можно было угоститься различными горячими блюдами и напитками.

"География участников фестиваля очень обширна: Могилев и Могилевская область, Минск, Солигорск, Жодино, Витебск, Гомель, Речица и другие города. Что касается ремесленников и народных мастеров, то они практически из всех концов страны приехали, - рассказала Наталья Бискуп. - В этом году Мстиславль проводит свой 13-й фестиваль, но мы не верим в плохие приметы. Потому что уверены, что на празднике каждый гость найдет что-то для себя. Кроме ярких представлений, все смогут прикоснуться к истории нашей страны, проникнуться духом средневековья и его романтикой".

Замковая гора по праву стала эпицентром праздника. Здесь разместились тематические площадки лучников, клубов реконструкторов, средневековая корчма. Дополнила атмосферу необычного праздника средневековая музыка.

Одним из самых зрелищных моментов фэста на замковой горе стало выступление конно-исторического клуба "Золотая шпора" - 6 всадников в доспехах крылатых гусар времен Великого княжества Литовского. Они продемонстрировали не только удивительные костюмы и доспехи, украшенные страусиными перьями, но и великолепное мастерство верховой езды, посоревновались в меткости и даже устроили сражение за сердце княгини Мстиславской. Как отметил ведущий Дмитрий Нестюк, на постсоветском пространстве среди реконструкторов нет подобных отрядов. "Их доспехи очень дорогие, они отделаны настоящим сусальным золотом, украшены страусиными перьями. Руководитель клуба Павел Заславский и участники клуба за 10 лет создали все это. Их отряд - настоящие украшение нашей страны, таких крылатых гусар больше нигде нет".

Самому старшему всаднику минского клуба Александру Устиновичу 72 года. Мужчина рассказал, что впервые сел на лошадь в 50 лет. "Мне нужен адреналин, потому я и держусь в седле уже больше 20 лет и не собираюсь прекращать этим заниматься. Конь, с которым я сегодня выступал, клубный, его зовут Титан. Это его первое мероприятие такого масштаба, и, как видите, он успешно справился со всем. Теперь Титан у нас военный конь", - поделился мужчина.

Еще одна участница конно-исторического клуба - Елена Андреева. Девушка приезжает на фестиваль уже не в первый раз. "Костюм, который на мне, с ног до головы делала сама. Это работа не одного года, сначала изучаешь источники различные, потом покупаешь ткань. Она обязательно должна быть из натуральных материалов - это совсем не дешевое удовольствие, - рассказала участница. - Как я попала в клуб? С детства была увлечена историей, любимый школьный предмет. Чуть позже узнала о рыцарях, их клубе, что можно при нем заниматься реконструкцией. Вот и увлеклась".

Яркими и волнительными стали рыцарские бои - схватки 3 на 3 и 5 на 5. Отдельным блоком шли массовые сражения - стенка на стенку, захват башни, сражение на мосту. Зрители, затаив дыхание, смотрели на то, что происходит на ристалище. Это было не просто воссоздание рыцарских турниров эпохи средневековья. На каждом воине - доспехи и шлем, в руках - мечи, топоры или копья. Бои полностью контактные и со стороны выглядят как самая настоящая схватка насмерть. Но это только со стороны, на деле все участники старались быть аккуратными и не нанести серьезных травм импровизированному противнику - за ходом боя пристально следили ведущие, которые не дали никому нарушить правила.

В силе и ловкости соревновались лучники. У них на фестивале проходил свой турнир. Среди участников - семья Александры и Александра Кряжевых из Минска, которые приехали на фестиваль вместе с дочерью Мариной и собакой. У всех стилизованные костюмы, все необходимое снаряжение для лучников, а у их четвероногого друга - тематический ошейник. Оружие для тренировок и выступлений ребята делают сами. Их малышка Марина - самая маленькая лучница фестиваля. Девочке всего 7 лет, но она даст фору любому взрослому. "Сами делаем наряды, оружие. Наша семья по образованию и профессии - художники, - отметила Александра. - Мы много раз участвовали в этом фестивале. И каждый раз стараемся придумать какую-то новую фишку, внести элемент новизны в каждый конкурс турнира".

Уже вечером на замковой горе зрители смогли послушать выступление музыкальных коллективов, посмотреть штурм замка и увидеть яркие программы команд фаер-шоу.

"Я ведущий рыцарского фэста с его самого первого года. Могу сказать, что за столько лет он серьезно вырос. Мы начинали на пустом месте, когда на замковой горе еще совсем ничего не было. Теперь здесь воссозданы элементы замка, организована площадка для выступлений. Каждый год местные власти стараются что-то подстроить, добавить, - поделился Дмитрий Нестюк. - У фестиваля есть постоянные участники - это тоже очень важно, потому что так формируются традиции праздника. Как, например, клуб "Золотая шпора". Они выкладываются здесь по максимуму, показывая невероятно красивое шоу и зрелищные турниры. И зрители отвечают им взаимностью. В Мстиславле очень позитивные и добрые люди, такое же настроение и у фестиваля. За все годы я не помню ни одного инцидента здесь. Все проходит в позитивном ключе. Рыцарский фестиваль в Мстиславле - хороший пример того, что даже в небольшом городке на 10 тыс. населения можно создать крутой, востребованный и интересный проект. Я уверен, с каждым годом фэст будет становиться еще лучше и интереснее".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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